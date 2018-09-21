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Хантсман: Между США и РФ есть и закулисная работа по Сирии

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Конечно же, Вашингтон и Москва ведут по Сирии и другую, скрытую от глаз широкой общественности, работу, которая направлена на то, чтобы положить конец насилию в этой стране, передает РИА Новости заявление посла США в России Джона Хантсмана.

Хантсман: Между США и РФ есть и закулисная работа по Сирии


Тема американо-российского сотрудничества была затронута Хантсманом на инвестиционной конференции AmCham.


По словам американского дипломата, цель этой закулисной работы – продвинуться в плане политического урегулирования в САР, которое бы привело к появлению в Дамаске демократического правительства.

В связи с этим стоит напомнить, что США ввели свои войска в Сирию без согласования с официальным Дамаском. Американский контингент по-прежнему остается в республике под предлогом борьбы с терроризмом, однако борьба эта не особо заметна. Зато получили широкую огласку такие «закулисные» действия Вашингтона, как вынашивание планов насильственной смены власти в САР, масштабные поставки оружия и боеприпасов боевикам, введение в обиход термина «умеренная оппозиция», обучение боевиков на своих базах, попытки расчленения территории Сирии на зоны влияния и другие.

В начале сентября, Минобороны РФ прямо заявило о том, что экспансия «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) стала возможной благодаря преступному бездействию США и организованной ими западной коалиции.

По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, Вашингтон уже несколько лет сосредоточен на финансировании и прямых поставках вооружения вымышленной «сирийской оппозиции», однако большая часть этого оружия ушла в террористических группировок, чьими целями, по совпадению с политикой США, было свержение законного правительства САР.
Использованы фотографии:
ТВ Центр, http://www.tvc.ru
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11 комментариев
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  1. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 12:09
    +2
    Ну чистый голубь.
    1. Лелёк Онлайн
      Лелёк Сегодня, 12:37
      0
      Цитата: Livonetc
      Ну чистый голубь.

      hi
      Не голубь, чёрные перья выдают. Мы заставили отсрочить удар коалиции по Сирии, но это только отсрочка, подготовка к нему идёт полным ходом.
  2. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:12
    +2
    Просто уйдите из Сирии, и прекратите спонсировать террористов, война тут же прекратится.
    Без всяких закулис и подобной чуши.
    1. anjey Офлайн
      anjey Сегодня, 12:18
      +1
      Так же и Украину, янки, оставте в покое и будет мир.,но не дает покоя древнеримское правило -разделяй и властвуй,убогим...
      1. андрей юрьевич Онлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 12:25
        0
        Цитата: anjey
        +1
        Просто уйдите из Сирии, и прекратите спонсировать террористов, война тут же прекратится.

        и ..начнётся в Иране,Афганистане да где нибудь...янки без войны зачахнут,ВПК не позволит !
        1. anjey Офлайн
          anjey Сегодня, 12:28
          +1
          Империя usa должна быть разрушена
      2. KOCMOC Онлайн
        KOCMOC Сегодня, 12:26
        0
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        Просто уйдите из Сирии,

        Цитата: anjey
        Так же и Украину янки, оставте в покое и будет мир..

        Не для того они приходили.
        Хотите что бы и в вашей стране хозяйничили чужие люди? Уверуйте в демократию, устройте революцию...
    2. Лелёк Онлайн
      Лелёк Сегодня, 12:45
      0
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Без всяких закулис и подобной чуши.

      hi
      Интересно мнение главы "самой исключительной" по Сирийской да и вообще по ближневосточной проблеме. Но ястребы не дремлют и таки готовят под него импичмент. Так-что о уходе США со товарищи с сирийской земли - в рубрике мечтаний.
  3. Керенский Онлайн
    Керенский Сегодня, 12:19
    +2
    По словам американского дипломата, цель этой закулисной работы – продвинуться в плане политического урегулирования в САР, которое бы привело к появлению в Дамаске демократического правительства.

    Это сигнал, кому надо сигнал. На Востоке люди подозрительные и льстивые.
    -А не хотят ли русские вместе с нами победить, а потом предать?
    - Конечно хотят, о великий визирь! Глубина Вашей мысли не знает границ!
    1. Лелёк Онлайн
      Лелёк Сегодня, 12:31
      0
      Цитата: Керенский
      На Востоке люди подозрительные и льстивые.

      hi
      К тому же не прочь оказаться самыми хитроопыми. Ну вот султан и дохитрился со своими бородатыми подопечными:
  4. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 12:25
    0
    Тоже мне открытие! И так все знают с кем и против кого воюют США в Сирии!