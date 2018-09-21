Новости

Порошенко: «российская операция» на Украине провалилась

36
Путинский блицкриг и «Русская весна» захлебнулись, заявил в своем Твиттере президент Украины Петр Порошенко.



По словам Порошенко, украинская армия уберегла страну от «кремлевской "барбароссы", путинского блицкрига», от насаждаемой Москвой «Русской весны».


Он заявил, что украинские власти создали боеспособные вооруженные силы, которые «освободили две трети территории Донбасса», локализовали вооруженный конфликт и успешно держат оборону.

Кроме того, ВСУ защищают страну по украинско-российской границе, добавил президент.

Тем временем немецкий политик Марилуизе Бек накануне заявила украинскому ресурсу «Апостроф» о том, что Киев пошел по стопам Москвы, собираясь принять законы, которые могут стать угрозой для гражданского общества.

По ее словам, сегодня население ряда стран страдает от законов, принятых авторитарными режимами, которые направлены на подавление оппозиционных активистов.

Начало этому, по мнению политика, положила Москва, приняв в свое время закон об иностранных агентах.

Теперь такие тенденции наблюдаются в Израиле, Венгрии и других странах. Похожим образом начинает действовать и Киев, поскольку понимает, что гражданское общество может стать угрозой для его недемократического правления.

Бек отметила, что во многих странах мира сегодня наблюдается противостояние между демократией и авторитарными режимами. Последние хотят вернуться к изжившей себя патриархальной системе, и один из самых ярких примеров этому – президент Путин, добавила она.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 21.04.18 - 27.04.18
Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за 14.04.18 - 20.04.18 от военкора "Маг"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

36 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Ирек Офлайн
    Ирек Сегодня, 10:06
    +7
    Ты бы первый хлебом-солью встречал , а население с цветами , брехун обдолбаный.
    1. Птичка Офлайн
      Птичка Сегодня, 10:21
      +6
      Было бы что то подобное fellow
      1. Тралл Офлайн
        Тралл Сегодня, 10:49
        +2
        Генералиссимус победы во всей красе:
      2. майор Юрик Офлайн
        майор Юрик Сегодня, 11:17
        0
        Господа,а чтобы мы хотели услышать от этого синяка? Лозунги на уровне прыщавой школоты,типа - на меня бандиты не напали потому,что испугались, а на самом деле потому что ты им нахрен не упёрся! Весь расчет на внутренне потребление для своих крадунов и грабителей,трясущихся в ожидании возмездия и в тихой надежде на очередной кредитик из-за бугра, как для борца с Россией. Дёшево и нудно, из раза в раз одно и тоже! negative
    2. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 10:23
      +4
      украинская армия уберегла страну от «кремлевской "барбароссы", путинского блицкрига»
      Какой то блицкриг не правильный, аж 4 года ...
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 12:06
        0
        Какой то блицкриг не правильный, аж 4 года
        НИКНН, так пчелы то неправильные! wink
    3. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 10:25
      +6
      Ещё со времён Древней Руси у славян есть кукольный персонаж - Петрушка, которым управляют рукой через задницуlaughing
      1. Dashout Офлайн
        Dashout Сегодня, 11:08
        +1
        Рано этот петрушка радуется: Цыплят по осени считают! Он что, думает что ему просто так все с рук сойдет? Думаю, что он ошибается!
        1. Сармат Саныч Офлайн
          Сармат Саныч Сегодня, 11:26
          0
          Конечно народ надеется на то что Пороху придёт возмездие... А как будет в итоге, лишь Бог знает.
        2. zyzx Офлайн
          zyzx Сегодня, 11:58
          0
          Ну горби же сошло.
    4. Комментарий был удален.
    5. Ил-18 Офлайн
      Ил-18 Сегодня, 11:54
      +1
      На прошлой неделе я понял, что Украина будет наступать через Брянск на Москву. Позвонил куда следует, и наступление украинской армии окончательно сорвано двумя санитарами stop wassat tongue fool
    6. Нормаль ок Онлайн
      Нормаль ок Сегодня, 12:19
      0
      Скажу прямо. После майдана и 2 мая, я как одессит и артиллерист, хотел поехать на Донбасс. НО, пообщавшись с сослуживцами, посмотрев интернет (в.т.ч. ВО) понял, Россия попухла. Вы края потеряли. Эту тему (патриотизма) Путин использовал, чтобы "легитимно" переизбраться. А в реале, там нас-рать на людей, там рулят иные расклады.
  2. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 10:09
    +3
    Начало статьи за здравие, окончание за упокой.
  3. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 10:12
    +11
    Он хоть контрацептив дырявый понимает, что такое "блицкриг" ? Украинский - Советский народ это испытал в полном объеме.
    Да была бы политическая воля и экономические возможности ( военные есть ), через две недели Т-72 и Т-90 по Хрещатику маршировали бы , и уверен цветов бы было на броне валом.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 10:22
      +1
      Ооооочень сильно в этом сомневаюсь. Боюсь и с цветами вы сильно погорячились,и две недели это даже не оптимизм а фантастика
      1. федоров Онлайн
        федоров Сегодня, 10:38
        +7
        Поверьте,я тут живу. И местных знаю, даже проституток от метро Хрещатик до Бессарабки ( не пробывал ). И майданутых западенцев ( которых автобусами возили ) они не принимали, те спали в подъездах, гадили..Ненависть еще та.
        И скорость танка, при всяких равных прочих условиях примерно 20 км в час ( запас хода и дороги в расчет не берем ) . А что мешает раздолбать сопротивление , и железкой их перекинуть за сутки ( РЖД умеет ) ? Авиация господствует, ПВО противника 30-ти летней давности подавлено. Прямая дорога.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 10:50
          +1
          Дело не в этом. Как только чужая армия войдет в Украину, мнение населения кардинально изменится. А перемолотить 250 тысячную армию это только в ком.играх быстро получается. И что более важно- в 40 миллионной стране нет сил, что бы все изменить. Для чего такому огромному числу людей которые так ненавидят свою власть внешняя сила?
    2. mavrus Офлайн
      mavrus Сегодня, 11:42
      0
      Т-72, Т-90... Помнится поляки до Хрещатика вообще на трамваях добирались.
  4. Metallurg_2 Офлайн
    Metallurg_2 Сегодня, 10:18
    +4
    К твиту Порошенко внесу поправку: "Российская операция на Украине провалилась, даже не начавшись".
    Ибо если бы она началась, то закончилась бы в том же 2014 году взятием Киева и разделом Украины по Днепру.
    1. Barzha Онлайн
      Barzha Сегодня, 10:41
      +4
      Уже набивший оскомину анекдот: "Украина ожесточённо отражает агрессию России в Донбассе. Украина уже потеряла более 10 тысяч убитыми, сотни единиц бронетехники, десятки самолётов и вертолётов, а Россия на эту войну так до сих пор и не явилась".
  5. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 10:18
    +3
    Пан прэзидент. ещё тот дякула .... брехливая, но до продвинутых\сдвинутых политиков гейропы. ему как до Луны пешком.
    Что с того получается.... да бежать тому пану, вприпрыжку, и уже скоро. В принципе, в нашу сторону один фиг, другой дякула-долбо найдётся .... там народу мозги изрядно разболтали, их даж не морковкой заманили, печенюшкой с кружевными труселями!
  6. helmi8 Офлайн
    helmi8 Сегодня, 10:27
    +1
    По ее словам, сегодня население ряда стран страдает от законов, принятых авторитарными режимами, которые направлены на подавление оппозиционных активистов.
    Начало этому, по мнению политика, положила Москва, приняв в свое время закон об иностранных агентах.

    Хотелось бы ответить, что закон об НКО и Иноагентах направлен в первую очередь против вмешательства США во внутренние дела РФ методом спонсирования и "выращивания" т.н. "оппозиции".
  7. 1536 Офлайн
    1536 Сегодня, 10:30
    +3
    Сразу вспомнился "сивый мерин". Но, посмотрев в интернете значение этой старинной русской поговорки, нашел интересную её трактовку:
    "Поговорка эта родилась будто бы из воспоминаний о великом лжеце, некоем дворянине и офицере царской армии, господине фон Сиверс–Меринге, жившем сто или полтораста лет назад. Первоначальное «врет, как Сиверс-Меринг», понятное только сослуживцам этого фантазера, его знакомым офицерам, подхватили и переделали по-своему солдаты его полка; вот оно и пошло гулять по Руси в этом своем новом виде."
    (ссылка: https://www.otrezal.ru/catch-words/66.html)
    Кстати, у Лескова в его "Левше" также можно встретить упоминание многих иностранных фамилий на русский лад. Например министр иностранных дел России времен Александра I Карл Ниссельроде, звался "Кисель вроде". В общем, все это из серии рассказов об Аполлоне Полведерском.
    1. colonel Онлайн
      colonel Сегодня, 12:18
      0
      Цитата: 1536
      Ниссельроде, звался "Кисель вроде

      На флоте, при царе еще, служил офицер с итальянскими корнями и очень длинным ФИО, звали его Феррайро Монройро Диквесто Монтекулли. Матросы эту непонятку переиначили: Тоё Моё Зюйд Вест И Каменные Пули. Рассказ у Л. Соболева, если что.
  8. Barzha Онлайн
    Barzha Сегодня, 10:36
    +2
    История не имеет сослагательного наклонения, как говориться. И бесполезно говорить о том, "что было бы если бы"... Но мне до сих пор не понятно ЗАЧЕМ остановили наступление ополчения ЛДНР (тот самый "блицкриг Путина", который "остановила украинская армия") и усадили всех за стол переговоров, когда ВСЕМ был понятно, что это всё сделано для того, что бы ЛДНР не дошли до Киева и Одессы??? Что только для этого эти переговоры СРОЧНО и затевались! Что ни кто на Украине ничего из Минских соглашений соблюдать не будет! И уже тогда говорили, что остановка наступления ЛДНР и заморозка боевых действий будет использовано Украиной для укрепления своей армии, которая на тот момент была фактически разгромлена! Это всё равно что в 1945-м, после взятия Кенегсберга, Освобождения Польши и разгрома немцев в Венгрии, Сталин остановил бы наступление Красной армии на Берлин и сел бы за стол переговоров с Гитлером, при посредничестве США и Британии! Вы можете себе такое представить??? Я нет! Так вот и вопрос: "ЗАЧЕМ???"
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 11:25
      0
      hi Бред Порошенко, востребован для бандеровского электората, и русофобов, который англосаксы воспитали на Украине за 27 лет. Он четко знает, для кого это говорит. Я, не нашел (может не там ищу) чёткой позиции России в отношении фашистской политики киевских властей. ВВП его даже по имени отчеству называет и гордиться, при этом, своей культурой общения. Вот поэтому мы на первом месте по поддержанию экономики Украины, Сбербанка нет в Крыму... Я, не прошу начать войну с ними, я прошу свои власти - четко определиться с ними и осуществлять свою политику понятно для своих граждан.
      1. Barzha Онлайн
        Barzha Сегодня, 12:21
        0
        А моё мнение такое, после разрыва (не продление) Украиной Договора о дружбе с Россией у России развязываются руки. И необходимо:
        1. Отозвать признание выборов президента Украины 2014 года и признание Порошенко президентом.
        2. Объявить о непризнание нынешней власти Украины, т.к. она пришла в результате гос.переворота.
        3. Прекратить ВСЕ экономические отношения с Украиной. Заморозить все счета украинских компаний в Российских банках. Запретить гражданам Украины вести бизнес на территории РФ. Заблокировать денежные переводы из России на Украину.
        4. Начать раздачу российских паспортов гражданам Украины, считающим себя русскими (как это делает сейчас Венгрия с этническими венграми на Украине).
        5. Ужесточить пограничный режим для граждан Украины, въезжающих на территорию России и выезжающих с территории России. Например, запретить ввоз/вывоз товарных партий любых грузов и вывоз из России больше 1000$ наличных денег.
        6. Признать ЛНР и ДНР. Причём в границах Донецкой и Луганской областей. А территории не подконтрольные ЛДНР признать оккупированными Украиной.
  9. hiller Офлайн
    hiller Сегодня, 10:42
    +1
    Очень хочется верить , что "воздастся каждому по делам его"...но практика бытия - мешает.
  10. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 10:50
    +3
    Чем ближе выборы и чем больше горячительного, тем больше патетики и бравурных речей, из области алкоголического бреда... wink
    1. Неплохой Офлайн
      Неплохой Сегодня, 11:00
      +2
      hi Тылы у него слабые, всё время озирается, видно за одно место боится. smile
  11. 30 вис Офлайн
    30 вис Сегодня, 10:57
    +2
    Эх , Петруня ! Не свисти ! Иуда .
  12. Комментарий был удален.
  13. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 11:17
    +1
    Начало этому, по мнению политика, положила Москва, приняв в свое время закон об иностранных агентах.
    laughing Ничего, что такие законы, только с более жёсткими формулировками, есть и в матрасии и в самой германии?
  14. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 11:27
    0
    "Порошенко: «российская операция» на Украине провалилась"... интенсивная терапия у гауляртера Украины дала временный эффект... металкого́льные психо́зы ослабли... зеленные человечки и черти временно отступили для переформирования в ожидании очередного его запоя.
  15. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 11:38
    0
    Выборы у них в марте. С такими темпами деградации на Украине, в апреле надо ждать его предвыборную речь на макете трибуны у Кремля, со словами - " я вам обещал, я это сделал angry "
    И ведь ему поверят fool с криками -" слава хохляндии"
  16. sgr291158 Офлайн
    sgr291158 Сегодня, 11:43
    0
    Опять с пьяну бред понес.
  17. zenion Офлайн
    zenion Сегодня, 11:54
    0
    Это же надо - российский блицкриг. Когда это началось и когда он его отбил? Почему в высоких эшелонах дуреют не частью мозга. а на весь мозг и сразу.