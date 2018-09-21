Сможет ли КнААЗ продолжить работу под санкциями?

Я гарантирую, что правительство края сделает всё возможное для защиты заводчан и жителей Комсомольска-на-Амуре,

Попытка американцев заблокировать на внешних рынках продукцию Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина (КнААЗ, филиал компании «Сухой») является недобросовестной конкуренцией, передает ТАСС заявление губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.Накануне Госдеп распространил информацию о том, что помимо прочих предприятий, выпускающих самолеты «Су», в санкционный список внесен также авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.По словам губернатора, данный шаг американской стороны является, прежде всего, недобросовестной конкуренцией, попыткой заблокировать высокотехнологичную продукцию, которая пользуется высоким спросом на международном рынке.сказал он.При этом источник агентства заявил, что на работе авиастроителей санкции не скажутся.Новые ограничения ни на что не повлияют, сказал собеседник. Завод как работал в интересах гособоронзаказа РФ, так и будет работать, добавил он.Как отметил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ввод новых санкций свидетельствуют о том, что предыдущие ограничения не дали желаемых результатов. И каждый новый санкционный раунд демонстрирует одно и то же – «полное отсутствие искомого для наших недругов результата», сказал он.