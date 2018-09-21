Новости

В Киеве спущен на воду второй десантно-штурмовой катер "Кентавр-ЛК"

17
Второй десантно-штурмовой катер проекта 58503 проекта "Кентавр-ЛК" в четверг был спущен на воду на предприятии ПАО "Кузня на Рыбальском" в Киеве, сообщает блог bmpd со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.

В Киеве спущен на воду второй десантно-штурмовой катер "Кентавр-ЛК"


Как сообщили в командовании ВМСУ, это первый серийный и второй катер такого типа, построенный в интересах Военно-морских сил Украины и спущенный на воду в течении недели после спуска головного. Головной десантно-штурмовой катер проекта 58503 был спущен на воду 14 сентября 2018 года. Оба катера после достройки отправят в Одессу, где по планам ВМС планируется в конце октября начать ходовые испытания.




Проект 58181 шифр "Кентавр" десантно-штурмового катера был разработан в инициативном порядке в Николаеве в 2015 году на основе нового корпуса, с учетом опыта проектирования и эксплуатации бронированных катеров "Гюрза" и "Гюрза-М". В дальнейшем проект был доработан на ПАО "Завод «Ленинская кузница» (с 2017 года - ПАО "Кузня на Рыбальском"), где получил новый номер проекта 58503 и новый шифр "Кентавр-ЛК".

Катер предназначен для десантирования взвода морской пехоты со штатным стрелковым вооружением, вмещает 32 человека. Экипаж 5 человек. Бронирование ходовой рубки, моторного отсека и десантного отделения противопульное. Оборудован двумя водометами производства Новой Зеландии. Максимальная скорость до 50 узлов, максимальная дальность плавания на 11 узлах - 500 миль. Автономность 5 суток. Водоизмещение полное - 47 тонн. Длина/Ширина/Осадка - 24,3/4,8/1,0 м.

Вооружение базовой версии катера может изменяться по требованию заказчика и может включать: 2 боевых модуля, состоящих из пулемёта (7,62 или 12,7 мм) и автоматического гранатомёта (30 или 40 мм стандарта НАТО); 2 пусковые установки РСЗО с неуправляемыми реактивными снарядами С-8; морские мины.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
Мы в Яндекс Дзен
В Киеве спущен на воду головной десантно-штурмовой катер
Завод "Ленинская Кузня" Порошенко переименован в "Кузню на Рыбальском"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

17 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Зяблицев Онлайн
    Зяблицев Сегодня, 13:25
    +4
    Куда идти сдаваться? laughing
    1. хрыч Офлайн
      хрыч Сегодня, 13:35
      +1
      Цитата: Зяблицев
      Куда идти сдаваться?

      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 13:49
        +3
        Я его слепило из того что было-о-о!
        Особенно НУРС прикалывает!!! Малейшее волнение и куда те снаряды полетят??? Они их пытаются впихнуть куда попало .... самолетного то нет, а куда ещё то поставить??? Вот затейники.
        1. Spitfire Офлайн
          Spitfire Сегодня, 14:48
          +1
          Надо вспомнить, кто есть кентавр. Гибрид человека и лошади.
          1. rocket757 Онлайн
            rocket757 Сегодня, 15:05
            0
            Гибрид, слово конечно такое интересное и креативное!!! Как по мне, слепили у поросёнка на кузне химеру! Для нормального боя не способную, только пиратские рейды совершать, да дымовухами вонюСими отстреливаться, драпая, когда на хвост ей, какой ни будь "репелент" или "раптор" сядет! Короче, каков поп, таков и приход ..... да не обидятся на меня мои родные, бывшие кораблестроители с николаевский верфей! soldier
  2. Керенский Онлайн
    Керенский Сегодня, 13:30
    +4
    Обожаю "акул пера"!
    построенный в интересах Военно-морских сил Украины и спущенный на воду в течении недели.

    Так и хотелось воскликнуть: вот это темпы!
    А так.... Интересно, обо что встал? Завод-то знаем чей...
  3. Глушь Офлайн
    Глушь Сегодня, 13:43
    +4
    Если Зумволт в детстве плохо кормить деньгами, то вырастет маленький, больной Кентавр laughing
  4. Чича сквад Офлайн
    Чича сквад Сегодня, 13:50
    +3
    Ну всё пацаны, это це тотальна перемога
    1. хрыч Офлайн
      хрыч Сегодня, 14:27
      +1
      Цитата: Чича сквад
      тотальна перемога

      не перемога, а переможище
  5. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 14:00
    +4
    Шуму то сколько, словно линкор на воду спустили.
    1. хрыч Офлайн
      хрыч Сегодня, 14:23
      +2
      Цитата: Дирижер
      Шуму то сколько, словно линкор на воду спустили.

      Скорей даже звездный разрушитель wassat
      1. Дирижер Онлайн
        Дирижер Сегодня, 14:28
        +1
        Это Вы им хорошую идею подкинули , пора украине в космос выходить.
  6. seregin-s1 Офлайн
    seregin-s1 Сегодня, 14:17
    +1
    Боевой, гидный "пепелац". Гравицапы ему не хватает, а то бы полетел.)))
  7. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 14:40
    +2
    Оба катера после достройки отправят в Одессу, где по планам ВМС планируется в конце октября начать ходовые испытания.
    Этак они скоро и шлюпкам будут устраивать ходовые испытания!
    1. DEZINTO Офлайн
      DEZINTO Сегодня, 14:49
      0
      устраивать ходовые испытания

      Адмиралы укро флота поплывут на нём рыбу глушить из НУРСов,...наверное такие испытания... laughing
    2. рюрикович Онлайн
      рюрикович Сегодня, 14:52
      0
      Цитата: sabakina
      Этак они скоро и шлюпкам будут устраивать ходовые испытания!

      И давать гордые имена bully
  8. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:13
    0
    При волнении все десантники с такой палубы попадают в воду, ну туда им и дорога.