КБ «Луч» модернизировало для Эфиопии ЗРК С-125М
Украинское КБ «Луч» модернизировало для Эфиопии зенитный комплекс С-125М до уровня С-125МЭ1(2), сообщает Российская газета.
Главной особенностью модернизации считается оснащение ракет 5В27Д полуактивными и активными головками самонаведения.
Опытные образцы и необходимые для модернизации оборудование, документацию и сборочные комплекты эфиопское военное ведомство получило от Украины еще в 2016-2017 годах. Осенью прошлого года украинские специалисты на территории африканской страны провели первые испытательные пуски обновленных ракет.
Сообщается, что максимальная дальность поражения ЗРК С-125М с новыми ракетами 5В27Д-М1/2 составила 40 км, высота – до 25 км.
Для того чтобы можно было использовать головки самонаведения пришлось переделать радиоэлектронную начинку станции наведения ракет, которая получила обозначение FCR-125.
В ракете 5В27Д-М1 (с полуактивной головкой) реализован комбинированный способ наведения на цель. Ракета 5В27Д-М2 имеет активную головку, которая обеспечивает захват самолета (типа МиГ-29) на расстоянии не менее 20 км.
Максимальная дальность обнаружения целей модернизированного комплекса (получил название «Голубой Нил») составила 130 км. FCR-125 способна одновременно сопровождать до 4 целей, наводя на них до восьми ракет комплекса.
Главной особенностью модернизации считается оснащение ракет 5В27Д полуактивными и активными головками самонаведения.
Опытные образцы и необходимые для модернизации оборудование, документацию и сборочные комплекты эфиопское военное ведомство получило от Украины еще в 2016-2017 годах. Осенью прошлого года украинские специалисты на территории африканской страны провели первые испытательные пуски обновленных ракет.
Сообщается, что максимальная дальность поражения ЗРК С-125М с новыми ракетами 5В27Д-М1/2 составила 40 км, высота – до 25 км.
Для того чтобы можно было использовать головки самонаведения пришлось переделать радиоэлектронную начинку станции наведения ракет, которая получила обозначение FCR-125.
В ракете 5В27Д-М1 (с полуактивной головкой) реализован комбинированный способ наведения на цель. Ракета 5В27Д-М2 имеет активную головку, которая обеспечивает захват самолета (типа МиГ-29) на расстоянии не менее 20 км.
Максимальная дальность обнаружения целей модернизированного комплекса (получил название «Голубой Нил») составила 130 км. FCR-125 способна одновременно сопровождать до 4 целей, наводя на них до восьми ракет комплекса.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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