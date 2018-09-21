Это акт агрессии! Уильямсону не дают покоя пролетевшие мимо "Белые лебеди"
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 у воздушных границ Британии "актом агрессии". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Daily Mail.
Согласно заявлению главы британского военного ведомства, российские бомбардировщики "провели зондирование воздушного пространства" Великобритании, а это говорит об "очень серьезном вызове", который представляет Россия. Он сообщил, что "только быстрая реакция Королевских ВВС" продемонстрировала, насколько важны вооруженные силы для защиты Британии.
Ранее Минобороны сообщило, что два российских ракетоносца Ту-160 в сопровождении МиГ-31 провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Полет проходил строго в соответствии с Международными правилами использования международного воздушного пространства, границы государств не нарушались. На отдельных этапах бомбардировщики сопровождали истребители Eurofighter Typhoon и F-16 ВВС Великобритании и Rafale ВВС Франции.
Как заявили во французских ВВС, вылет истребителей на сопровождение российских ракетоносцев "был типичным ответом на подобные действия", так как "они не представляли опасности".
Согласно заявлению главы британского военного ведомства, российские бомбардировщики "провели зондирование воздушного пространства" Великобритании, а это говорит об "очень серьезном вызове", который представляет Россия. Он сообщил, что "только быстрая реакция Королевских ВВС" продемонстрировала, насколько важны вооруженные силы для защиты Британии.
Мы без колебаний будем постоянно защищать наше небо от актов агрессии- заявил Уильямсон.
Ранее Минобороны сообщило, что два российских ракетоносца Ту-160 в сопровождении МиГ-31 провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Полет проходил строго в соответствии с Международными правилами использования международного воздушного пространства, границы государств не нарушались. На отдельных этапах бомбардировщики сопровождали истребители Eurofighter Typhoon и F-16 ВВС Великобритании и Rafale ВВС Франции.
Как заявили во французских ВВС, вылет истребителей на сопровождение российских ракетоносцев "был типичным ответом на подобные действия", так как "они не представляли опасности".
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com/
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter