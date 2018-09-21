Новости

МИД Китая возмутился введенными США санкциями

4
Китайские власти сделали резкое представление Соединенным Штатам из-за введенных накануне Вашингтоном ограничительных мер в отношении Департамента подготовки войск и снабжения КНР за военное сотрудничество с Россией, заявил официальный представитель МИД страны Гэн Шуан.

МИД Китая возмутился введенными США санкциями


В своем заявлении Гэн Шуан отметил, что Китай выражает свое крайнее возмущение вышеуказанными действиями, так как они грубо нарушили основные принципы международных отношений. Китай призвал Соединенные Штаты "исправить ошибку" и отменить санкции, в противном случае Вашингтон "будет пожинать плоды того, что сами совершили". В МИД КНР отметили, что своими действиями США подрывают отношения между вооруженными силами двух стран.


В то же время, Гэн Шуан подчеркнул, что Китай не собирается отказываться от российских вооружений и продолжит "развивать отношения между двумя странами и поднимать стратегическое взаимодействие на более высокий уровень".

Ранее США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу за закупки у России истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
Мы в Яндекс Дзен
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

4 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Оператор Онлайн
    Оператор Сегодня, 12:37
    -1
    Я всегда говорил, что Трамп наш человек - наконец-то китайцы перестанут закупать российское вооружение с целью его копипаста bully
  2. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 12:38
    0
    Последнее, 117 Китайское предупреждение!Нужно им трежерис на пару сотен лярдов сбросить, чтоб думать начали.
  3. Berkut24 Онлайн
    Berkut24 Сегодня, 12:41
    +1
    Никто так не пытался сделать страшный сон Бжезинского явью как Трамп. Можно констатировать, что китайцам не оставляют выбора. Ну и за рекламу нашего ВПК спасибо, ничто так не подтверждает качество и надёжность, как многомесячная совместная истерика всех ветвей власти США.
  4. Skay Онлайн
    Skay Сегодня, 12:43
    0
    Интересно, жахнут или тоже озабоченностью отделаются? winked