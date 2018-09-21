Российские вертолёты получат новые боеприпасы
Вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник» до конца года получат неуправляемые модернизированные ракеты (НАР) С-13ДФ, сообщают Известия.
По данным газеты, боеприпасы оснащаются боевыми частями, которые сначала пробивают стены укрепления, а затем уничтожают цель термобарическим взрывом. Модернизация ракет была проведена с учетом боевого опыта, полученного в Сирии.
Стоимость модернизации одной ракеты составляет около 300 тыс. рублей.
С-13ДФ получила обновленный пороховой двигатель, а также доработанную боевую часть с объемно-детонирующей смесью большой мощности. Специальный наконечник прошивает бетонные стены толщиной до одного метра, а термобарическая часть срабатывает внутри сооружения (смесь распыляется в воздухе и подрывается).
По словам экс-командующего 4-й армией ВВС и ПВО генерала Валерия Горбенко, ракеты уже проверены в реальных боевых условиях, и показали высокую эффективность. Ранее неоднократно указывалось на нехватку мощности НАР. Теперь ее боевая часть пробивает бетонные стены – этим совсем недавно могли похвастаться лишь некоторые авиабомбы, добавил он.
Максимальная дальность полета боеприпаса составляет 7 км. Такая дальность достигается при пуске во время кабрирования вертолета (когда его нос задран вверх). В этом случае ракета летит по баллистической траектории на максимальную дистанцию. Если координаты цели известны, то бортовой компьютер автоматически рассчитывает необходимый угол кабрирования. Это позволяет вертолету не входить в зону поражения ПЗРК и стрелкового оружия.
По данным газеты, боеприпасы оснащаются боевыми частями, которые сначала пробивают стены укрепления, а затем уничтожают цель термобарическим взрывом. Модернизация ракет была проведена с учетом боевого опыта, полученного в Сирии.
Стоимость модернизации одной ракеты составляет около 300 тыс. рублей.
С-13ДФ получила обновленный пороховой двигатель, а также доработанную боевую часть с объемно-детонирующей смесью большой мощности. Специальный наконечник прошивает бетонные стены толщиной до одного метра, а термобарическая часть срабатывает внутри сооружения (смесь распыляется в воздухе и подрывается).
По словам экс-командующего 4-й армией ВВС и ПВО генерала Валерия Горбенко, ракеты уже проверены в реальных боевых условиях, и показали высокую эффективность. Ранее неоднократно указывалось на нехватку мощности НАР. Теперь ее боевая часть пробивает бетонные стены – этим совсем недавно могли похвастаться лишь некоторые авиабомбы, добавил он.
Максимальная дальность полета боеприпаса составляет 7 км. Такая дальность достигается при пуске во время кабрирования вертолета (когда его нос задран вверх). В этом случае ракета летит по баллистической траектории на максимальную дистанцию. Если координаты цели известны, то бортовой компьютер автоматически рассчитывает необходимый угол кабрирования. Это позволяет вертолету не входить в зону поражения ПЗРК и стрелкового оружия.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter