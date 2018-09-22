Castle International. Мелкие сошки в сирийской игре, или Новая американская ЧВК
ЧВК Castle International тесно сотрудничает в Сирии с курдскими вооруженными отрядами Народных защитников. Данная информация подтверждена турецким агентством Anadolu, которое провело расследование и опубликовало документы, свидетельствующие о наличии тесных связей между американской ЧВК и курдскими террористами.
Установлено, что США поддерживают террористическую деятельность YPG, направленную против Турции. Фотографии и документы компании публикуются на ее официальных сайтах и в социальных сетях. По ним можно увидеть, что в составе персонала ЧВК числятся сотрудники, носящие на себе опознавательные знаки террористической организации.
Сама частная военная компания зарегистрирована в американском городе Скотсдейле, штат Аризона. Среди видов ее деятельности значатся, помимо охранной деятельности, также выполнение специальных задач в зонах боевых действий, проведение поисково-спасательных операций, эвакуация раненых, подготовка пехотинцев и вывод бойцов из-за линии фронта с вражеской территории. Компания позиционирует себя в качестве признанного лидера на рынке международных военных услуг, причем в сферу ее деятельности входят Северная Африка и Ближний Восток, в частности, Ирак и Сирия.
Сотрудники ЧВК, согласно информации на сайте компании, являются профессионалами, готовыми предоставить специальные услуги в местах с высоким уровнем риска. Большую их часть составляют бывшие военнослужащие, служившие ранее в зонах боевых действий. Теперь они тесно сотрудничают с террористами, даже проводят совместные «утренние планерки», как показывает фото на странице одного из сотрудников ЧВК. Лица американцев, правда, закрывают от общественности.
В наличии имеется и контракт, который Castle International заключила с YPG. С ее стороны осенью 2014 года его подписали Redur Xelil, Naser Hajimansur, Dan Chirkoff, Ram A. Patten, Michal Qarajouli.\
Штаты используют наемников в Сирии явно не для борьбы с исламистами. Сейчас они помогают курдам повышать боевую подготовку, обеспечивают медицинскую помощь, причем платят им за эту поддержку не курды, а судя по всему, Пентагон. Никакой пользы в деле борьбы с террористами ИГ (запрещено в РФ) от них, к слову, не было. Тот вклад, который вносили и продолжают вносить американские ЧВК в регионе, носит лишь негативный характер, провоцируя новую эскалацию конфликта. На этот раз турок с курдами.
Белому дому не привыкать использовать частных военных подрядчиков для реализации своих задач. Сейчас Минобороны выделяет деньги из бюджета для оплаты Castle International, как считают военные эксперты в России. Майк Пенс, вице-президент США, ранее был замечен в дружбе с Эриком Принсом, основателем другой известной американской ЧВК — Blackwater, которую сейчас знают как Academi.
Вряд ли цепочка связей с наемниками на этом заканчивается. Действовать руками наемников в Сирии удобно. Другое дело, что Анкара сделала выводы о том, как партнер по НАТО продолжает угрожать ее национальной безопасности, действуя в Сирии через курдов.
Установлено, что США поддерживают террористическую деятельность YPG, направленную против Турции. Фотографии и документы компании публикуются на ее официальных сайтах и в социальных сетях. По ним можно увидеть, что в составе персонала ЧВК числятся сотрудники, носящие на себе опознавательные знаки террористической организации.
Сама частная военная компания зарегистрирована в американском городе Скотсдейле, штат Аризона. Среди видов ее деятельности значатся, помимо охранной деятельности, также выполнение специальных задач в зонах боевых действий, проведение поисково-спасательных операций, эвакуация раненых, подготовка пехотинцев и вывод бойцов из-за линии фронта с вражеской территории. Компания позиционирует себя в качестве признанного лидера на рынке международных военных услуг, причем в сферу ее деятельности входят Северная Африка и Ближний Восток, в частности, Ирак и Сирия.
Сотрудники ЧВК, согласно информации на сайте компании, являются профессионалами, готовыми предоставить специальные услуги в местах с высоким уровнем риска. Большую их часть составляют бывшие военнослужащие, служившие ранее в зонах боевых действий. Теперь они тесно сотрудничают с террористами, даже проводят совместные «утренние планерки», как показывает фото на странице одного из сотрудников ЧВК. Лица американцев, правда, закрывают от общественности.
В наличии имеется и контракт, который Castle International заключила с YPG. С ее стороны осенью 2014 года его подписали Redur Xelil, Naser Hajimansur, Dan Chirkoff, Ram A. Patten, Michal Qarajouli.\
Штаты используют наемников в Сирии явно не для борьбы с исламистами. Сейчас они помогают курдам повышать боевую подготовку, обеспечивают медицинскую помощь, причем платят им за эту поддержку не курды, а судя по всему, Пентагон. Никакой пользы в деле борьбы с террористами ИГ (запрещено в РФ) от них, к слову, не было. Тот вклад, который вносили и продолжают вносить американские ЧВК в регионе, носит лишь негативный характер, провоцируя новую эскалацию конфликта. На этот раз турок с курдами.
Белому дому не привыкать использовать частных военных подрядчиков для реализации своих задач. Сейчас Минобороны выделяет деньги из бюджета для оплаты Castle International, как считают военные эксперты в России. Майк Пенс, вице-президент США, ранее был замечен в дружбе с Эриком Принсом, основателем другой известной американской ЧВК — Blackwater, которую сейчас знают как Academi.
Вряд ли цепочка связей с наемниками на этом заканчивается. Действовать руками наемников в Сирии удобно. Другое дело, что Анкара сделала выводы о том, как партнер по НАТО продолжает угрожать ее национальной безопасности, действуя в Сирии через курдов.
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- aa.com.tr
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