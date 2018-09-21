Новости

Россию предупредили не за минуту до трагедии с Ил-20. Израиль утверждает

136
Итак, израильская сторона предоставила российским коллегам обширный доклад, в котором содержатся данные, так или иначе связанные с трагедией с Ил-20 ВКС РФ в Сирии. Напомним, что в результате ошибочного удара ЗРК С-200 погибли 15 российских военнослужащих.

Израильская делегация во главе с командующим ВВС страны генерал-майором Амикамом Норкиным передала 40-страничный документ с подробным описанием израильской трактовки того, что произошло в воздушном пространстве Сирии – над восточной частью Средиземного моря.

Россию предупредили не за минуту до трагедии с Ил-20. Израиль утверждает



В документе, говорится о том, что израильские F-16 нанесли «две волны» ударов по объектам группировки «Хизбалла» в САР примерно в 22:00. После этого четвёрка истребителей взяла курс на аэродром базирования. Далее расчёты ПВО САР «открыли беспорядочный огонь, продолжавшийся более 40 минут». При этом огонь вёлся в трёх направлениях: в направлении границ Ливана (на юг), на восток – вглубь территории Сирии, на запад – в сторону Средиземного моря. Утверждается, что в общей сложности было выпущено несколько десятков ракет, одна из которых и поразила российский самолёт радиоэлектронной разведки.

На этом фоне в Израиле заявляют, что Россия якобы была предупреждена об операции ВВС не за минуту до гибели военнослужащих на борту Ил-20, а раньше. Израильский военный корреспондент Рон Бен-Ишай объявил, что Россия обвинениями в адрес Израиля «пытается отвлечь общественность от собственных ошибочных приказов и отсутствию действенной координации с САА». Далее Бен-Ишай фактически себе противоречит.

Он заявляет, что на момент начала израильской операции российский Ил-20 находился к востоку от провинции Латакия, а затем, после первых ударов F-16 по объектам «Хизбаллы», был направлен в квадрат над Средиземным морем, так как в ВКС РФ "посчитали, что удар наносился с борта французского фрегата Auvergne". В чём противоречие? А в том, что если бы Израиль заблаговременно предупредил Россию о начале своей операции, то в ВКС РФ не строили бы (по крайней мере, как об этом говорят в Израиле) догадок на предмет того, откуда на Сирию летят ракеты. Да и само заявление о том, что после ударов российские военнослужащие не знали, кто и откуда наносит удар по территории САР, выглядит, мягко говоря, сомнительно.

Между тем, израильские эксперты сходятся во мнении, что предоставленный России документ может быть хоть 40-, хоть 400-страничным, но Россия в ближайшее время может предпринять меры по снижению самой возможности для Израиля наносить авиаудары по территории Сирии.
Использованы фотографии:
Фейсбук
Мы в Яндекс Дзен
Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 21.04.18 - 27.04.18
Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за 14.04.18 - 20.04.18 от военкора "Маг"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

136 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. GABALIS Офлайн
    GABALIS Сегодня, 17:14
    +22
    жыдомассоны во всей красе:)
    1. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 17:21
      +16
      Он заявляет, что...)

      А кто бы им верил?
      1. MoJloT Офлайн
        MoJloT Сегодня, 17:32
        +16
        Только самый отмороженный может верить евреям.
        1. НИКНН Офлайн
          НИКНН Сегодня, 17:41
          +5
          израильской трактовки того, что произошло в воздушном пространстве Сирии
          Ну эту трактовку мы уже слышали, теперь я понял она задокументирована, ну что же, если чего теперь на бумаге и если поймаются на вранье, то не отвертятся.
          1. pjastolov Онлайн
            pjastolov Сегодня, 17:52
            +4
            Цитата: НИКНН
            если чего теперь на бумаге и если поймаются на вранье, то не отвертятся.

            вот-вот
            Израиль заблаговременно предупредил Россию о начале своей операции

            Ил-20 находился к востоку от провинции Латакия, а затем, после первых ударов F-16 по объектам «Хизбаллы», был направлен в квадрат над Средиземным морем, так как в ВКС РФ "посчитали, что удар наносился с борта французского фрегата Auvergne". В чём противоречие?

            Как-то, то же, не соображу, мне дали по морде, а я побежал к другому - странно как-то, опять пьяные русские с медведями и балалайками не так все поняли recourse
        2. kjhg Офлайн
          kjhg Сегодня, 17:44
          +2
          Вдвойне печально, что убедить в этом наше руководство приходится на трупах наших военных. Сегодня узнал, что один из погибших был моим земляком. Жаль ребят и их семьи.
          1. mitrich Офлайн
            mitrich Сегодня, 18:18
            0
            Опять сглотнём. ИзраИль даже помидорами не отделается. И как наносил удары по целям в САР, так и будет наносить. Клал он с прибором на всех, в т.ч. и на нас.
        3. Быков. Онлайн
          Быков. Сегодня, 18:06
          +1
          На этом фоне в Израиле заявляют, что Россия якобы была предупреждена об операции ВВС не за минуту до гибели военнослужащих на борту Ил-20, а раньше.

          Не за одну минуту, а за одну минуту и пять секунд !! ажно пять Карл!!!
      2. To be or not to be Онлайн
        To be or not to be Сегодня, 17:42
        +2
        ""...Передала 40-страничный документ с подробным описанием израильской трактовки того, что произошло в воздушном пространстве Сирии – над восточной частью Средиземного моря. "

        Какая оперативность !
        В подобной ситуации 4.10 2011 над Черным морем погибли граждане Израиля.и то же при стрельбе комплексом С-200 До сих пор куча версий каждой стороны и заявлений
        1. To be or not to be Онлайн
          To be or not to be Сегодня, 18:16
          +1
          4 10 2001 года
      3. Быков. Онлайн
        Быков. Сегодня, 18:08
        +2
        Цитата: Dashout
        Он заявляет, что...)

        А кто бы им верил?

        Ясно дело что они сейчас будут изворачиваться и врать.
  2. Старкоп Офлайн
    Старкоп Сегодня, 17:15
    +16
    Ну типо как и наши тут на сайте израильские товарищи факты представляют и всегда выкручиваются...
    Пусть земля нашим погибшим пухом будет ..Простите нас ребята . soldier
    но Россия в ближайшее время может предпринять меры по снижению самой возможности для Израиля

    Брехня и все мы это прекрасно понимаем..
    Следующая цель у них Иран и Россия промолчит (вернее предаст иранцев)..Ждемс !
    1. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 17:28
      -11
      Цитата: Старкоп
      Ну типо как и наши тут на сайте израильские товарищи факты представляют и всегда выкручиваются...
      Пусть земля нашим погибшим пухом будет ..Простите нас ребята . soldier
      но Россия в ближайшее время может предпринять меры по снижению самой возможности для Израиля

      Брехня и все мы это прекрасно понимаем..
      Следующая цель у них Иран и Россия промолчит (вернее предаст иранцев)..Ждемс !

      Михан, с пятницы тебя laughing
      1. dr.star75 Офлайн
        dr.star75 Сегодня, 18:02
        +4
        Ну когда этот эмоциональный шторм утихнет, можно будет поговорить предметно. К Израилю, сейчас, единственная предьява, то, что предупредил за минуту. Далее вопросы только к нашему МО. Почему до сих пор не представил повременную разверстку кто где находился с координатами: израильские самолеты, наш ил20.И самое главное кто куда стрелял? и куда стрелял наш с400?
        1. Ююка Офлайн
          Ююка Сегодня, 18:18
          +1
          Цитата: dr.star75
          Ну когда этот эмоциональный шторм утихнет, можно будет поговорить предметно. К Израилю, сейчас, единственная предьява, то, что предупредил за минуту. Далее вопросы только к нашему МО. Почему до сих пор не представил повременную разверстку кто где находился с координатами: израильские самолеты, наш ил20.И самое главное кто куда стрелял? и куда стрелял наш с400?


          good и я о том же все время бубню... после такого захода с документами на 40 страницах это становится, как говорил Ильич, архиважно! На той картинке, что сразу же была на брифинге показана вообще непонятно по времени кто где! Вот и терзают смутные сомнения - сутки уже прошли, а ни слова об этом... По большому счету израильтяне все равно виноваты, так как именно их действия спровоцировали трагедию, а они просто отмахнулись от всяких "мелочей" в виде согласованных действий по безопасности - тут как раз без вопросов
          1. dr.star75 Офлайн
            dr.star75 Сегодня, 18:25
            +1
            Ждем от нашего МО подробной расшифровке :где чей самолет был, и кто по кому отстрелялся в реальном режиме времени. Только тогда это даст ответ: кто виноват в гибели нашего самолета. hi
    2. Labrador Онлайн
      Labrador Сегодня, 17:32
      -6
      Предать можно друга.
      Не помню, чтобы Иран нам был другом. Иран в Сирии преследует сугубо свои цели - так же как и все учасники процессов там происходящих. Он (Иран) лишь ситуативный союзник максимум и то только, когда нам не мешает. hi
      1. Боло Офлайн
        Боло Сегодня, 17:46
        +3
        Вы ещё Грибоедова вспомните!
        1. Плотник 2329 Онлайн
          Плотник 2329 Сегодня, 18:04
          +2
          А чего б его не вспомнить.
          Иранцы здорово поменялись за 200 лет?
          1. Ююка Офлайн
            Ююка Сегодня, 18:19
            +1
            Цитата: Плотник 2329
            А чего б его не вспомнить.
            Иранцы здорово поменялись за 200 лет?


            А Израиль? winked
      2. asv363 Офлайн
        asv363 Сегодня, 18:05
        0
        Цитата: Labrador
        Предать можно друга.
        Не помню, чтобы Иран нам был другом. Иран в Сирии преследует сугубо свои цели - так же как и все учасники процессов там происходящих. Он (Иран) лишь ситуативный союзник максимум и то только, когда нам не мешает.

        Это Ваше сугубо личное отношение, Дмитрий. Кем в Вашей системе координат является Израиль?
        1. Labrador Онлайн
          Labrador Сегодня, 18:37
          0
          Почему же надо ставить вопрос таким образом?
          Если я говорю, что на востоке нет друзей между государствами, а есть понятие большей выгоды в отношениях, то причем здесь вообще Израиль?
          Государство Израиль и подавно никому другом не является!
      3. Старкоп Офлайн
        Старкоп Сегодня, 18:09
        +2
        Цитата: Labrador
        Не помню, чтобы Иран нам был другом. Иран

        Вот вот Все забыли ? Через Иран пошли первые поставки в 1941-м ,когда немцы к Москве рвались и потом также (да конечно за золото все ,но все же) Друзья не друзья , в Сирии мы вместе воевали против чертей и в политическом плане Иран с Россией ,даже Турция там что то приклеивается ..
        Травить Россию со всеми ,это сейчас очень "модно" в "мировых сми"..ну ну..
        Вот такие дела в ВКС.России!
        1. Ююка Офлайн
          Ююка Сегодня, 18:22
          0
          Цитата: Старкоп
          Цитата: Labrador
          Не помню, чтобы Иран нам был другом. Иран

          Вот вот Все забыли ? Через Иран пошли первые поставки в 1941-м ,когда немцы к Москве рвались и потом также (да конечно за золото все ,но все же) Друзья не друзья , в Сирии мы вместе воевали против чертей и в политическом плане Иран с Россией ,даже Турция там что то приклеивается ..
          Травить Россию со всеми ,это сейчас очень "модно" в "мировых сми"..ну ну..
          Вот такие дела в ВКС.России!


          Точно! А вот я еще слышал про какой-то Тегеран-43... winked токмо не помню что... wassat
    3. ltc35 Офлайн
      ltc35 Сегодня, 17:33
      +5
      На ближнем Востоке нет понятия "предательство". Там все дружат со всеми пока выгодно. Курс может измениться три раза за день. Восток - дело тонкое и до талого там не принято стоять на своей позиции, если, конечно не кровники...
      1. Геннадий- Онлайн
        Геннадий- Сегодня, 18:40
        0
        На ближнем Востоке нет понятия "предательство". Там все дружат со всеми пока выгодно.

        как будто в европе не так ? где украина ? где наши "братья" прибалты, где болгары ?
    4. Rusj Онлайн
      Rusj Сегодня, 17:53
      -2
      А кого Россия предала !?
      1. тлауикол Офлайн
        тлауикол Сегодня, 18:09
        +5
        Цитата: Rusj
        А кого Россия предала !?

        Сирию и Асада, например request договариваясь за его спиной с евреями о бомбардировках его территории yes Договариваясь с Турками какую провинцию отдать им и боевикам ( ой, простите, в договоре мы их теперь вооруженной оппозицией называем ) negative
    5. HMR333 Офлайн
      HMR333 Сегодня, 17:54
      -4
      не ешь больше те грибы что б не писать подобный бред если ты не разберешься в ситуации и возможностях!
    6. shvn Онлайн
      shvn Сегодня, 18:17
      0
      "Брехня и все мы это прекрасно понимаем.."

      К сошалению, сударь, Вы правы...доллар рулит
  3. Rusj Онлайн
    Rusj Сегодня, 17:16
    +13
    Впервые вижу как евреи изварачиваются и на ковёр в Москву ездиют и звонят ! Такого прогиба от евреев даже США не ожидали . Да это что то с чем то . Походу евреев припугнули не только помидорами. А это очень позитивненько .Конечно жаль парней которые погибли по вине евреев.
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 17:19
      +17
      Раз евреи изворачиваются , юлят и оправдываются - значит сами понимают что виноваты ! negative
      1. Боло Офлайн
        Боло Сегодня, 17:58
        +6
        А как ловко и бессовестно еврейские СМИ стали прятаться от нашего возмущения в попытках очередного обвинения в антисимитизме!? Очень удобно! Подлецы!
    2. Старкоп Офлайн
      Старкоп Сегодня, 17:24
      +5
      Цитата: Rusj
      Впервые вижу как евреи изварачиваются и на ковёр в Москву ездиют и звонят ! Такого прогиба от евреев даже США не ожидали

      Не верьте этому ..Они просто Россию проверели на реакцию и могут даже Россию захвалить и в тоже время прося прощения..Все это внешне и для "мировой общественности"
      У них главная цель ,уничтожение Ирана и они этого добьются ...Россия обиженная ,но соболезнования принимает ,вот это страшно мужики ! negative
      Проверили нас и можно действовать дальше..
    3. мерцание Онлайн
      мерцание Сегодня, 17:50
      +5
      Походу евреев припугнули не только помидорами
      Ну вообще то министр обороны ядерной державы возложил ответственность. А он озвучивал позицию военных, военные это особая каста в любом государстве, особенно в России, которая только и делает что воюет. Когда здесь на ВО евреям объясняешь, что военные просто в бешенстве от подлости Израиля, а они в ответ матры из талмуда, мол, это сами российские военные накосячили.
      !!! Совершили подолость, разозлили этим военных, а после еще начинают выставлять военных глупцами и лжецами ???? Похоже талмуд очень плохо влияет на мозги.
      Ну ничего, сунниты им объяснять доходчивее.
      1. Старкоп Офлайн
        Старкоп Сегодня, 18:17
        +2
        Цитата: мерцание
        Совершили подолость, разозлили этим военных, а после еще начинают выставлять военных глупцами и лжецами ????

        Именно так , и самое "печальное" что Путин назвал это все "случайностью и т.д.".. Не ожидал от Вовы этого , явно "друг детства" Ротенберг пошептал на ушко.. angry
        Злой уже какой день..Все молчат в "наших СМИ " типо 15 погибших солдат спецов , это так "между делом"..
        Сирию бомбил Израиль , а тут Ассада ПВО начало стрелять истерично (какие плохие парни и необученные вообще ) Падлы хитрые ,больше слов нет мужики. hi
  4. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 17:19
    +9
    Надеюсь, что эти выкрутасы Израиля не пройдут. Ждём, от руководства страны, фактический ответ на совершенную ими подлость.
    1. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 17:34
      +1
      Ждём, от руководства страны, фактический ответ на совершенную ими подлость
      laughing от нашего руководства что то ждет laughing laughing laughing
      1. БorisovичЪ Офлайн
        БorisovичЪ Сегодня, 17:51
        +1
        Цитата: MoJloT
        MoJloT (MoJloT) Сегодня, 17:34 НОВЫЙlaughing ............. laughing laughing laughing

        Вы серьезно считаете что в данной ситуации есть повод для зубоскальства?
        1. MoJloT Офлайн
          MoJloT Сегодня, 18:04
          -2
          Поясните свою отрыжку.
          1. БorisovичЪ Офлайн
            БorisovичЪ Сегодня, 18:10
            0
            Цитата: MoJloT
            Поясните свою отрыжку.

            Ничего не имею против по тексту Вашего поста. Но веселые смайлики, как то не комильфо.
            И ....., я Вам разве хамил?
            1. MoJloT Офлайн
              MoJloT Сегодня, 18:13
              -1
              Да хамил
              повод для зубоскальства?

              Но веселые смайлики, как то не комильфо.
              Выражайте свое мнение в рамках взаимоуважения, вы не истина в последней инстанции. Я так и не понял чем смайлики не угодили?
    2. поневолебрат Офлайн
      поневолебрат Сегодня, 17:41
      +1
      Сначала надо хитрый план построить. Потом убедить нас в том что он существует. Ответ уже был. Все всё сказали - значит ответили. am
  5. Злой 55 Офлайн
    Злой 55 Сегодня, 17:20
    +4
    А ведь раньше Советский Союз был страной, которую реально уважали во всех точках подлунного мира, опасаясь его ответных и адекватных действий..Почему же флаг правоприемного ему государства теперь является просто тряпкой, которую треплет каждая ближневосточная двухлапая шавка..
    1. Росомаха Офлайн
      Росомаха Сегодня, 17:30
      +4
      Цитата: Злой 55
      А ведь раньше Советский Союз был страной, которую реально уважали во всех точках подлунного мира, опасаясь его ответных и адекватных действий..Почему же флаг правоприемного ему государства теперь является просто тряпкой, которую треплет каждая ближневосточная двухлапая шавка..

      Ну Вы прямо слишком резко все воспринимаете, ситуация сейчас кардинально изменилась и действовать будут в соответствии с обстановкой. То что в 90-ые мы потеряли лицо это факт, но ситуация изменилась к лучшему, придет время ответят все в том числе и за флаг.
    2. Пупырчатый Офлайн
      Пупырчатый Сегодня, 17:46
      +2
      Цитата: Злой 55
      А ведь раньше Советский Союз был страной, которую реально уважали во всех точках подлунного мира, опасаясь его ответных и адекватных действий..

      Почитайте как "уважаемый Советский Союз" выкидывали из своих стран бывшие союзники из Египта и Сомали. И класть они хотели тогда на уважение и страх. И НИЧЕГО им за это не было
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:20
    +8
    они нас со своим фальсификатом держат за слабоумных fool 'беспорядочный ракетный огонь'-у израиля есть свой черномырдин belay могли бы просто извинится за подставу ,и не врать,хотя не врать они не умеют,их этому не учили,поэтому и привезли в Россию липу с нужными и выгодными для себя 'фактами' fool
  7. Оператор Офлайн
    Оператор Сегодня, 17:21
    +6
    Не надо тащить на ВО брехню израильских СМИ.
    1. Rusj Онлайн
      Rusj Сегодня, 17:23
      +5
      Это брехня для евреев сравни с унижением . Такого не было даже когда они чуть не потопили корвет США при этом убив около 80 матросов американского карабля.
      1. atalef Онлайн
        atalef Сегодня, 17:34
        -8
        Цитата: Rusj
        Это брехня для евреев сравни с унижением . Такого не было даже когда они чуть не потопили корвет США при этом убив около 80 матросов американского карабля.

        А ни кто не унижается, нормальное взаимодействие.
        Мы представили факты .
        МО РФ проверит.
        Что мне кажется что историю замнут тк МО лопухнулось со скорым докладом и назначением виновных.
        Взаимодействие с цахал продолжится у сирийцев загасят пво и иранцев к хмейним пропускать не будут
        1. Пупырчатый Офлайн
          Пупырчатый Сегодня, 17:47
          0
          Цитата: atalef
          Что мне кажется что историю замнут тк МО лопухнулось со скорым докладом и назначением виновных.

          Да не, не лопухнулось. Там прямой удар по реноме Шойгу - поэтому так быстро и назначили стрелочника.
        2. Быков. Онлайн
          Быков. Сегодня, 18:14
          +3
          Цитата: atalef

          А ни кто не унижается, нормальное взаимодействие.
          Мы представили факты .
          МО РФ проверит.
          Что мне кажется что историю замнут тк МО лопухнулось со скорым докладом и назначением виновных.
          Взаимодействие с цахал продолжится у сирийцев загасят пво и иранцев к хмейним пропускать не будут

          Это не факты, а 40-к страниц брехни еврейской.
        3. Старкоп Офлайн
          Старкоп Сегодня, 18:27
          +1
          Цитата: atalef
          А ни кто не унижается, нормальное взаимодействие.
          Мы представили факты .
          МО РФ проверит.

          ха ха ха Рассмешил Аталеф!!!
          Вывод МО РФ будет такой наверное: Если Израиль начинает бомбежку Сирии (предупредив и не предупредив) ВЕСЬ личный состав военных баз России ,должен бегом покинуть территорию баз и зарыться в пески ..(когда можно вернуться Израиль сообщит!)))))))
  8. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 17:21
    +5
    А не следовало бы нашим ранее приложить усилия и убедить руководство Сирии в необходимости переподготовки или даже подготвки специалистов сирийсикх ПВО.
    Или мы этого не делаем также по договоренности с Израилем?
    Мы можем быть сколь угодно сосредоточены исключительно на своих интересах (выгодах).
    Но как показывает практика и подобный подход выходит боком.
    Может хватит искать выгоду и пора поискать справедливость, чему во все века следовала Россия?
    Не знаю...
    1. Андрей К Онлайн
      Андрей К Сегодня, 17:41
      +3
      Цитата: Livonetc
      ...А не следовало бы нашим ранее приложить усилия и убедить руководство Сирии в необходимости переподготовки или даже подготвки специалистов сирийсикх ПВО...

      Кто Вам сказал, что сирийцы не подготавливаются?
      Даже когда несколько лет назад, когда только шли разговоры о продаже сирийцам С-300, параллельно с разговорами занимались подготовкой сирийских специалистов для работы на этой технике.
      Это аксиома.
      1. тлауикол Офлайн
        тлауикол Сегодня, 17:49
        +1
        Цитата: Андрей К

        Кто Вам сказал, что сирийцы не подготавливаются?

        эти и...ты только что завалили самолет с нашими парнями !
        1. Андрей К Онлайн
          Андрей К Сегодня, 18:01
          0
          Цитата: тлауикол
          ...эти и...ты только что завалили самолет с нашими парнями !...

          Не бегите впереди паровоза.
          Уверяю Вас, в связи с этим трагическим инцидентом разбор полётов соответствующий.
          Давайте подождём выводов специалистов, не будем гадать на этой интернет-пене.
      2. pjastolov Онлайн
        pjastolov Сегодня, 17:55
        +4
        Цитата: Андрей К
        Это аксиома.

        Аксиома будет когда поставят в Сирию С-400 с нашими расчетами и объявят бесполетную зону, со всеми вытекающими последствиями
        1. Андрей К Онлайн
          Андрей К Сегодня, 18:02
          0
          Цитата: pjastolov
          ...когда поставят в Сирию С-400 с нашими расчетами и объявят бесполетную зону...

          Это точно.
        2. тлауикол Офлайн
          тлауикол Сегодня, 18:12
          -2
          Цитата: pjastolov
          Цитата: Андрей К
          Это аксиома.

          Аксиома будет когда поставят в Сирию С-400 с нашими расчетами и объявят бесполетную зону, со всеми вытекающими последствиями

          дать обезьяне новую гранату ? вы в своем уме ?
          1. pjastolov Онлайн
            pjastolov Сегодня, 18:23
            +2
            Цитата: тлауикол
            дать обезьяне новую гранату ? вы в своем уме ?

            интересный ход мыслей - наши военные обезьяна с гранатой? или вы не все прочитали? хотя цитируете полностью recourse
            1. тлауикол Офлайн
              тлауикол Сегодня, 18:26
              -1
              Цитата: pjastolov
              Цитата: тлауикол
              дать обезьяне новую гранату ? вы в своем уме ?

              интересный ход мыслей - наши военные обезьяна с гранатой? или вы не все прочитали? хотя цитируете полностью recourse

              вы наверное спали ? С 400 ВКС РФ уже в Сирии . Так кому вы их собрались поставить ? обезьянам ?
              1. pjastolov Онлайн
                pjastolov Сегодня, 18:28
                +1
                Цитата: тлауикол
                вы наверное спали ? С 400 ВКС РФ уже в Сирии . Так кому вы их собрались поставить ? обезьянам ?

                я как раз не спал, ими надо закрыть все воздушное пространство - теперь доходчиво объясняю?
                1. тлауикол Офлайн
                  тлауикол Сегодня, 18:37
                  0
                  Цитата: pjastolov
                  Цитата: тлауикол
                  вы наверное спали ? С 400 ВКС РФ уже в Сирии . Так кому вы их собрались поставить ? обезьянам ?

                  я как раз не спал, ими надо закрыть все воздушное пространство - теперь доходчиво объясняю?

                  аххахах ! ну хватит мазаться - на радиус действия посмотрите. С400 в Сирии, расчеты в Сирии - где бесполетная аксиома ?
                  1. pjastolov Онлайн
                    pjastolov Сегодня, 18:45
                    0
                    а количество комплексов при массированной атаке хватит? если и делать бесполетную зону - то гарантированно бесполетную hi
          2. Dashout Офлайн
            Dashout Сегодня, 18:43
            0
            Цитата: тлауикол
            Но

            Кто обезьяна то? Вы вообще о чем...
        3. shvn Онлайн
          shvn Сегодня, 18:28
          +1
          Пи-до-сов тозе будим сшибать?
          1. pjastolov Онлайн
            pjastolov Сегодня, 18:30
            +1
            Цитата: shvn
            Пи-до-сов тозе будим сшибать?

            а они что не прикасаемые?
    2. Быков. Онлайн
      Быков. Сегодня, 18:18
      0
      Цитата: Livonetc
      А не следовало бы нашим ранее приложить усилия и убедить руководство Сирии в необходимости переподготовки или даже подготвки специалистов сирийсикх ПВО.
      Или мы этого не делаем также по договоренности с Израилем?
      Мы можем быть сколь угодно сосредоточены исключительно на своих интересах (выгодах).
      Но как показывает практика и подобный подход выходит боком.
      Может хватит искать выгоду и пора поискать справедливость, чему во все века следовала Россия?
      Не знаю...

      При чём сирийцы? Стрелочник.
  9. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 17:22
    +13
    Теперь не будет аргументов не поставить С-300 сирийцам.

    Ну или со своими расчётами.

    Важно другое - Израиль доигрался.

    А экипажу - вечная память.
    1. shvn Онлайн
      shvn Сегодня, 18:30
      0
      Пройдет пару недель , и опять евреи будут мусолить Сирию, а мы с Нетаньяху встречаться и т.д.
  10. Андрей Чистяков Офлайн
    Андрей Чистяков Сегодня, 17:22
    +4
    Небось предупредили за 1 минуту и одну секунду. Отлетались короче.
  11. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 17:23
    +11
    Кто то верит евреям?
    1. Андрей Чистяков Офлайн
      Андрей Чистяков Сегодня, 17:25
      +5
      Евреи и верят.
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:27
      +5
      дирежер hi -евреям часто даже другие евреи не верят good
    3. Плотник 2329 Онлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 18:10
      -1
      Я верю евреям.
  12. atalef Онлайн
    atalef Сегодня, 17:24
    -11
    Ну фальшивые или нет не вам - диванные эксперты- доказывать.
    В российском МО специалисты покомпетентней вас сидят.
    Ил л был сбит когда ф-16 уже заходили на посадку на базы.
    Сбит в результате беспорядочного огня сирийского пво.
    Сказано ясно и понятно - претензии к рукожопому сирийскому пво.
    1. Rusj Онлайн
      Rusj Сегодня, 17:29
      +8
      это тебе в Чехословакии сказали ?
      1. atalef Онлайн
        atalef Сегодня, 17:40
        -6
        Цитата: Rusj
        это тебе в Чехословакии сказали ?

        Сижу вот , на ул.Воцлав, пиво пью темное , именем твоего тезки названное, читаю -- жизнь удалась laughing
    2. GABALIS Офлайн
      GABALIS Сегодня, 17:32
      +5
      жадность вас погубит...
    3. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 17:37
      +3
      Надо говорить со слов евреев
      Ил л был сбит когда ф-16 уже заходили на посадку на базы.
    4. Livonetc Офлайн
      Livonetc Сегодня, 17:49
      +1

      http://avvakul.ru/forum/viewtopic.php?p=187560

      Александр,
      А вы действующий специалист или эксперт?
    5. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 17:55
      -1
      Цитата: atalef

      Сбит в результате беспорядочного огня сирийского пво.
      Сказано ясно и понятно - претензии к рукожопому сирийскому пво.

      А также командованию Хмеймим. Не могли сказать сирийцам прекратить стрелять, когда в воздухе был ИЛ? Или всем все было пофиг, как всегда...
    6. Феникс_Львов Офлайн
      Феникс_Львов Сегодня, 17:58
      +2
      Да, соврали ясно и чётко, особенно про "беспорядочный огонь".

      Только когда будете брехать в следующий раз, прошу, не путайте ЗРК, который разрешает пуск ракеты только после захвата цели (пуск ракеты "в никуда невозможен") с ручным автоматическим оружием.

      "Беспорядочный огонь" - это когда вы расстреляли демонстрацию палестинцев, убив при этом палестинскую медсестру, юную девушку.
    7. Варага Офлайн
      Варага Сегодня, 17:58
      +1
      Ну, Вы-то не "диванный" эксперт. Самый что ни на есть "скамеечный". Вам и карты в руки.
    8. Быков. Онлайн
      Быков. Сегодня, 18:24
      +1
      Цитата: atalef
      Ну фальшивые или нет не вам - диванные эксперты- доказывать.
      В российском МО специалисты покомпетентней вас сидят.
      Ил л был сбит когда ф-16 уже заходили на посадку на базы.
      Сбит в результате беспорядочного огня сирийского пво.
      Сказано ясно и понятно - претензии к рукожопому сирийскому пво.

      Евреи так усердно перекладывают вину за сбитый Ил, что это становится просто смешно.
      Сирийские ПВО не рукжопые уж точно, иначе бы мацалёты не стреляли бы из-за спин наших пилотов.
      А вот сами еврейские летуны и их руководство уж точно на сто процентов жопоголовые,
  13. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:26
    +11
    израильские эксперты это почти что укроинские морекопы ,или британские ученые belay
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 17:57
      -1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      израильские эксперты это почти что укроинские морекопы ,или британские ученые belay

      А че, часто на лжи попадались?
      1. shvn Онлайн
        shvn Сегодня, 18:33
        0
        А то нет? Вся история на вашем вранье...
  14. мерцание Онлайн
    мерцание Сегодня, 17:31
    +10
    После этого четвёрка истребителей взяла курс на аэродром базирования. Далее расчёты ПВО САР «открыли беспорядочный огонь, продолжавшийся более 40 минут».
    "открыли беспорядочный огонь" это, похоже, взято из характеристик работы "железного купола", который палит по поводу и без повода.
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 17:58
      +2
      Цитата: мерцание
      После этого четвёрка истребителей взяла курс на аэродром базирования. Далее расчёты ПВО САР «открыли беспорядочный огонь, продолжавшийся более 40 минут».
      "открыли беспорядочный огонь" это, похоже, взято из характеристик работы "железного купола", который палит по поводу и без повода.

      Как раз ЖК лупит только после расчёта траектории падения вражеской ракеты, т.е. если она летит в открытую местность, огонь по ней не открывается.
  15. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 17:37
    -8
    Израиль мог бы вылететь после того как ил- 20 сядет, с другой стороны должны были видеть что израильские самолёты летят издалека или нет. Кто же знал что сирийцы будут стрелять куда попало.
    Кстати что с ними, где они? Нужны данные с ПВО. Кто стрелял известно? Нужны данные теперь оттуда.
    Это выгодно Асаду и Ирану, ссора России и Израиля. Возможно специально целились в него.

    Где командир ПВО Сирии?
    1. dr.mel51 Офлайн
      dr.mel51 Сегодня, 17:59
      0
      вы должны были не то что предвидеть а практически знать что будут стрелять сирийцы в ответ тем самым вы и подтверждаете что прикрылись нашим самолетом.
      1. тлауикол Офлайн
        тлауикол Сегодня, 18:16
        0
        Цитата: dr.mel51
        вы должны были не то что предвидеть а практически знать что будут стрелять сирийцы в ответ тем самым вы и подтверждаете что прикрылись нашим самолетом.

        простите, а создатели "единой ПВО в Сирии" из ВКС РФ этого не знали ? И поэтому держали Ил20 в воздухе ? На убой что ли ?
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:06
      +1
      меркава-может быть хватит еще и на форуме врать,ракеты к комплексу пво это не магазин для автомата,их много у давно воюющей сирии быть не может,какая массовая беспорядачная ракетная стрельба,какие десятки ракет, ваш норкин чушь несет,доказывая свою полную некомпетентность даже в элементарных вопросах.
      1. Комментарий был удален.
    3. Быков. Онлайн
      Быков. Сегодня, 18:30
      0
      Цитата: merkavaa
      Израиль мог бы вылететь после того как ил- 20 сядет, с другой стороны должны были видеть что израильские самолёты летят издалека или нет. Кто же знал что сирийцы будут стрелять куда попало.
      Кстати что с ними, где они? Нужны данные с ПВО. Кто стрелял известно? Нужны данные теперь оттуда.
      Это выгодно Асаду и Ирану, ссора России и Израиля. Возможно специально целились в него.

      Где командир ПВО Сирии?

      Если бы твое тупое руководство сообщило бы заранее о налёте своих авиабанд, то тогда нашего самолёта не было бы в небе. Понял? И не надо перекладывать со своей башки, вину за убийство наших летчиков, на ПВО Сирии. Они бы то же не стреляли бы, если бы на них не напали контуженные по жизни соседи.
  16. NordUral Офлайн
    NordUral Сегодня, 17:38
    +8
    Далее расчёты ПВО САР «открыли беспорядочный огонь, продолжавшийся более 40 минут». При этом огонь вёлся в трёх направлениях: в направлении границ Ливана (на юг), на восток – вглубь территории Сирии, на запад – в сторону Средиземного моря. Утверждается, что в общей сложности было выпущено несколько десятков ракет, одна из которых и поразила российский самолёт радиоэлектронной разведки.
    У Сирии в наличии скатерть-самобранка для ПВО?
  17. MoJloT Офлайн
    MoJloT Сегодня, 17:40
    0
    По факту разбор полетов уже спустили на тормозах.
  18. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 17:40
    +1
    Да виноват может быть кто угодно.Но один вопрос лично у меня такой:
    Почему нельзя было организовать на уровне штабов ПВО команду "русские самолеты в воздухе" при которой ПВО ставилось бы на предохранитель.Или другую команду.хотя бы на случай когда такая корова напичканая электроникой взлетает работать.Хотя военные генералы видимо настолько вжились в роль своей тотальной бессмертности и непогрешимости что вряд ли признают что от части и их вина есть.Пацанов жаль.Они выполняли приказ который не обсуждается.МО виновно не меньше.Спрос с Израиля может быть только один ,это какого рожнА они бомбят территорию чужого государства.Ракета чья? Сирийского ПВО.Они неоднократно наносят такие удары,просто в жтот раз пересеклись с нашим самолетом.Они виноваты.Ноо МО видимо тоже несмотря на всю их крутось,надо признать учится воевать.Таких войн они еще не вели.И опыт к сожалению проходит болезненно.Вот как эшелонированную оборону выстраивать когда на пуск жмут "аборигены" бестолковые.
    1. тлауикол Офлайн
      тлауикол Сегодня, 17:56
      +1
      Единая система противовоздушной обороны (ПВО) создана в Сирии,сообщил начальник штаба - заместитель командующего ВВС Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС РФ) генерал-майор Сергей Мещеряков :
      "В настоящее время на территории Сирии создана единая интегрированная система противовоздушной обороны. Обеспечено информационно-техническое сопряжение российских и сирийских средств разведки воздушного пространства. Вся информация о воздушной обстановке от сирийских радиолокационных станций поступает на пункты управления российской группировки войск".

      Тут два выхода - или стреляться, или валить все на евреев
    2. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 18:02
      +1
      Цитата: Examenatornick
      Да виноват может быть кто угодно.Но один вопрос лично у меня такой:
      Почему нельзя было организовать на уровне штабов ПВО команду "русские самолеты в воздухе" при которой ПВО ставилось бы на предохранитель.Или другую команду.хотя бы на случай когда такая корова напичканая электроникой взлетает работать.Хотя военные генералы видимо настолько вжились в роль своей тотальной бессмертности и непогрешимости что вряд ли признают что от части и их вина есть.Пацанов жаль.Они выполняли приказ который не обсуждается.МО виновно не меньше.Спрос с Израиля может быть только один ,это какого рожнА они бомбят территорию чужого государства.Ракета чья? Сирийского ПВО.Они неоднократно наносят такие удары,просто в жтот раз пересеклись с нашим самолетом.Они виноваты.Ноо МО видимо тоже несмотря на всю их крутось,надо признать учится воевать.Таких войн они еще не вели.И опыт к сожалению проходит болезненно.Вот как эшелонированную оборону выстраивать когда на пуск жмут "аборигены" бестолковые.

      Так Израиль воюет с сирийцами с даты своего создания, бомбит их беспрерывном последние несколько лет. В этом есть что-то новое, к чему не успели подготовиться?
  19. uhu189 Офлайн
    uhu189 Сегодня, 17:40
    +6
    А можно дурацкий вопрос задать - а во что несколько десятков ракет ПВО Сирии выпустило? если самолеты ВВС Израиля уже на аэродром садились? На что они наводились? На видео было видно как ствольная артиллерия заградительный огонь вела, с ней как раз все впорядки, но ведь чтобы ракеты запускать нужно их на что-то наводить? Если в воздухе ничего уже не было, то смысл-то? Или может там что-то другое было, типа беспилотников?
    1. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 18:10
      +1
      ствольная артиллерия видимо пыталась сбить планирующие боеприпасы...
  20. ЛМН Офлайн
    ЛМН Сегодня, 17:41
    +7
    Вот не знаю точно.Но что то мне подсказывает,что "горячяя линия" между военными ведомствами(по которой видимо и происходит обмен информацией),это не просто тел.номер и сам аппарат lol .Наверняка каждый входящий и исходящий документально фиксируются,записываются.Наверняка "предупреждающая" сторона,должна получить "подтверждение",что такая то,такая то инфа получена...

    Я к чему это.Если действительно все фиксируется,то разобраться за "минуту" или за "час",нас предупредили,для РФ и Израиля,ну очень просто!
    1. HMR333 Офлайн
      HMR333 Сегодня, 17:52
      0
      что просто ракета уже была в воздухе и направлялась к цели в тот момент...
      1. ЛМН Офлайн
        ЛМН Сегодня, 18:07
        +1
        Цитата: HMR333
        что просто ракета уже была в воздухе и направлялась к цели в тот момент...

        Ну так Израиль утверждает обратное yes
        И как раз "минута",и есть основная претензия МО РФ к Израилю.
        Вот я и думаю,почему нельзя сравнить наши даные и Израиля?
        Или уже сравнили и просто ждут пока вся картина будет востановленна,что бы всё сразу выложить?
    2. Ююка Офлайн
      Ююка Сегодня, 18:32
      0
      Цитата: ЛМН
      Вот не знаю точно.Но что то мне подсказывает,что "горячяя линия" между военными ведомствами(по которой видимо и происходит обмен информацией),это не просто тел.номер и сам аппарат lol .Наверняка каждый входящий и исходящий документально фиксируются,записываются.Наверняка "предупреждающая" сторона,должна получить "подтверждение",что такая то,такая то инфа получена...

      Я к чему это.Если действительно все фиксируется,то разобраться за "минуту" или за "час",нас предупредили,для РФ и Израиля,ну очень просто!


      в том все и дело - каждый гнет свою линию. Почему нельзя сказать просто, например:"Предупреждение поступило 22:05, связь с самолетом потеряна 22:07"?? Что, у народа уже и с арифметикой слабо?? Сразу бы вопрос со временем отпал - рано, не рано.
  21. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 17:42
    0
    Как я и предполагал привезли фуфло для малообразованных. Я НЕ верю, что ПВО Сирии открыло «беспорядочный огонь» во всех направлениях. Что за бред? Огонь открывается только по цели, захваченной радаром. И с предупреждением якобы «заранее», где точное время, за которое оно было сделано? Кто отправил? Кем принято? Кем подтверждено? Это всё есть в «данных», которые привезли евреи в Москву?... я доверяю нашему Генштабу, а не проходимцам Норкиным или как их там.
    Очень жаль, но действия РФ явно показывают, что убийство так и останется не отомщённым. Можем ждать следующей подлости израильских «партнёров». Сколько они убьют в следующий раз, боюсь предположить.
    1. тлауикол Офлайн
      тлауикол Сегодня, 18:00
      -1
      это ж сирийское ПВО fool Вы забыли сколько раз они этой весной пуляли "в белый свет, как в копеечку" ? Чему удивляться ? При СССР они вообще по гусям стреляли к ужасу военных советников
  22. Феникс_Львов Офлайн
    Феникс_Львов Сегодня, 17:49
    +4
    Мне больше всего понравилась фраза про "беспорядочный огонь" - неужели "богоизбранные" на самом деле считают всех вокруг идиотами, поверившими, что автоматика ЗРК сможет разрешить пуск ракеты без захвата радаром цели?
  23. HMR333 Офлайн
    HMR333 Сегодня, 17:49
    +4
    какие беспорядочная стрельба вы о чем ракет ПВО у сирийцев не так много что бы их пускать почем не попадя не более 2-х на цель пускают а учитывая что с200 работал так там и того дефицит ракет! я всякое могу понять что не опытный расчет но по его словам бил не один расчет и били просто в разные стороны по его мнению там полные .... за пво сидят кто ж в это поверит!
  24. Варага Офлайн
    Варага Сегодня, 17:53
    +3
    "Между тем, израильские эксперты сходятся во мнении, что предоставленный России документ может быть хоть 40-, хоть 400-страничным, но Россия в ближайшее время может предпринять меры по снижению самой возможности для Израиля наносить авиаудары по территории Сирии."
    Вот! Именно это и нужно претворить в жизнь. И давно пора. Израильтяне мотивируют свои налеты наличием на территории САР "Хезболы". Но ведь это не так. Или не совсем так. Тем самым Израиль пытается ослабить САР. Ибо за Голаны им еще никто не "предъявил" по настоящему. Ану как Сирия встанет на ноги?! Вот чего боятся и не хотят евреи. Закрывать для них надо небо Сирии. И точка.
  25. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 17:55
    -4
    С200 не представляет никакой угрозы для ф16. Один раз только вроде задели самолёт, из-за ошибки пилота за всё время, за сотни вылетов. эти комплексы уже десятилетия стреляют.
    1. Rusj Онлайн
      Rusj Сегодня, 18:05
      +1
      Они не стреляли десятилетие ! А как стрелять начали с нашей помощью так один сбили ваш летак а два повредили . Ты дружок наш бывший соотечественник а ныне эмигрант и якобы щирый еврей лучше молчи . Ваше правительство хвост прижало и у нас на ковре и из Москвы не вылазиют и уже перед Россией больше прогибаются чем перед америкосами не смотря на 38 лярдов которые вам они кинули . Ваше существование и даже ваша нет не ваша и не твоя страна бывший эмигрант . Создана нами и существует благодаря нам . УЗПОКОЙСЯ!!!
      1. merkavaa Онлайн
        merkavaa Сегодня, 18:16
        -2
        израильские самолёты не летают возле границ России, тут идёт война. Было же якобы соглашение что Израиль будет бомбить иранские объекты, у Израиля нет связи с сирийскими пво, они же в вашем влиянии.
    2. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 18:17
      +2
      Не представляют ибо сирийцы на f-16 с-200 не тратят, ибо потом будет нечем от томагавков отстреливаться ... Это только в Израильских мозгах с-200 ведет заградительный огонь по f-16 в кол-ве 20 шт lol
  26. Rusj Онлайн
    Rusj Сегодня, 17:58
    +4
    Да уж воздушный бой или ракетная атака с самолётов длится считаные минуты . Еврейские самолёты на ародроме в это время уже на посадку заходили силой мысли или со сверхсветовой скоростью . А Сирийские ЗРК сбивали все ракеты и коректируемые бомбы вместе с нашим самолётом в эти минуты . Ну фееричиский бред от евреев.
  27. shubin Онлайн
    shubin Сегодня, 18:07
    0
    Блин,да что ж все наивные то такие!? Ничего не будет! Все будут летать и бомбить, кому не лень, и дальше размазывания соплей дело не пойдет. Ну, погибли ещё 15 российских военнослужащих, наградят посмертно, в лучшем случае компенсации семьям выплатят, и забудут, до новых потерь.
  28. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 18:09
    +2
    Мне одно интересно - опубликуют ли отчёт израильтян (хотя бы в общих чертах)? Думаю, что нет, т.к. он противоречит изначальному, заявлению МО РФ и последующей обличающей Израиль речи Захаровой. А жаль.
    1. shvn Онлайн
      shvn Сегодня, 18:44
      0
      Ну да! В Израиле дофига опубликовали разъяснений наших вояк по MH-17?
  29. Плотник 2329 Онлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 18:13
    +3
    Беспорядочный огонь.
    Весьма свойственное понятие для арабов находящихся в состоянии стресса.
  30. АлександрК Офлайн
    АлександрК Сегодня, 18:13
    -2
    Да понятно, что Россия и Сирия пытаются свои ошибки на Израиль скинуть.

    Нет там никакого противоречия в словах.

    Израиль сделал то, что требовалось - предоставил и высказал свою точку зрения, чтобы не думали, что Израиль будет молчать, когда его обвиняют в том, в чем он не виновен.

    Для России принять точку зрения Израиля - это унижение и не важно прав Израиль или нет и поэтому сразу было ясно, что Россия не примет точку зрения Израиля, несмотря на то, чтл Израиль прав. Но в Израиле это и так понимали.

    Российскому населению "продали" по тв и прочим СМИ свою версию - не признавать же, что погибли 15 человек по вине сирийцев и проблем в обмене информации между Россией и Сирией.

    Путин в данном печальном инциденте попытался, что в его позиции как президента, наверно неплохое решение - с одной стороны поддержал слова военных, чтобы от народа не уходить и не вызвать народный гнев на себя-все таки миллиарды уходят на войну, Асад союзник итд и прикрыл ошибки военных и российских и сирийских, а с другой - понимая, что Израиль прав, сразу сказал, что это не как с Турцией итд так как это России выгодно продолжать взаимодействие с Израилем
  31. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 18:13
    +1
    ....как это по-еврейски! Не виноватые мы, оно само, вы нас не любите, вы нас обижаете, мы тут себе скромно бомбили и скромно прятались за ваш самолет... И глаза такие честные-честные.....
    Вот где вы видели еврея, который бы признал свою вину? Я чего-то таких и не упомню...
  32. aziat Офлайн
    aziat Сегодня, 18:15
    +2
    Цитата: merkavaa
    С200 не представляет никакой угрозы для ф16. Один раз только вроде задели самолёт, из-за ошибки пилота за всё время, за сотни вылетов. эти комплексы уже десятилетия стреляют.

    То есть Израиль горит нестерпимым желанием С-300/С-400 в составе ПВО Сирийской армии? Вы бы это, бравадой поменьше занимались, и не забывали, ракетой какого древнего комплекса был сбит в европах один супер-пупер самолёт под звёздно полосатым флагом.
    1. shubin Онлайн
      shubin Сегодня, 18:30
      -1
      Да хоть с-тыщу им дайте- эффект будет нулевой, воюет не оружие, а люди. Сам срочную служил в ПВО, 79-81, приходилось общаться с офицерами-советниками бывшими в Сирии, их вывод- легче научить медведя или обезьяну, чем араба.
      1. spektr9 Онлайн
        spektr9 Сегодня, 18:35
        0
        Да хоть с-тыщу им дайте-
        Надо дать одну с ЯО, а после выразить Израилю наши соболезнования
  33. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 18:17
    +1
    Пофигу. Все равно их надо тупо мочить при любом пересечениии границы. МОЧИТЬ
    1. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 18:20
      -1
      Давайте, вставайте с дивана и вперёд soldier
  34. ODERVIT Офлайн
    ODERVIT Сегодня, 18:19
    +1
    Равных им в искажении очевидного не было, нет и не будет.
  35. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 18:25
    0
    Он заявляет, что на момент начала израильской операции российский Ил-20 находился к востоку от провинции Латакия, а затем, после первых ударов F-16 по объектам «Хизбаллы», был направлен в квадрат над Средиземным морем, так как в ВКС РФ "посчитали, что удар наносился с борта французского фрегата Auvergne".
    А действительно был ли французкий мальчик??? Лягуши работали явно с евреями в спарке , и координировали эту подлую провокейшн...., так чьи ракеты сбили Ил-20 ???
  36. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 18:30
    0
    И когда успели все проанализировать и сорокастраничный документ состряпать? Готовились значит к тому, что им претензии предъявят.
  37. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 18:33
    0
    «Комсомольская правда» опубликовала подробности переговоров между российскими и израильскими военными по поводу гибели над Средиземным морем самолета-разведчика Ил-20. Встреча прошла 20 сентября в Москве, израильскую делегацию возглавлял командующий ВВС Амикам Норкин, самым высокопоставленным представителем российской стороны был главком ВКС Сергей Суровикин.

    Некий источник на условиях анонимности рассказал обозревателю издания, что у всех членов российской делегации были «очень суровые лица», серьезными были и израильтяне. Норкин высказал соболезнования и предоставил объемную папку с документами, в которых содержатся итоги расследования израильской армии. Суровикин поблагодарил его и отметил, что Москва должна «очень основательно» разобраться в этих материалах.

    Далее Норкин, по словам собеседника издания, повторил утверждение израильской стороны о том, что она возлагает всю ответственность за случившееся на власти Сирии. «Когда наши услышали это, многим так и хотелось воскликнуть: "А при чем здесь Асад?"» — сказал источник.



    В Сирии сбили российский самолет-разведчик Ил-20
    В этом виноваты Асад и Израиль. Погибли 15 военных
    «Кто-то с нашей стороны тут же железным контраргументом срезал израильтянина: "Если бы ваши F-16 не врывались в воздушное пространство Сирии, не спровоцировали сирийскую ПВО на открытие огня, то никакой трагедии не случилось бы"», — продолжил он, уточнив, что на это израильтяне ответили «демагогической пургой». Затем Суровикин напомнил о заявлении министра обороны России Сергея Шойгу, который возложил всю вину за случившееся на Израиль.

    «Израильтяне и тут выворачивались: "Когда сирийская армия выпустила ракеты, попавшие в российский самолет, израильские самолеты ВВС уже находились на израильской территории" (...). А с нашей стороны тут же прозвучало, что у нас есть другие данные», — сообщил собеседник «Комсомольской правды».

    На вопрос о том, почему Израиль предупредил Россию о своем ударе по Сирии всего лишь за минуту до атаки, израильская делегация, по утверждению источника, отреагировала «многословно и мутно». «Вообще, создалось впечатление, что Норкин и сопровождающие его лица в пиковые моменты переговоров старались уходить от конкретных военно-технических вопросов, связанных с нашим Ил-20, а напирали совсем на другое», — отметил он, добавив, что тема возможного ответа Москвы на действия израильских военных на встрече не затрагивалась. Оставляю на суд аудитории , может и так разговор проходил , может журналисты статью быстро для рейтинга написали request
  38. Геннадий- Онлайн
    Геннадий- Сегодня, 18:34
    0
    не могу понять почему сирия видя на радарах наш ил-20 стреляла в ту сторону ?
  39. Богатырев Онлайн
    Богатырев Сегодня, 18:36
    0
    Может и так. Нахрен Израилю лишние проблемы там. Но все равно - Сирия что, проходной двор что ли? Кто хочет летает и бомбит? Это ж отдельная страна со своим ВП. Любое вторжение в него - акт агрессии.
    Короче надо закрывать ВП Сирии. И использовать этот скандал как подходящий случай.
  40. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 18:39
    0
    Если ф16 появились внезапно, то ил20 должен был быть давно на радарах. Его должны были видеть издалека.
    1. Быков. Онлайн
      Быков. Сегодня, 18:45
      0
      Цитата: merkavaa
      Если ф16 появились внезапно, то ил20 должен был быть давно на радарах. Его должны были видеть издалека.

      Предупреждать надо заранее, а не врать сейчас про сирийцев и иранцев.
  41. Комментарий был удален.