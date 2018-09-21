Полное недоумение: МИД РФ о докладе Госдепа по терроризму
Очередной доклад Госдепа о борьбе с терроризмом вызывает немало вопросов, если не сказать откровенное недоумение, передает РИА Новости комментарий МИД России.
Прежде всего, бросаются в глаза умышленные попытки американских коллег «умалить и даже очернить» усилия России в этой сфере, говорится в комментарии.
Также откровенно удивляют сетования американцев по поводу «ограниченного характера» взаимодействия с Россией в борьбе с террористическими формированиями, поскольку все претензии подобного рода Вашингтон должен, в первую очередь, адресовать самому себе, отметили в МИД.
Ведомство напомнило, что Россия не раз заявляла о приверженности налаживания самого широкого сотрудничества в борьбе с терроризмом, и по-прежнему открыта к максимальному углублению взаимодействия с США в этой области.
Российские дипломаты выразили надежду, что Вашингтон, в конце концов, пересмотрит порочную и опасную линию на заигрывание с террористами, будет вести борьбу с ними честно и без «двойного дна».
Накануне в Госдепе также заявили, что американские санкции против российского ОПК не направлены на подрыв обороноспособности РФ и других государств.
Ранее в четверг Вашингтон ввел ограничения в отношении ряда сотрудников китайского военного ведомства и Росборонэкспорта из-за сделок по поставкам самолетов «Су» и ЗРС С-400.
В заявлении Госдепа подчеркивается, что новые санкции направлены, скорее, на то, чтобы возложить ответственность на Москву за ее вмешательство в американские выборы, «неприемлемое поведение» в Донбассе «и другие злонамеренные действия».
Напомним, в настоящее время под санкциями находятся многие компании российского ОПК. После принятия в США закона CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций) ограничения стали возможны в отношении всей оборонной отрасли.
Прежде всего, бросаются в глаза умышленные попытки американских коллег «умалить и даже очернить» усилия России в этой сфере, говорится в комментарии.
Также откровенно удивляют сетования американцев по поводу «ограниченного характера» взаимодействия с Россией в борьбе с террористическими формированиями, поскольку все претензии подобного рода Вашингтон должен, в первую очередь, адресовать самому себе, отметили в МИД.
Ведомство напомнило, что Россия не раз заявляла о приверженности налаживания самого широкого сотрудничества в борьбе с терроризмом, и по-прежнему открыта к максимальному углублению взаимодействия с США в этой области.
Российские дипломаты выразили надежду, что Вашингтон, в конце концов, пересмотрит порочную и опасную линию на заигрывание с террористами, будет вести борьбу с ними честно и без «двойного дна».
Накануне в Госдепе также заявили, что американские санкции против российского ОПК не направлены на подрыв обороноспособности РФ и других государств.
Ранее в четверг Вашингтон ввел ограничения в отношении ряда сотрудников китайского военного ведомства и Росборонэкспорта из-за сделок по поставкам самолетов «Су» и ЗРС С-400.
В заявлении Госдепа подчеркивается, что новые санкции направлены, скорее, на то, чтобы возложить ответственность на Москву за ее вмешательство в американские выборы, «неприемлемое поведение» в Донбассе «и другие злонамеренные действия».
Напомним, в настоящее время под санкциями находятся многие компании российского ОПК. После принятия в США закона CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций) ограничения стали возможны в отношении всей оборонной отрасли.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter