Россию предупредили не за минуту до трагедии с Ил-20. Израиль утверждает

Итак, израильская сторона предоставила российским коллегам обширный доклад, в котором содержатся данные, так или иначе связанные с трагедией с Ил-20 ВКС РФ в Сирии. Напомним, что в результате ошибочного удара ЗРК С-200 погибли 15 российских военнослужащих.Израильская делегация во главе с командующим ВВС страны генерал-майором Амикамом Норкиным передала 40-страничный документ с подробным описанием израильской трактовки того, что произошло в воздушном пространстве Сирии – над восточной частью Средиземного моря.В документе, говорится о том, что израильские F-16 нанесли «две волны» ударов по объектам группировки «Хизбалла» в САР примерно в 22:00. После этого четвёрка истребителей взяла курс на аэродром базирования. Далее расчёты ПВО САР «открыли беспорядочный огонь, продолжавшийся более 40 минут». При этом огонь вёлся в трёх направлениях: в направлении границ Ливана (на юг), на восток – вглубь территории Сирии, на запад – в сторону Средиземного моря. Утверждается, что в общей сложности было выпущено несколько десятков ракет, одна из которых и поразила российский самолёт радиоэлектронной разведки.На этом фоне в Израиле заявляют, что Россия якобы была предупреждена об операции ВВС не за минуту до гибели военнослужащих на борту Ил-20, а раньше. Израильский военный корреспондент Рон Бен-Ишай объявил, что Россия обвинениями в адрес Израиля «пытается отвлечь общественность от собственных ошибочных приказов и отсутствию действенной координации с САА». Далее Бен-Ишай фактически себе противоречит.Он заявляет, что на момент начала израильской операции российский Ил-20 находился к востоку от провинции Латакия, а затем, после первых ударов F-16 по объектам «Хизбаллы», был направлен в квадрат над Средиземным морем, так как в ВКС РФ "посчитали, что удар наносился с борта французского фрегата Auvergne". В чём противоречие? А в том, что если бы Израиль заблаговременно предупредил Россию о начале своей операции, то в ВКС РФ не строили бы (по крайней мере, как об этом говорят в Израиле) догадок на предмет того, откуда на Сирию летят ракеты. Да и само заявление о том, что после ударов российские военнослужащие не знали, кто и откуда наносит удар по территории САР, выглядит, мягко говоря, сомнительно.Между тем, израильские эксперты сходятся во мнении, что предоставленный России документ может быть хоть 40-, хоть 400-страничным, но Россия в ближайшее время может предпринять меры по снижению самой возможности для Израиля наносить авиаудары по территории Сирии.