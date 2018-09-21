Турция планирует нарастить военное присутствие в Идлибе
Турция в случае необходимости нарастит численность своего военного контингента, находящегося в сирийском Идлибе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает РИА Новости.
Согласно заявлению пресс-службы турецкого лидера, Турция продолжает укрепление 12 наблюдательных пунктов в Идлибе с целью обеспечения их безопасности. С этой целью в сирийскую провинцию будут отправляться подкрепления в виде боевой техники и личного состава турецкой армии в достаточном количестве. При этом турецкая разведка и генштаб находятся в постоянном контакте с российскими военными.
Также было отмечено, что в настоящее время турецкая армия проводит мониторинг территории Идлиба с помощью беспилотников. Со слов турецких военных сейчас в Идлибе все спокойно, идет постепенное отделение террористов от сирийской оппозиции в рамках создания демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения правительственной армии Сирии и вооруженной оппозиции, о создании которой ранее договорились Владимир Путин и Тайип Эрдоган.
Ранее сообщалось, что находящиеся в сирийском Идлибе запрещенные в России крупнейшие террористические группировки "Джебхат-ан-Нусра" и "Туркестанская исламская партия" не собираются выполнять требований турецкой стороны и складывать оружие.
Согласно заявлению пресс-службы турецкого лидера, Турция продолжает укрепление 12 наблюдательных пунктов в Идлибе с целью обеспечения их безопасности. С этой целью в сирийскую провинцию будут отправляться подкрепления в виде боевой техники и личного состава турецкой армии в достаточном количестве. При этом турецкая разведка и генштаб находятся в постоянном контакте с российскими военными.
Также было отмечено, что в настоящее время турецкая армия проводит мониторинг территории Идлиба с помощью беспилотников. Со слов турецких военных сейчас в Идлибе все спокойно, идет постепенное отделение террористов от сирийской оппозиции в рамках создания демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения правительственной армии Сирии и вооруженной оппозиции, о создании которой ранее договорились Владимир Путин и Тайип Эрдоган.
Ранее сообщалось, что находящиеся в сирийском Идлибе запрещенные в России крупнейшие террористические группировки "Джебхат-ан-Нусра" и "Туркестанская исламская партия" не собираются выполнять требований турецкой стороны и складывать оружие.
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