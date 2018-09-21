НАТО и США наращивают корабельную группировку в Восточном Средиземье

фрегат ВМС ФРГ "Аусбург"

Корабельная группировка стран НАТО в Средиземном море получила "пополнение". Фрегат Военно-морских сил Германии "Аугсбург", проследовав через Гибралтарский пролив, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных морских ресурсов.На данный момент в Восточном Средиземноморье, а именно туда держит курс "Аусбург", находится Вторая постоянная военно-морская группа НАТО, в рамках которой ведут патрулирование следующие корабли: фрегаты ВМС Нидерландов "Де Рёйтер", канадский "Вилль де Квебек", испанский "Кристобаль Колон" и греческий "Элли". Там же был зафиксирован французский фрегат "Оверн". Кроме них там же находятся три ракетных эсминца ВМС США - "Карни", "Росс" и "Уинстон Черчилль" и флагман 6-го оперативного флота штабной корабль "Маунт Уитни".Также в акватории Средиземного моря находится не менее трех американских ударных атомных подводных лодок класса "Лос-Анджелес" и ударная атомная подводная лодка Королевского ВМФ Великобритании "Тэлент".Ранее Минобороны России сообщало, что в акватории Средиземного моря зафиксировано наращивание Соединенными Штатами группировки носителей крылатых ракет.