Новости

НАТО и США наращивают корабельную группировку в Восточном Средиземье

4
Корабельная группировка стран НАТО в Средиземном море получила "пополнение". Фрегат Военно-морских сил Германии "Аугсбург", проследовав через Гибралтарский пролив, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных морских ресурсов.

НАТО и США наращивают корабельную группировку в Восточном Средиземье

фрегат ВМС ФРГ "Аусбург"


На данный момент в Восточном Средиземноморье, а именно туда держит курс "Аусбург", находится Вторая постоянная военно-морская группа НАТО, в рамках которой ведут патрулирование следующие корабли: фрегаты ВМС Нидерландов "Де Рёйтер", канадский "Вилль де Квебек", испанский "Кристобаль Колон" и греческий "Элли". Там же был зафиксирован французский фрегат "Оверн". Кроме них там же находятся три ракетных эсминца ВМС США - "Карни", "Росс" и "Уинстон Черчилль" и флагман 6-го оперативного флота штабной корабль "Маунт Уитни".


Также в акватории Средиземного моря находится не менее трех американских ударных атомных подводных лодок класса "Лос-Анджелес" и ударная атомная подводная лодка Королевского ВМФ Великобритании "Тэлент".

Ранее Минобороны России сообщало, что в акватории Средиземного моря зафиксировано наращивание Соединенными Штатами группировки носителей крылатых ракет.

Использованы фотографии:
http://www.navyrecognition.com/
Мы в Яндекс Дзен
Вторая постоянная группа ВМС НАТО переместилась ближе к сирийским берегам
По пути в акваторию Чёрного моря американский эсминец "Росс" встретился с российскими БДК
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

4 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Старкоп Онлайн
    Старкоп Сегодня, 18:33
    +1
    На защиту Израиля стягиваются...Наши военные очень злые и на Путина в том числе.
  2. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 18:39
    +1
    Пора в Хмеймим эскадрилью МиГ-31 с "Кинжалами" посадить на всякий случай под особой охраной. И плюс неподалеку еще эскадрилью Ту-22 тоже с "Кинжалами" держать в повышенной боеготовности. Мало ли чего, лучше быть готовым, чем наоборот.
    1. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 18:41
      0
      Цитата: Ros 56
      Пора в Хмеймим эскадрилью МиГ-31 с "Кинжалами" посадить на всякий случай под особой охраной. И плюс неподалеку еще эскадрилью Ту-22 тоже с "Кинжалами" держать в повышенной боеготовности. Мало ли чего, лучше быть готовым, чем наоборот.

      Достаточно одного дельтаплана с Хибинами
  3. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 18:39
    +1
    И за чем они?Наверное скоро Асад траванет хлором своих граждан, запад отстреляется, мы собьем что то, сирийцы скажут, что нам не больно. Мы скажем, что по нам побоялись стрелять. Ну и наш МИД выразит протест. Все.