США: "Аль-Каида" и Иран действуют совместно, чтобы сеять хаос

О каких контактах Ирана и «Аль-Каиды» идёт речь? Речь идёт о деньгах и фактической безопасности, а также о поговорке «враг моего врага - мой друг».«Аль-Каида» нуждается в убежище, а взамен иранцы получают часть денег от контрабанды и наркоторговли, которые зарабатывает террористическая организация.

Западные средства массовой информации, включая американский телеканал Fox News, публикуют материалы со ссылкой на один из докладов Госдепа по вопросам террористической угрозы. В докладе Госдепартамент предпринимает попытку объявить общественности о том, что правительство Ирана якобы поддерживает тесные контакты с террористической группировкой «Аль-Каида» (*запрещена в РФ). При этом цитируются американские аналитики, заявляющие о том, что они «не удивлены такого рода данными».Аналитик Том Джослин отмечает, что "американскому разведсообществу известно", что Тегеран включил «зелёный свет» для «Аль-Каиды», чтобы иметь возможность влиять на ситуацию в Сирии и Йемене. Произошло это в 2009 году. Отмечено, что с тех пор в Сирии создана сеть, в которую помимо контактирующих с Ираном боевиков «Аль-Каиды» входят протурецки настроенные группировки. Многие из них сейчас находятся в провинции Идлиб (САР).В докладе заявлено, что американское федеральное казначейство и Госдеп ввели несколько пакетов санкций против главарей «Аль-Каиды», включая тех, которые контактируют с Ираном в формате «секретной сделки». Один из пакетов санкций был введён летом 2016 года, когда были перекрыты каналы финансовых операций при участии «Аль-Каиды» и Ирана. Якобы эти средства передавались для распространения хаоса в Пакистане, Афганистане и странах Ближнего Востока при непосредственном участии Ирана.В качестве «доказательства» связей Ирана с «Аль-Каидой» приводится такой довод: «Аль-Каида» не атакует Иран, так как в противном случае Иран просто закроет созданную сеть. Странный аргумент. «Аль-Каида» не атакует, например, и Израиль. Почему никаких выводов из этого факта не делают в Госдепе?Из материала:Странно, что в Госдепе «забыли» напомнить о том, как вообще появилась «Аль-Каида», и о том, какое отношение к её «зачатию» имеют британские и американские спецслужбы, начавшие отрабатывать силу своего детища в Афганистане.