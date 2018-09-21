В Киеве спущен на воду второй десантно-штурмовой катер "Кентавр-ЛК"

Второй десантно-штурмовой катер проекта 58503 проекта "Кентавр-ЛК" в четверг был спущен на воду на предприятии ПАО "Кузня на Рыбальском" в Киеве, сообщает блог bmpd со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.Как сообщили в командовании ВМСУ, это первый серийный и второй катер такого типа, построенный в интересах Военно-морских сил Украины и спущенный на воду в течении недели после спуска головного. Головной десантно-штурмовой катер проекта 58503 был спущен на воду 14 сентября 2018 года. Оба катера после достройки отправят в Одессу, где по планам ВМС планируется в конце октября начать ходовые испытания.Проект 58181 шифр "Кентавр" десантно-штурмового катера был разработан в инициативном порядке в Николаеве в 2015 году на основе нового корпуса, с учетом опыта проектирования и эксплуатации бронированных катеров "Гюрза" и "Гюрза-М". В дальнейшем проект был доработан на ПАО "Завод «Ленинская кузница» (с 2017 года - ПАО "Кузня на Рыбальском"), где получил новый номер проекта 58503 и новый шифр "Кентавр-ЛК".Катер предназначен для десантирования взвода морской пехоты со штатным стрелковым вооружением, вмещает 32 человека. Экипаж 5 человек. Бронирование ходовой рубки, моторного отсека и десантного отделения противопульное. Оборудован двумя водометами производства Новой Зеландии. Максимальная скорость до 50 узлов, максимальная дальность плавания на 11 узлах - 500 миль. Автономность 5 суток. Водоизмещение полное - 47 тонн. Длина/Ширина/Осадка - 24,3/4,8/1,0 м.Вооружение базовой версии катера может изменяться по требованию заказчика и может включать: 2 боевых модуля, состоящих из пулемёта (7,62 или 12,7 мм) и автоматического гранатомёта (30 или 40 мм стандарта НАТО); 2 пусковые установки РСЗО с неуправляемыми реактивными снарядами С-8; морские мины.