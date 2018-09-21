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КБ «Луч» модернизировало для Эфиопии ЗРК С-125М

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Украинское КБ «Луч» модернизировало для Эфиопии зенитный комплекс С-125М до уровня С-125МЭ1(2), сообщает Российская газета.



Главной особенностью модернизации считается оснащение ракет 5В27Д полуактивными и активными головками самонаведения.


Опытные образцы и необходимые для модернизации оборудование, документацию и сборочные комплекты эфиопское военное ведомство получило от Украины еще в 2016-2017 годах. Осенью прошлого года украинские специалисты на территории африканской страны провели первые испытательные пуски обновленных ракет.



Сообщается, что максимальная дальность поражения ЗРК С-125М с новыми ракетами 5В27Д-М1/2 составила 40 км, высота – до 25 км.

Для того чтобы можно было использовать головки самонаведения пришлось переделать радиоэлектронную начинку станции наведения ракет, которая получила обозначение FCR-125.

В ракете 5В27Д-М1 (с полуактивной головкой) реализован комбинированный способ наведения на цель. Ракета 5В27Д-М2 имеет активную головку, которая обеспечивает захват самолета (типа МиГ-29) на расстоянии не менее 20 км.

Максимальная дальность обнаружения целей модернизированного комплекса (получил название «Голубой Нил») составила 130 км. FCR-125 способна одновременно сопровождать до 4 целей, наводя на них до восьми ракет комплекса.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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4 комментария
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  1. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 15:21
    0
    Старые кадры еще остались, могут, но скоро вымрут. Мне так-же предлагали работу - пилить-обновлять бывшее Советское ПВО , я отказался.
    И то что показано, это стационарная версия,ей гаплык и быстро . И совсем не важно какие характеристики ей заявляют. Хотя в Югославии на тот свет "неведимку и отправил еще старый.
  2. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 15:33
    0
    Мне кажется или подобное уже обсуждали.
    Мнение такое - на безрыбье и рак рыба.
  3. MrFox Онлайн
    MrFox Сегодня, 15:36
    0
    Ракеты имеют хороший модернизационный потенциал, который не использовался из-за устаревшей электроники. С активной ГСН характеристики будут существенно лучше.
  4. Безликий Онлайн
    Безликий Сегодня, 15:38
    0
    Что-то мне подсказывает, что если от этой сделки кто-то и остался в выигрыше, то точно не ПВО/ПРО Эфиопии)