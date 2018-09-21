Десантники ВСУ 9 часов искали спецназ США в лесу. Потом "захватили"

Джентльмены, сложите ваше оружие ! Прекрасная фраза, с которой начался сегодняшний день на "Сейбр Джанкшн". 9 часов блуждания по лесам. Детали - позже на официальной странице ГШ ВСУ. Р.S. Американские разведчики сейчас пытаются отомстить за своих. Но пока не везёт...

Танкист показывает, где можно жечь костёр.

Недавно украинское подразделение уже было на учениях Combined Resolve X. Десантники были невероятно эффективны. Поэтому я ожидаю того же и от этой команды. Мне очень нравится работать с ними. Они так же обучены, как и мы, имеют опыт войны, но всё равно пытаются учиться чему-то и вместе с тем, могут чему-то научить нас.