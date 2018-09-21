Лондон сформирует наступательные кибервойска. Удар по "русским хакерам"?
Минобороны и Центр правительственной связи Великобритании намерены приступить к формированию наступательных киберподразделений общей численностью около 2 тысяч человек, сообщает газета Известия.
Согласно планам указанных ведомств, основным противником британских военных хакеров станет Россия.
Командование полагает, что новая «бригада» позволит расширить возможности Соединенного Королевства в ведении кибервойн и увеличит наступательный потенциал страны в 4 раза.
Уточняется, что специализацией новых войск станут именно «наступательные кибероперации». Деньги на реализацию проекта уже выделены – эта сумма на первых порах составила $331 млн. (£250 млн.). Не исключается, что в последующем она может возрасти.
Напомним, в начале сентября британская пресса со ссылкой на информированные источники сообщала, что в правительстве рассматривается возможность кибератак на российские объекты в связи с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Как заявил один из источников, Москва должна почувствовать, что она не может действовать безнаказанно, «она должна увидеть, что существует цена за то, что она делает».
Недавно новая стратегия кибербезопасности была принята в Соединенных Штатах. Документ признает основным противником Россию и позволяет осуществлять кибератаки на ее объекты в любое время.
Согласно планам указанных ведомств, основным противником британских военных хакеров станет Россия.
Командование полагает, что новая «бригада» позволит расширить возможности Соединенного Королевства в ведении кибервойн и увеличит наступательный потенциал страны в 4 раза.
Уточняется, что специализацией новых войск станут именно «наступательные кибероперации». Деньги на реализацию проекта уже выделены – эта сумма на первых порах составила $331 млн. (£250 млн.). Не исключается, что в последующем она может возрасти.
Напомним, в начале сентября британская пресса со ссылкой на информированные источники сообщала, что в правительстве рассматривается возможность кибератак на российские объекты в связи с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Как заявил один из источников, Москва должна почувствовать, что она не может действовать безнаказанно, «она должна увидеть, что существует цена за то, что она делает».
Недавно новая стратегия кибербезопасности была принята в Соединенных Штатах. Документ признает основным противником Россию и позволяет осуществлять кибератаки на ее объекты в любое время.
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