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Турция планирует нарастить военное присутствие в Идлибе

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Турция в случае необходимости нарастит численность своего военного контингента, находящегося в сирийском Идлибе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает РИА Новости.

Турция планирует нарастить военное присутствие в Идлибе


Согласно заявлению пресс-службы турецкого лидера, Турция продолжает укрепление 12 наблюдательных пунктов в Идлибе с целью обеспечения их безопасности. С этой целью в сирийскую провинцию будут отправляться подкрепления в виде боевой техники и личного состава турецкой армии в достаточном количестве. При этом турецкая разведка и генштаб находятся в постоянном контакте с российскими военными.


Также было отмечено, что в настоящее время турецкая армия проводит мониторинг территории Идлиба с помощью беспилотников. Со слов турецких военных сейчас в Идлибе все спокойно, идет постепенное отделение террористов от сирийской оппозиции в рамках создания демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения правительственной армии Сирии и вооруженной оппозиции, о создании которой ранее договорились Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Ранее сообщалось, что находящиеся в сирийском Идлибе запрещенные в России крупнейшие террористические группировки "Джебхат-ан-Нусра" и "Туркестанская исламская партия" не собираются выполнять требований турецкой стороны и складывать оружие.
Использованы фотографии:
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11 комментариев
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  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 14:29
    +1
    Турция планирует нарастить военное присутствие в Идлибе
    ух ты...вот о чём Путин с Эрдоганом тёрли....
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 14:42
      0
      Цитата: андрей юрьевич
      Турция планирует нарастить военное присутствие в Идлибе
      ух ты...вот о чём Путин с Эрдоганом тёрли....

      странные людишки... забегут...нагадят...убегут...ни тебе агументов против,ни доков... fellow
    2. Стирбьорн Офлайн
      Стирбьорн Сегодня, 15:14
      0
      Цитата: андрей юрьевич
      ух ты...вот о чём Путин с Эрдоганом тёрли....

      Судя по всему, о территориальной целостности Сирии под руководством Асада, фактически можно забыть. И это, не считая того, что контролируют курды под руководством янки.
  2. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 14:42
    0
    Вот и все.Теперь все ясно.Идлиб отходит к Турции.
  3. Ююка Онлайн
    Ююка Сегодня, 14:42
    0
    Ну, с Турцией более-менее понятно. Почему нет никакой информации на ВО про итоги встречи наших с израильтянами??

    Израильская сторона представила 40-страничный доклад, в котором рассказывается о сбитом в Сирии российским самолете-разведчике Ил-20, сообщает «Коммерсантъ».

    В документе указывается на непричастность Израиля к падению самолета. В частности, в докладе говорится о том, что несколько сирийских батарей ПВО в течение 40 минут выпустили в сторону израильских истребителей десятки ракет С-200. Часть ракет упала на территории Ливана, а другая часть — в удаленных от Латакии районах Сирии, где был сбит российский самолет.

    В результате переговоров военные договорились «продолжить имплементацию системы деконфликтизации» и продолжить координировать свои действия в регионе.

    по всем каналам - полное радио- видео- молчнаие... Очень плохая примета... Получается пора извиняться перед Израилем?? Если так - куча вопросов к МО и еще больше - к сирийцам. Ни о какой слаженности получается речи нету...
    1. dr.star75 Офлайн
      dr.star75 Сегодня, 14:48
      0
      Похоже. Выходит цахал лучше мониторит, чем мо
      1. Ююка Онлайн
        Ююка Сегодня, 14:56
        0
        Цитата: dr.star75
        Похоже. Выходит цахал лучше мониторит, чем мо


        я очень хорошо отношусь к нашему МО, но зачем так "подставляться"?? зачем было сразу кивать на Израиль? Я как-то не очень поняли из инфографики МО кто где был в момент попадания ракеты. Показалось странным, что нет поминутной отметки от времени нанесения ударов F16 до попадания ракеты в ИЛ... То что Израиль спровоцировал эту трагедию - факт, но на наших вина тоже немалая получается - опять "расслабились", доверили сирийцам работать ТАК. Если окажется, а скорее всего так и будет, судя по тому какая тишина, Израиль прав в своих фактах-доказательствах, полетят опять чьи-то головы.
        1. Стирбьорн Офлайн
          Стирбьорн Сегодня, 15:13
          0
          Цитата: Ююка
          я очень хорошо отношусь к нашему МО, но зачем так "подставляться"?? зачем было сразу кивать на Израиль?

          Не профессионализм проник глубоко в руководство нашего МО. Хотя уже множество ляпов, ранее было, например освобождение от террористов территории Сирии, по площади вдвое превышающей всю территорию САР.
  4. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 14:47
    +1
    Кто то кого перехитрил. Возможно даже самого себя.
  5. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 15:05
    0
    Все правильно, пусть турки как наш созник и союзник США там и разруливают.
  6. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 15:37
    0
    Ююка..... Часть ракет упала на территории Ливана, а другая часть — в удаленных от Латакии районах Сирии, где был сбит российский самолет.....

    Чушь ! Ил упал в море, 37 км км от Латакии.