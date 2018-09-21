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Сможет ли КнААЗ продолжить работу под санкциями?

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Попытка американцев заблокировать на внешних рынках продукцию Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина (КнААЗ, филиал компании «Сухой») является недобросовестной конкуренцией, передает ТАСС заявление губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

Сможет ли КнААЗ продолжить работу под санкциями?


Накануне Госдеп распространил информацию о том, что помимо прочих предприятий, выпускающих самолеты «Су», в санкционный список внесен также авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.


По словам губернатора, данный шаг американской стороны является, прежде всего, недобросовестной конкуренцией, попыткой заблокировать высокотехнологичную продукцию, которая пользуется высоким спросом на международном рынке.

Я гарантирую, что правительство края сделает всё возможное для защиты заводчан и жителей Комсомольска-на-Амуре,
сказал он.

При этом источник агентства заявил, что на работе авиастроителей санкции не скажутся.

Новые ограничения ни на что не повлияют, сказал собеседник. Завод как работал в интересах гособоронзаказа РФ, так и будет работать, добавил он.

Как отметил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ввод новых санкций свидетельствуют о том, что предыдущие ограничения не дали желаемых результатов. И каждый новый санкционный раунд демонстрирует одно и то же – «полное отсутствие искомого для наших недругов результата», сказал он.
Использованы фотографии:
http://www.knaapo.ru
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9 комментариев
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  1. Сергей39 Онлайн
    Сергей39 Сегодня, 17:16
    +1
    В список внесли, а санкции пока не ввели. И не введут. Суперджет 100 из их же запчастей состоит. Им это не выгодно.
  2. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 17:16
    +2
    Я гарантирую, что правительство края сделает всё возможное для защиты заводчан и жителей Комсомольска-на-Амуре,
    Ай да губернатор..., всех победит, лично, дрожите янки....
    1. Дирижер Онлайн
      Дирижер Сегодня, 17:21
      0
      Хоть не просто озабоченность выразил.
  3. Злой 55 Офлайн
    Злой 55 Сегодня, 17:26
    +2
    Если "успешный менеджмент" умерит свои "премиальные" амбиции, то на пару авиадивизий точно хватит..
    1. Labrador Онлайн
      Labrador Сегодня, 17:39
      0
      К тому же честной конкуренции при капитализме, вроде, никто и не обещал...
  4. Плотник 2329 Онлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 17:58
    0
    Хорошее слово он сказал: недруги. Полузабытое, но ёмкое такое.
    Наше.
    1. Examenatornick Офлайн
      Examenatornick Сегодня, 18:13
      +1
      Все же лучше чем слово "партнеры"
  5. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 18:13
    +1
    Странно, а Боинг завод у нас строит для себя любимого, а РД как, тоже без вопросов? Непонятно, а кто у нас страной рулит?
    1. Плотник 2329 Онлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 18:24
      0
      Это хорошо, что он у нас завод строит. Заводик всегда отжать можно. А технологии и оборудование останутся.
      Да и песня эта не новая. КнаААЗ в своё время тоже американцы построили.