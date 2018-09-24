Венесуэле угрожают военным вторжением. Всерьёз или нет?
Генсек Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро на днях заявил, что не исключает возможности военного вторжения в Венесуэлу. Об этом он заявил в Колумбии, в городе Кукута, где сложилась непростая ситуация с беженцами из Венесуэлы. Он также заявил, что положение в Кукуте "демонстрирует лживость венесуэльской диктатуры". А в ОАГ, напомним, верховодят американцы. Так что, Венесуэле ждать вторжения?
"Что касается военного вторжения для свержения Николаса Мадуро, мы не должны исключать никакого варианта", — так заявил бывший уругвайский министр, а ныне генсек ОАГ и американская марионетка Альмагро. По его же словам, положение в городе Кукута, где много беженцев из Венесуэлы, "характеризует лживость венесуэльской диктатуры". И даже подставных беженцев нашли, в лучшем духе знаменитой пророческой комедии "Хвост виляет собакой", может, даже это были и актеры. Но они очень патетически бросались к Альмагро, обливаясь слезами, заламывая руки и вырывая в отчаянии волосы отовсюду. Реплика одного из участников постановки может оцениваться просто как эталон "нерабства".
"Помогите нам! Моя жена и я, мы профессионалы, а находимся здесь… Пусть вторгнутся американцы", — кричит мужчина, утверждающий, что он беженец. Интересно, кстати, в чем он там со своей женой профессионалом является?
Где-то мы все эти бредни уже слышали, например, про Сирию. Тоже рассказывали о тяжкой доле миллионов беженцев в стране, где сами и организовали и разожгли войну и интервенцию многотысячных бандформирований. Обличали "кровавого и лживого диктатора", который "обязательно будет повержен", причем возможно, что и "военным путем". Но с Сирией в итоге не получилось, вмешался русский медведь и своими тяжелыми лапищами повернул ситуацию туда, куда ему нужно было, война там, по сути, уже выиграна Россией и ее союзниками, хотя поставить жирную точку нам всеми силами пытаются помешать (но это бесперспективно, а небольшие задержки тут роли не сыграют). И теперь шельмовавшие Асада и Дамаск деятели из международных организаций и правительств активно переобуваются на бегу, уверяя, что Асад, который "должен уйти" (вместо него поуходили с должностей или на тот свет многие из тех, кто это утверждал), уже никому не должен. И намекая на желание поучаствовать в распиле пирога под названием "восстановление Сирии".
Но то Сирия, где было российское, пусть и небольшое, военное присутствие, были российские граждане в немалом количестве, были обширные интересы России, военный договор имеется. Да и не так Сирия уж далеко от России. И раз не вышло с Сирией, может, выгорит с далекой от этого «бешеного мишки» Венесуэлой, так, видимо, рассуждают кукловоды мировой драмы. Тем более что каждый американский президент, как правило, утверждал, что хочет мира, и потом втягивал свою страну в очередную войну. С КНДР страшно, с Россией — это сразу гибель и поражение, с Ираном — тоже как-то непонятно, но под боком зато есть Венесуэла, и в ней есть нефть, которая раньше принадлежала американцам. К тому же и сам полковник Чавес своей популистской политикой заложил приличную мину под экономику страны, и Мадуро, которому далековато по харизме до покойного Уго, этой мины, как только сменилась ценовая конъюнктура на нефтяном рынке, избежать не смог. И отказаться от этой политики тоже нельзя, на ней многое у чавистов основано.
С другой стороны, в Венесуэле есть немалое проамериканское лобби, это и недовольные бизнесмены, отжатые от кормушки и простые граждане тоже имеются. И казалось, что можно пойти по накатанной "майданной" дорожке. Пусть эта технология часто дает и сбой — в Сирии не вышло, а сначала пробовали, в Киргизии местные майданы неизбежно приводили к власти не русофобов, а ориентированных на РФ политиков, да и с Арменией господин Пашинян вроде такой многообещающий был, а продался Путину с потрохами, агент этакий. Но в других-то случаях все срабатывало. Но срабатывало только там, где власть слаба была духом. В Венесуэле попробовали, но "майдауны" местные, несмотря на значительные жертвы и размах волнений, ничего не добились. Потому что Мадуро очень жестко держит в своих руках армию, Национальную гвардию и спецорганы. И всегда давал им максимум возможного, несмотря на тяжелое экономическое положение. Которое сейчас несколько улучшилось, и ввиду мер внутренней политики, и за счет китайских вливаний, и за счет повышения цен на нефть. За 2 дня до выступления Альмагро венесуэльский лидер улетел в КНР для укрепления сотрудничества, сказав, что едет на фоне улучшения положения Венесуэлы, где запущена "программа восстановления экономики, роста и процветания".
"Я улетаю в КНР с государственным визитом, очень нужным для нас, который полон больших ожиданий для Венесуэлы, чтобы увеличить объем наших отношений, чтобы продвинуться в новых соглашениях стратегической ассоциации в экономике, финансах, энергетике, технологии, связи", — сказал Мадуро.
И раз состояние экономики страны начало улучшаться, надо этому пытаться помешать.
Теперь пробуют другое "испытанное" оружие — санкции. Которые, правда, куда хуже, чем майданные технологии, потому что санкциями пока что мало кого удавалось сломать, если, конечно, руководители страны имеют тот самый "стержень" внутри, который и сломать требуется. Но санкции для Каракаса могут быть неприятны, ведь до 50% нефти страна продает США, закупая немного легкой нефти для улучшения своих тяжелых сортов. Правда, тут есть варианты замещения, в частности, с Китаем, и наверняка Мадуро их обсуждал. Китайцам нефть нужна, и они ее в Венесуэле тоже покупают.
Но очевидно, что если и эти варианты не выгорят, то будут пробовать вооруженный вариант. Попытки инспирировать мятежи в армии и прочих силовых структурах предпринимались и наверняка предпринимаются. Но, очевидно, ни дезертирство, ни предательство в ВС Венесуэлы не носят сколько-нибудь массового характера, хотя среди "майдаунов" и среди покушавшихся на Мадуро с помощью беспилотников бывшие военные были (или объявили себя бывшими военными). Именно потому, что мятеж не имеет шансов на успех, как сообщает американская пресса, Дональд Трамп и приказал не оказывать потенциальным мятежникам помощи — деньги бы просто улетели в трубу. Или были бы "освоены" мятежниками и их кураторами из Лэнгли (Вирджиния). Венесуэла не та страна, где можно власть взять ротой или батальоном, а Мадуро достаточно серьезно относится к своей безопасности. А больше им явно не поднять. К тому же Николас Мадуро не похож на труса и слизняка Януковича, от показанной ему "козы" и угроз словами в Ростов не убежит.
Тогда и активировали ручного уругвайца с заявлениями про "военное вторжение". Однако даже в ОАГ это заявление было подвергнуто обструкции. Ожидаемо жестко выступил против подобной идеи президент Боливии Эво Моралес. Следом выразила свою позицию так называемая "Группа Лимы" — это Аргентина, Бразилия, Чили, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Сент-Люсия. Они заявили, что поддерживают мирное разрешение кризиса в Венесуэле и готовы "содействовать восстановлению демократии" в стране (будто там эту демократию кто-то разрушил), но исключительно мирными методами и осуждают даже гипотетические высказывания о возможности каких-то военных решений или вторжений. По сути, это почти все, кроме Венесуэлы и, понятно, США, страны ОАГ, не являющиеся явно союзными Каракасу (как Никарагуа или Боливия), обладающие более-менее заметными не под микроскопом вооруженными силами — Аргентина, Бразилия, Чили, Перу, в меньшей степени Мексика. Есть, конечно, еще Канада, но ее армия на самом деле невелика. То есть из стран, имеющих зуб на Венесуэлу и с ней соседствующих, и имеющих сколько-нибудь значительные ВС, остается сама Колумбия, в которой это заявление про вторжение и было озвучено Альмагро. Ну и США, к которым апеллировали "профессионалы" с рабскими замашками. Но американцы вряд ли готовы сконцентрировать значительную войсковую наземную группировку для вторжения в Венесуэлу, по множеству причин. А небольшой тут явно не хватит, поэтому в качестве дурачков, которыми будут пытаться таскать каштаны из венесуэльского огня, назначат колумбийцев. А сами в лучшем случае ограничатся воздушными ударами, участием СОКОМ или же добрыми советами и материальной помощью, ну и, может, какие-то еще страны сагитируют американцы прислать небольшие контингенты. Если, конечно, до этого дойдет. То есть основным противником и явится Колумбия, с которой у Венесуэлы до войн дело несколько раз чуть не доходило, в том числе и достаточно недавно.
И тут неплохо бы взглянуть на то, каким является соотношение сил. Национальные Боливарианские ВС Венесуэлы за время президентства "настоящего полковника" стали одними из сильнейших в Латинской Америке.
В настоящий момент ВС страны насчитывают более 320 тыс. чел., хотя надо учесть то, что в это число включены и 38 тыс. чел. в Национальной Гвардии страны (то есть внутренние войска, жандармерия) и активная часть от 500-тысячной Национальной милиции (ополчения), резервной компоненты, созданной Чавесом. Сухопутные войска численностью около 130 тыс. чел, имеют 6 дивизий (танковую, 3 пехотных, "кавалерийскую", то есть спецназначения и легкопехотную для джунглей), состоящих из различных бригад. Причем нельзя сказать, что дивизии составлены оптимально и название дивизии всегда соответствует набору бригад внутри ее: так, в 4-й танковой дивизии в составе есть 42-я воздушно-десантная бригада, например. Всего имеются 2 танковых, 1 легкая танковая, 1 "бронекавалерийская", 3 механизированных, 1 мотопехотная, 3 пехотных, 1 горнопехотная, 3 легкопехотных для джунглей, 1 воздушно-десантная, 3 бригады карибских рейнджеров (типа спецназа), 1 артиллерийская, зенитные бригады. За время активных закупок в РФ СВ страны заметно "утяжелились" — большинство бывших пехотных бригад превратились в механизированные, танковые или мотопехотные, но специфика региона, то есть значительный удельный вес легких частей сохраняется.
На вооружении есть 178 танков, то есть 94 Т-72Б1 и 84 старых французских АМХ-30В. Это очень заметный на фоне региона танковый кулак, в Латинской Америке в целом — тоже, стран со сравнимыми по силам танковыми парками можно вообще не найти, потому что даже те, у кого танки имеются, чаще всего вооружены разномастным барахлом. Имеется более 500 единиц легкой бронетехники, включая около 250 наших БМП-3 и БТР-80А. Артиллерия насчитывает более 700 единиц, включая 12 РСЗО "Смерч" и 24 "Града", полсотни 152-мм САУ "Мста-С" и множество устаревших 105мм артсистем. Пехота была перевооружена современными автоматами АК-103, винтовками СВД-С, приборами ночного видения российского, белорусского и китайского производства, современной экипировкой (которой хватило, правда, не всем, старья тоже еще достаточно). По уровню обученности венесуэльские военные находятся на достаточно высоком на местном фоне уровне, учат их наши специалисты, а также китайцы, кубинцы, работали там и белорусские инструкторы.
Морская пехота Венесуэлы насчитывает 11 тысяч и имеет 9 бригад в своем составе (судя по численности, сравнимых разве что с неполными полками), ориентируется в закупках на китайскую технику — вооружена новенькими плавающими колесными 8х8 БТР VN-1, гусеничными плавающими БМП VN-16 и легкими танками VN-18, китайскими минометами, бикалиберными РСЗО SR-5. Но с воздуха их прикрывают наши ЗРК "Бук-М2Э-К" на колесном шасси, также имеются и образцы техники других стран — бразильские БТР, американские плавающие БТР, французские и итальянские минометы и горные гаубицы.
Чавес и потом Мадуро уделяли большое внимание развитию ПВО и ВВС страны. Причем набор зенитных средств говорит явно не то том, что они против эфемерных ВВС соседей, но против американских. Противостоять всей мощи ВВС США, конечно, сил не хватит, а вот заплатить высокую цену за удары по основным городам — смогут. Закуплены и освоены 2 дивизиона ЗРС большой дальности С-300ВМ — по силе дивизион "войсковой трехсотки" вполне сравним с полком "трехсотки" ПВО страны , потому что большие различия в структуре систем. Прикрыть всю страну эти ЗРС н смогут, а вот столицу и ряд основных городов — вполне. Также имеются 3 дивизиона ЗРК "Бук-М2Э-К", 12 дивизионов ЗРК "Печора-2М", различные РЛС радиотехнических войск производства РФ и КНР, закупались и средства РЭБ.
ВВС вполне могут противостоять ВВС соседних стран и даже превосходить их, но против американцев, конечно, не потянут. Основной силой ВВС страны численностью порядка 200 летательных аппаратов являются более 40 истребителей — 23 Су-30МК2В (должны докупить вскоре еще 12) и 20 F-16A/B. Имеются также учебно-боевые самолеты K-8W "Каракорум" китайского производства — 24 машины и почти вдвое больше в заказе. Есть учебные и противопартизанские легкие самолеты, в частности, "Тукано" и ряд других. Военно-транспортных самолетов немного — десятка полтора С-130 и китайских Y-8 (клон Ан-12) и ряд других. Вертолетный парк составляет по всем родам и видам войск около 100 машин, из них 10 боевых Ми-35М2 и 27 транспортно-боевых Ми-17В5, Ми-26Т и много американских легких вертолетов.
ВМС имеют 2 подводных лодки (популярного немецкого проекта 209-1300, но очень старые, хотя и модернизировались недавно), 3 легких ракетных фрегата итальянской постройки, 8 патрульных корветов испанской постройки, 6 средних десантных кораблей и различные катера.
Национальная гвардия и Национальная милиция вооружены в основном легким оружием, но есть и некоторое количество бронемашин и даже БПЛА и вертолеты.
Если брать ВС основного противника Каракаса — Колумбию, то там все довольно печально против Венесуэлы, впору американцев просить вторгнуться. Формально у них большие ВС, аж 470 тыс., но туда включены 176 тыс. полицейских. Сухопутные войска насчитывают 270 тыс. чел., делятся на 9 "дивизий" (это, по сути, округа) и аж почти полсотни "бригад", среди которых есть и танковая, и механизированная — да нет ни одного танка и БМП. Бронетехника имеется — дикий "компот" из разного рода, происхождения, эпох бронеавтомобилей, колесных и гусеничных БТР, числом около 600, это не считая сотен подаренных американцами "Хамви", среди которых есть и бронированные. Есть и БТР-80 — в морской пехоте, которая, кстати, насчитывает 24 тысячи, но вот ни техники толком нет, ни высадочных средств под такую группировку нормальных. С артиллерией тоже дело швах — около дивизиона современных 155мм буксируемых гаубиц, столько же — современных 105мм буксируемых и под сотню 105мм М-101, помнящих вторую мировую. И ни одной РСЗО. Со средствами ПВО тоже все плохо — максимум, что имеется, это ПЗРК.
В сухопутных войсках, флоте и ВВС имеется более 200 вертолетов, включая и наши Ми-17, и американские "Бдэкхоки" и "Ирокезы" с "Кайовами", но ни одного ударного вертолета. ВВС практически не имеют нормальных современных истребителей — два десятка израильских "Кфиров", как их не модернизируй, останутся самолетами второго поколения. Именно такими "Кфирами" колумбийцы лет 10 назад угрожали сбить наши Ту-160, когда те якобы "нарушили воздушное пространство" Колумбии на пути между Венесуэлой и Никарагуа. На деле же они пролетали над спорной территорией, на которую претендуют колумбийцы, показав наше отношение к данным претензиям. Кроме старичков "Кфиров", имеются порядка 40 винтовых псевдоштурмовиков "Супер Тукано" и учебных "Тукано", 14 реактивных легких штурмовиков времен Вьетнама А-37В.
ВМС страны имеют 2 еще более древних, чем у венесуэльцев, ПЛ того же проекта 209, 2 сверхмалых ПЛ итальянской постройки (тоже устаревших), 4 фрегата, 1 корвет — все также достаточно устаревшие и недовооруженные, и множество патрульных судов и катеров.
В общем и целом попытка "освобождения" Венесуэлы от "диктатуры" силами колумбийской армии, даже в случае сбора "мелкотравчатой" коалиции из тех, кто не осудил заявление Альмагро, приведет последнюю к военной катастрофе. Причем даже в случае воздушной поддержки со стороны США вероятен похожий итог (с немалой вероятностью). И совсем не факт, что американцы готовы к полномасштабному наземному вторжению в страну, где их, откровенно говоря, немного не любят. Парой десятков тысяч тут явно не обойдешься. Хотя в последние годы США совершают один неумный шаг за другим, и исключать в будущем ничего нельзя.
"Что касается военного вторжения для свержения Николаса Мадуро, мы не должны исключать никакого варианта", — так заявил бывший уругвайский министр, а ныне генсек ОАГ и американская марионетка Альмагро. По его же словам, положение в городе Кукута, где много беженцев из Венесуэлы, "характеризует лживость венесуэльской диктатуры". И даже подставных беженцев нашли, в лучшем духе знаменитой пророческой комедии "Хвост виляет собакой", может, даже это были и актеры. Но они очень патетически бросались к Альмагро, обливаясь слезами, заламывая руки и вырывая в отчаянии волосы отовсюду. Реплика одного из участников постановки может оцениваться просто как эталон "нерабства".
"Помогите нам! Моя жена и я, мы профессионалы, а находимся здесь… Пусть вторгнутся американцы", — кричит мужчина, утверждающий, что он беженец. Интересно, кстати, в чем он там со своей женой профессионалом является?
Где-то мы все эти бредни уже слышали, например, про Сирию. Тоже рассказывали о тяжкой доле миллионов беженцев в стране, где сами и организовали и разожгли войну и интервенцию многотысячных бандформирований. Обличали "кровавого и лживого диктатора", который "обязательно будет повержен", причем возможно, что и "военным путем". Но с Сирией в итоге не получилось, вмешался русский медведь и своими тяжелыми лапищами повернул ситуацию туда, куда ему нужно было, война там, по сути, уже выиграна Россией и ее союзниками, хотя поставить жирную точку нам всеми силами пытаются помешать (но это бесперспективно, а небольшие задержки тут роли не сыграют). И теперь шельмовавшие Асада и Дамаск деятели из международных организаций и правительств активно переобуваются на бегу, уверяя, что Асад, который "должен уйти" (вместо него поуходили с должностей или на тот свет многие из тех, кто это утверждал), уже никому не должен. И намекая на желание поучаствовать в распиле пирога под названием "восстановление Сирии".
Но то Сирия, где было российское, пусть и небольшое, военное присутствие, были российские граждане в немалом количестве, были обширные интересы России, военный договор имеется. Да и не так Сирия уж далеко от России. И раз не вышло с Сирией, может, выгорит с далекой от этого «бешеного мишки» Венесуэлой, так, видимо, рассуждают кукловоды мировой драмы. Тем более что каждый американский президент, как правило, утверждал, что хочет мира, и потом втягивал свою страну в очередную войну. С КНДР страшно, с Россией — это сразу гибель и поражение, с Ираном — тоже как-то непонятно, но под боком зато есть Венесуэла, и в ней есть нефть, которая раньше принадлежала американцам. К тому же и сам полковник Чавес своей популистской политикой заложил приличную мину под экономику страны, и Мадуро, которому далековато по харизме до покойного Уго, этой мины, как только сменилась ценовая конъюнктура на нефтяном рынке, избежать не смог. И отказаться от этой политики тоже нельзя, на ней многое у чавистов основано.
С другой стороны, в Венесуэле есть немалое проамериканское лобби, это и недовольные бизнесмены, отжатые от кормушки и простые граждане тоже имеются. И казалось, что можно пойти по накатанной "майданной" дорожке. Пусть эта технология часто дает и сбой — в Сирии не вышло, а сначала пробовали, в Киргизии местные майданы неизбежно приводили к власти не русофобов, а ориентированных на РФ политиков, да и с Арменией господин Пашинян вроде такой многообещающий был, а продался Путину с потрохами, агент этакий. Но в других-то случаях все срабатывало. Но срабатывало только там, где власть слаба была духом. В Венесуэле попробовали, но "майдауны" местные, несмотря на значительные жертвы и размах волнений, ничего не добились. Потому что Мадуро очень жестко держит в своих руках армию, Национальную гвардию и спецорганы. И всегда давал им максимум возможного, несмотря на тяжелое экономическое положение. Которое сейчас несколько улучшилось, и ввиду мер внутренней политики, и за счет китайских вливаний, и за счет повышения цен на нефть. За 2 дня до выступления Альмагро венесуэльский лидер улетел в КНР для укрепления сотрудничества, сказав, что едет на фоне улучшения положения Венесуэлы, где запущена "программа восстановления экономики, роста и процветания".
"Я улетаю в КНР с государственным визитом, очень нужным для нас, который полон больших ожиданий для Венесуэлы, чтобы увеличить объем наших отношений, чтобы продвинуться в новых соглашениях стратегической ассоциации в экономике, финансах, энергетике, технологии, связи", — сказал Мадуро.
И раз состояние экономики страны начало улучшаться, надо этому пытаться помешать.
Теперь пробуют другое "испытанное" оружие — санкции. Которые, правда, куда хуже, чем майданные технологии, потому что санкциями пока что мало кого удавалось сломать, если, конечно, руководители страны имеют тот самый "стержень" внутри, который и сломать требуется. Но санкции для Каракаса могут быть неприятны, ведь до 50% нефти страна продает США, закупая немного легкой нефти для улучшения своих тяжелых сортов. Правда, тут есть варианты замещения, в частности, с Китаем, и наверняка Мадуро их обсуждал. Китайцам нефть нужна, и они ее в Венесуэле тоже покупают.
Но очевидно, что если и эти варианты не выгорят, то будут пробовать вооруженный вариант. Попытки инспирировать мятежи в армии и прочих силовых структурах предпринимались и наверняка предпринимаются. Но, очевидно, ни дезертирство, ни предательство в ВС Венесуэлы не носят сколько-нибудь массового характера, хотя среди "майдаунов" и среди покушавшихся на Мадуро с помощью беспилотников бывшие военные были (или объявили себя бывшими военными). Именно потому, что мятеж не имеет шансов на успех, как сообщает американская пресса, Дональд Трамп и приказал не оказывать потенциальным мятежникам помощи — деньги бы просто улетели в трубу. Или были бы "освоены" мятежниками и их кураторами из Лэнгли (Вирджиния). Венесуэла не та страна, где можно власть взять ротой или батальоном, а Мадуро достаточно серьезно относится к своей безопасности. А больше им явно не поднять. К тому же Николас Мадуро не похож на труса и слизняка Януковича, от показанной ему "козы" и угроз словами в Ростов не убежит.
Тогда и активировали ручного уругвайца с заявлениями про "военное вторжение". Однако даже в ОАГ это заявление было подвергнуто обструкции. Ожидаемо жестко выступил против подобной идеи президент Боливии Эво Моралес. Следом выразила свою позицию так называемая "Группа Лимы" — это Аргентина, Бразилия, Чили, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Сент-Люсия. Они заявили, что поддерживают мирное разрешение кризиса в Венесуэле и готовы "содействовать восстановлению демократии" в стране (будто там эту демократию кто-то разрушил), но исключительно мирными методами и осуждают даже гипотетические высказывания о возможности каких-то военных решений или вторжений. По сути, это почти все, кроме Венесуэлы и, понятно, США, страны ОАГ, не являющиеся явно союзными Каракасу (как Никарагуа или Боливия), обладающие более-менее заметными не под микроскопом вооруженными силами — Аргентина, Бразилия, Чили, Перу, в меньшей степени Мексика. Есть, конечно, еще Канада, но ее армия на самом деле невелика. То есть из стран, имеющих зуб на Венесуэлу и с ней соседствующих, и имеющих сколько-нибудь значительные ВС, остается сама Колумбия, в которой это заявление про вторжение и было озвучено Альмагро. Ну и США, к которым апеллировали "профессионалы" с рабскими замашками. Но американцы вряд ли готовы сконцентрировать значительную войсковую наземную группировку для вторжения в Венесуэлу, по множеству причин. А небольшой тут явно не хватит, поэтому в качестве дурачков, которыми будут пытаться таскать каштаны из венесуэльского огня, назначат колумбийцев. А сами в лучшем случае ограничатся воздушными ударами, участием СОКОМ или же добрыми советами и материальной помощью, ну и, может, какие-то еще страны сагитируют американцы прислать небольшие контингенты. Если, конечно, до этого дойдет. То есть основным противником и явится Колумбия, с которой у Венесуэлы до войн дело несколько раз чуть не доходило, в том числе и достаточно недавно.
И тут неплохо бы взглянуть на то, каким является соотношение сил. Национальные Боливарианские ВС Венесуэлы за время президентства "настоящего полковника" стали одними из сильнейших в Латинской Америке.
В настоящий момент ВС страны насчитывают более 320 тыс. чел., хотя надо учесть то, что в это число включены и 38 тыс. чел. в Национальной Гвардии страны (то есть внутренние войска, жандармерия) и активная часть от 500-тысячной Национальной милиции (ополчения), резервной компоненты, созданной Чавесом. Сухопутные войска численностью около 130 тыс. чел, имеют 6 дивизий (танковую, 3 пехотных, "кавалерийскую", то есть спецназначения и легкопехотную для джунглей), состоящих из различных бригад. Причем нельзя сказать, что дивизии составлены оптимально и название дивизии всегда соответствует набору бригад внутри ее: так, в 4-й танковой дивизии в составе есть 42-я воздушно-десантная бригада, например. Всего имеются 2 танковых, 1 легкая танковая, 1 "бронекавалерийская", 3 механизированных, 1 мотопехотная, 3 пехотных, 1 горнопехотная, 3 легкопехотных для джунглей, 1 воздушно-десантная, 3 бригады карибских рейнджеров (типа спецназа), 1 артиллерийская, зенитные бригады. За время активных закупок в РФ СВ страны заметно "утяжелились" — большинство бывших пехотных бригад превратились в механизированные, танковые или мотопехотные, но специфика региона, то есть значительный удельный вес легких частей сохраняется.
На вооружении есть 178 танков, то есть 94 Т-72Б1 и 84 старых французских АМХ-30В. Это очень заметный на фоне региона танковый кулак, в Латинской Америке в целом — тоже, стран со сравнимыми по силам танковыми парками можно вообще не найти, потому что даже те, у кого танки имеются, чаще всего вооружены разномастным барахлом. Имеется более 500 единиц легкой бронетехники, включая около 250 наших БМП-3 и БТР-80А. Артиллерия насчитывает более 700 единиц, включая 12 РСЗО "Смерч" и 24 "Града", полсотни 152-мм САУ "Мста-С" и множество устаревших 105мм артсистем. Пехота была перевооружена современными автоматами АК-103, винтовками СВД-С, приборами ночного видения российского, белорусского и китайского производства, современной экипировкой (которой хватило, правда, не всем, старья тоже еще достаточно). По уровню обученности венесуэльские военные находятся на достаточно высоком на местном фоне уровне, учат их наши специалисты, а также китайцы, кубинцы, работали там и белорусские инструкторы.
Морская пехота Венесуэлы насчитывает 11 тысяч и имеет 9 бригад в своем составе (судя по численности, сравнимых разве что с неполными полками), ориентируется в закупках на китайскую технику — вооружена новенькими плавающими колесными 8х8 БТР VN-1, гусеничными плавающими БМП VN-16 и легкими танками VN-18, китайскими минометами, бикалиберными РСЗО SR-5. Но с воздуха их прикрывают наши ЗРК "Бук-М2Э-К" на колесном шасси, также имеются и образцы техники других стран — бразильские БТР, американские плавающие БТР, французские и итальянские минометы и горные гаубицы.
Чавес и потом Мадуро уделяли большое внимание развитию ПВО и ВВС страны. Причем набор зенитных средств говорит явно не то том, что они против эфемерных ВВС соседей, но против американских. Противостоять всей мощи ВВС США, конечно, сил не хватит, а вот заплатить высокую цену за удары по основным городам — смогут. Закуплены и освоены 2 дивизиона ЗРС большой дальности С-300ВМ — по силе дивизион "войсковой трехсотки" вполне сравним с полком "трехсотки" ПВО страны , потому что большие различия в структуре систем. Прикрыть всю страну эти ЗРС н смогут, а вот столицу и ряд основных городов — вполне. Также имеются 3 дивизиона ЗРК "Бук-М2Э-К", 12 дивизионов ЗРК "Печора-2М", различные РЛС радиотехнических войск производства РФ и КНР, закупались и средства РЭБ.
ВВС вполне могут противостоять ВВС соседних стран и даже превосходить их, но против американцев, конечно, не потянут. Основной силой ВВС страны численностью порядка 200 летательных аппаратов являются более 40 истребителей — 23 Су-30МК2В (должны докупить вскоре еще 12) и 20 F-16A/B. Имеются также учебно-боевые самолеты K-8W "Каракорум" китайского производства — 24 машины и почти вдвое больше в заказе. Есть учебные и противопартизанские легкие самолеты, в частности, "Тукано" и ряд других. Военно-транспортных самолетов немного — десятка полтора С-130 и китайских Y-8 (клон Ан-12) и ряд других. Вертолетный парк составляет по всем родам и видам войск около 100 машин, из них 10 боевых Ми-35М2 и 27 транспортно-боевых Ми-17В5, Ми-26Т и много американских легких вертолетов.
ВМС имеют 2 подводных лодки (популярного немецкого проекта 209-1300, но очень старые, хотя и модернизировались недавно), 3 легких ракетных фрегата итальянской постройки, 8 патрульных корветов испанской постройки, 6 средних десантных кораблей и различные катера.
Национальная гвардия и Национальная милиция вооружены в основном легким оружием, но есть и некоторое количество бронемашин и даже БПЛА и вертолеты.
Если брать ВС основного противника Каракаса — Колумбию, то там все довольно печально против Венесуэлы, впору американцев просить вторгнуться. Формально у них большие ВС, аж 470 тыс., но туда включены 176 тыс. полицейских. Сухопутные войска насчитывают 270 тыс. чел., делятся на 9 "дивизий" (это, по сути, округа) и аж почти полсотни "бригад", среди которых есть и танковая, и механизированная — да нет ни одного танка и БМП. Бронетехника имеется — дикий "компот" из разного рода, происхождения, эпох бронеавтомобилей, колесных и гусеничных БТР, числом около 600, это не считая сотен подаренных американцами "Хамви", среди которых есть и бронированные. Есть и БТР-80 — в морской пехоте, которая, кстати, насчитывает 24 тысячи, но вот ни техники толком нет, ни высадочных средств под такую группировку нормальных. С артиллерией тоже дело швах — около дивизиона современных 155мм буксируемых гаубиц, столько же — современных 105мм буксируемых и под сотню 105мм М-101, помнящих вторую мировую. И ни одной РСЗО. Со средствами ПВО тоже все плохо — максимум, что имеется, это ПЗРК.
В сухопутных войсках, флоте и ВВС имеется более 200 вертолетов, включая и наши Ми-17, и американские "Бдэкхоки" и "Ирокезы" с "Кайовами", но ни одного ударного вертолета. ВВС практически не имеют нормальных современных истребителей — два десятка израильских "Кфиров", как их не модернизируй, останутся самолетами второго поколения. Именно такими "Кфирами" колумбийцы лет 10 назад угрожали сбить наши Ту-160, когда те якобы "нарушили воздушное пространство" Колумбии на пути между Венесуэлой и Никарагуа. На деле же они пролетали над спорной территорией, на которую претендуют колумбийцы, показав наше отношение к данным претензиям. Кроме старичков "Кфиров", имеются порядка 40 винтовых псевдоштурмовиков "Супер Тукано" и учебных "Тукано", 14 реактивных легких штурмовиков времен Вьетнама А-37В.
ВМС страны имеют 2 еще более древних, чем у венесуэльцев, ПЛ того же проекта 209, 2 сверхмалых ПЛ итальянской постройки (тоже устаревших), 4 фрегата, 1 корвет — все также достаточно устаревшие и недовооруженные, и множество патрульных судов и катеров.
В общем и целом попытка "освобождения" Венесуэлы от "диктатуры" силами колумбийской армии, даже в случае сбора "мелкотравчатой" коалиции из тех, кто не осудил заявление Альмагро, приведет последнюю к военной катастрофе. Причем даже в случае воздушной поддержки со стороны США вероятен похожий итог (с немалой вероятностью). И совсем не факт, что американцы готовы к полномасштабному наземному вторжению в страну, где их, откровенно говоря, немного не любят. Парой десятков тысяч тут явно не обойдешься. Хотя в последние годы США совершают один неумный шаг за другим, и исключать в будущем ничего нельзя.
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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