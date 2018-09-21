ВВС США перебросили B-2 Spirit на Гавайи в Тихом океане

Командование ВВС США передислоцировало стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit на Гавайи, откуда они совершают тренировочные полеты над Тихим океаном. 14 сентября B-2 впервые приземлились на острове Уэйк, который в дальнейшем планируется использовать в качестве аэродрома "быстрой дозаправки", пишет "РГ" со ссылкой на Тhe Drive.Ранее B-2 использовали только четыре площадки, где для них приготовлены все условия для защиты от непогоды "нежного стелс-покрытия": "родной" аэродром Уайтмен в Миссури, авиабазы Андерсен на Гуаме, Диего-Гарсия в Индийском океане и британскую Ферфорд. Как сообщает издание, временное размещение бомбардировщиков на Гавайях удивило многих, так как там попросту нет укрытий для В-2. Еще большее удивление вызвала посадка В-2 на брошенную с 2006 года бывшую американскую военную базу на острове Уэйк, где планируется развернуть пункт дозаправки.По мнению издания, командование ВВС США отрабатывает новую доктрину США, направленную на быстрое развертывание в местах, где нет американских военных баз, ведь остров Уэйк имеет важное стратегическое назначение - он на 4 тысячи километров ближе к Китаю, чем Гавайи. Хотя главная авиабаза на Гуаме расположена еще ближе к границе КНР, но она находится в зоне досягаемости китайских баллистических ракет.