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МО РФ усложнит конкурс для претендентов на гражданскую службу

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Минобороны РФ обновило методику проведения конкурса для претендентов на государственную гражданскую службу, сообщают Известия.

МО РФ усложнит конкурс для претендентов на гражданскую службу


Кандидату придется сообщить военному ведомству адреса порталов, где он в последние 3 года размещал информацию, позволяющую идентифицировать его личность. Содержание его страничек будет учитываться при приеме на службу либо зачисления в кадровый резерв.


Само тестирование и заседание комиссии будет записываться на видео (стенографироваться) и станет более открытым. В ходе тестирования будут проверены знание кандидатом российских законов в области госслужбы, его владение русским языком, умение работать с компьютером, а также познания, необходимые для его будущей работы.

Уровень сложности тестов будет напрямую зависеть от категории должности. На гражданскую службу в Минобороны требуются различные специалисты – от кадровых работников до финансистов и управленцев.

Усложнение конкурса для кандидатов на государственную службу связано также и с тем, что Минобороны является работодателем, обладающим секретной информацией, которая должна быть сохранена. Поэтому ведомство должно понимать, кого берет на работу. Кроме того, оно должно знать где, с кем и как общается его потенциальный сотрудник.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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4 комментария
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  1. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 12:43
    0
    Ну все,теперь на ВО люди ответственней посты начнут писать. Мало ли куда потом придется на работу пойти....
    1. Перейра Онлайн
      Перейра Сегодня, 12:47
      0
      Полагаю многим, в силу возраста, один путь - как стукнет 59, сразу на улицу без возможности трудоустройства.
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 12:49
        0
        Так ветеранам ВО льготы положены от МО, при приеме на работу.
  2. DigitalError Онлайн
    DigitalError Сегодня, 12:49
    0
    Китаева Маша - радость наша