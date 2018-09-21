Десантники ВСУ 9 часов искали спецназ США в лесу. Потом "захватили"
Пресс-офицер украинского военного контингента на учениях Saber Junction-2018 Роман Туровец рассказывает о ходе маневров. По словам Туровца, рота 13-го батальона 95-й бригады "захватила" полевой штаб батальона 173-й бригады армии США и отряд итальянских спецназовцев. Об этом украинский пресс-офицер пишет на своей странице в Фейсбуке.
Из заметки:
Речь идёт о роте 13-го одшб, которая действует в составе сводного отряда противодействия формированию из состава 173-й воздушно-десантной бригады США, а также подразделений Италии, Франции и Чехии.
Обращает на себя внимание, что "9 часов блуждания по лесам" украинский спецназ осуществлял почему-то фактически без камуфляжа. В этой связи украинские пользователи уже иронизируют над "захватом американского спецназа" в комментариях к публикации:
В ходе учений Украину представляют чуть больше сотни спецназовцев. При этом в пресс-службе военного ведомства Украины заявляют, что американцы «поражены выучкой бойцов ВСУ, которая уже сейчас заставляет их чесать затылки». Неужели украинские военнослужащие могут себе позволить представить американских партнёров в образе врага на учениях? Как можно?.. Не попахивает ли зрадой.
Из заявления американского офицера Брэндона Шортера:
Из заметки:
Джентльмены, сложите ваше оружие! Прекрасная фраза, с которой начался сегодняшний день на "Сейбр Джанкшн". 9 часов блуждания по лесам. Детали - позже на официальной странице ГШ ВСУ. Р.S. Американские разведчики сейчас пытаются отомстить за своих. Но пока не везёт...
Речь идёт о роте 13-го одшб, которая действует в составе сводного отряда противодействия формированию из состава 173-й воздушно-десантной бригады США, а также подразделений Италии, Франции и Чехии.
Обращает на себя внимание, что "9 часов блуждания по лесам" украинский спецназ осуществлял почему-то фактически без камуфляжа. В этой связи украинские пользователи уже иронизируют над "захватом американского спецназа" в комментариях к публикации:
Танкист показывает, где можно жечь костёр.
В ходе учений Украину представляют чуть больше сотни спецназовцев. При этом в пресс-службе военного ведомства Украины заявляют, что американцы «поражены выучкой бойцов ВСУ, которая уже сейчас заставляет их чесать затылки». Неужели украинские военнослужащие могут себе позволить представить американских партнёров в образе врага на учениях? Как можно?.. Не попахивает ли зрадой.
Из заявления американского офицера Брэндона Шортера:
Недавно украинское подразделение уже было на учениях Combined Resolve X. Десантники были невероятно эффективны. Поэтому я ожидаю того же и от этой команды. Мне очень нравится работать с ними. Они так же обучены, как и мы, имеют опыт войны, но всё равно пытаются учиться чему-то и вместе с тем, могут чему-то научить нас.
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