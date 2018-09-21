В США провели испытания дрона MQ-9 Reaper в воздушном бою

Военно-воздушные силы США провели испытания беспилотника MQ-9 Reaper, вооруженного ракетами класса "воздух-воздух" в воздушном бою. В схватке беспилотник MQ-9 Reaper смог поразить "воздушную цель", передает "Warspot" со ссылкой на портала Popular Mechanics.Воздушный бой двух беспилотников ВВС США провели еще в ноябре 2017 года, но стало известно о нем только сейчас, после того, как выступавший на конференции Air Force Association Space and Cyber командир 432-го авиационного экспедиционного крыла полковник Джулиан Читер рассказал об этом. Читер сообщил, что беспилотник MQ-9 Reaper, выпустил ракету "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения и успешно поразил "маневрирующую цель" - дрон меньшего размера. Цель была уничтожена прямым попаданием, что стало первым фактом использования беспилотника в воздушном бою. Ракета, поразившая цель, не называется.Как предполагают специалисты, на беспилотнике могла быть использована ракета FIM-92 Stinger, которая разрабатывалась для поражения воздушных целей с земли, но в дальнейшем была модернизирована для применения на летательных аппаратах.Беспилотник MQ-9 Reaper — усовершенствованная версия разведывательно-боевого дрона RQ-1/MQ-1 Predator.