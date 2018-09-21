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ЕС "озаботился" военным присутствием России в Азовском море

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Европа всерьез опасается ухудшении ситуации в акватории Азовского моря. Европейский парламент уже выразили озабоченность из-за ухудшения ситуации с безопасностью на востоке Украины, передает RT.

ЕС "озаботился" военным присутствием России в Азовском море


Как заявили в Европейском парламенте, особую "глубокую озабоченность" вызывает якобы серьезное увеличение военного присутствия России в акватории Азовском море, а также "систематическое блокирование" транзита украинских судов в Керченском проливе, начавшееся после строительства Крымского моста. Соответствующий документ появился после заседания парламентского комитета Ассоциации Украина - Европейский союз. В настоящее время он опубликован на сайте Европейского парламента.


Отмечается, что жалобы Украины в Евросоюз на действия России в Азовском море ни к чему не приведут. Согласно ранее подписанным соглашениям между государствами, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами двух стран. Все вопросы, относящиеся к акватории Азовского моря решаются только по соглашению сторон, и никакие другие государства к этим вопросам никакого отношения не имеют.

Ранее украинский президент Петр Порошенко в интервью американскому изданию Washington Post пожаловался, что Россия якобы приняла решение об оккупации Азовского моря.

Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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14 комментариев
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  1. Лесс Офлайн
    Лесс Сегодня, 11:49
    +2
    Как заявили в Европейском парламенте, особую "глубокую озабоченность" вызывает

    Оказывается не только наш МИД умеет высказывать "глубокую озабоченность".
    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 12:00
      +1
      особую "глубокую озабоченность" вызывает якобы серьезное увеличение военного присутствия России в акватории Азовском море
      А то что у ас ПРО и ПВО вокруг Москвы ни чего? Разрешаете?
  2. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 11:49
    +5
    Договора о дружбе с Украиной нет, согласованных границ нет. Можем чертить границу где хотим!
  3. kjhg Онлайн
    kjhg Сегодня, 11:54
    +3
    Предлагаю полный запрет на прохождение через Керченский пролив украинских судов, в ответ на водную блокаду Крыма со стороны Украины, т.к. это территориальные воды России
  4. Dimy4 Офлайн
    Dimy4 Сегодня, 12:04
    0
    А чего как скромно-то? Уж озаботился бы например присутствием военных и в Балтийском и в Черном морях сразу.
  5. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 12:05
    0
    Какая простая и интересная работа у нынешней власти Украины, постоянно путешествуют двумя группами. Одна группа просвещает Мир - какой у неё страшный и агрессивный сосед. Вторая едет следом - "дайте нам денег и мы защитим вас от него " .
  6. Керенский Онлайн
    Керенский Сегодня, 12:07
    0
    Откуда дровишки?
    Соответствующий документ появился после заседания парламентского комитета Ассоциации Украина - Европейский союз. В настоящее время он опубликован на сайте Европейского парламента.

    Что за комитет? Часто собирается? В каком кабинете заседает?
    "Тут мальчик приходил, просил опубликовать.... Публикуйте немедленно!" (С)
  7. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 12:08
    +2
    особую "глубокую озабоченность" вызывает якобы серьезное увеличение военного присутствия России в акватории Азовском море

    Странная такая озабоченность. Присутствие флота США в Средиземном, Балтийском, Чёрном морях вызывает чувство глубокого удовлетворения, а нахождение российского флота в своих внутренних водах обеспокоило... belay Вы там не чешите и зудить не будет.
    Цитата: kjhg
    Предлагаю полный запрет на прохождение через Керченский пролив украинских судов, в ответ на водную блокаду Крыма со стороны Украины, т.к. это территориальные воды России

    good А чего церемониться с теми, кто забыл переключить тумблер? Нет воды для Крыма? А тут Азовское море закрылось... belay Шлёпайте посуху.
    Я уже говорил, что Россия должна переходить к двухсторонним связям. А это - давайте дружить домами, - что-то не приживается...
  8. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 12:12
    +2
    А что ЕСу до нашего Азовского моря? берега попутали? recourse
  9. Нормаль ок Онлайн
    Нормаль ок Сегодня, 12:14
    0
    якобы серьезное увеличение

    А. что? Типа не так? Ща вздрюжат Россию ещё и по судоходству. Ура! Ура! Ура!
    1. vovanpain Онлайн
      vovanpain Сегодня, 12:20
      0
      Цитата: Нормаль ок
      Ща вздрюжат Россию ещё и по судоходству.

      Вздрючивалка то выросла хоть Петруша laughing НЮ НЮ tongue tongue
      1. Нормаль ок Онлайн
        Нормаль ок Сегодня, 12:21
        0
        Цитата: vovanpain
        Цитата: Нормаль ок
        Ща вздрюжат Россию ещё и по судоходству.

        Вздрючивалка то выросла хоть Петруша laughing НЮ НЮ tongue tongue

        При всём уважении к вам, отвечу, что рулит экономика а не хотелки патриотов
  10. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 12:25
    0
    Оккупация моря это новенькое!
  11. Barzha Онлайн
    Barzha Сегодня, 12:42
    0
    ЕС "озаботился" военным присутствием России в Азовском море

    Какое следующее море "озаботит" ЕС? Каспийское? А может Охотское? Или море Лаптевых?.. Хочется спросить: Господа, что вы везде свой нос суёте? Его же в конце концов когда-нибудь и прищемить могут!