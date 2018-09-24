Размышления о бронировании и модернизации немецкой БМП «Пума»

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Боевая машина пехоты «Пума» является новейшей немецкой боевой машиной, на вооружение она была принята в 2014 году. Было заявлено, что это одна из самых продвинутых и защищенных БМП из стоящих на вооружении. И неудивительно: ведь в конфигурации максимального бронирования она имеет довольно большую боевую массу — до 43 тонн. Только БМП Т-15 «Армата» со своими 45 тоннами, кажется, имеет сравнимый или больший уровень бронирования в определенных зонах (но, по всей видимости, ее необитаемая башня довольно плохо защищена).В платформе «Пума» использована концепция модульного бронирования, при котором уровень защиты может подгоняться в соответствии с уровнем угроз. Эта концепция позволила также сохранить авиатранспортабельность «Пума», хотя при этом она гораздо лучше защищена по сравнению с другими бронемашинами. Ее можно перевозить военно-транспортным самолетом Airbus A400M, хотя здесь есть один нюанс. Для каждых трех машин «Пума» необходимо четыре самолета А400М, четвертый самолет необходим для переброски комплектов модульной брони этих машин. Кроме того, модульная броня позволяет легко заменять поврежденные сегменты, подобная идея реализована в некоторых комплектах навесной брони еще в 90-х годах. Масса «Пумы» варьируется от 31,5 до 43 тонн в тяжелой боевой конфигурации со всеракурсной защитой от снарядов среднего калибра и РПГ.К бортам машины «Пума», выполненным из броневой стали, посредством демпфирующих болтов может крепиться до двух слоев навесной брони. Эта навесная пассивная броня, скорее всего, изготовлена из керамического композиционного материала. По данным компании Rheinmetall Chempro (дочерняя компания немецкой Rheinmetall), одного из поставщиков брони для проекта «Пума», в этой машине БМП помимо других типов брони использована система композиционной брони AM АР-В разработки компании IBD Deisenroth. Что касается снарядов кинетического действия, то удельная прочность АМАР-В в этом случае выше удельной прочности обычной и легированной броневой стали почти в четыре раза.В легкой и средней версиях АМАР-В, обеспечивающих защиту, соответствующую уровню level 1-6 стандарта НАТО STANAG 4569 , используются легированная сталь с нанометровой структурой и нанокерамика. Эти современные материалы имеют модифицированную микроструктуру (в случае с керамикой размер зерен составляет менее микрометра, то есть можно говорить уже о нанометрах). Как следствие, они имеют повышенную прочность и пониженную склонность к трещинообразованию в случае повторного удара бронебойного снаряда. На основе внешнего осмотра и требований к защите можно сделать предположение, что бортовые броневые модули «Пума» представляют собой «пирог», состоящий из приклеенной на гибкую арамидную подложку нанокерамической пластины, закрытой стальной пластиной. Керамику для этой брони поставляет компания CeramTec-ETEC GmbH.Возможно, что всего один из двух слоев пассивной брони необходим для защиты от 14,5-мм бронебойных пуль, а второй слой является частью дополнительной брони для защиты от боеприпасов среднего калибра. От какого точно калибра защищает броня машины «Пума» неизвестно, но согласно заявлению производителя, по меньшей мере, от 30-мм бронебойных оперенных подкалиберных снарядов (БОПС). По мнению некоторых специалистов, фактический уровень защиты существенно выше. Воздухозаборное отверстие МТО также закрыто дополнительным броневым модулем, изготовленным из наклонных разнесенных металлических пластин (предположительно использована легированная броневая сталь вместо небаллистической малоуглеродистой стали).Во время разработки броня бортов корпуса «Пума» менялась несколько раз. Первоначально на всех первых пяти опытных образцах она состояла только из толстой пассивной композитной брони. На момент объявления о производстве предустановочной партии на машинах «Пума» уже стояла пассивная броня большей толщины с модулями коробчатого типа. Эти машины также отличались решетчатыми экранами, продленными до центра опорных катков. Затем появилось два варианта, по всей видимости, только с системой динамической защиты. В окончательной конфигурации блоки ДЗ установлены в верхней части бортов, пассивная броня по центру и решетчатые экраны в самой нижней части (то есть до опорных катков). Кормовая часть машины также прикрыта решетчатыми экранами.В системе легкой композитной динамической защиты CLARA (Composite Lightweight Adaptable Reactive Armour), поставляемой компанией Dynamit Nobel Defence (DND), используются панели из волоконного композиционного материала без металлических компонентов для того, чтобы снизить вероятность поражения металлическими осколками находящейся поблизости пехоты. По словам представителя компании DND, эта система ДЗ обеспечивает, по крайней мере, в 10 раз лучшую защиту на единицу массы по сравнению с «обычной» броней (возможно здесь имелась в виду обычная броневая сталь), но не может справиться с тандемными боевыми частями. Судя по патентам, полученным компанией DND, это может быть многослойная ДЗ с двумя реактивными слоями и одним пассивным. Существует легкий и тяжелый варианты ДЗ CLARA; судя по толщине и массе блоков ДЗ, по всей видимости, на машине «Пума» используется тяжелый вариант. На машине также установлены пластины Ultrax компании Verseidag Indutex (часть Rheinmetall Verseidag) для защиты от 30-мм БОПС и снарядов типа ударное ядро.Дистанционно управляемая башня машины «Пума» сварена из алюминиевых листов. Алюминий должен свариваться при постоянной температуре, что наводит на мысль, что используется более совершенный сплав, а не стандартный алюминиевый сплав 5083, который широко использовался при изготовлении бронемашин М113 и М2 Bradley. Сплав 5083, по сути, не дает никакой экономии веса по сравнению со сталью; в некоторых случаях для обеспечения одного и того же уровня защиты необходим алюминиевый лист толще листа броневой стали более чем в три раза.В компании Aleris заявили, что она поставила алюминиевую броню для изготовления опытных образцов «Пума»; хотя официально не подтверждается, но, по-видимому. Aleris также поставила броню из алюминиевого сплава для серийных моделей «Пума». Сплавы, которые производит Aleris и которые могут быть использованы для изготовления башни «Пума», включают алюминиевые сплавы марок АА2519 и АА7039. При одном и том же уровне защиты они позволяют сэкономить от 15 до 20 процентов массы по сравнению с алюминием марки 5059 (в свою очередь значительно прочнее старого сплава 5083).Дополнительные пластины композитной брони АМАР-В устанавливаются на базовую конструкцию алюминиевой башни. Для защиты от 14,5-мм бронебойных пуль используется одна пластина; для защиты от 30-мм снарядов может крепиться дополнительный слой навесных модулей композитной брони.Наклонная броневая плита у «Пума» состоит, скорее всего, из невзрывной реактивной брони NERA (non-explosive reactive armor), установленной под наклоном, а также модулей композитной брони, крепимых болтами к стальному корпусу. Слой NERA располагается над основной броней. NERA, как правило, состоит из двух металлических (сталь, алюминий или титан) слоев, между которыми размещается слой сжатого эластичного материала, например, резины. При ударе резина расширяется и верхняя пластина вспучивается. Это весьма эффективный способ борьбы со струей кумулятивного заряда, которым довольно часто снаряжаются реактивные гранаты и ПТУРы. Вспучивание заставляет металл двигаться навстречу кумулятивной струе, оказывая на нее разрушительное действие. На фотографиях (см. ниже) мы видим всего один слой NERA, но теоретически может быть сэндвич из нескольких разнесенных слоев. Скорее всего, в ДЗ NERA на бронемашине «Пума» используется не резина, а современный композиционный материал.По данным компаний Rheinmetall Chempro и IBD Deisenroth Engineering, БМП «Пума» оборудована также композитной броней AMAP-SC, которая по сравнению с традиционной броневой сталью обеспечивает при одинаковой массе в 8-10 раз лучшую защиту от кумулятивных снарядов. В модулях композитной брони, крепимых болтами к корпусу под ДЗ NERA, скорее всего, использована нанокерамика. По мнению специалистов, керамическая броня обеспечивает вдвое лучшую защиту от кумулятивных зарядов по сравнению со сталью.Корпус «Пума» изготавливается из стали. На первых машинах (предсерийные или установочная партия) гибка и сварка стальных листов занимала четыре месяца. Детали корпуса изготавливаются по технологии «Dunnblech-Biegetechnologie» (технология гибки тонколистового металла), которая также используется при изготовлении многоцелевой бронемашины Boxer. Корпус сваривается из заранее гнутых стальных листов, что позволяет уменьшить их номенклатуру листов. Также эта технология позволяет использовать более тонкие стальные листы (уменьшение массы) и уменьшить число слабых и уязвимых мест, в которых может произойти нарушение целостности материала при попадании бронебойных снарядов и подрыве на минах и самодельных взрывных устройствах.Фактическую толщину брони (без наклона) передней части корпуса машины «Пума» можно видеть на фото вверху. На готовых машинах эту толщину, конечно же, уже не определить, в том числе и из-за смотровых приборов водителя, выступающих из наклонного лобового листа. Лобовая проекция корпуса «Пума» защищена от боеприпасов среднего калибра (например, 30-мм БОПС). снарядов типа ударное ядро, а также реактивных гранат с кумулятивными боевыми частями. С учетом наклона под броню должно быть выделено значительно больше 300 мм. Хотя стоит заметить, что возможно примерно половину может занимать пустой объем, необходимый для разрушающего воздействия ДЗ NERA.Базовая башня бронемашины «Пума» обеспечивает круговую защиту от 14,5-мм бронебойных пуль крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок. Башня «Пума» может оборудоваться дополнительной броней для обеспечения защиты от среднекалиберных боеприпасов, крупных осколков артиллерийских снарядов и подснарядов кассетных боеприпасов. За исключением небольшой изогнутой секции позади пушки (которая перемещается при подъеме пушки) дополнительная броня на крыше состоит из «Igelpanzerung» (букв., ежовая броня), которая состоит из множества резиновых шипов, разрушающих кумулятивные подснаряды артиллерийских кассетных боеприпасов. «Шипованная» защита над боеукладкой по неизвестным причинам разнесена с основной броней. Над обитаемым отделением броня крыши состоит из более толстых композитных листов или двух листов потоньше. Стоит напомнить, что артиллерийские кассетные боеприпасы с кумулятивными подснарядами могут пробить более 200 мм броневой стали.По всей видимости, бронемашина «Пума» на данный момент является самой защищенной БМП в мире; конкуренцию здесь ей может составить только тяжелая БМП Т-15 на платформе «Армата» после принятия на вооружение российской армии. Для защиты от ПТУР машина «Пума» оборудована комплексом MUSS, который проходит испытания в Великобритании с целью оценки возможности его установки на танк Challenger 2 и другие боевые машины.«Пума» должна быть оборудована универсальной пусковой установкой MELLS для пуска ПТУР Spike-LR, но этот процесс тормозится различными проблемами (сначала оригинальная ракета не соответствовала немецким требованиям по точности во время первой серии испытаний, затем с пусковой установкой были проблемы, а в настоящее время имеются проблемы с финансированием). Независящая от башни дополнительная установка вооружения TSWA также должна быть установлена, но в связи с изменением требований немецкой армии разработчики были вынуждены менять ее конструкцию. Оригинальная установка (фото ниже) имела шесть 76-мм гранат (летальных и нелетальных) с относительно небольшим радиусом действия. Теперь установка кольцевого типа заряжается 24 40-мм гранатами воздушного подрыва.Имеются и другие планы по модернизации. Пулемет калибра 5,56 мм должен быть заменен пулеметом калибра 7,62 мм. «Пума» также должна быть оснащена всеракурсной системой ситуационной осведомленности SAS 360 от Rheinmetall. Существуют планы по модернизации компьютерной системы, которая позволила бы управлять наземными роботизированными аппаратами. Но здесь возникает ряд вопросов. Будет ли это доработанный вариант «Пума» для размещения нескольких аппаратов и мест для их операторов (тогда для десанта места не остается)? Или каждая машина «Пума» (оставаясь традиционной БМП) будет способна управлять одним или несколькими роботами? Во втором случае, кто тогда будет управлять роботизированным аппаратом, если десант спешился, ведь оператор-наводчик, командир или водитель заняты выполнением своих прямых обязанностей.Кроме того, компания Krauss-Maffei Wegmann разработала дистанционно управляемый боевой модуль IWS-35 с такой же оптроникой, какая установлена на БМП «Пума». Модуль вооружен 35-мм пушкой Bushmaster III с цепным приводом и спаренным с ней 12,7-мм пулеметом. Пушка Bushmaster III с внешним питанием может после замены ствола и нескольких деталей может вести огонь 50-мм боеприпасами «SuperShot». Вполне возможно компания собирается предложить бронемашину «Пума» с модулем IWS-35 с пушкой Bushmaster III на экспорт.