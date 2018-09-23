Ракетная почта С.Г. Тейлора-Смита: ракетограммы и посылки над Индией



Индийская почтовая марка, посвященная столетию С.Г. Тейлора-Смита



Один из конвертов, совершивших полет с судна-носителя на остров Сагар



Другой конверт с первой ракеты - почтовый знак-виньетка оформлен в других тонах



Письмо с ракеты, запущенной в декабре 1934 года из района Калькутты в сторону судна в море



Один из запусков почтовой ракеты в королевстве Сикким. Крайний справа - Стефен Смит. В центре (предположительно) - чогьял Таши Намгьял



Конверт ракетной почты Сиккима



Один из вариантов ракетограммы, выпущенной в 1935 году. Ракетограмма посвящена 25-й годовщине коронации Георга V

По материалам сайтов:

https://astrotalkuk.org/

http://post-marka.ru/

https://popmech.ru/

http://istampgallery.com/

http://filatelist.narod.ru/

http://stampcircuit.com/

https://stampauctionnetwork.com/

Еще в конце XIX века британские военные, служившие на островах Полинезии, попробовали перевозить письменную корреспонденцию при помощи доработанной ракеты Конгрива. Этот эксперимент, в целом, оказался неудачным, поскольку ракеты нередко падали в воду, а жесткое приземление на сушу серьезно повреждало груз. На несколько десятилетий англичане забыли про идею ракетной почты. Только в начале тридцатых годов многообещающее предложение реализовал конструктор-энтузиаст Стефен Гектор Тейлор-Смит. За несколько лет он добился выдающихся успехов.Стефен Гектор Тейлор-Смит, также известный как Стефен Смит, родился в 1891 году в г. Шиллонг на северо-востоке Британской Индии. Уже в детстве Стефен и его друзья проявляли интерес к ракетной технике, хотя реализовывали его не самым подобающим образом. Ребята собирали самодельные ракеты и запускали их на площадке школьного бассейна. Порой полезной нагрузкой таких изделий становились ящерицы, пойманные в ближайших зарослях. В дальнейшем юные экспериментаторы попробовали «пересылать» при помощи ракет небольшие продукты питания, медикаменты и т.д. В отличие от «опытов» с ящерицами, такие пуски имели реальное будущее.После окончания школы С. Смит устроился на работу в таможню в Калькутте. Через несколько лет он перешел в полицию, и одновременно со службой прошел обучение на дантиста. В 1914 году изобретатель ушел из полиции и открыл частный зубоврачебный кабинет.Еще в начале 1911 году Тейлор-Смит попал на показательные выступления авиаторов и заинтересовался проблемой воздушных перевозок. В феврале того же года Индия стала одной из первых стран мира, официально создавшей систему авиапочты. Тогда же выполнили и первый рейс с 6 тыс. писем на борту самолета. Такие нововведения заинтересовали С. Смита, и он увлекся как почтовой тематикой, так и развитием технологий, прежде всего, транспортных средств.В Калькутте С. Смит стал одним из основателей местного филателистического клуба. В 1930 году эта организация была преобразована в Индийское общество авиапочты. Участники клуба не только занимались пополнением своих коллекций, но и оказывали определенную поддержку почтовой службе. Кроме того, с появлением оригинальных идей Общество смогло сделать официальным лицам весьма интересное предложение.В начале тридцатых годов в Британской Индии все еще продолжались споры о перспективах авиапочты. Специалисты и любители пытались определить, как удобнее перевозить письма и посылки: на самолетах или на дирижаблях. Оба варианта имели плюсы и минусы, что способствовало спорам. В 1931 году в Индию пришли известия об успешных опытах австрийца Фридриха Шмидля, решившего перевозить корреспонденцию ракетами. В споре появилась новая тема, которая к тому же заинтересовала С. Смита.Вероятно, Стефен Смит вспомнил свои детские «опыты» и сразу понял, что идея ракетной почты имеет право на жизнь и вполне может найти применение на практике. Вскоре он вновь начал изучать пороховые ракеты и искать способы их применения в почтовой сфере. За теоретическими исследованиями и расчетами последовала сборка и проверка реальных образцов. В деле создания и изготовления первых ракет, равно как и последующих «серийных» изделий, изобретателю помогла калькуттская компания Orient Firework, выпускавшая пиротехнику. В ходе испытаний осуществлялся поиск оптимального состава топлива, наиболее удачный вариант корпуса и стабилизаторов.После ряда тестовых запусков ракет с имитаторами полезной нагрузки С. Смит и его коллеги подготовили первый «боевой» старт. 30 сентября 1934 года из Калькутты вышло судно с простейшей балочной пусковой установкой и ракетой новой конструкции. Ракета получила цилиндрический корпус переменного диаметра длиной около метра. Его хвостовая часть вмещала пороховой двигатель с простейшим фитильным воспламенением, а прочие объемы отдавались под груз. Нагрузкой первой почтовой ракеты Смита стали 143 писем в конвертах с соответствующими пометками.Судно-ракетоносец остановилось в нескольких кабельтовых от острова Сагар, после чего изобретатель поджег фитиль и осуществил запуск. Ракета успешно стартовала и направилась к острову, но в последний момент работы двигателя – почти над целью – произошел взрыв. Нагрузку разбросало по округе. Впрочем, энтузиасты смогли найти 140 отправлений, которые были переданы местному почтовому отделению для дальнейшего прохождения по маршрутам. Несмотря на взрыв ракеты в воздухе, опыт сочли успешным. Была подтверждена возможность доставки легких писем и открыток ракетой, а кроме того, установили, что подрыв ракеты не будет иметь чрезмерно суровых последствий.Вскоре пиротехническая компания подготовила несколько новых ракет для следующих запусков. С.Г. Тейлор-Смит и его товарищи экспериментировали с размерами и массой ракет. Их нагружали почтовой корреспонденцией и даже газетами малого формата. Также производились различные опыты со стрельбой с разных площадок и в разных условиях. Ракеты запускались с корабля на берег и с земли на землю, днем и ночью, а также при разной погоде. В целом, результаты пусков были удовлетворительными, хотя вновь имели место аварии.В тестах использовались ракеты схожей конструкции, имевшие разные размеры и массу. Наиболее крупный образец имел длину 2 м и весил 7 кг, из которых килограмм или полтора приходилось на полезную нагрузку. Менее крупные образцы брали на борт фунт груза или чуть больше. За счет мощности двигателя и угла возвышения при старте можно было получить дальность полета до нескольких километров. Легкие ракеты летели на 1-1,5 км. Изделия не отличались высокой точностью, но оказывались пригодны для реальной эксплуатации: получателю не требовалось тратить много времени на поиск ракеты и дорогу к ней.Более крупные ракеты предполагалось использовать как для писем, так и для посылок. 10 апреля 1935 года очередная ракета перелетела через реку, преодолев около 1 километра. В ее грузовом отсеке лежали пакеты с чаем и сахаром, ложки и несколько других предметов столового и бытового назначения. Принципиальная возможность перевозки посылок была подтверждена.Вскоре эти возможности были использованы не в рамках испытаний. 31 мая 1935 года в Белуджистане произошло землетрясение, и С. Смит принял участие в спасательной операции. При помощи его ракет осуществлялась перевозка медикаментов и перевязочных материалов, а также зерна и круп через р. Рупнараян. Первый такой старт состоялся 6 июня. В условиях гуманитарной катастрофы даже считанные килограммы медицинских изделий и провизии имели большую ценность. Вместе с помощью пострадавшие получали открытки со словами поддержки.Вскоре после первой отправки посылки С. Смит «изобрел» новый вид почтовых отправлений – ракетограмму. Одна из типографий по особому заказу напечатала 8 тыс. таких открыток с оформлением в четырех разных цветах. Ракетограммы рассматривались в качестве рекламных материалов, способных привлечь внимание общественности к перспективному проекту. Действительно, такие отправления, побывавшие в воздухе на ракете, активно скупались филателистами и внесли существенный вклад в финансирование программы, а также прославили ее за рубежом.В тот же период С. Смит с коллегами совершили первую поездку в королевство Сикким – британский протекторат в Гималаях. Местный чогьял (король) Таши Намгьял проявил большой интерес к ракетной почте. В его присутствии было выполнено несколько запусков. В ряде случаев король лично поджигал фитиль. Каждый пуск превращался в официальную церемонию. В апреле, после отправки юбилейной 50-й ракеты изобретателю вручили специальную королевскую грамоту. Следует отметить, что интерес к ракетной почте был обоснованным. Небольшое королевство часто страдало от оползней и наводнений, а почтовые ракеты могли стать удобным средством коммуникации во время борьбы со стихией.Интереснейший экспериментальный запуск почтовой ракеты состоялся 29 июня того же года. Предполагался полет ракеты над рекой Дамодар, в ходе которого она должна была доставить особый груз. В головном отсеке находилось 189 ракетограмм, а также живые курица и петух. Ракета не имела парашюта для мягкой посадки, но в качестве места ее падения был выбран песчаный пляж, что в определенной мере повышало шансы птиц. Расчеты оказались верны – «пассажиры» остались живы, хотя и были до смерти напуганы. Первых в Индии птиц, летавших на ракете, передали частному зоопарку в Калькутте. Подопытные животные умерли своей смертью от старости в конце 1936 года. Этот факт стал дополнительным подтверждением общей безопасности ракетных перевозок.Тем временем С.Г. Тейлор-Смит провел новый опыт с живым пассажиром. В ракету положили 106 открыток, яблоко и змею по имени Мисс Крипи. Змея перенесла недолгий полет во всех смыслах хладнокровно. Яблоко так же не получило существенных повреждений. Что касается партии ракетограмм, то они вскоре поступили в продажу и разошлись по коллекциям.В феврале 1936 года С. Смит стал членом Британского межпланетарного общества – организации, планировавшей заниматься развитием ракетно-космических технологий. По всей видимости, Тейлор-Смит стал первым участником этой организации из Британской Индии. Общество выпускало несколько периодических изданий, посвященных ракетной технике и космосу. Индийский изобретатель интересовался новыми публикациями, но, вероятно, так и не нашел в них идеи, пригодные для внедрения в его собственном проекте.Во второй половине тридцатых годов С. Смит с товарищами занимался разработкой и изготовлением новых ракет, испытательными запусками и поиском новых технических решений. К сожалению, энтузиасты не имели должного образования, а также сталкивались с известными проблемами в области материалов и технологий. Впрочем, и доступные производственные мощности позволяли решать часть актуальных задач. Параллельно с новыми опытно-конструкторскими работами индийская ракетная почта работала в интересах клиентов. Специалистам заказывали доставку писем и мелких грузов в труднодоступные районы. Известно о новых эпизодах участия в спасательных операциях.После начала Второй мировой войны Стефен Смит начал искать способы использования своих ракет в армии. Первым и очевидным было применение почтовых ракет в качестве средства связи. Кроме того, он разработал разведывательную ракету. В качестве средства аэрофотосъемки на ней использовался недорогой коммерческий фотоаппарат Kodak Brownie. Известно о двух неудачных запусках таких ракет.Разрабатывались ли новые специальные модификации почтовой ракеты – неизвестно. В этот период, опасаясь вражеской разведки, изобретатель предпочитал не говорить о своих планах и не оставлять слишком много записей. Вследствие этого определенная часть его идей попросту пропала.Вновь история ракетной почты Смита начинает прослеживаться в конце 1944 года. Имеющиеся пороха не отличались высокими характеристиками, а изобретатель не мог достать более совершенные смеси. В результате он был вынужден начать эксперименты с альтернативными типами двигателей. Была собрана и испытана целая серия ракет с двигателями на сжатом воздухе. Пуски таких ракет начались в конце осени 1944 года. Последняя ракета стартовала 4 декабря, показав бесперспективность такой конструкции. Сжатый газ не мог конкурировать даже с некачественным порохом.Насколько известно, после неудачи с «газовыми» ракетами Стефен Гектор Тейлор-Смит прекратил работы в области ракетной почты. В имеющемся виде созданная им система имела весьма ограниченные перспективы, связанные с рядом серьезных ограничений. Дальнейшее развитие проекта, в результате которого можно было получить более высокие летно-технические характеристики, было связано с применением новых материалов, а также предъявляло особые требования к производственным мощностям. Не имея возможности выполнить все эти требования, изобретатель и его коллеги отказались от продолжения работ.С.Г. Тейлор-Смит ушел из жизни в Калькутте в 1951 году. К этому времени его проект ракетной почты был окончательно остановлен и не имел шансов на возобновление. Впрочем, о работах англо-индийского энтузиаста не забыли. В 1992 году почтовое ведомство Индии выпустило официальную марку, посвященную столетию основоположнику ракетной почты страны.По известным данным, с 1934 по 1944 годы С. Смит и его коллеги построили и запустили от 280 до 300 ракет всех вариантов. Изделия отличались размерами, массой, дальностью и полезной нагрузкой. Не менее 80 запущенных ракет несли реальную полезную нагрузку в виде писем, открыток или более крупных грузов. Таким образом, с точки зрения применения на практике проект Тейлора-Смита оказался едва ли не самым удачным и долгоживущим за всю историю мировой ракетной почты.Почтовые ракеты С.Г. Тейлора-Смита не отличались высокими летно-техническими данными и не могли доставлять тяжелые посылки на большую дальность. Однако они прекрасно справлялись с мелкими грузами и на практике подтвердили свою способность к решению определенных транспортных задач. К сожалению, отсутствие необходимых технологий не позволило продолжить развитие интереснейшего проекта, но и в существовавшем виде он занимает особое место в истории индийской и мировой почты.