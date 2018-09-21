ПВО Крыма усилилась третьим дивизионом ЗРК С-400. Четвёртый - на подходе

В Крыму развернут третий дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Заступивший на охрану воздушных границ России дивизион из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа развернут в Евпатории, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.Согласно приказа боевые расчёты ЗРК С-400 "Триумф" осуществили выдвижение на позиции, где развернули пусковые установки. В настоящее время дивизион осуществил топопривязку и ориентирование комплексов на местности ,после чего заступил на боевое дежурство по охране воздушного пространства России, заявил командир полка полковник Николай Задорожный.Ранее на территории крымского полуострова уже были развернуты два дивизиона ЗРК С-400: один расположен в Феодосии, второй - в Севастополе. Четвертый дивизион ЗРС - 400 будет развернут в ближайшее время под Джанкоем. Все дивизионы С - 400 прикрыты комплексами малой дальности "Панцирь - 1С".ЗРК С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплекс способен обнаруживать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.