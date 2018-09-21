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Борисов о начале строительства катеров «Мурена»

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Контракт на строительство катеров на воздушной подушке типа «Мурена» может быть заключен с Хабаровским заводом на два года раньше, передает РИА Новости сообщение вице-премьера Юрия Борисова.



Выступая но совещании в Хабаровске, Борисов напомнил, что, согласно программе вооружения, строительство судов на воздушной подушке типа «Мурена» должно начаться в 2021 год.


Однако для того чтобы поддержать Хабаровский судостроительный завод, да и весь край, правительство рассмотрит возможность досрочного заключения договора на строительство, которое можно будет начать в 2019 году, сказал Борисов.

По приезде я дам такие приручения, переговорю с коллегами из Минобороны, ВМФ, чтобы вы уже начали подготовительные работы, оснастку, установили операционные связи со всеми, кто будет задействован,
добавил вице-премьер.

По его словам контракт будет долгосрочным, его стоимость составит около 3 млрд. рублей. В общей сложности планируется заказать 8 катеров.

Напомним, десантные катера на воздушной подушке «Мурена» (проект 12061) предназначены для переброски и высадки десанта на необорудованное побережье. Водоизмещение – 150 т, длина – около 31 м, ширина – 14,6 м, максимальная скорость – до 55 узлов, может перевозить до 130 человек. Разработан в начале 1980 годов. Всего для Советского флота было построено 8 единиц (все списаны в 2004 году). Позднее, в 2014 году, был представлен макет обновленного катера.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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25 комментариев
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  1. ushakorv Офлайн
    ushakorv Сегодня, 16:06
    +4
    Хорошо бы так. ,а не как обычно .Сейчас 8 ,через год уже 4, а через два . -Ой!! да зачем они нам нужны
    1. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 16:19
      +1
      А у него так и будет
  2. Vladimir 5 Онлайн
    Vladimir 5 Сегодня, 16:13
    +1
    Для СВП возможно применить скокростные гребные винты, как для тихого хода, разгона и даже махимального, ведь до 60 миль\час по сравнению с гребными винтами глиссеров, не самые крайние скорости. Экономия по топливу и динамика катера СВП будут значительно выше.
    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 17:07
      +1
      Цитата: Vladimir 5
      Для СВП возможно применить скокростные гребные винты, как для тихого хода, разгона и даже махимального, ведь до 60 миль\час по сравнению с гребными винтами глиссеров, не самые крайние скорости. Экономия по топливу и динамика катера СВП будут значительно выше.

      Угу и по берегу можно винтом подгребать если чего вдруг....
  3. Kuroneko Офлайн
    Kuroneko Сегодня, 16:14
    +1
    На "Зубров", увы, уже ни сил, ни умения нет.
    Ну ладно хоть "Мурен" ещё можем.
    1. barclay Офлайн
      barclay Сегодня, 16:28
      +3
      Долгосрочный контракт на ВОСЕМЬ катеров. Хотелось бы восемьдесят, но у нас, видимо только на восемь есть возможность, и то в долгосрочной перспективе.
      PS: Но это все же лучше, чем ничего.
      1. evgen1221 Онлайн
        evgen1221 Сегодня, 18:21
        0
        А зачем 80? У них область применения и театр весьма ограниченый.
    2. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 16:30
      +3
      Цитата: Kuroneko
      На "Зубров", увы, уже ни сил, ни умения нет.
      Ну ладно хоть "Мурен" ещё можем.

      А вот это ещё вопрос - можем ли? ЕМНИП, на "муренах" стоят ГТД. Где брать будем?
      У "Зубров" главная проблема именно с движками.
    3. Сергей39 Онлайн
      Сергей39 Сегодня, 17:06
      +1
      Да бог с ним, с ,,Зубрами", пойдут и ,,Мурены". Но 8 штук - это ни о чем.
  4. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 16:14
    +1
    Хорошая штука, роту морпехов доставит на побережье погонять нациков.
  5. surovts.valery Офлайн
    surovts.valery Сегодня, 16:24
    +2
    А базы на Русском острове он (Борисов) будет восстанавливать? (Картинка вставилась?)
    1. surovts.valery Офлайн
      surovts.valery Сегодня, 16:26
      +1
      Товарищи админы, почему картинки не вставляются?
      1. Терский Офлайн
        Терский Сегодня, 16:56
        0
        Цитата: surovts.valery
        Товарищи админы, почему картинки не вставляются?

        Все прекрасно вставляется, внимательнее работайте с опциями меню добавления и редактирования комментария.
  6. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 16:32
    -1
    Под какие планы МО он нужен?или так, чтобы было?
    1. donavi49 Офлайн
      donavi49 Сегодня, 16:55
      +2
      Поддержать завод. Под какие планы? Под местные. Будет работать как Серны и Дюгони.
      1. dr.star75 Офлайн
        dr.star75 Сегодня, 16:59
        +1
        Цитата: donavi49
        Под какие планы?


        Цитата: donavi49
        Поддержать завод

        Ну тогда бы просто денег дали бы: 1. директору.2. руководству. 3. и всё.
        И не заморачивались бы.
  7. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 16:53
    +2
    ...десантные катера на воздушной подушке «Мурена» (проект 12061) предназначены для переброски и высадки десанта на необорудованное побережье.
    1. dr.star75 Офлайн
      dr.star75 Сегодня, 17:02
      -2
      Ну и где мы плацдармы хотим захватить?
      1. san4es Онлайн
        san4es Сегодня, 17:50
        0
        Цитата: dr.star75
        Ну и где мы плацдармы хотим захватить?

        ...Не проболтаюсь... stop
      2. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
        Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 18:05
        +1
        Не скажу. Догадаешься сам?
        1. dr.star75 Офлайн
          dr.star75 Сегодня, 18:06
          0
          Нет, не догадываюсь. Может подскажешь? wink
    2. УльтраRed Офлайн
      УльтраRed Сегодня, 17:15
      +1
      Неводоизмещающие десантные корабли и катера - необходимый компонент десантных сил ВМФ !
      Особенно для мелководных акваторий на ТВД (типа Финского и Рижского заливов, Азовского моря вкл. Сиваш).
      Ну а про скорость......:)
      Помню как будучи командиром десанта на "Зубре" спрашиваю капитана корабля: "До какого максимума разгонял?"
      Ответ: " Пустой до 70 узлов, в принципе чувствую запас мощи еще ого-ого, но страшно больше, - рулей уже почти не слушает, а 500 т однако...."
      Но 8 шт. на весь ВМФ - мало! Надо хотя бы по 8 на БФ, ЧФ ........
  8. Злой 55 Офлайн
    Злой 55 Сегодня, 17:30
    -1
    Слишком дорог, энергозатратен и эксплуатационно весьма недёшев этот катерок..в сравнении с выполняемыми им задачами..Возможно, стоит подумать о вложении в более адекватные и менее затратные модели высадочных средств..
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 18:01
      0
      Судно вполне оправдано, для высадки 130 десантников само то, и скорость хорошая 55 узлов. Интересно какое вооружение постават если поставят.
  9. грохот Офлайн
    грохот Сегодня, 18:03
    +1
    Не берусь учить МО, но, на мой взгляд, техника исключительно нужная, а решение принято вовремя.