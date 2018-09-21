Хантсман: Между США и РФ есть и закулисная работа по Сирии
Конечно же, Вашингтон и Москва ведут по Сирии и другую, скрытую от глаз широкой общественности, работу, которая направлена на то, чтобы положить конец насилию в этой стране, передает РИА Новости заявление посла США в России Джона Хантсмана.
Тема американо-российского сотрудничества была затронута Хантсманом на инвестиционной конференции AmCham.
По словам американского дипломата, цель этой закулисной работы – продвинуться в плане политического урегулирования в САР, которое бы привело к появлению в Дамаске демократического правительства.
В связи с этим стоит напомнить, что США ввели свои войска в Сирию без согласования с официальным Дамаском. Американский контингент по-прежнему остается в республике под предлогом борьбы с терроризмом, однако борьба эта не особо заметна. Зато получили широкую огласку такие «закулисные» действия Вашингтона, как вынашивание планов насильственной смены власти в САР, масштабные поставки оружия и боеприпасов боевикам, введение в обиход термина «умеренная оппозиция», обучение боевиков на своих базах, попытки расчленения территории Сирии на зоны влияния и другие.
В начале сентября, Минобороны РФ прямо заявило о том, что экспансия «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) стала возможной благодаря преступному бездействию США и организованной ими западной коалиции.
По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, Вашингтон уже несколько лет сосредоточен на финансировании и прямых поставках вооружения вымышленной «сирийской оппозиции», однако большая часть этого оружия ушла в террористических группировок, чьими целями, по совпадению с политикой США, было свержение законного правительства САР.
Тема американо-российского сотрудничества была затронута Хантсманом на инвестиционной конференции AmCham.
По словам американского дипломата, цель этой закулисной работы – продвинуться в плане политического урегулирования в САР, которое бы привело к появлению в Дамаске демократического правительства.
В связи с этим стоит напомнить, что США ввели свои войска в Сирию без согласования с официальным Дамаском. Американский контингент по-прежнему остается в республике под предлогом борьбы с терроризмом, однако борьба эта не особо заметна. Зато получили широкую огласку такие «закулисные» действия Вашингтона, как вынашивание планов насильственной смены власти в САР, масштабные поставки оружия и боеприпасов боевикам, введение в обиход термина «умеренная оппозиция», обучение боевиков на своих базах, попытки расчленения территории Сирии на зоны влияния и другие.
В начале сентября, Минобороны РФ прямо заявило о том, что экспансия «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) стала возможной благодаря преступному бездействию США и организованной ими западной коалиции.
По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, Вашингтон уже несколько лет сосредоточен на финансировании и прямых поставках вооружения вымышленной «сирийской оппозиции», однако большая часть этого оружия ушла в террористических группировок, чьими целями, по совпадению с политикой США, было свержение законного правительства САР.
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- ТВ Центр, http://www.tvc.ru
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