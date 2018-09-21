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Лондон сформирует наступательные кибервойска. Удар по "русским хакерам"?

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Минобороны и Центр правительственной связи Великобритании намерены приступить к формированию наступательных киберподразделений общей численностью около 2 тысяч человек, сообщает газета Известия.



Согласно планам указанных ведомств, основным противником британских военных хакеров станет Россия.


Командование полагает, что новая «бригада» позволит расширить возможности Соединенного Королевства в ведении кибервойн и увеличит наступательный потенциал страны в 4 раза.

Уточняется, что специализацией новых войск станут именно «наступательные кибероперации». Деньги на реализацию проекта уже выделены – эта сумма на первых порах составила $331 млн. (£250 млн.). Не исключается, что в последующем она может возрасти.

Напомним, в начале сентября британская пресса со ссылкой на информированные источники сообщала, что в правительстве рассматривается возможность кибератак на российские объекты в связи с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как заявил один из источников, Москва должна почувствовать, что она не может действовать безнаказанно, «она должна увидеть, что существует цена за то, что она делает».

Недавно новая стратегия кибербезопасности была принята в Соединенных Штатах. Документ признает основным противником Россию и позволяет осуществлять кибератаки на ее объекты в любое время.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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8 комментариев
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  1. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 14:07
    +5
    А во главе войск поставить Киана Ривза, у него опыт по матрице еще есть!
    1. Зяблицев Онлайн
      Зяблицев Сегодня, 14:36
      +1
      А до этого англосаксы были прямо белые и пушистые...Кого они лечат? Свою маразматичку - королеву?
      1. stalkerwalker Офлайн
        stalkerwalker Сегодня, 15:19
        0
        Кибер война - это серьёзно.
        Это не просто массовые DOS-атаки хакеров на серверы. Это постоянная, ежедневная рутинная работа по поиску уязвимостей и проникновению как на серверы АЭС, так и др. потенциально опасные предприятия, включая метрополитен.
        Учитывая тот факт, что Россия только начала выпуск своих комплектующих в области компьютерных технологий, и большая часть оборудования приобреталась в тех же США, то проблема далеко не детская.
        Это - объявление войны. Той самой, гибридной.
  2. Глушь Онлайн
    Глушь Сегодня, 14:33
    +3
    В ответ МО РФ выпустит памятку : " Как противостоять в рукопашной противнику, вооружённому ноутбуком" wassat
  3. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 14:38
    +2
    Недавно новая стратегия кибербезопасности была принята в Соединенных Штатах. Документ признает основным противником Россию и позволяет осуществлять кибератаки на ее объекты в любое время.

    Тут недавно мысль проявилась, что GB и США - страны, которые живут на чужих территориях. Искусственно созданные. Русь же жила тысячелетия. Теперь эти сосунки принимают какие-то меры, чего-то нам грозят. Обе на Земле на птичьих правах, до первой "свадьбы", а лезут, учат, обвиняют, санкционируют... belay
    stop Друг на друга санкционируйте, пока на вас не положили что-нибудь "самое тяжёлое на свете"... lol
  4. Azim77 Офлайн
    Azim77 Сегодня, 14:39
    +2
    Уточняется, что специализацией новых войск станут именно «наступательные кибероперации».

    Хе-хе. Со страной, где документация, формуляры, инструкции хранятся в бумажных архивах (МО РФ подтвердит) эти кибервойска могут по сети серьезно воевать только в онлайн-играх, типа CS или угрожать ответными ходами в онлайн шашках.. Остальное - интернет хулиганство.
  5. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 14:54
    0
    Они просто не понимают, с кем хотят связаться! laughing Мы мир крутим пальцем!
  6. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 14:58
    0
    А потом появляются дырки в космических кораблях.