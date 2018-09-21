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Армия США закупит очки дополненной реальности на 0,5 млрд долларов. Зачем?

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У американских военных в ближайшем будущем появится гарнитура, имеющая технологию дополненной реальности. В частности, планируется закупить для армии США примерно 100 тыс. таких гарнитур на сумму свыше 550 млн долларов. Такой информацией поделилось одно из крупнейших информагентств - Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники и документы американского правительства.

По словам этих источников, недавно состоялась встреча между представителями армии США и возможными участниками торгов на поставку дорогостоящего оборудования. На встрече присутствовали и представители нового коммерческого проекта Magic Leap, которые занимаются разработкой очков смешанной реальности, а также их конкуренты – компания Microsoft со своим стартапом HoloLens.

Армия США закупит очки дополненной реальности на 0,5 млрд долларов. Зачем?



Что касается стартапа Magic Leap, то компания только в этом году представила очки дополненной реальности, хотя существует уже на протяжении семи лет и привлекла за это время более 2 млрд долларов инвестиций. Представленная первая версия очков поступила в продажу в некоторых американских городах.

Как отмечает Bloomberg, обе компании-конкуренты пока не готовы представить версии устройств, которые поступят на массовый рынок, объясняя это, прежде всего, технологическими сложностями, которые возникают на пути разработчиков HoloLens и Magic Leap. Да и смогут ли они выполнить все технические требования, которые предъявляет армия США, пока неизвестно.

В пресс-службе командования американских сухопутных войск пока не дают никаких комментариев. Однако экспертами отмечается, что очки дополненной или смешанной реальности позволят осуществлять тренировки в условиях, которые будут имитировать условия боя военнослужащих различных видов и родов войск. В частности, будут создаваться условия той или иной местности с отработкой наиболее эффективных действий бойцами армии США.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/microsofthololens
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39 комментариев
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  1. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 15:45
    +6
    Покемонов будут в них ловить.
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:52
      +2
      Зомбиапокалипсис отрабатывать
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 15:58
        0
        Цитата: igorbrsv
        Зомбиапокалипсис отрабатывать

        Не покатит, одних очков недостаточно для полноценной тренировки. Контроль оружия ещё нужен, как минимум.
        1. Vladimir 5 Онлайн
          Vladimir 5 Сегодня, 16:21
          +3
          Очки похоже будут постоянным источником информации во время боя,- переключая на зрение с разных БЛА, наземных и высотных, получения сетецентрической информации, и о противнике, приказов,-. то есть всё в очках, и не таскать отрытый здоровый планшет с монитором...
          1. НИКНН Офлайн
            НИКНН Сегодня, 16:45
            +2
            Цитата: Vladimir 5
            во время боя,- переключая на зрение с разных БЛА, наземных и высотных,

            Пуда уже обобщенная информация будет подаваться, обработанная и с готовой задачей...
          2. Серый брат Онлайн
            Серый брат Сегодня, 16:48
            0
            Цитата: Vladimir 5
            то есть всё в очках

            Пишут что для тренировок, предположения строить у меня желания нет.
          3. Громобой Онлайн
            Громобой Сегодня, 16:49
            0
            Цитата: Vladimir 5
            Очки похоже будут

            Да,ясная черемша,что будет,просто fellow до конца отстреливаются,что это не опасно.Vladimir 5,а теперь представьте ,что концерн "калашник" анонсировал бы выпуск таких виджитов.!Сюда бы сбежались все,и брунчхиттерхэй,айхартер,войс,я бьо ту би гис------самая моя главная ненавистная пеппеепа,персона.Ну и так далее,а по существу 0
    2. Громобой Онлайн
      Громобой Сегодня, 16:33
      +1
      Цитата: Серый брат
      +4
      Покемонов будут в них ловить.

      Ну,если вы живёте в мире покемонов и пикачу,то да,м всех победим.Зачем оглядываться на тенденции и боевые возможности НАТО----накатал постик в американскую сеть интернет и всё норм.,но современная война ведь всему виной и анализ-слив информации между боевыми средствами это вещь номер 1,В пермую Мировую это стало крушением согласованности меж фронтами,во вторую Мировую за связь русских ругали,что танки ,с самиками не радиориованы,что наводчики шап ----их нет или застряли.А так оно и было...В танковых войсках командование по флажкам,воздушшные истребители и штурмики с какой должности имели радио?ВОТ!То же наблюдаю и сейчас!А вы тут шуточками своими пытаетесь сгладить ситуацию.Это смотрится,с моей стороны просто смешно,а со сос тороны истинных патриотов России---этоа ваша бравада может обернуться ломом в спину..
      1. Громобой Онлайн
        Громобой Сегодня, 16:38
        +2
        Цитата: Громобой
        обернуться ломом в спину..

        Хочу дополнить,не вам тот лом,а бойцам русской армии,как всегда оставленной без авиаприкрытия и плечевой связью между подразделениями.
  2. pjastolov Онлайн
    pjastolov Сегодня, 15:49
    +1
    В частности, будут создаваться условия той или иной местности с отработкой наиболее эффективных действий бойцами армии США.
    а болото тоже будет виртуальным? и как виртуально будут преодолевать? наверное и ботинки будут виртуальными wassat
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 15:54
      +1
      Цитата: pjastolov
      а болото тоже будет виртуальным? и как виртуально будут преодолевать?

      "Сэкономить" на декорациях и статистах хотят видимо. Немножко коррупции и вуаля!
      1. pjastolov Онлайн
        pjastolov Сегодня, 16:01
        +2
        Цитата: Серый брат
        "Сэкономить" на декорациях и статистах хотят видимо. Немножко коррупции и вуаля!

        как говорится - ну ширкай, ширкай laughing
      2. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 16:12
        +1
        Сергей, у Вас нет видео подлиннее, а то я не успел досмеяться до конца в этом цирке! laughing
        1. Серый брат Онлайн
          Серый брат Сегодня, 16:37
          +1
          К сожалению нет. Могу ресурс фейсбучный подкинуть на будущее, я там пасусь иногда в поисках лузлов, на там сейчас всякой ботвы примерно на километр накидали - палец отвалится ленту крутить.
          https://www.facebook.com/usawtfm/
      3. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 16:17
        +1
        Сергей, слушай, посмотрел Ваше видео и не понял, откуда в украинской деревне пальмы? belay
        1. Серый брат Онлайн
          Серый брат Сегодня, 16:40
          +1
          Цитата: sabakina
          откуда в украинской деревне пальмы?

          Это у них просто очки неправильные, но по сути разницы никакой.
          1. sabakina Офлайн
            sabakina Сегодня, 17:04
            +1
            Серый брат, ты мне брат на всегда! Где ещё в мире такое увидишь? wink
            П.С. Там со звуком совсем хреново...
      4. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 16:58
        +1
        Цитата: Серый брат
        "Сэкономить" на декорациях и статистах хотят видимо. Немножко коррупции и вуаля!

        laughing Матка, курка яйка давай, лос, лосс.....
      5. Громобой Онлайн
        Громобой Сегодня, 18:18
        0
        Нашли чем гордится...Знаете что такоое укро -прибалтийский смешенный отряд в чин ьригады?Хохочите дальше,но но укрбриг стали платформой и и инструкторами,а а последние учения Полностью по стандартам НАТО___когда все команды отдаются по стандарту НАТОзапрос поддерджки,эвакуациии,плечевая связь между бригадами.На последних учения моторизованная бригада ВСУ старалась действовать по этим лекалам.Завтра в подобных учениях будет задействован корпус.Кто помешает такому развитию сситуации.И хочу напомнить,,что укро-лит латская бригада и все учения связанные с ней НЕПРОСТЫЕ!Это учебные бригады,при старании они обязатяльно вырастают в корпуса и группы армий..Полный вервамхт,по командному обозначению и боеоепитанию.Аларрм,идёт пехота Европы,НаТто....Эх,ребята,я конечно понимаю зачем русская пропаганда глумится над этимими манёврави,но где мы окажемся,когда НАТО начнёт главный удар первогого этап..
  3. Копчёный Офлайн
    Копчёный Сегодня, 15:51
    +3
    Затем, что в США уже давно не только установка для масс "будущее наступило", но и технологии позволяют. Применительно к этим очкам, а что плохого если к примеру солдату в условиях плохой видимости, смогут выдать целеуказание в какую сторону открыть огонь или даже выдать силуэт цели? Надо хоть немного думать какого уровня сегодня технологии в сравнении с прошлыми годами. Я с телефона(китайского кстати) контролирую розетки(тоже китайские) дома! кто о таком мог подумать 15 лет назад?!
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 17:06
      0
      Копчёный, жену тоже с китайского телефона контролируешь? wink
  4. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 15:52
    +4
    Ну, всё, к вечеру весь Митинский рынок в Москве будет завален этими "оригинальными" очками с документами и личной подписью руководителя Magic Leap. Не дорого. yes
    1. Копчёный Офлайн
      Копчёный Сегодня, 15:53
      0
      Вообще то китайскими аналогами.
    2. pjastolov Онлайн
      pjastolov Сегодня, 16:04
      +1
      Цитата: Теренин
      с документами и личной подписью руководителя Magic Leap. Не дорого.

      а на внутренней стороне будет "Made in China"
    3. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 16:08
      +1
      Гена hi А я так прикидываю , что это очередной распил военного бюджета в Матрасии . Но трофейный образец этих очочков поковыряю . wink
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 16:21
        +1
        Паша, с пьяницей! Слушай, я не понял, у них со зрением ваабще так плохо, что им нужны очки, чтобы видеть очевидное из невероятного? То бишь нас с тобой? wink
      2. Теренин Офлайн
        Теренин Сегодня, 16:40
        +2
        Цитата: bouncyhunter
        Гена hi А я так прикидываю , что это очередной распил военного бюджета в Матрасии . Но трофейный образец этих очочков поковыряю . wink

        Привет, Паша hi А кто сомневался, что только у нас в России Пучковы чудят (экс-министр МЧС, закупивший, на крупную сумму, большую партию дорогих дронов...). Тамошние ковбои, мимо своего кармана, тоже не пронесут.
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 16:43
          +2
          Цитата: Теренин
          А кто сомневался, что только у нас в России Пучковы чудят

          Так ведь распил бабла не имеет национальности . yes
          1. sabakina Офлайн
            sabakina Сегодня, 17:10
            +1
            Пашка, вот хоть убей мене, но на эту темку не могу не поставить видео про маленькую штучку ( я про очки)! Да простят меня боги-модераторы! Аминь!
      3. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 17:02
        +1
        Цитата: bouncyhunter
        Но трофейный образец этих очочков поковыряю .

        hi Паша! Че очки? А где дают? по скольку в одни руки? wink
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 17:06
          +1
          Спокойно , Коля ! hi
          Цитата: НИКНН
          А где дают? по скольку в одни руки?

          Я так думаю , что хватит всем . bully
  5. Sonet Офлайн
    Sonet Сегодня, 15:56
    +1
    -Сэр,эти очки дополнительной реальности потрясающи-я вижу то чего другие не видят,все краски вокруг стали ярче а небо светлее:)
    -Джон,как бы тебе это сказать...ты надел обычные очки
    -...палево
  6. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 16:10
    -2
    Не понял, а на хрена эта игрушка нужна? В действительности оно как-то похужее будет.
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 17:17
      0
      Юрий, не знаю, за что Вам поставили минусы, видимо они (минусующие) считают, что пришло будущее...Правда они забыли, что уокер убрал очки и доверился своей интуиции...Да пребудет с тобой сила!
  7. Громобой Онлайн
    Громобой Сегодня, 16:11
    +4
    очки дополненной реальности повышают осведомлённость,а значит и боеспособность бойца и подразделения всего вкупе на поле боя.Вопрос выглядит дуроковато,зачем....затем,что возможности стрелков для ударов и отдельных стрелков,командиров отделений,взвод,рота повышаются,так как предусматривается ,кроме автономки и о общий режим.Сток в штабную машину роты,а значит и по иерархии дальше.Хватит уже наверно зубоскалить,господа проплаченные американцы.Такой мотив отрабатывается в Таманской,но очки реальности///а это боевой интернет,когда юнитам подвластно помимо своих особых сенсоров создавать СУПЕРСЕТЬ поля боя///Такое Сколково ,его директор Чубайс и куратор пока не могут дать промышленности в о внедрение.А вот гниндос Трамп оказывается легко запускает такие задачи,т.к. за его страной и лидерство в инфоизобретениях///разработках////.И деньги тырят только по обоюдному согласию сторон,когда и ТМПФ дают добро и налоговая молчит и глашатые партий сидят в Конгесе по стойке "Смирно"..Это называется деловой консенсус,а здесь на ресурсе это называется очередным распилом и ещё одним шажочком Америки к Краху.Так вот...от таких аналитических обвинений программы современного развития Ю.С.. не откладываются,а образцы в серийном кол-ве поступают как Т-34 на Курскую Дугу.Поэтому все ваши карты биты,сеньоры -любители покозырять словом распил.Наша военная наука стремится к тому же самому,но отставание от Китая насколько,а от лидера НАТО страны США насколько в инфотехнологиях.Устиновфф этим ещё болел,а после массовых волн и продолжения наших мозгов----есть кто смелый!---кода перегоним----задачачча-----роща широколиственнаяя,с одного напраления продвигается сухопутный взвод НАТО.С Северного////хотя по стрелке и красные///дышит-пышит русский стрелковый взвод.Вопрос,кому будет Бородино,если очки подразумевают передащу инфы не только на зрачок видячего или плечевого соседа,но и на подразделения АРТ-авия поддержки?
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 17:28
      0
      Громобой, ЧУШЬ, ЧУШЬ И ЕЩЁ РАЗ ЧУШЬ!Допустим, не будет боёв времён второй мирой мирой войны. Нои к третьей мы ещё не подошли. Нет у нашей цивилизации то, что рисуют в Голливудских фильмах! НЕТУ! Пока воюем старой доброй ствольной артиллерией, РСЗО и КР! АО уже напоследок, для того. кто первей с катушек съедет...
      1. Громобой Онлайн
        Громобой Сегодня, 18:35
        0
        Слава, в том идело,что воевать будем провереннымми огневыми средсдтвами,а инфоёмкость и скна оружие будущеорость пердачи инфы---это всё решают очки объёмного поля боя.Это не игра,РЭБ чтука сиьная,но чем мощнее ,тем и единичнечньей.Закидают рокетами,а потом будет наплыв беспилотнмков поля бя ,которые и созздадут единоуый интернет для нато ударно разведывательных бпла,наземных мин.-арт.батарей,между всеми.Назовите ,хоть одну причину,что может этому помешать.Это реальность новой войны,СКолково и Рогоозин,явно не готовы к таким раскладам,поэтому ставка на оружие будущего!Напомимнает чьё нибудь мысливание?Вот
  8. krops777 Офлайн
    krops777 Сегодня, 16:59
    0
    Армия США закупит очки дополненной реальности на 0,5 млрд долларов. Зачем?


    Как зачем что бы мирных жителей в других странах не так страшно было убивать, все как в компьютерной игре только ставка здесь жизнь.
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 17:42
      0
      Алексей, нас воспитывали, что есть ставка, больше чем жизнь. Да, фильм не русский. но сделан в ......ну сами понимаете....