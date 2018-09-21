Новости

Десантники ВСУ 9 часов искали спецназ США в лесу. Потом "захватили"

19
Пресс-офицер украинского военного контингента на учениях Saber Junction-2018 Роман Туровец рассказывает о ходе маневров. По словам Туровца, рота 13-го батальона 95-й бригады "захватила" полевой штаб батальона 173-й бригады армии США и отряд итальянских спецназовцев. Об этом украинский пресс-офицер пишет на своей странице в Фейсбуке.

Из заметки:
Джентльмены, сложите ваше оружие! Прекрасная фраза, с которой начался сегодняшний день на "Сейбр Джанкшн". 9 часов блуждания по лесам. Детали - позже на официальной странице ГШ ВСУ. Р.S. Американские разведчики сейчас пытаются отомстить за своих. Но пока не везёт...


Речь идёт о роте 13-го одшб, которая действует в составе сводного отряда противодействия формированию из состава 173-й воздушно-десантной бригады США, а также подразделений Италии, Франции и Чехии.


Десантники ВСУ 9 часов искали спецназ США в лесу. Потом "захватили"


Обращает на себя внимание, что "9 часов блуждания по лесам" украинский спецназ осуществлял почему-то фактически без камуфляжа. В этой связи украинские пользователи уже иронизируют над "захватом американского спецназа" в комментариях к публикации:

Танкист показывает, где можно жечь костёр.


В ходе учений Украину представляют чуть больше сотни спецназовцев. При этом в пресс-службе военного ведомства Украины заявляют, что американцы «поражены выучкой бойцов ВСУ, которая уже сейчас заставляет их чесать затылки». Неужели украинские военнослужащие могут себе позволить представить американских партнёров в образе врага на учениях? Как можно?.. Не попахивает ли зрадой.

Из заявления американского офицера Брэндона Шортера:
Недавно украинское подразделение уже было на учениях Combined Resolve X. Десантники были невероятно эффективны. Поэтому я ожидаю того же и от этой команды. Мне очень нравится работать с ними. Они так же обучены, как и мы, имеют опыт войны, но всё равно пытаются учиться чему-то и вместе с тем, могут чему-то научить нас.
Использованы фотографии:
Фейсбук
Мы в Яндекс Дзен
Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 21.04.18 - 27.04.18
Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за 14.04.18 - 20.04.18 от военкора "Маг"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

19 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. BlackMokona Офлайн
    BlackMokona Сегодня, 12:07
    -2
    Десантники ВСУ 9 часов искали спецназ США в лесу. Потом "захватили"

    По словам Туровца, рота 13-го батальона 95-й бригады "захватила" полевой штаб батальона 173-й бригады армии США и отряд итальянских спецназовцев.

    А где тут спецназ США, или теперь Италия это штат США?
    1. Нормаль ок Онлайн
      Нормаль ок Сегодня, 12:12
      +2
      Цитата: BlackMokona
      Десантники ВСУ 9 часов искали спецназ США в лесу. Потом "захватили"

      По словам Туровца, рота 13-го батальона 95-й бригады "захватила" полевой штаб батальона 173-й бригады армии США и отряд итальянских спецназовцев.

      А где тут спецназ США, или теперь Италия это штат США?

      Мутная статья. Сплошное передёргивание. Я помню как на учениях ЮГ-90, погибли прапор и два морпеха. так, что на этом пропаганду делать?!
      1. андрей юрьевич Онлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 12:28
        0

        Танкист показывает, где можно жечь костёр.
        а может,танкист из русских,и показывает куда пойти на... laughing
        1. dr.star75 Онлайн
          dr.star75 Сегодня, 12:34
          0
          Точно!Иваном зовут!Фамилия С.
  2. Dimy4 Офлайн
    Dimy4 Сегодня, 12:09
    +2
    А они прятались, эти спецназовцы?
    1. Балу Онлайн
      Балу Сегодня, 12:24
      +2
      Цитата: Dimy4
      А они прятались, эти спецназовцы?

      Замерзли, тьанкист показал гле жечь костер. Ну, и все собрались у костра погреться.
      1. Skay Онлайн
        Skay Сегодня, 12:31
        +1
        Это не танкист. Это охранник частной территории. Показывает куда надо всем идти нах... smile
  3. ushakorv Офлайн
    ushakorv Сегодня, 12:11
    +3
    Странно как в котел не попала рота 13-го батальона 95-й бригады.
    1. РУСС Офлайн
      РУСС Сегодня, 12:22
      0
      Так или иначе,но учения идут , соответственно и выучка тоже
  4. Керенский Онлайн
    Керенский Сегодня, 12:12
    +4
    американцы «поражены выучкой бойцов ВСУ, которая уже сейчас заставляет их чесать затылки».

    Педикулёз? Тогда американцам полугодовая реабилитация положена по возвращении...
  5. alexleony Онлайн
    alexleony Сегодня, 12:18
    +2
    Радость пресс офицера можно понять-нашлась группа,блуждавшая по лесам 9 часов.Приправили очередной перемогой и подали свидомым.
  6. Egorovich Офлайн
    Egorovich Сегодня, 12:19
    +3
    Ходит по лесу, ищет глупее себя. Сала американцам!!!
  7. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 12:23
    +1
    Джентльмены, сложите ваше оружие!.... 9 часов блуждания по лесам...

    накормите, обогрейте... wink
  8. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 12:28
    +1
    Saber Junction-2018. ..."Стрельбы" (с 0.50 мин) laughing
  9. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:28
    +1
    9 часов американцы не подпускали десантников ВСУ, оберегая свое продовольствие.
  10. ibn.shamai Офлайн
    ibn.shamai Сегодня, 12:32
    0
    Девять часов блуждали по лесу! Заблудились наверно а итальяшки их из лесу вывели! lol
  11. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 12:35
    +1
    А потом пришел лесник и выгнал всех нафиг!
  12. Ferdinant Онлайн
    Ferdinant Сегодня, 12:38
    0
    А американцы искали грибочки там всякие разные веселые.
  13. Berkut24 Онлайн
    Berkut24 Сегодня, 12:46
    0
    А если бы этих десантников ещё и десантировали, то 6 часов американцы, так и не дождавшись захвата, по лесу искали бы уже их.