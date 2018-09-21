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В США провели испытания дрона MQ-9 Reaper в воздушном бою

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Военно-воздушные силы США провели испытания беспилотника MQ-9 Reaper, вооруженного ракетами класса "воздух-воздух" в воздушном бою. В схватке беспилотник MQ-9 Reaper смог поразить "воздушную цель", передает "Warspot" со ссылкой на портала Popular Mechanics.

В США провели испытания дрона MQ-9 Reaper в воздушном бою


Воздушный бой двух беспилотников ВВС США провели еще в ноябре 2017 года, но стало известно о нем только сейчас, после того, как выступавший на конференции Air Force Association Space and Cyber командир 432-го авиационного экспедиционного крыла полковник Джулиан Читер рассказал об этом. Читер сообщил, что беспилотник MQ-9 Reaper, выпустил ракету "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения и успешно поразил "маневрирующую цель" - дрон меньшего размера. Цель была уничтожена прямым попаданием, что стало первым фактом использования беспилотника в воздушном бою. Ракета, поразившая цель, не называется.


Как предполагают специалисты, на беспилотнике могла быть использована ракета FIM-92 Stinger, которая разрабатывалась для поражения воздушных целей с земли, но в дальнейшем была модернизирована для применения на летательных аппаратах.

Беспилотник MQ-9 Reaper — усовершенствованная версия разведывательно-боевого дрона RQ-1/MQ-1 Predator.
Использованы фотографии:
https://defence.ru/
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8 комментариев
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  1. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 14:59
    0
    Ну если ПЗРК отработаны на вертолете, то можно и на БПЛА поставить. Как цель искать и опознавать только?
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 15:21
      0
      Цитата: Zaurbek
      Ну если ПЗРК отработаны на вертолете, то можно и на БПЛА поставить. Как цель искать и опознавать только?

      а оператор на что ? сетецентрика.но до серии лет 15-20.
  2. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 15:01
    -1
    Вот те и ПВО нового поколения. Против дронов и вертушек.
  3. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 15:09
    0
    Беспилотные боевые самолёты без искина - блеф и фантастика. А искусственный интеллект - еще более отдаленная фантастика
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 15:25
      0
      Цитата: Сергей39
      Беспилотные боевые самолёты без искина - блеф и фантастика.
      Сергей, Вы наверно хотели написать без Плискина...

      И ещё. Меня сильно интересует, что за "маневренный дрон меньшего размера" такой был? Поделка из кружка авиамоделистов?
  4. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 15:17
    0
    Как посмотрю на лётные характеристики MQ-9, скулы сводит от завести, что у нас нет ничего подобного. А ведь его инициатором-создателем были не крутые КБ, а простой лётчик.
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 15:28
      0
      И чё? Сам взлетает, сам садиться, сам стреляет...так однажды и по своим влупит...
  5. тлауикол Онлайн
    тлауикол Сегодня, 15:29
    0
    Мда, 21век наступил везде, только не у нас