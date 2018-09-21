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Модернизированный «Маршал Крылов» к отслеживанию пусков с Восточного готов?

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Корабль слежения за космической обстановкой ТОФ «Маршал Крылов» прошел модернизацию, сообщают Известия.

Модернизированный «Маршал Крылов» к отслеживанию пусков с Восточного готов?


Корабль может решать не только военные задачи, он также будет использоваться Роскосмосом для отслеживания пусков с космодрома Восточный.


По данным Минобороны РФ, работы по модернизации практически завершены, первые пробные испытания корабль измерительного комплекса прошел в ходе масштабного учения «Восток-2018». По завершении всех работ «Маршал Крылов» проекта 1914.1 станет корабельным пунктом управления Тихоокеанского флота ТОФ.

В настоящее время он является единственным кораблем подобного класса в составе ВМФ России. Сегодня «Маршал Крылов» числится в 114-й бригаде Тихоокеанского флота.

Корабль предназначен для обеспечения испытаний новых образцов космических комплексов, вывода на орбиту средств ВКС, поиска, спасения и эвакуации экипажей и спускаемых аппаратов, севших на воду.

Модернизация прошла на предприятии «Дальзавод» во Владивостоке. В ходе работ отремонтирована силовая установка, установлен новый кормовой антенный комплекс, модернизировано радиотехническое и штурманское оборудование.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, корабль станет незаменим при управлении удаленными военно-морскими группировками.

Он отметил, что российский флот начал возвращаться в Мировой океан – фактически воссоздана средиземноморская группировка, не исключено, что новая эскадра появится также и в Индийском океане.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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«Дальзавод» завершил первый этап модернизации «Маршала Крылова»
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22 комментария
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  1. nPuBaTuP Офлайн
    nPuBaTuP Сегодня, 13:29
    +4
    не исключено, что новая эскадра появится также и в Индийском океане.

    А базу где делать будем?....уж не в Джибути?....вроде предлагали такое....
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 13:58
      0
      Какая Джибути??? Мы на Кубе базу реанимировать не можем или не хотим!!! hi
  2. андрей юрьевич Онлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 13:30
    +1
    Модернизированный «Маршал Крылов» к отслеживанию пусков с Восточного готов?
    отлично...а ямы(пустоты) закопали уже в Восточном? и кстати...сластихина с секретами поймали уже ? что то "косяки" всюду. вокруг "роскосмоса" одни скандалы блин...эффективные менеджеры...
    1. slipped Офлайн
      slipped Сегодня, 13:44
      +2
      очередной запуск очередных серийных "Канопусов" с "Восточного" в декабре.
      1. Romario_Argo Офлайн
        Romario_Argo Сегодня, 14:05
        -1
        очередной запуск очередных серийных "Канопусов" с "Восточного" в декабре.

        надеюсь на них будет оборудование по отслеживанию подводных лодок на грубине
        1. slipped Офлайн
          slipped Сегодня, 14:47
          +1
          это гражданские спутники ДЗЗ, военные запускаются с Плесецка.
          1. Romario_Argo Офлайн
            Romario_Argo Сегодня, 15:12
            0
            надеюсь на них будет оборудование по отслеживанию подводных лодок на грубине
            это гражданские спутники ДЗЗ, военные запускаются с Плесецка

            и что? какая разница (!)
            "Серпухов" может перехватить управление в любой момент когда потребуется более расширенная "картинка"
  3. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 13:36
    +9
    " российский флот начал возвращаться в Мировой океан – фактически воссоздана средиземноморская группировка, не исключено, что новая эскадра появится также и в Индийском океане"
    Оптимист однако!Что же он не сказал, за счет чего создана средиземноморская группировка, и за счет чего планируется создать индийскую?из мрк каспийских?
    1. Serg65 Офлайн
      Serg65 Сегодня, 13:41
      0
      Цитата: dr.star75
      Что же он не сказал, за счет чего создана средиземноморская группировка

      А раньше за счет чего создавалась среднеземноморская группировка?
      1. dr.star75 Офлайн
        dr.star75 Сегодня, 13:44
        +4
        так раньше и флоты побольше были, и при снятии с них кораблей, боеспособность не сильно страдала, в отличие от сегодняшних реалий.
      2. seregin-s1 Офлайн
        seregin-s1 Сегодня, 14:05
        +1
        7-я оперативная эскадра Северного флота отвечала за постоянное присутствие в Средиземном море.
      3. san4es Офлайн
        san4es Сегодня, 14:15
        +1
        hi ...Здорова Серёг. Про КИК Маршал Крылов есть. Вот бы РЭБ на его базе. Пол "шарика" закрыть смог бы fellow
        Владивосток 19 окт. 2014 г.
        Корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" подходит к Владивостоку

      4. андрей юрьевич Онлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 14:48
        0
        Цитата: Serg65
        Цитата: dr.star75
        Что же он не сказал, за счет чего создана средиземноморская группировка

        А раньше за счет чего создавалась среднеземноморская группировка?

        всего флота...
    2. mlad Офлайн
      mlad Сегодня, 13:55
      +4
      Как из чего, полно макетов лидеров , штормов, вертолетоносцев, мало будет, так крыловский еще наштампует wink
      1. kjhg Офлайн
        kjhg Сегодня, 15:00
        0
        Было бы смешно, если не было бы так печально с реальным составом ТОФ.
  4. keeper03 Онлайн
    keeper03 Сегодня, 13:50
    +1
    То что он единственный - это фатально ! no Таких нужно минимум 2-3, так что работайте ВМФ ! yes
    1. seregin-s1 Офлайн
      seregin-s1 Сегодня, 14:09
      +4
      Один порезали построенный, один недостроенный, а этот чудом сохранился на Камчатке. Другое чудо, что не разобрали по винтикам пока он там 15 лет стоял.
  5. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 14:02
    0
    Новость хорошая . Нужная
  6. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 14:15
    0
    А если Аврору вооружить Калибрами?
  7. DEZINTO Офлайн
    DEZINTO Сегодня, 14:38
    +4
    У нас в городе у музея пришвартован аналогичный корабль Виктор Пацаев.
    Какой же он здоровенный вблизи! ухх!...вот бы его реанимировать...



    1. slipped Офлайн
      slipped Сегодня, 14:55
      +1
      ОКИК давно уже не обязательны для отслеживания космических аппаратов, так как в космосе развернута система спутников-ретрансляторов "Луч". Другое дело абонентская аппаратура этой системы только недавно стала устанавливаться на КА, причем пока в единичных количествах и не всегда она позволяет наблюдать за поведением КА на "глухих" витках в режиме он-лайн. Например на РБ "Фрегат" пакеты телеметрии сбрасываются частями после отработки тех или иных команд циклограммы полета. Данный кораблик ИМХО предназначен скорее всего для он-лайн режима слежения.
  8. surovts.valery Офлайн
    surovts.valery Сегодня, 14:46
    +2
    По завершении всех работ «Маршал Крылов» проекта 1914.1 станет корабельным пунктом управления Тихоокеанского флота ТОФ.

    По происхождению он был КИКом (кораблем измерительного комплекса) в составе ТОГЭ (есть сайты в инете, кому интересно погуглите, что это такое и для чего предназначалась). А вот после её расформирования, он вроде как стал СИКом(судном), с более чем наполовину гражданским экипажем. Даже в шутку его стали называть "Маша Крылова" (по причине наличия в составе экипажа относительно большого количества женского персонала).
    Ещё для информации можно погуглить "корабли космического флота". С 60-х годов для обеспечения бурно развивающегося "космоса" и РВСН в СССР, было переоборудовано и построено большое количество судов измерительного комплекса, работавших впоследствии по всему мировому океану. Причем в Атлантике и Индийском океане - в подчинении якобы академии наук (серия судов -"космонавтов"), а на самом деле МО СССР, а на Тихом океане, в составе ТОФ с военными экипажами. Что интересно, западные "космические корабли" с гражданскими экипажами свободно заходили в иностранные порты (почитайте Виктора Конецкого), а вот ТОФовские болтались в Тихом океане про несколько месяцев без всяких заходов куда-нибудь (мой дядька служил на них в 70-е, свидетельствует). Может поэтому и на ТОФе аналогичные атлантическим корабли, комплектовались военными экипажами, бо дешевле. Ну и ещё к тому-же ТОГЭ в основном работала в интересах РВСН, в чем основное отличиекораблей ТОГЭ от "западных" кораблей науки. "Маршал Крылов" ведёт свою родословную с тех славных времен и их кораблей, наследником и представителем которых он остался в единственном числе, не считая "Виктора Пацаева" в качестве корабля-музея в Калининграде.
    Что-там с ним ("Крыловым") пытаются замутить сейчас, рассуждать не берусь, но то что корабль сохранился, и то - хорошо.