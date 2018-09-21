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Разгромленное ИГ навязывает бои по всему востоку Сирии. Откуда ветер дует?

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На юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор завязались по-настоящему затяжные бои между террористами так называемого «Исламского государства* и SDF (сирийскими «демократическими» силами). Основные боевые действия - в стратегически важном районе Багуз Фукани. Обращает на себя внимание тот факт, что операция SDF декларативно поддерживается американцами и французами.

Разгромленное ИГ навязывает бои по всему востоку Сирии. Откуда ветер дует?


Сирийские «демократические» силы на первом этапе операции сумели прорвать линию обороны ИГИЛ (*запрещено в РФ). После этого СДС смогли вступить в Багуз Фукани. Однако игиловцы, перегруппировавших, пошли в контрнаступление и нанесли серьёзное поражение СДС, которые потеряли несколько десятков убитыми и до сотни ранеными. На данный момент бои идут уже на улицах Багуза, и ИГИЛ* пока имеет определённый перевес.


В аккаунтах SDF выражается надежда на то, что в дело вступит авиация американской коалиции, но пока помощи с воздуха у «демократов» нет. Американцы дают понять, что те должны действовать сами. По крайней мере, на данную минуту.

Напомним, что президент Трамп несколько месяцев назад заявил, что ИГИЛ* в Сирии и Ираке повержено. Видимо, в США решили, что есди вступят в бой с игиловцами, то тем самым признают, что ИГИЛ* на момент торжественного заявления президента всё же было отнюдь не разгромлено. Правда, и российские власти заявляли, что хребет ИГИЛ* сломлен. Как оказалось, террористы способны вести активные боевые действия и со сломанным хребтом. Или же есть сила, которая постоянно пополняет ряды того же «Исламского государства»* в Сирийской Арабской Республике, снабжая этот террористический контингент оружием.

На этом фоне ближневосточные источники утверждают, что террористы ИГИЛ* активизировались не только в Дейр-эз-Зоре, но и в провинции Хасеке. Там, в результате атаке со стороны боевиков погибли около 40 представителей вооружённых курдских отрядов и, как заявлено, «несколько военнослужащих США». Пентагон эту информацию пока не комментирует.
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7 комментариев
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  1. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 09:11
    +1
    Вот как бы сейчас "партнеры" топорами не шарахнули.. Синхронность а то у них постоянно наблюдается.. террористы в атаку, американцы томагавками..
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 09:14
      +1
      Наоборот, сначала топоры, потом в атаку.
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 09:24
        -2

        Напомним, что президент Трамп несколько месяцев назад заявил, что ИГИЛ* в Сирии и Ираке повержено.
        а то наш не говорил...
        1. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 09:45
          0
          Так по факту он прав. Очаги конечно есть ещё, но той силы что была им уже не собрать. Сейчас будут как бандеровцы кусать пока всех не вырежут до конца.
  2. Сармат Саныч Онлайн
    Сармат Саныч Сегодня, 09:14
    +1
    В Хасаке п.индосов мочат с завидной регулярностью, из последнего:
    1."Несколько амер.солдат были убиты и еще один ранен, после того как ИГИЛ направил свою военную колонну в город Хасака".
    2."В результате обстрела конвоя сша в районе магистрали Хасака–Таль Тамр были уничтожена американская колонна, трое погибло, несколько ранено. В нападении принимали участие бойцы арабских племен, притесняемых курдскими радикалами".
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:22
      +2
      Саныч , мой привет ! hi
      Я не кощунствую , но смерть матрасов меня точно не огорчает . soldier
  3. Комментарий был удален.
  4. NKVD Онлайн
    NKVD Сегодня, 09:44
    -1
    Все это результат предвыборного бреда ВВП.