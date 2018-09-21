Борисов о начале строительства катеров «Мурена»
Контракт на строительство катеров на воздушной подушке типа «Мурена» может быть заключен с Хабаровским заводом на два года раньше, передает РИА Новости сообщение вице-премьера Юрия Борисова.
Выступая но совещании в Хабаровске, Борисов напомнил, что, согласно программе вооружения, строительство судов на воздушной подушке типа «Мурена» должно начаться в 2021 год.
Однако для того чтобы поддержать Хабаровский судостроительный завод, да и весь край, правительство рассмотрит возможность досрочного заключения договора на строительство, которое можно будет начать в 2019 году, сказал Борисов.
По его словам контракт будет долгосрочным, его стоимость составит около 3 млрд. рублей. В общей сложности планируется заказать 8 катеров.
Напомним, десантные катера на воздушной подушке «Мурена» (проект 12061) предназначены для переброски и высадки десанта на необорудованное побережье. Водоизмещение – 150 т, длина – около 31 м, ширина – 14,6 м, максимальная скорость – до 55 узлов, может перевозить до 130 человек. Разработан в начале 1980 годов. Всего для Советского флота было построено 8 единиц (все списаны в 2004 году). Позднее, в 2014 году, был представлен макет обновленного катера.
Выступая но совещании в Хабаровске, Борисов напомнил, что, согласно программе вооружения, строительство судов на воздушной подушке типа «Мурена» должно начаться в 2021 год.
Однако для того чтобы поддержать Хабаровский судостроительный завод, да и весь край, правительство рассмотрит возможность досрочного заключения договора на строительство, которое можно будет начать в 2019 году, сказал Борисов.
По приезде я дам такие приручения, переговорю с коллегами из Минобороны, ВМФ, чтобы вы уже начали подготовительные работы, оснастку, установили операционные связи со всеми, кто будет задействован,добавил вице-премьер.
По его словам контракт будет долгосрочным, его стоимость составит около 3 млрд. рублей. В общей сложности планируется заказать 8 катеров.
Напомним, десантные катера на воздушной подушке «Мурена» (проект 12061) предназначены для переброски и высадки десанта на необорудованное побережье. Водоизмещение – 150 т, длина – около 31 м, ширина – 14,6 м, максимальная скорость – до 55 узлов, может перевозить до 130 человек. Разработан в начале 1980 годов. Всего для Советского флота было построено 8 единиц (все списаны в 2004 году). Позднее, в 2014 году, был представлен макет обновленного катера.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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