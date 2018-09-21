Модернизированный «Маршал Крылов» к отслеживанию пусков с Восточного готов?
Корабль слежения за космической обстановкой ТОФ «Маршал Крылов» прошел модернизацию, сообщают Известия.
Корабль может решать не только военные задачи, он также будет использоваться Роскосмосом для отслеживания пусков с космодрома Восточный.
По данным Минобороны РФ, работы по модернизации практически завершены, первые пробные испытания корабль измерительного комплекса прошел в ходе масштабного учения «Восток-2018». По завершении всех работ «Маршал Крылов» проекта 1914.1 станет корабельным пунктом управления Тихоокеанского флота ТОФ.
В настоящее время он является единственным кораблем подобного класса в составе ВМФ России. Сегодня «Маршал Крылов» числится в 114-й бригаде Тихоокеанского флота.
Корабль предназначен для обеспечения испытаний новых образцов космических комплексов, вывода на орбиту средств ВКС, поиска, спасения и эвакуации экипажей и спускаемых аппаратов, севших на воду.
Модернизация прошла на предприятии «Дальзавод» во Владивостоке. В ходе работ отремонтирована силовая установка, установлен новый кормовой антенный комплекс, модернизировано радиотехническое и штурманское оборудование.
По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, корабль станет незаменим при управлении удаленными военно-морскими группировками.
Он отметил, что российский флот начал возвращаться в Мировой океан – фактически воссоздана средиземноморская группировка, не исключено, что новая эскадра появится также и в Индийском океане.
Корабль может решать не только военные задачи, он также будет использоваться Роскосмосом для отслеживания пусков с космодрома Восточный.
По данным Минобороны РФ, работы по модернизации практически завершены, первые пробные испытания корабль измерительного комплекса прошел в ходе масштабного учения «Восток-2018». По завершении всех работ «Маршал Крылов» проекта 1914.1 станет корабельным пунктом управления Тихоокеанского флота ТОФ.
В настоящее время он является единственным кораблем подобного класса в составе ВМФ России. Сегодня «Маршал Крылов» числится в 114-й бригаде Тихоокеанского флота.
Корабль предназначен для обеспечения испытаний новых образцов космических комплексов, вывода на орбиту средств ВКС, поиска, спасения и эвакуации экипажей и спускаемых аппаратов, севших на воду.
Модернизация прошла на предприятии «Дальзавод» во Владивостоке. В ходе работ отремонтирована силовая установка, установлен новый кормовой антенный комплекс, модернизировано радиотехническое и штурманское оборудование.
По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, корабль станет незаменим при управлении удаленными военно-морскими группировками.
Он отметил, что российский флот начал возвращаться в Мировой океан – фактически воссоздана средиземноморская группировка, не исключено, что новая эскадра появится также и в Индийском океане.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter