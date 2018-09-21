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Полное недоумение: МИД РФ о докладе Госдепа по терроризму

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Очередной доклад Госдепа о борьбе с терроризмом вызывает немало вопросов, если не сказать откровенное недоумение, передает РИА Новости комментарий МИД России.



Прежде всего, бросаются в глаза умышленные попытки американских коллег «умалить и даже очернить» усилия России в этой сфере, говорится в комментарии.


Также откровенно удивляют сетования американцев по поводу «ограниченного характера» взаимодействия с Россией в борьбе с террористическими формированиями, поскольку все претензии подобного рода Вашингтон должен, в первую очередь, адресовать самому себе, отметили в МИД.

Ведомство напомнило, что Россия не раз заявляла о приверженности налаживания самого широкого сотрудничества в борьбе с терроризмом, и по-прежнему открыта к максимальному углублению взаимодействия с США в этой области.

Российские дипломаты выразили надежду, что Вашингтон, в конце концов, пересмотрит порочную и опасную линию на заигрывание с террористами, будет вести борьбу с ними честно и без «двойного дна».

Накануне в Госдепе также заявили, что американские санкции против российского ОПК не направлены на подрыв обороноспособности РФ и других государств.

Ранее в четверг Вашингтон ввел ограничения в отношении ряда сотрудников китайского военного ведомства и Росборонэкспорта из-за сделок по поставкам самолетов «Су» и ЗРС С-400.

В заявлении Госдепа подчеркивается, что новые санкции направлены, скорее, на то, чтобы возложить ответственность на Москву за ее вмешательство в американские выборы, «неприемлемое поведение» в Донбассе «и другие злонамеренные действия».

Напомним, в настоящее время под санкциями находятся многие компании российского ОПК. После принятия в США закона CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций) ограничения стали возможны в отношении всей оборонной отрасли.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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7 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 09:30
    0
    Хотелось бы услышать комментарии Марии Захаровой. Она может ! wink вежливо нагрубить дипломатическим языком.
    1. NKVD Онлайн
      NKVD Сегодня, 09:43
      0
      Что она может? Наше политическое руководство полностью беззубое. Только умеют выражать озабоченности и оправдыватся.
  3. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 09:34
    -2
    Что она может?
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 09:38
      0
      То чего Вы не можете, прокоментировать на ТВ
      1. Дирижер Онлайн
        Дирижер Сегодня, 09:40
        +1
        А толку от ее комментов на ТВ будет? Надувать щеки ,демонстрировать новые прикиды вот весь результат.
    2. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 09:44
      0
      Ответить супостату по сути вопроса жестко , и у нее это получается, хотя возможно речь пишет кто-то закулисный автор.
  4. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 09:38
    -1
    Сотрудничество "в борьбе" американцам не нужно, а вот с терроризмом всегда пожалуйста - Аль-Каида, Аль-Нусра, Израиль..