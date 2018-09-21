В Крыму ответили на угрозы Порошенко в адрес базы ВМФ РФ
Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление Петра Порошенко, пообещавшего «разобраться» с базой ВМФ РФ в Севастополе после того как вернет Крым.
По словам Ганжары, Порошенко должно быть стыдно перед собственным народом за те пустые слова и угрозы, повторяемые им из года в год «и даже чаще», которые он не в состоянии выполнить и которые никоим образом не влияют на положение дел в самой Украине – он гнет такую риторику уже 4 года, а тем временем ситуация там, к сожалению, только ухудшается во всех смыслах.
Он добавил, что порошенковские «пустышки» надоели не только России и международному сообществу, но и самим украинцам.
Между тем в Киеве не дремлют и продолжают разрабатывать всё новые ограничения, способные, по их мнению, ухудшить экономическую ситуацию на полуострове.
Так, украинское министерство по делам «временно оккупированных» территорий выступило с новым предложением – вести санкции против компаний, связанных с производством химической продукции в Крыму.
Ведомство намерено внести в санкционный список кипрские компании «Охна Холдингс Лимитед» и «Летан Инвестментс Лимитед», швейцарскую «Толексис Интерпрайзиз эйдж», а также российские «Титанактив» и «Центр оптимальных технологий».
В пресс-службе министерства подчеркнули, что проект распоряжения уже готов и направлен на одобрение в «органы государственной власти». После процедуры согласований документ будет внесен рассмотрение кабмина и Совета нацбезопасности Украины.
По словам Ганжары, Порошенко должно быть стыдно перед собственным народом за те пустые слова и угрозы, повторяемые им из года в год «и даже чаще», которые он не в состоянии выполнить и которые никоим образом не влияют на положение дел в самой Украине – он гнет такую риторику уже 4 года, а тем временем ситуация там, к сожалению, только ухудшается во всех смыслах.
Он добавил, что порошенковские «пустышки» надоели не только России и международному сообществу, но и самим украинцам.
Между тем в Киеве не дремлют и продолжают разрабатывать всё новые ограничения, способные, по их мнению, ухудшить экономическую ситуацию на полуострове.
Так, украинское министерство по делам «временно оккупированных» территорий выступило с новым предложением – вести санкции против компаний, связанных с производством химической продукции в Крыму.
Ведомство намерено внести в санкционный список кипрские компании «Охна Холдингс Лимитед» и «Летан Инвестментс Лимитед», швейцарскую «Толексис Интерпрайзиз эйдж», а также российские «Титанактив» и «Центр оптимальных технологий».
В пресс-службе министерства подчеркнули, что проект распоряжения уже готов и направлен на одобрение в «органы государственной власти». После процедуры согласований документ будет внесен рассмотрение кабмина и Совета нацбезопасности Украины.
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