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Это акт агрессии! Уильямсону не дают покоя пролетевшие мимо "Белые лебеди"

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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 у воздушных границ Британии "актом агрессии". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Daily Mail.

Это акт агрессии! Уильямсону не дают покоя пролетевшие мимо "Белые лебеди"


Согласно заявлению главы британского военного ведомства, российские бомбардировщики "провели зондирование воздушного пространства" Великобритании, а это говорит об "очень серьезном вызове", который представляет Россия. Он сообщил, что "только быстрая реакция Королевских ВВС" продемонстрировала, насколько важны вооруженные силы для защиты Британии.


Мы без колебаний будем постоянно защищать наше небо от актов агрессии
- заявил Уильямсон.

Ранее Минобороны сообщило, что два российских ракетоносца Ту-160 в сопровождении МиГ-31 провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Полет проходил строго в соответствии с Международными правилами использования международного воздушного пространства, границы государств не нарушались. На отдельных этапах бомбардировщики сопровождали истребители Eurofighter Typhoon и F-16 ВВС Великобритании и Rafale ВВС Франции.

Как заявили во французских ВВС, вылет истребителей на сопровождение российских ракетоносцев "был типичным ответом на подобные действия", так как "они не представляли опасности".
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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22 комментария
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  1. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 17:59
    +5
    Наверно обделался ! По фэйсу видно .
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 18:08
      +3
      Цитата: ФЕОДОР
      Наверно обделался ! По фэйсу видно .

      Остров то маленький, тут и птиц перелетных боятся нужно..
    2. Андрей К Онлайн
      Андрей К Сегодня, 18:14
      +6
      ...Гэвин Уильямсон назвал полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 у воздушных границ Британии "актом агрессии"...

      Странно.
      13 и 23 августа мелкобританские Typhoon попытались пошалить по-над Чёрным морем.
      Шныряние их летунов в тысячах километров от своего острова - это наверное пожелание добра и мирного неба над головой.
  2. Старкоп Офлайн
    Старкоп Сегодня, 17:59
    +4
    Памперсы поменял Уильямсон...? Достали вы нас ангосаксы конкретно уже..
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 18:06
      +3
      Очередное "хрю" от нагличанки , скучно ...
      1. майор Юрик Онлайн
        майор Юрик Сегодня, 18:43
        +1
        hi Паша! Новичка доходяга не пробовал, диарея у него это нервное! laughing
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 18:45
          0
          Привет , Юра ! hi
          Цитата: майор Юрик
          диарея у него это нервное!

          У наглосаксов при упоминании России диарея - нормальное состояние . yes
  3. Керенский Онлайн
    Керенский Сегодня, 18:05
    +1
    Ну хоть там Министр Обороны заявил, а не заявила. У остальных с мужиками вообще беда. Ну в Канаде ещё забавный.
    1. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 18:15
      +1
      Цитата: Керенский
      У остальных с мужиками вообще беда.

      Вы на это недоразумение посмотрите. Разве оно на "мужика" похоже?
      1. Керенский Онлайн
        Керенский Сегодня, 18:23
        0
        Разве оно на "мужика" похоже?

        Я просто боюсь тёток на таких постах. У них и в быту-то не знаешь что в голове щёлкнет, а тут.... Заигрались они в это своё...
  4. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 18:06
    +2
    Как же им мало надо для истерики.... Прям нервные, дерганые..... Я бы сказал зашуганые. laughing
    Остается подкрасться сзади и сказать громкое "БУ!".. Такое чувство, что обделаются мгновенно....
    1. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 18:21
      0
      Цитата: КОТ БАЮН
      Как же им мало надо для истерики....

      Много не надо. Всего лишь указивка из Вашингтона. Даже если Ан-2 рядом пролетит это будет "акт агрессии" и вопли. Сценарий написан, роли розданы. Теперь каждая шавка янкесов, начиная от мелкобитанцев и заканчивая прибалтами, гавкает согласно отведенной ей роли. И это далеко не истерика. Наши самолеты уже больше чем полвека там летают. Никто никогда не "обделывался". Идет массированная информационная атака на нашу страну.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:09
    0
    обычное некомпетентное и тупое создание,гавкающие в сторону России в угоду сша.
  6. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 18:11
    +2
    Не паникуй, это пока семечки. Вон Китай с Аргентиной военное сотрудничество развивает. Войну за Фолкленды забыл? А Аргентина не забыла feel
  7. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 18:12
    +1
    Этот петух крашеный просто пытается придать максимальное значение своей тщедушной фигурке. Вот мол, как под его руководством границы защищают. Ущербный...
    1. japs Онлайн
      japs Сегодня, 18:25
      +1
      Откровенно говоря, я предполагал, что это тщедушное недоразумение снимут с должности сразу после скандала с разведкой и советов в сторону РФ. Но тот, кто его поставил на эту должность, вероятно, еще глупее...
  8. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 18:18
    +1
    КТО?министр обороны?ЧЕГО? Англии?Этот спамер министр обороны?Я офигеваю......
    1. Ныробский Офлайн
      Ныробский Сегодня, 18:37
      +1
      Цитата: dr.star75
      КТО?министр обороны?ЧЕГО? Англии?Этот спамер министр обороны?Я офигеваю......

      А что делать? Ну нет там кандидата лучше. Одно его достоинство в том, что выступает против однополых браков, что для западных политиков большая редкость. Этот крендель 1976 года рождения маленько шарит в керамике, маленько в архитектуре, но абсолютно туп в делах военных, а посему гадит в штаны даже тогда когда просто рассматривает фото российских военных и техники.
  9. Комментарий был удален.
  10. Оператор Офлайн
    Оператор Сегодня, 18:31
    0
    Насчет агрессии лично против него Гевин безусловно прав: Ту-160 еще когда пролетели, а у него до сих пор диарея не кончается laughing
  11. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 18:32
    0
    Ну отошлите ему упаковку памперсов, что в МИДе с денюшкой напряг. bully
  12. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 18:42
    0
    галстук ему послать. пожевать для успокоения.
  13. изя топ Онлайн
    изя топ Сегодня, 18:46
    0
    сдулась империя,если таких особей ставит на высокие должностя.стала велико-британией(от слова "велик")