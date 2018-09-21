Заграница нам поможет! Экс-генерал рассказал, как НАТО "накажет" Россию

Североатлантический альянс примет меры и вступится за Киев, если поведение России в акватории Азовского моря не изменится.Об этом заявил ветеран внешней разведки Украины, а ныне пенсионер, генерал-лейтенант Василий Богдан.В интервью украинскому изданию "Апостроф" Богдан в частности заявил, что пока Украина пытается решить вопрос освобождения Донбасса и Крыма "от оккупации" дипломатическим путем, но рано или поздно она применит военную силу, чтобы освободить "временно оккупированные территории". Сначала мы отвоюем Донбасс, а потом настанет черед Крыма, уверен пенсионер.Но в настоящее время Украина еще не готова к военному сценарию "освобождения своих земель", считает Богдан, поэтому пока необходимо наращивать санкции против Крыма, чтобы всем стало ясно, что на Украине "жить лучше чем в Крыму". Этого Украина добьется в течении пяти-шести лет, подняв уровень жизни выше российского.Единственный вариант военного сценария видится пенсионеру только если "не изменится поведение России в Азовском море", а также если Россия не перестанет "задирать нос" в Черном море, то на помощь Украине придет НАТО и создаст Москве "серьезные проблемы военного характера", так как стратегическое преимущество России в Черном море "никого не устраивает", тем более что "Москва не в состоянии противостоять мощи НАТО".