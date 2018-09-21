Борисов о начале строительства катеров «Мурена»

По приезде я дам такие приручения, переговорю с коллегами из Минобороны, ВМФ, чтобы вы уже начали подготовительные работы, оснастку, установили операционные связи со всеми, кто будет задействован,

Контракт на строительство катеров на воздушной подушке типа «Мурена» может быть заключен с Хабаровским заводом на два года раньше, передает РИА Новости сообщение вице-премьера Юрия Борисова.Выступая но совещании в Хабаровске, Борисов напомнил, что, согласно программе вооружения, строительство судов на воздушной подушке типа «Мурена» должно начаться в 2021 год.Однако для того чтобы поддержать Хабаровский судостроительный завод, да и весь край, правительство рассмотрит возможность досрочного заключения договора на строительство, которое можно будет начать в 2019 году, сказал Борисов.добавил вице-премьер.По его словам контракт будет долгосрочным, его стоимость составит около 3 млрд. рублей. В общей сложности планируется заказать 8 катеров.Напомним, десантные катера на воздушной подушке «Мурена» (проект 12061) предназначены для переброски и высадки десанта на необорудованное побережье. Водоизмещение – 150 т, длина – около 31 м, ширина – 14,6 м, максимальная скорость – до 55 узлов, может перевозить до 130 человек. Разработан в начале 1980 годов. Всего для Советского флота было построено 8 единиц (все списаны в 2004 году). Позднее, в 2014 году, был представлен макет обновленного катера.