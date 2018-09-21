МИД Китая возмутился введенными США санкциями

Китайские власти сделали резкое представление Соединенным Штатам из-за введенных накануне Вашингтоном ограничительных мер в отношении Департамента подготовки войск и снабжения КНР за военное сотрудничество с Россией, заявил официальный представитель МИД страны Гэн Шуан.В своем заявлении Гэн Шуан отметил, что Китай выражает свое крайнее возмущение вышеуказанными действиями, так как они грубо нарушили основные принципы международных отношений. Китай призвал Соединенные Штаты "исправить ошибку" и отменить санкции, в противном случае Вашингтон "будет пожинать плоды того, что сами совершили". В МИД КНР отметили, что своими действиями США подрывают отношения между вооруженными силами двух стран.В то же время, Гэн Шуан подчеркнул, что Китай не собирается отказываться от российских вооружений и продолжит "развивать отношения между двумя странами и поднимать стратегическое взаимодействие на более высокий уровень".Ранее США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу за закупки у России истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.