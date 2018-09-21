МИД Китая возмутился введенными США санкциями
Китайские власти сделали резкое представление Соединенным Штатам из-за введенных накануне Вашингтоном ограничительных мер в отношении Департамента подготовки войск и снабжения КНР за военное сотрудничество с Россией, заявил официальный представитель МИД страны Гэн Шуан.
В своем заявлении Гэн Шуан отметил, что Китай выражает свое крайнее возмущение вышеуказанными действиями, так как они грубо нарушили основные принципы международных отношений. Китай призвал Соединенные Штаты "исправить ошибку" и отменить санкции, в противном случае Вашингтон "будет пожинать плоды того, что сами совершили". В МИД КНР отметили, что своими действиями США подрывают отношения между вооруженными силами двух стран.
В то же время, Гэн Шуан подчеркнул, что Китай не собирается отказываться от российских вооружений и продолжит "развивать отношения между двумя странами и поднимать стратегическое взаимодействие на более высокий уровень".
Ранее США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу за закупки у России истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.
В своем заявлении Гэн Шуан отметил, что Китай выражает свое крайнее возмущение вышеуказанными действиями, так как они грубо нарушили основные принципы международных отношений. Китай призвал Соединенные Штаты "исправить ошибку" и отменить санкции, в противном случае Вашингтон "будет пожинать плоды того, что сами совершили". В МИД КНР отметили, что своими действиями США подрывают отношения между вооруженными силами двух стран.
В то же время, Гэн Шуан подчеркнул, что Китай не собирается отказываться от российских вооружений и продолжит "развивать отношения между двумя странами и поднимать стратегическое взаимодействие на более высокий уровень".
Ранее США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу за закупки у России истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com/
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter