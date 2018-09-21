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ВВС США перебросили B-2 Spirit на Гавайи в Тихом океане

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Командование ВВС США передислоцировало стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit на Гавайи, откуда они совершают тренировочные полеты над Тихим океаном. 14 сентября B-2 впервые приземлились на острове Уэйк, который в дальнейшем планируется использовать в качестве аэродрома "быстрой дозаправки", пишет "РГ" со ссылкой на Тhe Drive.

ВВС США перебросили B-2 Spirit на Гавайи в Тихом океане


Ранее B-2 использовали только четыре площадки, где для них приготовлены все условия для защиты от непогоды "нежного стелс-покрытия": "родной" аэродром Уайтмен в Миссури, авиабазы Андерсен на Гуаме, Диего-Гарсия в Индийском океане и британскую Ферфорд. Как сообщает издание, временное размещение бомбардировщиков на Гавайях удивило многих, так как там попросту нет укрытий для В-2. Еще большее удивление вызвала посадка В-2 на брошенную с 2006 года бывшую американскую военную базу на острове Уэйк, где планируется развернуть пункт дозаправки.


По мнению издания, командование ВВС США отрабатывает новую доктрину США, направленную на быстрое развертывание в местах, где нет американских военных баз, ведь остров Уэйк имеет важное стратегическое назначение - он на 4 тысячи километров ближе к Китаю, чем Гавайи. Хотя главная авиабаза на Гуаме расположена еще ближе к границе КНР, но она находится в зоне досягаемости китайских баллистических ракет.


Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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10 комментариев
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  1. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 16:47
    +4
    Китайцам грозят, чтоб не бузили по поводу санкций. Посмотрим, чем ответит Китай. Похоже обезьяне неудобно сидеть на дереве, ствол уже подожгли, нужно определяться. hi
    1. Старкоп Онлайн
      Старкоп Сегодня, 16:55
      +1
      Что то в последнее время на сайте ,прям только вооружение США и Израиля превозносят (статья за статьей)
      Неужели все опять начинается ,как в 90-х? .. soldier
  2. Сармат Саныч Офлайн
    Сармат Саныч Сегодня, 16:56
    +3
    Кстати, на Гавайях(а также на Аляске) ряд сейсмологов до конца года прогнозирует катастрофическое землетрясение, способное уничтожить всё живое в данных районах. Так что штакетникам пора прятать свои летаки в ангары а не подскоками и "быстрыми дозаправками" заниматься.
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 17:02
      +3
      Цитата: Сармат Саныч
      на Гавайях(а также на Аляске) ряд сейсмологов до конца года прогнозирует катастрофическое землетрясение, способное уничтожить всё живое в данных районах

      Саныч , счаз матрасные шпионы твой комент почитают и начнут из всех утюгов вопить про злых русских и их сейсмологическое оружие . lol
      1. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 17:13
        +1
        Цитата: bouncyhunter
        вопить про злых русских и их сейсмологическое оружие .

        А чего вопить? Мы врать не станем, в отличии от них. lol
      2. dr.star75 Офлайн
        dr.star75 Сегодня, 17:25
        +1
        Меня терзают смутные сомнения!Японцы вдруг резко начали наезжать на нас по поводу Курил, и вдруг тут землетрясение, Фукусима ! И они занялись своими проблемами. Совпадение? Не думаю(Киселёв)
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 17:34
          +1
          good Вряд ли матрасы почерпнули что-то из японского урока . bully
          1. dr.star75 Офлайн
            dr.star75 Сегодня, 17:38
            +1
            Мы до последнего пытаемся их остановить?Поймут ли? recourse
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 17:41
              +1
              Цитата: dr.star75
              Поймут ли?

              Большие сомнения на этот счёт . Скорее - предпочтут расшибить лоб .
              1. dr.star75 Офлайн
                dr.star75 Сегодня, 17:45
                +1
                Пока Трамп рулит, нам ничего не нужно делать, он сам не плохо справляется. Елостоун?Не, не знаем о чем Вы. hi