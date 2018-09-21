ЕС "озаботился" военным присутствием России в Азовском море

Европа всерьез опасается ухудшении ситуации в акватории Азовского моря. Европейский парламент уже выразили озабоченность из-за ухудшения ситуации с безопасностью на востоке Украины, передает RT.Как заявили в Европейском парламенте, особую "глубокую озабоченность" вызывает якобы серьезное увеличение военного присутствия России в акватории Азовском море, а также "систематическое блокирование" транзита украинских судов в Керченском проливе, начавшееся после строительства Крымского моста. Соответствующий документ появился после заседания парламентского комитета Ассоциации Украина - Европейский союз. В настоящее время он опубликован на сайте Европейского парламента.Отмечается, что жалобы Украины в Евросоюз на действия России в Азовском море ни к чему не приведут. Согласно ранее подписанным соглашениям между государствами, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами двух стран. Все вопросы, относящиеся к акватории Азовского моря решаются только по соглашению сторон, и никакие другие государства к этим вопросам никакого отношения не имеют.Ранее украинский президент Петр Порошенко в интервью американскому изданию Washington Post пожаловался, что Россия якобы приняла решение об оккупации Азовского моря.