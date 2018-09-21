Кто не хочет допустить Ходаковского до выборов главы ДНР?

Ничего не хочу этим сказать, но в четырнадцатом году кто-то тоже поторопился так подумать, когда считал, что у нас нет никаких шансов против Украины... Впрочем, посещение ЦИКа моим представителем не вызвало впечатления, что этот орган создан для того, чтобы работать - наверное, там как раз разделяют точку зрения, что все уже решено, и поэтому на просьбу дать разъяснения по интересующим моментам указали, что следует присылать вопросы по обычной почте, на листочке в конвертике. Это можно воспринять, как шутку, но это не шутка. Тянут время? Возможно. Ответ на этот вопрос не заставит себя долго ждать.

Теперь, судя по табличке на стене кабинета, в котором состоялось общение, мой статус носит наименование "временно непропущенный". Все, кто опасался моего пришествия во власть, теперь могут спать спокойно. Пока.

Сегодня на странице соцсети ВКонтакте Александра Ходаковского появилась заметка по поводу его попыток принять участие в выборах главы Донецкой народной республики. Уроженец Донецка, глава МГБ ДНР (май – июль 2014), секретарь Совбеза ДНР (ноябрь 2014 – март 2015) ещё несколько дней назад не соглашался с теми, кто считает, что выборы главы республики предрешены. Ходаковский:Сегодня же экс-глава МГБ Донецкой народной республики отмечает, что не сможет принять участие в выборах главы ДНР по причине, которая от него никак не зависит. Александр Ходаковский говорит о том, что при возвращении на Донбасс из России пограничники на пункте пропуска объяснили ему, что выпустить его за пределы территории РФ не могут. Причины не названы, но, как говорит Ходаковский, всё и так понятно.Из заметки:Далее Александр Ходаковский благодарит всех тех, кто осуществлял работу по подготовке к выборам.Для справки: А.Ходаковский принимал участие в боях за Саур-Могилу, аэропорт Донецка, Ясиноватую и другие населённые пункты и объекты Донбасса. Выразив несогласие, объявил себя в числе оппозиционно настроенных в отношении властей ДНР сил в декабре 2015 года. Тогда же он покинул Народный совет республики, став главой общественной структуру «Патриотические силы Донбасса».