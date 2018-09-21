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США: "Аль-Каида" и Иран действуют совместно, чтобы сеять хаос

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Западные средства массовой информации, включая американский телеканал Fox News, публикуют материалы со ссылкой на один из докладов Госдепа по вопросам террористической угрозы. В докладе Госдепартамент предпринимает попытку объявить общественности о том, что правительство Ирана якобы поддерживает тесные контакты с террористической группировкой «Аль-Каида» (*запрещена в РФ). При этом цитируются американские аналитики, заявляющие о том, что они «не удивлены такого рода данными».

США: "Аль-Каида" и Иран действуют совместно, чтобы сеять хаос


Аналитик Том Джослин отмечает, что "американскому разведсообществу известно", что Тегеран включил «зелёный свет» для «Аль-Каиды», чтобы иметь возможность влиять на ситуацию в Сирии и Йемене. Произошло это в 2009 году. Отмечено, что с тех пор в Сирии создана сеть, в которую помимо контактирующих с Ираном боевиков «Аль-Каиды» входят протурецки настроенные группировки. Многие из них сейчас находятся в провинции Идлиб (САР).


В докладе заявлено, что американское федеральное казначейство и Госдеп ввели несколько пакетов санкций против главарей «Аль-Каиды», включая тех, которые контактируют с Ираном в формате «секретной сделки». Один из пакетов санкций был введён летом 2016 года, когда были перекрыты каналы финансовых операций при участии «Аль-Каиды» и Ирана. Якобы эти средства передавались для распространения хаоса в Пакистане, Афганистане и странах Ближнего Востока при непосредственном участии Ирана.

В качестве «доказательства» связей Ирана с «Аль-Каидой» приводится такой довод: «Аль-Каида» не атакует Иран, так как в противном случае Иран просто закроет созданную сеть. Странный аргумент. «Аль-Каида» не атакует, например, и Израиль. Почему никаких выводов из этого факта не делают в Госдепе?

Из материала:
О каких контактах Ирана и «Аль-Каиды» идёт речь? Речь идёт о деньгах и фактической безопасности, а также о поговорке «враг моего врага - мой друг».«Аль-Каида» нуждается в убежище, а взамен иранцы получают часть денег от контрабанды и наркоторговли, которые зарабатывает террористическая организация.


Странно, что в Госдепе «забыли» напомнить о том, как вообще появилась «Аль-Каида», и о том, какое отношение к её «зачатию» имеют британские и американские спецслужбы, начавшие отрабатывать силу своего детища в Афганистане.
Использованы фотографии:
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19 комментариев
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  1. Detnix Офлайн
    Detnix Сегодня, 14:51
    +3
    Давайте не верить в сказки! Уж кто действует совместно, так это Аль-Каида и США.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 14:52
      +3
      интересно,а этот хрен с фото,живой или нет ? загадка...
      1. Зяблицев Онлайн
        Зяблицев Сегодня, 14:54
        +2
        Мавр сделал свое дело 11 сентября мавра можно и списать... hi
        1. андрей юрьевич Офлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 15:03
          +2
          подозреваю Евгений,что с гуриями он пока земными развлекается...театр... hi
          1. Зяблицев Онлайн
            Зяблицев Сегодня, 15:04
            +1
            Все может быть! hi Пластическая хирургия сегодня творит чудеса...
          2. Vladimir 5 Онлайн
            Vladimir 5 Сегодня, 15:23
            +1
            Этот бородачь не жилец ущё с 1998 года от хронической болезни почек (возможно последствия отравления). Его заменяли подставные двойники с подачи ЦРУ. и последнего громко убирали в Пакистане, труп никому не показали и утопили в Индийском океане... Ещё интересная деталь, весь отряд морских котиков (32 чел), бравших и убивших при взятии как будто самого Бен Ла, погиб в катастрофе от выстрела гранатомёта по вертолёту. в Афганистане,- бывает же такие случайности или закономерности,- с какого уровня смотреть......
            1. Зяблицев Онлайн
              Зяблицев Сегодня, 15:36
              0
              То же может быть - да и Бен Ладен вообще может быть литературным героем...
        2. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 15:09
          +1
          Цитата: Зяблицев
          Мавр сделал свое дело 11 сентября мавра можно и списать... hi

          Мавр? А был ли мальчик вообще?...Если уж у них титан испарился при горении керосина, то Бен Ладен точно не из нашего настоящего!
          1. Black Sniper Онлайн
            Black Sniper Сегодня, 15:28
            0
            Я бы больше поверил если бы сказали что алькайда (* запрещена в РФ) детише амеров/англов дружит с евреями.
        3. Серый брат Онлайн
          Серый брат Сегодня, 15:28
          0
          Цитата: Зяблицев
          мавра можно и списать...

          Нету тела - нету дела.
  2. DEZINTO Офлайн
    DEZINTO Сегодня, 14:51
    +3
    Короче всё с ног на голову перевернули как обычно и втирают теперь....

    А вот ещё что Трамп сказанул:

    -«Мы защищаем страны Ближнего Востока. Они не будут долго в безопасности без нас, и, несмотря на это, они продолжают добиваться повышения цен на нефть! Мы это запомним», — заявил американский лидер.


    Это как рэкетёр когда приходит на рынок за мздой,..он от кого обещает защитить продавца ? good

    "Вы чё, коты помойные, вкус демократии забыли"!?
    1. mavrus Офлайн
      mavrus Сегодня, 14:56
      +2
      А с чего это они Россию к Аль-Каиде не приплели... Даже обидно.
    2. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 15:00
      +1
      Коля, от кого от кого? Ты же знаешь, трамп-хороший полицейский, пентагон-плохой. wink
  3. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 14:57
    0
    что правительство Ирана якобы поддерживает тесные контакты с террористической группировкой «Аль-Каида» (*запрещена в РФ). При этом цитируются американские аналитики, заявляющие о том, что они «не удивлены такого рода данными».
    Походу, ещё одна часть Марлезонского балета....Чем будем запасаться, попкорном или патронами?
  4. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 15:02
    +1
    американское федеральное казначейство и Госдеп ввели несколько пакетов санкций против главарей «Аль-Каиды»,
    Шо, финансирование урезали? belay
  5. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 15:05
    +1
    Может вы тогда Бен Ладена ариствали не в Пакистане, а в Иране ?
    Хотя о чём я ? У вас даже президенты всегда путаются в названиях стран и их расположении. fool
  6. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 15:07
    +1
    Почему никаких выводов из этого факта не делают в Госдепе?
    Потому что там нехристи сидят, и уже давно. Осталось дождаться, откуда вылезет антихрист...
  7. NF68 Онлайн
    NF68 Сегодня, 15:33
    0
    Вор кричит громче всех. И в том что произошло 11 сентября 2001 года США тоже обвинили Иран хотя там в основном были граждане Саудовской Аравии.
  8. мичман Онлайн
    мичман Сегодня, 15:38
    0
    Нам то точно известно, что Аль-Каиду породило США. После разрушения Ирака эти бородатые нелюди заполнили многие страны. Вспомните сенатора макейна, который позировал в группе этих бандитов. Это лично он являлся по инициативе США куратором этих банд. Мне пришлось бывать в Ливии, когда мы их развивали. США боялись этой страны, но разрушив совместно с Европой цивилизованное государство, они породили и там хаос.