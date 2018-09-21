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Российские вертолёты получат новые боеприпасы

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Вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник» до конца года получат неуправляемые модернизированные ракеты (НАР) С-13ДФ, сообщают Известия.



По данным газеты, боеприпасы оснащаются боевыми частями, которые сначала пробивают стены укрепления, а затем уничтожают цель термобарическим взрывом. Модернизация ракет была проведена с учетом боевого опыта, полученного в Сирии.


Стоимость модернизации одной ракеты составляет около 300 тыс. рублей.

С-13ДФ получила обновленный пороховой двигатель, а также доработанную боевую часть с объемно-детонирующей смесью большой мощности. Специальный наконечник прошивает бетонные стены толщиной до одного метра, а термобарическая часть срабатывает внутри сооружения (смесь распыляется в воздухе и подрывается).



По словам экс-командующего 4-й армией ВВС и ПВО генерала Валерия Горбенко, ракеты уже проверены в реальных боевых условиях, и показали высокую эффективность. Ранее неоднократно указывалось на нехватку мощности НАР. Теперь ее боевая часть пробивает бетонные стены – этим совсем недавно могли похвастаться лишь некоторые авиабомбы, добавил он.

Максимальная дальность полета боеприпаса составляет 7 км. Такая дальность достигается при пуске во время кабрирования вертолета (когда его нос задран вверх). В этом случае ракета летит по баллистической траектории на максимальную дистанцию. Если координаты цели известны, то бортовой компьютер автоматически рассчитывает необходимый угол кабрирования. Это позволяет вертолету не входить в зону поражения ПЗРК и стрелкового оружия.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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7 комментариев
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  1. д^Амир Онлайн
    д^Амир Сегодня, 11:00
    +1
    а по танку???? сработает????
    1. Romario_Argo Онлайн
      Romario_Argo Сегодня, 11:06
      +5
      а по танку???? сработает????

      для поражения танков имеется другая номенклатура средств поражения
      1. Zaurbek Онлайн
        Zaurbek Сегодня, 12:18
        0
        По танку сработают и кумулятивне С-8....там пробиваетость в районе 400-500мм
    2. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 11:09
      +3
      НУРС-8Б, который в полтора раза тоньше и в два раза короче пробивает бетон до 0,8 метра. С-13ДФ конечно же более продвинутый, но и дороже в разы. Для специальных задач на поле боя будет полезен.
    3. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 11:32
      +1
      Норм. А если ещё добавить "Гермесы" и Х-35, Ка-52/52К становится мощнейшей винтокрылой машиной уничтожения.
  2. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 11:13
    +1
    ...Новейшая авиационная ракета С-8 ОФП «Бронебойщик» способна пробивать преграды, которые стоят перед целями, без вреда для оболочки. Об этом заявил в интервью «Российской газете» генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
    «Особенность С-8 ОФП в том, что ракета, в зависимости от настроек взрывателя, может взрываться перед преградой, при ударе в преграду и за преградой, пробив ее и не разрушившись. Таких ракет у нас еще не было», - рассказал гендиректор концерна.
    18.04.2018
  3. Zaurbek Онлайн
    Zaurbek Сегодня, 12:18
    0
    А когда появятся корректируемые С13? про С-8 молчу.