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ПВО Крыма усилилась третьим дивизионом ЗРК С-400. Четвёртый - на подходе

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В Крыму развернут третий дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Заступивший на охрану воздушных границ России дивизион из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа развернут в Евпатории, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

ПВО Крыма усилилась третьим дивизионом ЗРК С-400. Четвёртый - на подходе


Согласно приказа боевые расчёты ЗРК С-400 "Триумф" осуществили выдвижение на позиции, где развернули пусковые установки. В настоящее время дивизион осуществил топопривязку и ориентирование комплексов на местности ,после чего заступил на боевое дежурство по охране воздушного пространства России, заявил командир полка полковник Николай Задорожный.


Ранее на территории крымского полуострова уже были развернуты два дивизиона ЗРК С-400: один расположен в Феодосии, второй - в Севастополе. Четвертый дивизион ЗРС - 400 будет развернут в ближайшее время под Джанкоем. Все дивизионы С - 400 прикрыты комплексами малой дальности "Панцирь - 1С".

ЗРК С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплекс способен обнаруживать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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Второй дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
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18 комментариев
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  1. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 14:00
    +1
    Это на заявление Порошенко?оперативно однако.
    1. Зяблицев Онлайн
      Зяблицев Сегодня, 14:34
      0
      Количество обделанных шароваров выстиранных и вывешенных сушиться на колючей проволоки вокруг частей доблестных ВСУ немного прибавилось.... laughing
      1. YarSer88 Офлайн
        YarSer88 Сегодня, 14:45
        0
        Да у них целей для С-400 нету, им то чего бояться? Их беспилотники, на коленке склеенные, сбивать точно не начнем, обойдутся.Тут скорее защита направления от массированного удара со Средиземного моря идет.
        1. Зяблицев Онлайн
          Зяблицев Сегодня, 14:52
          0
          Вы не совсем правы - завтра они предоставят официально сделанные еще в СССР взлетные полосы под аэродромы подскока для НАТОВских военно-воздушных сил и тут С-400 в Крыму будет фактором сдерживания для принятия подобного решения генералами Атлантического альянса!
    2. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 14:55
      +1
      Всего развернуты 24 полка/48 дивизионов/384 пусковых установки С-400 "Триумф".

      2 дивизиона в 4 ДПВО ВВКО 606 гвардейский зрп (Московская область Электросталь);
      2 дивизиона в 5 ДПВО ВВКО 210 Ордена Красной Звезды зрп (Московская область, городское поселение Дмитров, Дубровки);
      2 дивизиона в 5 ДПВО ВВКО 93 гвардейский зрп (Московская область, Одинцовский район, Фуньково);
      2 дивизиона в 93 ДПВО 589 зрп ВВС и ПВО (Приморский край Партизанский район Золотая Долина);
      2 дивизиона в 44 ДПВО 183 зрп БФ (Калининградская область Калининград);
      2 дивизиона в 51 ДПВО 1537 зрп ВВС и ПВО (Краснодарский край Новороссийск);
      2 дивизиона в 4 ДПВО 549 зрп ВВКО (Москва);
      2 дивизиона в 1 ДПВО 531 гвардейский зрп ОСК «Север» (Мурманская область Полярный);
      3 дивизиона в 53 ДПВО 1532 зрп ТОФ (Камчатский край Петропавловск-Камчатский;
      2 дивизиона в 41 ДПВО 590 зрп ВВС и ПВО (Новосибирская область Новосибирск);
      2 дивизиона во 2-й дивизии ПВО (Ленинградская область);
      2 дивизиона в 93 ДПВО 1533 гвардейский зрп ВВС и ПВО (Приморский край Владивосток);
      2 дивизиона (Архангельская область, Новая Земля);
      2 дивизиона (Республика Саха — Якутия, Тикси);
      2 дивизиона в 18-й гв. Севастопольско-Феодосийском ЗРП, 31-й дивизии ПВО;
      2 дивизиона (Ленинградская область);
      2 дивизиона в 5 ДПВО ВВКО 584 гв. зрп (Московская область, Солнечногорский район, Лыткино);
      2 дивизиона ЗВО (г. Зеленогорск Ленинградская область);
      1 дивизион в 1 ДПВО 1528 зрп ОСК «Север» (Архангельская область);
      2 дивизиона. 511 зенитно ракетный полк (г. Энгельс Саратовская область);
      2 дивизиона. Второй полковой комплект поставки (Развернуты в Ленинградской области);
      2 дивизиона. Третий полковой комплект поставки (Развернуты во Владивостоке Приморский край);
      2 дивизиона. Четвёртый полковой комплект поставки 2017 года. (Севастополь, Крым);
      2 дивизиона. Поставки 2018 года. (Евпатория, Крым).
      1. Сергей39 Офлайн
        Сергей39 Сегодня, 15:01
        0
        Не помешало бы еще и в Калининград парочку добавить.
  2. Romario_Argo Офлайн
    Romario_Argo Сегодня, 14:02
    -1
    не дивизионы а полки.в Севастополе и Феодосии. Должны в этом году сдать в эксплуатацию АБ Бельбек, видимо 3-й Крымский ЗР Полк встанет в Евпатории
    1. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 14:15
      -1
      А в полку 3 дивизиона. Кого же они приземлять собрались? Неужели что-то будет?
      1. fan_ Офлайн
        fan_ Сегодня, 14:43
        0
        если будет 4 дивизиона то это 2 полка пока 2 дивизиона в каждом как и большинство полков в России
  3. air wolf Офлайн
    air wolf Сегодня, 14:12
    +1
    Пою оды нашему Триумфу, еще бы севернее Симферополя поставили и небо на замке!
  4. Silvestr Офлайн
    Silvestr Сегодня, 14:13
    +1
    видно совсем не надеятся на благоразумие Украины. Возможно, мы накануне грандиозного шухера
  5. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 14:21
    -6
    Только ИЛ-20 не посылайте туда, там храбрые евреи уже не далеко.
  6. keeper03 Онлайн
    keeper03 Сегодня, 14:22
    0
    Остаётся надеяться, что они там стоят не для того, чтобы озабачиваться, а жёстко отвечать заклятым партнёрам !!! am angry soldier
  7. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 14:47
    0
    Очень хорошо, послушаем очередную истерику кого нибудь....... good
  8. bk316 Офлайн
    bk316 Сегодня, 14:51
    0
    4 дивизиона 320 целей в залпе.
    Неплохо, но если удвоить будет самый раз
    1. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 15:04
      -1
      У вас ошибка. На каждой ПУ не 4 ракеты, а 7! Помимо трех ракет по одной ракете в каждом, есть контейнер с четырьмя малыми ракетами 9М96Е дальностью 40 км или 9М100Е дальностью до 15 км.



      1. bk316 Офлайн
        bk316 Сегодня, 15:15
        0
        У вас ошибка.

        Нет ошибки. Видать Вы не ПВОшник laughing
        Ракет-то столько сколько Вы написали, а одновременно обстреливаемых целей в ДВА РАЗА МЕНЬШЕ.
        Поэтому целей ровно столько сколько я написал, а ракет в залпе столько сколько Вы написали
  9. Svoy_tovarish Офлайн
    Svoy_tovarish Сегодня, 15:01
    -1
    Очередные комплексы, которые будут "озабочиваться" наглым действиям партнёров .?.