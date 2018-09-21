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Заграница нам поможет! Экс-генерал рассказал, как НАТО "накажет" Россию

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Североатлантический альянс примет меры и вступится за Киев, если поведение России в акватории Азовского моря не изменится.Об этом заявил ветеран внешней разведки Украины, а ныне пенсионер, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Заграница нам поможет! Экс-генерал рассказал, как НАТО "накажет" Россию


В интервью украинскому изданию "Апостроф" Богдан в частности заявил, что пока Украина пытается решить вопрос освобождения Донбасса и Крыма "от оккупации" дипломатическим путем, но рано или поздно она применит военную силу, чтобы освободить "временно оккупированные территории". Сначала мы отвоюем Донбасс, а потом настанет черед Крыма, уверен пенсионер.


Но в настоящее время Украина еще не готова к военному сценарию "освобождения своих земель", считает Богдан, поэтому пока необходимо наращивать санкции против Крыма, чтобы всем стало ясно, что на Украине "жить лучше чем в Крыму". Этого Украина добьется в течении пяти-шести лет, подняв уровень жизни выше российского.

Единственный вариант военного сценария видится пенсионеру только если "не изменится поведение России в Азовском море", а также если Россия не перестанет "задирать нос" в Черном море, то на помощь Украине придет НАТО и создаст Москве "серьезные проблемы военного характера", так как стратегическое преимущество России в Черном море "никого не устраивает", тем более что "Москва не в состоянии противостоять мощи НАТО".
Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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31 комментарий
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  1. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 17:06
    +10
    Кто-то гавкает из-за стены Яйценюка)))
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 17:13
      +9
      Цитата: Серый брат
      Кто-то гавкает

      Кто-то ? Или что-то ? И не гавкает , а воняет ? wink
      1. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 17:20
        +4
        Им самим уже не возможно дышать от собственных фекалий , но будут продолжать...
        1. хрыч Офлайн
          хрыч Сегодня, 17:39
          +5
          Цитата: cniza
          но будут продолжать...

          1. sabakina Офлайн
            sabakina Сегодня, 18:09
            +2
            Хрыч, мне больше нравится это:
      2. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 17:35
        +4
        Этого Украина добьется в течении пяти-шести лет, подняв уровень жизни выше российского.
        А че, еще не добились? belay Мы уже все засоленных на зиму ежиков или кротов (не помню уже чего мы там ели) съели, у них чего? еще хуже... laughing
  2. Labrador Онлайн
    Labrador Сегодня, 17:07
    +3
    Как ни крути, а с завтраками на Украине все в полном порядке :)
    1. cniza Офлайн
      cniza Сегодня, 17:21
      +4
      Вот только никак они не настают. lol
      1. Labrador Онлайн
        Labrador Сегодня, 17:36
        0
        Дай Бог, чтоб и далее не наставали! А то и у нас во власти пока не все гладко, к сожалению.
      2. Alexey RA Офлайн
        Alexey RA Сегодня, 18:16
        +2
        Цитата: cniza
        Вот только никак они не настают. lol

        А они и не могут настать. Завтра - всегда завтра. smile
        — Правило у меня твердое: варенье на завтра! И только на завтра!
        — Но ведь завтра когда-нибудь будет сегодня!
        — Нет, никогда! Завтра никогда не бывает сегодня! Разве можно проснуться поутру и сказать: "Ну, вот, сейчас, наконец, завтра"?
        © “Алиса в Стране Чудес”, Льюис Кэрролл
    2. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 18:18
      0
      Цитата: Labrador
      Как ни крути, а с завтраками на Украине все в полном порядке :)

      Ага, особенно с овсянкой! bully
  3. Rusj Онлайн
    Rusj Сегодня, 17:07
    +3
    Нато нас накажет !!!? А НАТО что бессмертные Россию наказывать ! Клоуны бандэровские.
  4. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 17:12
    +9
    НАТО создаст России серьезные проблемы... А до этого, оно нам, кондиционер включало, для комфорта.
    1. cniza Офлайн
      cniza Сегодня, 17:23
      +5
      Они ещё не догадываются , что их ждет много сюрпризов от НАТО , когда с них будут сдирать три шкуры , за весь поставленный хлам и будут пихать в мясорубку.
  5. Злой 55 Офлайн
    Злой 55 Сегодня, 17:23
    +2
    А сколько у ентого "супердженерала" бойових орденив...Вот и весь ответ на потуги "лишних", "болезных" и "бесполезных"..
    1. Комментарий был удален.
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:24
    +3
    вот европейцы и янки ,уйдя в отставку начинают тотально говорить правду,а укроинцы всегда и везде или врут,или брешут,но очень часто они делают и то и другое,но при этом еще и бредят fool
    1. Kosta153 Офлайн
      Kosta153 Сегодня, 18:23
      +1
      Кем он был при СССР?Как они переобуваются,прям болид.
  7. skomfit Онлайн
    skomfit Сегодня, 17:24
    +2
    Так и хочется сказать:Хобот свой прищеми.Им в дебальцево попу надрали ополченцы,а они с Россией хотят потягаться.Америка воюет чужими руками-так что отдуваться придётся вам.
  8. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 17:26
    +4
    "Москва не в состоянии противостоять мощи НАТО".

    Да? Это он серьёзно? Ну-ну...
    На старческие маразматические речи не хотелось бы реагировать экспрессивно...
    Но вот кто-то умный говорил, что один раз в сто лет Запад собирается с силами, что бы повоевать с Россией. И один раз в сто лет выхватывает люлей по полной программе... Время пришло?
  9. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 17:26
    +2
    "Вот придёт барин,барин вас накажет!"---сказочные идиёты...
  10. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 17:28
    +3
    Зато какое суровое , одухотворенное лицо!
  11. изя топ Онлайн
    изя топ Сегодня, 17:45
    +1
    на апострофе таких (ч)удаков море разливанное.я иногда почитываю,когда скучно и хочется повеселиться yes
  12. Старкоп Онлайн
    Старкоп Сегодня, 17:45
    +1
    Тут Россия планы строит глобальные и вооружение наращивает ..А этот чистой воды бандеровец -хуторянин за эту лужку переживает..Была окраиной и осталась ! А ведь после развала СССР им львиная доля наследства техноглогического осталось , а вооружений сколько современных на складах ?..А сейчас на "надувных лодках" подаренных США патрулируют Азов )))) Позорники уж помолчали бы..
  13. kriten Офлайн
    kriten Сегодня, 17:48
    +1
    Украмнская эпидемия - как многие выжил из ума. Кто будет ввязываться из за кастрюлеголовых???? Если только Грибасукайте с поляками свой флот пришлют. старый...
  14. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 17:53
    +1
    Он так бы и сказал прямо,что хочет в ЧВК заработать и если что то чемоданы собраны.
  15. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 17:56
    +2
    Североатлантический альянс примет меры и вступится за Киев, если поведение России в акватории Азовского моря не изменится.
    Я так понял, что кому то "Ах как рано вам жить надоело"...(с) Труффальдино из Бергамо 2 серия.
  16. HMR333 Офлайн
    HMR333 Сегодня, 18:13
    +1
    ))) там бастионов достаточно что б все море перепахать))) какое нато....
  17. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 18:14
    +1
    Угу! За Грузию уже вступались. Чем ей там помогли, не напомните? Бумагой туалетной? Вам и этого не пришлют.
  18. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 18:15
    +1
    Детсадовские угрозы. Так и слышится "А вот я своего старшего брата (дядю, папу...) позову и он тебе накостыляет!"
  19. Metallurg_2 Офлайн
    Metallurg_2 Сегодня, 18:27
    0
    Сначала мы отвоюем Донбасс, а потом настанет черед Крыма, уверен пенсионер

    Надо полагать, дедуган схватит жовто-блакитный прапор и понесет его впереди наступающих на Крым украинских войск.
  20. мичман Онлайн
    мичман Сегодня, 18:42
    0
    Ну и рожа, Голова редькой кверху, как говорили на заводах Минрадиопрома СССР в Хмельницком. А там было два завода, выпускали приемоиндикаторы и космическую продукцию. Зачем мы все там создавали?