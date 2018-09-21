Порошенко: «российская операция» на Украине провалилась
Путинский блицкриг и «Русская весна» захлебнулись, заявил в своем Твиттере президент Украины Петр Порошенко.
По словам Порошенко, украинская армия уберегла страну от «кремлевской "барбароссы", путинского блицкрига», от насаждаемой Москвой «Русской весны».
Он заявил, что украинские власти создали боеспособные вооруженные силы, которые «освободили две трети территории Донбасса», локализовали вооруженный конфликт и успешно держат оборону.
Кроме того, ВСУ защищают страну по украинско-российской границе, добавил президент.
Тем временем немецкий политик Марилуизе Бек накануне заявила украинскому ресурсу «Апостроф» о том, что Киев пошел по стопам Москвы, собираясь принять законы, которые могут стать угрозой для гражданского общества.
По ее словам, сегодня население ряда стран страдает от законов, принятых авторитарными режимами, которые направлены на подавление оппозиционных активистов.
Начало этому, по мнению политика, положила Москва, приняв в свое время закон об иностранных агентах.
Теперь такие тенденции наблюдаются в Израиле, Венгрии и других странах. Похожим образом начинает действовать и Киев, поскольку понимает, что гражданское общество может стать угрозой для его недемократического правления.
Бек отметила, что во многих странах мира сегодня наблюдается противостояние между демократией и авторитарными режимами. Последние хотят вернуться к изжившей себя патриархальной системе, и один из самых ярких примеров этому – президент Путин, добавила она.
По словам Порошенко, украинская армия уберегла страну от «кремлевской "барбароссы", путинского блицкрига», от насаждаемой Москвой «Русской весны».
Он заявил, что украинские власти создали боеспособные вооруженные силы, которые «освободили две трети территории Донбасса», локализовали вооруженный конфликт и успешно держат оборону.
Кроме того, ВСУ защищают страну по украинско-российской границе, добавил президент.
Тем временем немецкий политик Марилуизе Бек накануне заявила украинскому ресурсу «Апостроф» о том, что Киев пошел по стопам Москвы, собираясь принять законы, которые могут стать угрозой для гражданского общества.
По ее словам, сегодня население ряда стран страдает от законов, принятых авторитарными режимами, которые направлены на подавление оппозиционных активистов.
Начало этому, по мнению политика, положила Москва, приняв в свое время закон об иностранных агентах.
Теперь такие тенденции наблюдаются в Израиле, Венгрии и других странах. Похожим образом начинает действовать и Киев, поскольку понимает, что гражданское общество может стать угрозой для его недемократического правления.
Бек отметила, что во многих странах мира сегодня наблюдается противостояние между демократией и авторитарными режимами. Последние хотят вернуться к изжившей себя патриархальной системе, и один из самых ярких примеров этому – президент Путин, добавила она.
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