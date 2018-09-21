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В Крыму ответили на угрозы Порошенко в адрес базы ВМФ РФ

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Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление Петра Порошенко, пообещавшего «разобраться» с базой ВМФ РФ в Севастополе после того как вернет Крым.



По словам Ганжары, Порошенко должно быть стыдно перед собственным народом за те пустые слова и угрозы, повторяемые им из года в год «и даже чаще», которые он не в состоянии выполнить и которые никоим образом не влияют на положение дел в самой Украине – он гнет такую риторику уже 4 года, а тем временем ситуация там, к сожалению, только ухудшается во всех смыслах.


Он добавил, что порошенковские «пустышки» надоели не только России и международному сообществу, но и самим украинцам.

Между тем в Киеве не дремлют и продолжают разрабатывать всё новые ограничения, способные, по их мнению, ухудшить экономическую ситуацию на полуострове.

Так, украинское министерство по делам «временно оккупированных» территорий выступило с новым предложением – вести санкции против компаний, связанных с производством химической продукции в Крыму.

Ведомство намерено внести в санкционный список кипрские компании «Охна Холдингс Лимитед» и «Летан Инвестментс Лимитед», швейцарскую «Толексис Интерпрайзиз эйдж», а также российские «Титанактив» и «Центр оптимальных технологий».

В пресс-службе министерства подчеркнули, что проект распоряжения уже готов и направлен на одобрение в «органы государственной власти». После процедуры согласований документ будет внесен рассмотрение кабмина и Совета нацбезопасности Украины.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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25 комментариев
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  1. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 08:47
    +1
    Порошенко и стыдно.. утопил свой стыд давно на дне бутылки.. Ничего придет советская власть, все ответят..
    1. Тот же ЛЕХА Офлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:56
      -2
      Ничего придет советская власть, все ответят..


      Ого belay как вы себе представляете возвращение Советской власти?

      Опять коммуняки и коммисары с продразвесткой и маузерами русских мужиков колошматит будут...даже не мечтайте.
      Советская власть может вернуться только при стечении ряда обстоятельств которые сейчас просто объективно не могут возникнуть... what зачем опять утопией заниматься.
      Что касается Порошенко...я верю что он свое еще получит...и все его угрозы не более чем предвыборная агитка.
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 09:03
        +3
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Ничего придет советская власть, все ответят..


        Ого belay как вы себе представляете возвращение Советской власти?

        Опять коммуняки и коммисары с продразвесткой и маузерами русских мужиков колошматит будут...даже не мечтайте.
        Советская власть может вернуться только при стечении ряда обстоятельств которые сейчас просто объективно не могут возникнуть... what зачем опять утопией заниматься.

        Почему утопия? Смотря как на это посмотреть.. Если учесть мнение народа или народов, то совсем не утопия.. Если смотреть с точки зрения сегодняшней элиты, то конечно утопия.. Если так дальше будет продолжаться в нашей стране, то все больше утопия будет в реальность превращаться.. Да и просто, хотелось бы верить.. У России два пути на мой взгляд - феодальный и социалистический...
        1. Тот же ЛЕХА Офлайн
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:15
          +1
          У России два пути на мой взгляд - феодальный и социалистический...

          Минуя стадию капиталистического развития???
          Тезис известный...но к сожалению человеческая мораль не может так быстро скакать через века своего развития.
          Мировозрение средневекового человека резко отличается от мировозрения человека следующей стадии развития и требовать от него сразу стать высокоморальным человеком соответстующему статусу Гражданина социализма или коммунизма невозможно.
          Поэтому я хорошо понимаю действия членов КПСС и ВЛКСМ 90-х годов мгновенно перекрасившихся из коммунистов и комсомольцев в предпринимателей,банкиров,бандитов да и просто в спекулянтов.
          1. Svarog Онлайн
            Svarog Сегодня, 09:25
            +1
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Тезис известный...но к сожалению человеческая мораль не может так быстро скакать через века своего развития.

            На самом деле,мы уже жили при социализме, в 80 годах так и было, не хватало лишь разрешить малый и средний бизнес..
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Мировозрение средневекового человека резко отличается от мировозрения человека следующей стадии развития и требовать от него сразу стать высокоморальным человеком соответстуещему статусу Гражданина социализма или коммунизма невозможно.

            Я сторонник того, что бытие определяет сознание, а не наоборот. По другому все зависит от среды, которая создана вокруг индивида.. Вы же согласитесь, что при СССР люди были гораздо добрее.
            1. Тот же ЛЕХА Офлайн
              Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:27
              0
              Вы же согласитесь, что при СССР люди были гораздо добрее.

              Да соглашусь ...поэтому для советского человека была шоком реальность капиталистического бытия...совершенно другой мир.
              1. Svarog Онлайн
                Svarog Сегодня, 09:38
                0
                Цитата: Тот же ЛЕХА
                Вы же согласитесь, что при СССР люди были гораздо добрее.

                Да соглашусь ...поэтому для советского человека была шоком реальность капиталистического бытия...совершенно другой мир.

                Но теперь то он все попробовал..
                1. Бультерьер Онлайн
                  Бультерьер Сегодня, 09:41
                  0
                  И заметьте многие довольны своей жизнью.
          2. андрей юрьевич Офлайн
            андрей юрьевич Сегодня, 09:27
            +1
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Минуя стадию капиталистического развития???

            простите что встрял,но да. успешно обошли эту стадию,сразу шагнув в феодализм и олигарщину. пусть не будет советской власти,но пусть будет социально ориентированное государство а не дикий феодализм.
      2. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 09:15
        0
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Опять коммуняки и коммисары с продразвесткой и маузерами русских мужиков колошматит будут...даже не мечтайте.

        И конечно я не об этом мечтаю.. А о том, что закон соблюдаться будет для всех.. Я за социализм, а он исключает грабеж.. И малый и средний бизнес, конечно должен процветать, а нефть, газ, природные ресурсы, алкоголь,крупные предприятия национализированы..
        1. Тот же ЛЕХА Офлайн
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:22
          +2
          . А о том, что закон соблюдаться будет для всех.. Я за социализм, а он исключает грабеж..


          Я тоже за это ....обоими руками.
          Но разумом я понимаю что при нынешнем состоянии нашего общества добиться такой справедливости не получится...слишком крепко сидит в нашем человеке вера в доброго царя и справедливых его слугах и еще много много других нюансов.
          1. Svarog Онлайн
            Svarog Сегодня, 09:43
            0
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            . А о том, что закон соблюдаться будет для всех.. Я за социализм, а он исключает грабеж..


            Я тоже за это ....обоими руками.
            Но разумом я понимаю что при нынешнем состоянии нашего общества добиться такой справедливости не получится...слишком крепко сидит в нашем человеке вера в доброго царя и справедливых его слугах и еще много много других нюансов.

            Все зависит от того, какое количество народа будет желать жить при социализме, если это количество достигнет критической массы, то власть будет вынуждена на это реагировать и перестраиваться.. ну по крайней мере хочется в это верить.. Сейчас власть активно пропагандирует "капитализм" при этом не забывая обливать грязью СССР, нужно этому сопротивляться, хотя бы посредством своего мнения на сайте ВО.
      3. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 09:16
        +3
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Опять коммуняки и коммисары с продразвесткой и маузерами русских мужиков колошматит будут...

        Не не они . Росгвардия теперь этим занимается.
        1. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 09:41
          0
          Чем она занимается?
    2. Зяблицев Офлайн
      Зяблицев Сегодня, 08:58
      +2
      Все бредовые речи Порошенко можно сформулировать кратко - Путин, Россия, агрессор виноват, Путин, Россия, агрессор виноват,Путин, Россия, агрессор виноват,Путин, Россия, агрессор виноват,Путин, Россия, агрессор виноват...

      И что самое интересное большая часть украинцев хавает и еще добавки просит!
      1. Black_PR Онлайн
        Black_PR Сегодня, 09:01
        +2
        Вы забыли добавить "Дайте денег на борьбу с Россией"....)))
        1. Зяблицев Офлайн
          Зяблицев Сегодня, 09:04
          0
          Точно - "Месье, же не манж па сис жур....!" laughing
      2. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 09:04
        +1
        Цитата: Зяблицев
        И что самое интересное большая часть украинцев хавает и еще добавки просит!

        Тут где то опрос был, про украинцев.. так у них перелом в сознании постепенно наступает, что не может не радовать. По итогам опроса боле 54% хотели бы вернуться в СССР
        1. Дирижер Офлайн
          Дирижер Сегодня, 09:14
          0
          А они нужны нам? Лет через 5 опять волынку затянут, что они мол кормят Россию.
          1. revnagan Онлайн
            revnagan Сегодня, 09:40
            0
            Вы внимательно читали пост Сварога?Не в Россию,а в СССР.Это во первых.Во вторых,вы сейчас уже не "кормите" Украину,и что,.живёте лучше чем при СССР?Ну и в третьих,в СССР где вы лично "кормили" Украину , в той же самой Москве продавались колбасы производства нашего,местного мясокомбината по цене вдвое ниже,чем на месте производства,масло-нашего,местного маслозавода,кондитерка Тростянецкой фабрики,кассеты фабрики "Свема"(это так,на вскидку),а вот ничего подобного из России у нас купить было нельзя.Но теперь то,когда вы нас не кормите,вы же зажили лучше,да?Особенно там,в глубинке.Ещё бы,стряхнули паразитов,так сказать со своей шеи.Иждивенцев-дармоедов.Удачи вам,сытой жизни и дальнейшего экономического процветания.И чтобы никакие дармоеды-паразиты никогда вас больше не объедали hi .
          2. Svarog Онлайн
            Svarog Сегодня, 09:48
            0
            Цитата: Дирижер
            А они нужны нам? Лет через 5 опять волынку затянут, что они мол кормят Россию.

            Ну на самом деле это вопрос 3 или пятый.. Первое, что сейчас важно, что бы они в нас врагов не видели и поняли, как их облапошила америка вместе с потрашенко..Когда это они начнут понимать, а вроде уже начали, то мнение относительно России будет меняться.. что позволит на дальше развивать отношения.. В конечном итоге мы должны стать единым государством, ну может придурков, которые западенцы оставить , а то так и будут воду мутить..
  2. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 09:09
    +1
    Петя, как накатит поллитру сразу же вспоминает, что надо забрать Крым и срочно пообещать украинцам о скором европейском будущем Украины...
    1. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 09:15
      +1
      Может он гидропонику курит!
  3. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:43
    0
    Не переживайте люди, потрох просто физически не доживет до того момента, чтобы Крым стал украинским, этого просто не будет от слова совсем.
  4. 30 вис Онлайн
    30 вис Сегодня, 09:47
    0
    Вальцман ( порошенко ) угрожает ....А ху -ху ,не хо хо ? Повыползали на гребне перестройки всякие вши ... Порошенко взял в жёны ( его взяли в мужья ! ---)Жена — Марина Анатольевна Порошенко (урождённая Переведенцева), дочь Анатолия Михайловича Переведенцева (род. 13.03.1933), заместителя министра здравоохранения УССР, советника Посла СССР в Монголии (1985—1988). Родилась 1 февраля 1962 г. в Киеве. -- Примазался к ком .парт элите и упэперд !