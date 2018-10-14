Пистолетная кобура-приклад Ideal Holster-Stock (США)
Некоторые самозарядные пистолеты прошлого могли комплектоваться кобурой-прикладом. Это устройство обеспечивало транспортировку оружия, а в бою могло улучшить точность стрельбы и удобство обращения с оружием. В разное время предлагались самые разные варианты таких прикладов для достаточно широкого круга пистолетов. К примеру, в начале XX века для пистолета Parabellum разработали особый съемный приклад с нескромным названием Ideal Holster-Stock.
Идея единого устройства, выполняющего функции кобуры и съемного приклада для пистолета, появилась еще в конце XIX века, и тогда же был предложен целый ряд подобных конструкций. Некоторые из них дошли до серийного производства и даже попали на вооружение армий, тогда как другие остались в истории в качестве технических курьезов. Одним из энтузиастов, занимавшихся развитием оригинальной идеи, был американский оружейник Росс М.Дж. Филлипс. В самом начале XX века он предложил новую кобуру-приклад, отличавшуюся интересной конструкцией.
Пистолет "Парабеллум" и кобура-приклад Ideal (сложена). Фото Phoenixinvestmentarms.com
Проект нового аксессуара для пистолетов был создан в 1900-1901 годах. В начале сентября 1901-го Р. Филлипс отправил патентные заявки на свое изобретение. Вскоре он получил патенты США, Великобритании и Германии. При этом в разных документах описывались отличающиеся конструкции. Так, британский и немецкий патенты были выданы на съемный приклад фиксированной длины. Американский патент, в свою очередь, касался более интересной конструкции с изменяемой для транспортировки длины.
После получения патентов на свои изобретения Р. Филлипс запустил производство кобур-прикладов для продажи. Их изготовлением должна была заниматься собственная компания изобретателя под названием Ideal Holster Company – «Идеальные кобуры». Однако в серию пошел только один вариант кобуры-приклада, названный по имени компании-производителя. При этом планировалось обеспечить совместимость с разными образцами оружия, присутствующими на рынке.
Для совместимости с кобурой-прикладом «Идеал» пистолет нуждался в некоторой доработке. Вместо штатных накладок рукоятки предлагалось устанавливать новые изделия схожего назначения. Такие накладки состояли из внутренней металлической пластины и внешней деревянной детали. В задней части пластины предусматривалась пара фигурных вырезов. С ними должны были взаимодействовать крючки приклада.
Два варианта прикладов, описанные в немецком патенте. Рисунок из книги "The Borchardt & Luger Automatic Pistols"
В патенте США описывалась конструкция накладок для револьвера или пистолета существующей модели. При этом в сравнительно крупную серию пошли накладки и приклады для пистолетов Parabellum. От представленных в патенте серийные накладки отличались только формой, расположением отверстий для винтов и вырезов под крючки.
В патентах была описана упрощенная конструкция кобуры-приклада фиксированной длины. В этом случае в качестве затыльника приклада использовалась металлическая пластина, также выполнявшая функции входа в кобуру. В боковой проекции она имела L-образную форму, в фронтальной – U-образную. Спереди к пластине под разными углами крепилась пара трубок нужной длины, являвшихся продольными силовыми элементами конструкции. Спереди на трубках помещалась простая система в виде шарнирно соединенных крючков, направленных в разные стороны. Крюки имели U-образную в плане форму. Внутри трапеции, образованной деталями приклада, помещалась кожаная кобура необходимых габаритов.
Для установки такого приклада на оружие следовало сжать трубки и сблизить передние части продольных трубок, вследствие чего передние крючки перемещались в вертикальной плоскости и сближались. Затем их можно было поместить в вырезы накладок рукоятки пистолета: U-образные в плане пластины с крючками при этом охватывал саму рукоятку. Отпустив трубки, стрелок позволял конструкции распрямиться, в результате чего крючки расходились вверх и вниз, входя в зацепление с накладками пистолета.
Второй вариант «Идеала», позже поставленный в серию, отличался большей сложностью, за счет которой достигались новые возможности. В отличие от первой, эта кобура-приклад при складывании уменьшала свою длину. Вследствие этого изделие отличалось большим удобством. Пистолет в такой кобуре было проще транспортировать, а увеличенная длина приклада улучшала результаты стрельбы.
Наиболее крупными элементами кобуры-приклада опять были изогнутая пластина-затыльник и кожаный «мешок» для размещения пистолета. Прочие детали были похожи на использованные в первой версии изделия, но имели самые существенные отличия. Продольные трубки были переработаны, а система крючков для крепления теперь включала несколько рычагов.
Вместо простых трубок фиксированной длины в прикладе второй версии использовались телескопические устройства. Сверху на задней пластине жестко крепилась трубка большего диаметра, внутри которой свободно перемещалась вторая, менее крупная. Внутри трубок имелась простейшая защелка на основе пластинчатой пружины, обеспечивавшая фиксацию устройств в транспортном или рабочем положении. Второй набор телескопических трубок не имел защелки и шарнирно крепился на нижней части затыльника.
В передней части более крупных трубок, вблизи дна кобуры, имелись хомуты с рычагами, обеспечивавшими правильное взаимодействие телескопических устройств. Кроме того, они являлись упорами и ограничивали ход внутренних трубок.
На передних торцах подвижных трубок помещались две основные детали для крепления приклада на оружии. На верхней трубке находилась крупная деталь Г-образного профиля с парой крючков сверху. Нижняя трубка несла более компактную деталь с парой крюков по бокам. Эти детали соединялись при помощи небольшой пластины, установленной на шарнирах. За счет такой конструкции взаимное положение крючков изменялось в соответствии с перемещениями телескопических трубок.
Патент также предлагал оснащать новый приклад дополнительным прицелом. На верхнем крючке предусматривался паз для установки механического прицела с поднимаемой планкой. Он должен был дублировать собственные прицельные приспособления пистолета, упрощая наводку и стрельбу.
Установка кобуры-приклада Ideal Holster-Stock на оружие не представляла особой сложности. Стрелку предлагалось поместить верхние крючки приклада в соответствующие прорези накладок пистолета и зацепить их за верхнюю грань последних. Поворотом приклада вниз и вперед нижние крючки помещались в свои пазы. Затем следовало вжать выступающую часть защелки внутрь трубок и потянуть затыльник приклада назад.
Затыльник тянул за собой задние трубки телескопических устройств, тогда как передние оставались на своем месте, удерживаемые крючками. При раскладывании приклада шарнирно расположенные нижние трубки смещались: угол между парой телескопических устройств уменьшался. Одновременно с этим нижние крючки за счет системы рычагов сдвигались вниз и жестко фиксировались внутри накладок пистолета.
В рабочем положении приклад-кобура Ideal представляла собой достаточно жесткую конструкцию, прочно связанную с пистолетом. При этом изделие было достаточно легким и простым в эксплуатации. Перевод из одного положения в другое не требовал особых усилий и занимал минимальное время. Изделие с такими качествами имело шансы найти свое место на рынке.
В середине девятисотых годов компания Ideal Holster, основанная Р. Филлипсом, запустила серийное производство телескопических кобур-прикладов для серийного оружия. В качестве «носителя» таких устройств был выбран самозарядный пистолет Parabellum P.04 Navy. Впрочем, обеспечивалась полная совместимость и с другими модификациями «Парабеллума», имевшими схожую конфигурацию рукоятки и ее накладок, а также близкую длину ствола.
Кобура, вид сверху. Фото Phoenixinvestmentarms.com
Перед началом серийного производства разработанная конструкция претерпела некоторые изменения. Так, серийные приклады получили пластину-затыльник весьма сложной формы. В ее боковых частях имелись вырезы под выступающие детали пистолета. Нижний элемент пластины отличался большой длиной и обеспечивал удобное обращение с рукоятью пистолета в кобуре. Непосредственно к пластине и верхней трубке крепилась кожаная кобура, размеры которой соответствовали выбранному пистолету.
Из-за переделки затыльника сократилась длина нижних телескопических трубок. С них удалили хомуты с рычагами, вместо которых теперь присутствовали простые пластины для крепления кобуры. Также конструкторы упростили конструкцию передних крючков, удалив промежуточную пластину. Две детали с крючками теперь соединялись непосредственно друг с другом, хотя их подвижность и функции остались прежними.
Переносить кобуру на поясе предлагалось при помощи крупного зажима-клипсы. Металлическая деталь больших размеров устанавливалась на пластине-затыльнике. Она крепилась при помощи пары штифтов и фигурных отверстий на пластине и небольшой петли на кожаной кобуре. Для большего удобства пользователя, зажим выполнили съемным. Его можно было устанавливать на правый или левый бок кобуры.
Кобура-приклад Ideal Holster-Stock для пистолета «Парабеллум» в сложенном виде имела длину менее 250 мм. В рабочем положении длина увеличивалась примерно на 100 мм, обеспечивая достаточное удобство стрельбы. Имеются сведения о создании кобуры для пистолетов с более длинными стволами, отличавшейся иными габаритами. Масса изделия, по имеющимся данным, не превышала 500-600 г. Таким образом, «идеальный» приклад имел серьезные преимущества перед существующими аналогами, выполненными из дерева.
Пистолет с разложенным прикладом. Фото Landofborchardt.com
В патентах были описаны два варианта конструкции приклада, в теории совместимы с разными типами оружия. Тем не менее, насколько известно, в серию пошла только складная кобура-приклад и только под Parabellum. В дальнейшем появилась модификация такого изделия и для других видов оружия. Так, известно о производстве небольшой партии кобур с накладками для рукоятки револьверов Colt.
Серийное производство складной телескопической кобуры-приклада для пистолета Parabellum началось в середине первого десятилетия XX века. Собственная фабрика Р. Филлипса Ideal Holster Company работала в г. Толедо (шт. Огайо). По известным данным, оружейное сообщество Соединенных Штатов, как нередко случается, восприняло новинку с энтузиазмом. Потенциальные покупатели интересовались оригинальным устройством и заказывали его. В то же время, компании-производителю не удалось получить заказы от государственных структур. К тому времени на вооружение армии США успел поступить вариант пистолета Parabellum под патрон .45 ACP, однако командование не пожелало заказывать для этого оружия особые аксессуары. Модификация кобуры для револьверов тоже не заинтересовала армию.
Следует отметить, что кроме приклада «Идеал» на рынке присутствовали некоторые другие разработки того же назначения, в первую очередь, простейшие деревянные устройства. Изделие компании Ideal Holster имело определенные преимущества перед ними, но при этом не было лишено недостатков. Так, из-за большей сложности конструкции складной приклад был дороже. Кроме того, при эксплуатации могли возникать те или иные проблемы с механизмами. Наконец, рынок кобур-прикладов не был бесконечным, что приводило к повышенной конкуренции.
По известным данным, до конца девятисотых годов компания Р.М.Дж. Филлипса успела выпустить не более нескольких сотен кобур-прикладов своей разработки. Эти изделия разошлись по магазинам, и значительная их часть была раскуплена. Однако в определенный момент продажи резко сократились, в результате чего компания-изготовитель осталась без новых заказов. Интереснейшее изделие с ограниченным коммерческим потенциалом пришлось снять с производства. Кроме того, изобретатель более не планировал дорабатывать и запускать в серию другие варианты приклада.
Почти все произведенные кобуры-приклады для «Парабеллумов» были проданы и использовались гражданскими стрелками. Со временем такие устройства меняли хозяев, ломались или попросту выбрасывались за ненадобностью. Тем не менее, определенное количество оригинальных прикладов существует и сейчас. Теперь они представляют известную коллекционную ценность. Продукция фирмы Ideal Holster регулярно появляется на зарубежных оружейных аукционах и привлекает внимание покупателей. Достаточно редкие изделия получают достойную оценку. Не так давно приклад-кобура Р. Филлипса ушла с аукциона за 4 с лишним тысячи долларов США.
Во времена своего появления съемная телескопическая кобура-приклад конструкции Р. Филлипса привлекла ограниченное внимание общественности, хотя и продавалась, в целом, неплохо. Тем не менее, ряд факторов ограничивал ее реальный коммерческий потенциал, который вскоре был полностью реализован – впрочем, с самыми грустными последствиями для проекта. Производство пришлось свернуть из-за отсутствия новых заказов. Со временем телескопическая кобура-приклад перешла в категорию исторических ценностей. Весьма интересное и в чем-то даже красивое решение инженерной задачи закономерно привлекает коллекционеров и заслуженно занимает место в истории аксессуаров для стрелкового оружия.
По материалам:
http://forgottenweapons.com/
http://phoenixinvestmentarms.com/
http://landofborchardt.com/
http://luger.gunboards.com/
https://investmentsinarms.com/
https://patents.google.com/patent/US762862A/en
Görtz J. Strugess G. The Borchardt & Luger Automatic Pistols. – Galesburg IL USA Simpson Production, 2012.
Идея единого устройства, выполняющего функции кобуры и съемного приклада для пистолета, появилась еще в конце XIX века, и тогда же был предложен целый ряд подобных конструкций. Некоторые из них дошли до серийного производства и даже попали на вооружение армий, тогда как другие остались в истории в качестве технических курьезов. Одним из энтузиастов, занимавшихся развитием оригинальной идеи, был американский оружейник Росс М.Дж. Филлипс. В самом начале XX века он предложил новую кобуру-приклад, отличавшуюся интересной конструкцией.
Пистолет "Парабеллум" и кобура-приклад Ideal (сложена). Фото Phoenixinvestmentarms.com
Проект нового аксессуара для пистолетов был создан в 1900-1901 годах. В начале сентября 1901-го Р. Филлипс отправил патентные заявки на свое изобретение. Вскоре он получил патенты США, Великобритании и Германии. При этом в разных документах описывались отличающиеся конструкции. Так, британский и немецкий патенты были выданы на съемный приклад фиксированной длины. Американский патент, в свою очередь, касался более интересной конструкции с изменяемой для транспортировки длины.
После получения патентов на свои изобретения Р. Филлипс запустил производство кобур-прикладов для продажи. Их изготовлением должна была заниматься собственная компания изобретателя под названием Ideal Holster Company – «Идеальные кобуры». Однако в серию пошел только один вариант кобуры-приклада, названный по имени компании-производителя. При этом планировалось обеспечить совместимость с разными образцами оружия, присутствующими на рынке.
Для совместимости с кобурой-прикладом «Идеал» пистолет нуждался в некоторой доработке. Вместо штатных накладок рукоятки предлагалось устанавливать новые изделия схожего назначения. Такие накладки состояли из внутренней металлической пластины и внешней деревянной детали. В задней части пластины предусматривалась пара фигурных вырезов. С ними должны были взаимодействовать крючки приклада.
Два варианта прикладов, описанные в немецком патенте. Рисунок из книги "The Borchardt & Luger Automatic Pistols"
В патенте США описывалась конструкция накладок для револьвера или пистолета существующей модели. При этом в сравнительно крупную серию пошли накладки и приклады для пистолетов Parabellum. От представленных в патенте серийные накладки отличались только формой, расположением отверстий для винтов и вырезов под крючки.
В патентах была описана упрощенная конструкция кобуры-приклада фиксированной длины. В этом случае в качестве затыльника приклада использовалась металлическая пластина, также выполнявшая функции входа в кобуру. В боковой проекции она имела L-образную форму, в фронтальной – U-образную. Спереди к пластине под разными углами крепилась пара трубок нужной длины, являвшихся продольными силовыми элементами конструкции. Спереди на трубках помещалась простая система в виде шарнирно соединенных крючков, направленных в разные стороны. Крюки имели U-образную в плане форму. Внутри трапеции, образованной деталями приклада, помещалась кожаная кобура необходимых габаритов.
Для установки такого приклада на оружие следовало сжать трубки и сблизить передние части продольных трубок, вследствие чего передние крючки перемещались в вертикальной плоскости и сближались. Затем их можно было поместить в вырезы накладок рукоятки пистолета: U-образные в плане пластины с крючками при этом охватывал саму рукоятку. Отпустив трубки, стрелок позволял конструкции распрямиться, в результате чего крючки расходились вверх и вниз, входя в зацепление с накладками пистолета.
Второй вариант «Идеала», позже поставленный в серию, отличался большей сложностью, за счет которой достигались новые возможности. В отличие от первой, эта кобура-приклад при складывании уменьшала свою длину. Вследствие этого изделие отличалось большим удобством. Пистолет в такой кобуре было проще транспортировать, а увеличенная длина приклада улучшала результаты стрельбы.
Наиболее крупными элементами кобуры-приклада опять были изогнутая пластина-затыльник и кожаный «мешок» для размещения пистолета. Прочие детали были похожи на использованные в первой версии изделия, но имели самые существенные отличия. Продольные трубки были переработаны, а система крючков для крепления теперь включала несколько рычагов.
Вместо простых трубок фиксированной длины в прикладе второй версии использовались телескопические устройства. Сверху на задней пластине жестко крепилась трубка большего диаметра, внутри которой свободно перемещалась вторая, менее крупная. Внутри трубок имелась простейшая защелка на основе пластинчатой пружины, обеспечивавшая фиксацию устройств в транспортном или рабочем положении. Второй набор телескопических трубок не имел защелки и шарнирно крепился на нижней части затыльника.
В передней части более крупных трубок, вблизи дна кобуры, имелись хомуты с рычагами, обеспечивавшими правильное взаимодействие телескопических устройств. Кроме того, они являлись упорами и ограничивали ход внутренних трубок.
На передних торцах подвижных трубок помещались две основные детали для крепления приклада на оружии. На верхней трубке находилась крупная деталь Г-образного профиля с парой крючков сверху. Нижняя трубка несла более компактную деталь с парой крюков по бокам. Эти детали соединялись при помощи небольшой пластины, установленной на шарнирах. За счет такой конструкции взаимное положение крючков изменялось в соответствии с перемещениями телескопических трубок.
Патент также предлагал оснащать новый приклад дополнительным прицелом. На верхнем крючке предусматривался паз для установки механического прицела с поднимаемой планкой. Он должен был дублировать собственные прицельные приспособления пистолета, упрощая наводку и стрельбу.
Установка кобуры-приклада Ideal Holster-Stock на оружие не представляла особой сложности. Стрелку предлагалось поместить верхние крючки приклада в соответствующие прорези накладок пистолета и зацепить их за верхнюю грань последних. Поворотом приклада вниз и вперед нижние крючки помещались в свои пазы. Затем следовало вжать выступающую часть защелки внутрь трубок и потянуть затыльник приклада назад.
Затыльник тянул за собой задние трубки телескопических устройств, тогда как передние оставались на своем месте, удерживаемые крючками. При раскладывании приклада шарнирно расположенные нижние трубки смещались: угол между парой телескопических устройств уменьшался. Одновременно с этим нижние крючки за счет системы рычагов сдвигались вниз и жестко фиксировались внутри накладок пистолета.
В рабочем положении приклад-кобура Ideal представляла собой достаточно жесткую конструкцию, прочно связанную с пистолетом. При этом изделие было достаточно легким и простым в эксплуатации. Перевод из одного положения в другое не требовал особых усилий и занимал минимальное время. Изделие с такими качествами имело шансы найти свое место на рынке.
В середине девятисотых годов компания Ideal Holster, основанная Р. Филлипсом, запустила серийное производство телескопических кобур-прикладов для серийного оружия. В качестве «носителя» таких устройств был выбран самозарядный пистолет Parabellum P.04 Navy. Впрочем, обеспечивалась полная совместимость и с другими модификациями «Парабеллума», имевшими схожую конфигурацию рукоятки и ее накладок, а также близкую длину ствола.
Кобура, вид сверху. Фото Phoenixinvestmentarms.com
Перед началом серийного производства разработанная конструкция претерпела некоторые изменения. Так, серийные приклады получили пластину-затыльник весьма сложной формы. В ее боковых частях имелись вырезы под выступающие детали пистолета. Нижний элемент пластины отличался большой длиной и обеспечивал удобное обращение с рукоятью пистолета в кобуре. Непосредственно к пластине и верхней трубке крепилась кожаная кобура, размеры которой соответствовали выбранному пистолету.
Из-за переделки затыльника сократилась длина нижних телескопических трубок. С них удалили хомуты с рычагами, вместо которых теперь присутствовали простые пластины для крепления кобуры. Также конструкторы упростили конструкцию передних крючков, удалив промежуточную пластину. Две детали с крючками теперь соединялись непосредственно друг с другом, хотя их подвижность и функции остались прежними.
Переносить кобуру на поясе предлагалось при помощи крупного зажима-клипсы. Металлическая деталь больших размеров устанавливалась на пластине-затыльнике. Она крепилась при помощи пары штифтов и фигурных отверстий на пластине и небольшой петли на кожаной кобуре. Для большего удобства пользователя, зажим выполнили съемным. Его можно было устанавливать на правый или левый бок кобуры.
Кобура-приклад Ideal Holster-Stock для пистолета «Парабеллум» в сложенном виде имела длину менее 250 мм. В рабочем положении длина увеличивалась примерно на 100 мм, обеспечивая достаточное удобство стрельбы. Имеются сведения о создании кобуры для пистолетов с более длинными стволами, отличавшейся иными габаритами. Масса изделия, по имеющимся данным, не превышала 500-600 г. Таким образом, «идеальный» приклад имел серьезные преимущества перед существующими аналогами, выполненными из дерева.
Пистолет с разложенным прикладом. Фото Landofborchardt.com
В патентах были описаны два варианта конструкции приклада, в теории совместимы с разными типами оружия. Тем не менее, насколько известно, в серию пошла только складная кобура-приклад и только под Parabellum. В дальнейшем появилась модификация такого изделия и для других видов оружия. Так, известно о производстве небольшой партии кобур с накладками для рукоятки револьверов Colt.
Серийное производство складной телескопической кобуры-приклада для пистолета Parabellum началось в середине первого десятилетия XX века. Собственная фабрика Р. Филлипса Ideal Holster Company работала в г. Толедо (шт. Огайо). По известным данным, оружейное сообщество Соединенных Штатов, как нередко случается, восприняло новинку с энтузиазмом. Потенциальные покупатели интересовались оригинальным устройством и заказывали его. В то же время, компании-производителю не удалось получить заказы от государственных структур. К тому времени на вооружение армии США успел поступить вариант пистолета Parabellum под патрон .45 ACP, однако командование не пожелало заказывать для этого оружия особые аксессуары. Модификация кобуры для револьверов тоже не заинтересовала армию.
Следует отметить, что кроме приклада «Идеал» на рынке присутствовали некоторые другие разработки того же назначения, в первую очередь, простейшие деревянные устройства. Изделие компании Ideal Holster имело определенные преимущества перед ними, но при этом не было лишено недостатков. Так, из-за большей сложности конструкции складной приклад был дороже. Кроме того, при эксплуатации могли возникать те или иные проблемы с механизмами. Наконец, рынок кобур-прикладов не был бесконечным, что приводило к повышенной конкуренции.
По известным данным, до конца девятисотых годов компания Р.М.Дж. Филлипса успела выпустить не более нескольких сотен кобур-прикладов своей разработки. Эти изделия разошлись по магазинам, и значительная их часть была раскуплена. Однако в определенный момент продажи резко сократились, в результате чего компания-изготовитель осталась без новых заказов. Интереснейшее изделие с ограниченным коммерческим потенциалом пришлось снять с производства. Кроме того, изобретатель более не планировал дорабатывать и запускать в серию другие варианты приклада.
Почти все произведенные кобуры-приклады для «Парабеллумов» были проданы и использовались гражданскими стрелками. Со временем такие устройства меняли хозяев, ломались или попросту выбрасывались за ненадобностью. Тем не менее, определенное количество оригинальных прикладов существует и сейчас. Теперь они представляют известную коллекционную ценность. Продукция фирмы Ideal Holster регулярно появляется на зарубежных оружейных аукционах и привлекает внимание покупателей. Достаточно редкие изделия получают достойную оценку. Не так давно приклад-кобура Р. Филлипса ушла с аукциона за 4 с лишним тысячи долларов США.
Во времена своего появления съемная телескопическая кобура-приклад конструкции Р. Филлипса привлекла ограниченное внимание общественности, хотя и продавалась, в целом, неплохо. Тем не менее, ряд факторов ограничивал ее реальный коммерческий потенциал, который вскоре был полностью реализован – впрочем, с самыми грустными последствиями для проекта. Производство пришлось свернуть из-за отсутствия новых заказов. Со временем телескопическая кобура-приклад перешла в категорию исторических ценностей. Весьма интересное и в чем-то даже красивое решение инженерной задачи закономерно привлекает коллекционеров и заслуженно занимает место в истории аксессуаров для стрелкового оружия.
По материалам:
http://forgottenweapons.com/
http://phoenixinvestmentarms.com/
http://landofborchardt.com/
http://luger.gunboards.com/
https://investmentsinarms.com/
https://patents.google.com/patent/US762862A/en
Görtz J. Strugess G. The Borchardt & Luger Automatic Pistols. – Galesburg IL USA Simpson Production, 2012.
- Автор:
- Рябов Кирилл
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