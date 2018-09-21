Новости

Кто не хочет допустить Ходаковского до выборов главы ДНР?

14
Сегодня на странице соцсети ВКонтакте Александра Ходаковского появилась заметка по поводу его попыток принять участие в выборах главы Донецкой народной республики. Уроженец Донецка, глава МГБ ДНР (май – июль 2014), секретарь Совбеза ДНР (ноябрь 2014 – март 2015) ещё несколько дней назад не соглашался с теми, кто считает, что выборы главы республики предрешены. Ходаковский:
Ничего не хочу этим сказать, но в четырнадцатом году кто-то тоже поторопился так подумать, когда считал, что у нас нет никаких шансов против Украины... Впрочем, посещение ЦИКа моим представителем не вызвало впечатления, что этот орган создан для того, чтобы работать - наверное, там как раз разделяют точку зрения, что все уже решено, и поэтому на просьбу дать разъяснения по интересующим моментам указали, что следует присылать вопросы по обычной почте, на листочке в конвертике. Это можно воспринять, как шутку, но это не шутка. Тянут время? Возможно. Ответ на этот вопрос не заставит себя долго ждать.


Кто не хочет допустить Ходаковского до выборов главы ДНР?


Сегодня же экс-глава МГБ Донецкой народной республики отмечает, что не сможет принять участие в выборах главы ДНР по причине, которая от него никак не зависит. Александр Ходаковский говорит о том, что при возвращении на Донбасс из России пограничники на пункте пропуска объяснили ему, что выпустить его за пределы территории РФ не могут. Причины не названы, но, как говорит Ходаковский, всё и так понятно.


Из заметки:
Теперь, судя по табличке на стене кабинета, в котором состоялось общение, мой статус носит наименование "временно непропущенный". Все, кто опасался моего пришествия во власть, теперь могут спать спокойно. Пока.




Далее Александр Ходаковский благодарит всех тех, кто осуществлял работу по подготовке к выборам.

Для справки: А.Ходаковский принимал участие в боях за Саур-Могилу, аэропорт Донецка, Ясиноватую и другие населённые пункты и объекты Донбасса. Выразив несогласие, объявил себя в числе оппозиционно настроенных в отношении властей ДНР сил в декабре 2015 года. Тогда же он покинул Народный совет республики, став главой общественной структуру «Патриотические силы Донбасса».
Использованы фотографии:
https://vk.com/id410606173
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

14 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 13:26
    0
    Кто не хочет допустить Ходаковского до выборов главы ДНР?
    опять "закулисье" где сам чёрт ногу сломает....
    1. Аристарх Людвигович Офлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 13:32
      +2
      Может он задолжал кому и приставы поставили ограничение на выезд?
      1. Дирижер Онлайн
        Дирижер Сегодня, 14:11
        0
        Да так бы и пояснили , погранцы . Там судебное решение нужно да и бюрократия приставов ., ну накрайняк нотариальный протест и опять же приставы с бюрократией
    2. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 15:36
      0
      Цитата: андрей юрьевич
      опять "закулисье" где сам чёрт ногу сломает....

      Смутно помню что он там тёрки какие-то были с его участием на тему госпереворота. Понятно почему не пустили, ещё внутренних разборок в республике не хватало, это никому не надо.
  2. DigitalError Офлайн
    DigitalError Сегодня, 13:31
    0
    Один из последних идейных и харизматичных отцов-основателей. Очень жаль, ведь столько людей за идею полегло. Видимо, будет там "серенький" и "пушистенький" послушный (договороспособный) руководитель.
    1. Alex_You Онлайн
      Alex_You Сегодня, 14:28
      +2
      А есть такой. Бывший МММщик Пушилин.
  3. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 13:39
    +5
    Может и лучьше для него. Целее будет
    1. Балу Офлайн
      Балу Сегодня, 13:50
      0
      Цитата: dr.star75
      Может и лучьше для него. Целее будет

      как Бес? Почему молчит?
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 13:55
        +3
        Может ещё не пришло время его в начальники выбирать, опасная эта должность. возможно, как там всё угомонится. тогда к выборам допустят.
  4. TarTar Офлайн
    TarTar Сегодня, 14:22
    +1
    Ходаковский был главой донецкой СБУ (сразу же занял антимайданную позицию). Поэтому наверное с его опытом было бы лучше, чтобы он возглавлял спецслужбы ДНР.
  5. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 14:34
    +3
    Вековой постулат - революция всегда пожирает своих детей.
    Похоже, Ходаковский последний из всех идейных бойцов за создание Новороссии.
    Все его соратники ушли из жизни не на поле брани, а их места заняли политики.
    1. Angel_and_Demon Онлайн
      Angel_and_Demon Сегодня, 15:35
      +1
      Цитата: askort154
      Все его соратники ушли из жизни не на поле брани, а их места заняли политики.

      и будут сейчас "партнериться"
  6. Николай Фёдоров Офлайн
    Николай Фёдоров Сегодня, 14:35
    +1
    Ходаковский ещё за 26 мая 2014 года не ответил...
    Если бы я здесь написал о Ходаковском словами выживших тогда, то меня бы точно забанили... Потому что там был лишь отборный, от всей русской души, мат...
  7. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:24
    0
    Я раньше уже писал, что Пушилин, мутная личность, вот вам и подтверждение. Не хотят допускать до выборов тех, кто проявил себя при ведении боевых действий. И все предыдущие покушения тоже вызывают сомнения. Еще раз убеждаюсь в правильности трактовки характеристик людей от революции.