МО РФ усложнит конкурс для претендентов на гражданскую службу
Минобороны РФ обновило методику проведения конкурса для претендентов на государственную гражданскую службу, сообщают Известия.
Кандидату придется сообщить военному ведомству адреса порталов, где он в последние 3 года размещал информацию, позволяющую идентифицировать его личность. Содержание его страничек будет учитываться при приеме на службу либо зачисления в кадровый резерв.
Само тестирование и заседание комиссии будет записываться на видео (стенографироваться) и станет более открытым. В ходе тестирования будут проверены знание кандидатом российских законов в области госслужбы, его владение русским языком, умение работать с компьютером, а также познания, необходимые для его будущей работы.
Уровень сложности тестов будет напрямую зависеть от категории должности. На гражданскую службу в Минобороны требуются различные специалисты – от кадровых работников до финансистов и управленцев.
Усложнение конкурса для кандидатов на государственную службу связано также и с тем, что Минобороны является работодателем, обладающим секретной информацией, которая должна быть сохранена. Поэтому ведомство должно понимать, кого берет на работу. Кроме того, оно должно знать где, с кем и как общается его потенциальный сотрудник.
Кандидату придется сообщить военному ведомству адреса порталов, где он в последние 3 года размещал информацию, позволяющую идентифицировать его личность. Содержание его страничек будет учитываться при приеме на службу либо зачисления в кадровый резерв.
Само тестирование и заседание комиссии будет записываться на видео (стенографироваться) и станет более открытым. В ходе тестирования будут проверены знание кандидатом российских законов в области госслужбы, его владение русским языком, умение работать с компьютером, а также познания, необходимые для его будущей работы.
Уровень сложности тестов будет напрямую зависеть от категории должности. На гражданскую службу в Минобороны требуются различные специалисты – от кадровых работников до финансистов и управленцев.
Усложнение конкурса для кандидатов на государственную службу связано также и с тем, что Минобороны является работодателем, обладающим секретной информацией, которая должна быть сохранена. Поэтому ведомство должно понимать, кого берет на работу. Кроме того, оно должно знать где, с кем и как общается его потенциальный сотрудник.
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- Минобороны РФ
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