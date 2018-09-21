Армия США закупит очки дополненной реальности на 0,5 млрд долларов. Зачем?
У американских военных в ближайшем будущем появится гарнитура, имеющая технологию дополненной реальности. В частности, планируется закупить для армии США примерно 100 тыс. таких гарнитур на сумму свыше 550 млн долларов. Такой информацией поделилось одно из крупнейших информагентств - Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники и документы американского правительства.
По словам этих источников, недавно состоялась встреча между представителями армии США и возможными участниками торгов на поставку дорогостоящего оборудования. На встрече присутствовали и представители нового коммерческого проекта Magic Leap, которые занимаются разработкой очков смешанной реальности, а также их конкуренты – компания Microsoft со своим стартапом HoloLens.
Что касается стартапа Magic Leap, то компания только в этом году представила очки дополненной реальности, хотя существует уже на протяжении семи лет и привлекла за это время более 2 млрд долларов инвестиций. Представленная первая версия очков поступила в продажу в некоторых американских городах.
Как отмечает Bloomberg, обе компании-конкуренты пока не готовы представить версии устройств, которые поступят на массовый рынок, объясняя это, прежде всего, технологическими сложностями, которые возникают на пути разработчиков HoloLens и Magic Leap. Да и смогут ли они выполнить все технические требования, которые предъявляет армия США, пока неизвестно.
В пресс-службе командования американских сухопутных войск пока не дают никаких комментариев. Однако экспертами отмечается, что очки дополненной или смешанной реальности позволят осуществлять тренировки в условиях, которые будут имитировать условия боя военнослужащих различных видов и родов войск. В частности, будут создаваться условия той или иной местности с отработкой наиболее эффективных действий бойцами армии США.
По словам этих источников, недавно состоялась встреча между представителями армии США и возможными участниками торгов на поставку дорогостоящего оборудования. На встрече присутствовали и представители нового коммерческого проекта Magic Leap, которые занимаются разработкой очков смешанной реальности, а также их конкуренты – компания Microsoft со своим стартапом HoloLens.
Что касается стартапа Magic Leap, то компания только в этом году представила очки дополненной реальности, хотя существует уже на протяжении семи лет и привлекла за это время более 2 млрд долларов инвестиций. Представленная первая версия очков поступила в продажу в некоторых американских городах.
Как отмечает Bloomberg, обе компании-конкуренты пока не готовы представить версии устройств, которые поступят на массовый рынок, объясняя это, прежде всего, технологическими сложностями, которые возникают на пути разработчиков HoloLens и Magic Leap. Да и смогут ли они выполнить все технические требования, которые предъявляет армия США, пока неизвестно.
В пресс-службе командования американских сухопутных войск пока не дают никаких комментариев. Однако экспертами отмечается, что очки дополненной или смешанной реальности позволят осуществлять тренировки в условиях, которые будут имитировать условия боя военнослужащих различных видов и родов войск. В частности, будут создаваться условия той или иной местности с отработкой наиболее эффективных действий бойцами армии США.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/microsofthololens
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