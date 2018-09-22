США открывают на Балканах фабрику троллей

Термин «имперские амбиции» используется давно и должен иметь уже четкое определение, однако трактуется он по отношению к различным государствам по-разному. Например, американская военная база в Грузии — это «обеспечение безопасности», а российская база там же — это уже имперские амбиции. И чтобы такая же трактовка (Россия – плохо, США – хорошо) действовала еще долго, американцы вкладывают в пропаганду огромные средства.Имперские амбиции должны быть подкреплены военной силой и волей народа. Реализовать их на Балканах американцам мешает Сербия, которая, несмотря на многомиллионные вливания, не принимает антироссийскую сторону. Здесь не дает результата даже то, что американский фонд частных инвестиций выкупил значительную часть балканских СМИ. К слову, в руководстве этого фонда состоит бывший генерал НАТО Дэвид Петреус, который был командующим многонациональными силами в Ираке и силами США и НАТО в Афганистане. Какие ориентиры и цели имеют остальные члены этого фонда, нетрудно догадаться.На данный момент этот фонд «американских инвестиций для промывки мозгов» стремиться полностью подчинить себе медиапространство Сербии. В его активах уже такие инструменты влияния на сербское население, как крупнейший оператор кабельного телевидения и интернет-провайдер SBB, ведущая сеть спутникового телевидения Total TV, крупнейшее агентство по размещению рекламы на телевидении СASMedia. И, естественно, что такие мощные ресурсы используются американцам в пропагандистских целях.Такая мощная пропаганда уже должна была принести свои плоды. Но, на удивление американцев, Сербия не принимает антироссийскую политику. И теперь США решают в рамках информационного завоевания Сербии реализовать новый проект.На конец этого года правительственным агентством USAID запланирован проект по работе со СМИ, целью которого является «научить сербов разбираться в медиапространстве». То есть, по мнению американцев, сербы недостаточно умны, чтобы сделать это самостоятельно. И именно американцы могут рассказать о том, что такое хорошо и что такое плохо.Скорее всего, одной из задач этой программы станет убеждение сербов в том, что в 1999 году авиация НАТО почти 3 месяца не уничтожала их страну, а устанавливала мир, что косовские террористы были и не террористы вовсе. Все по американскому сценарию: черное сделать белым, белое — черным.Кстати, удивительный факт: Дэвид Петреус, сегодня один из руководителей антироссийской пропаганды на Балканах, входил в группу планирования и координации нападения НАТО на Югославию.Однозначно США и Россия — это совершенно различные «империи». Множество территорий Российской империей было завоевано тем, что она предоставляла малым народам больше политических и экономических прав, чем другие крупные соседи. И развалилась эта «империя» в 1991 году, так как некоторые ее члены поверили в ту самую американскую пропаганду, которая заверяла, что большей экономической свободы можно достичь только интеграцией в европейские блоки.