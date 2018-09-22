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Россия закрыла небо Сирии. На неделю

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Из сообщений израильских новостных порталов стало известно, что Россия на этой неделе всё же действительно закрыла воздушное пространство Сирии от израильской авиации, уведомив об этом как Израиль, так и силы НАТО в регионе. Однако данное решение носит пока временный характер (всего на неделю), после чего предполагается, что Израиль якобы вновь получит свободу действий в сирийском небе.



Официально заявлено, что зона, запретная к полётам, введена на время проведения неких учений группировки российских войск в Сирии и якобы связана исключительно с ними, однако реальная связь этой меры с гибелью российского самолёта несомненна.


Действительно, несмотря на достаточно резкие заявления по данному инциденту МО РФ, президенту России своей взвешенной позицией удалось остудить «горячие головы» и не допустить прямой конфронтации нашей страны и Израиля. Однако, несмотря на визит в Москву командующего израильских ВВС, расследование гибели российской машины пока далеко от завершения, и на выяснение всех обстоятельств произошедшего может уйти очень много времени.

Отметим, что факты, свидетельствующие о том, что израильские самолёты часто наносили свои удары по территории Сирии, вообще не заходя в её воздушное пространство, и о том, что между Сирией и Израилем уже несколько десятилетий идёт перманентная война, вряд ли окажут серьёзное влияние на инициированный Россией процесс.



Больше того, если наша страна надолго закроет сирийское небо для израильской авиации, то главным бенефициаром такого решения будет не Россия и даже не Сирия, а Иран. Ведь тем самым будет реализована давняя мечта Ирана о сухопутном «коридоре безопасности» от его границ через Северное Междуречье и территорию Сирии до контролируемых из Тегерана анклавов движения «Хезболла» в Южном Ливане.

Также отметим, что, кроме зоны непосредственно территории Сирийской Арабской Республики, Россия закрыла для полётов (как минимум до середины следующей недели) значительную зону в восточной части Средиземного моря между о. Кипр, Сирией и Ливаном.
Автор:
Михаил Сириец
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36 комментариев
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  1. Сергей Гончаров Онлайн
    Сергей Гончаров Сегодня, 05:29
    +1
    Аналитика - она такая аналитика lol Что для создания "сухопутного коридора безопасности" в Южный Ливан Ирану для начала надо "прорубить" этот "коридор" через Ирак - аФФтЫрЯ, похоже, совершенно не смущает. laughing laughing
    1. Stas157 Онлайн
      Stas157 Сегодня, 05:53
      +3
      . Россия закрыла небо Сирии. На неделю

      А чего не на часок? И что будет дальше, когда неделя пройдет?
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 05:57
        +5
        Цитата: Stas157
        А чего не на часок?

        да уж...убого как то выглядит "запрет"...
        1. ДЕДПИХТО Офлайн
          ДЕДПИХТО Сегодня, 06:26
          -1
          да уж...убого как то выглядит "запрет"..
          Хотят посмотреть на реакцию своих партнеров..все по старой схеме как с ЛДНР в 2014г.
    2. Наган Офлайн
      Наган Сегодня, 06:38
      -2
      Цитата: Сергей Гончаров
      Что для создания "сухопутного коридора безопасности" в Южный Ливан Ирану для начала надо "прорубить" этот "коридор" через Ирак - аФФтЫрЯ, похоже, совершенно не смущает.

      В Ираке у власти их единоверцы-шииты. А в тех краях единоверцы значит больше чем сограждане или национальная принадлежность. Единственно что им мешает поставлять всякую хрень, запрещенную санкционным режимом, хезбалонам, это ВВС Израиля. А поставки хуситам, соответственно, пытаются не пропустить ВМС Саудовской Аравии.
      1. Сергей Гончаров Онлайн
        Сергей Гончаров Сегодня, 06:52
        -1
        Ну да, ну да. Многочисленные арабо-персидские войны очень даже наглядно показывают "главенство единоверия". А уж как "нежно "любили" love angry шиитский арабский Ирак и шиитский персидский Иран друг друга при одном иракском маршале и одном иранском аятолле...
    3. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 06:48
      +1
      Не надо им ничего прорубать. Иракское правительство планомерно под Иран ложиться на эту тему какие только СМИ и организации уже не отписались.
      1. Сергей Гончаров Онлайн
        Сергей Гончаров Сегодня, 07:05
        0
        Ага. smile Настолько "планомерно ложится", что Объединенный штаб Иракской Армии soldier при оперативном планировании рассматривает ИРИ как "потенциального внешнего противника №1"... angry hi
      2. Vita VKO Онлайн
        Vita VKO Сегодня, 07:12
        0
        Цитата: Бультерьер
        прорубать

        Примеров "прорубания коридоров и окон",начиная с Пера I, т.е. создание военного транзита масса. Но ни где религиозная или национальная солидарность не была серьезным фактором для вмешательства вооруженных сил, так как это хочет преподнести Израиль. Действия ЦАХАЛ очень далеки от реальных задач обеспечения внешней безопасности границ. Это обычный сговор толстосумов, главные из которых суниты находятся в Эмиратах.
  2. Комментарий был удален.
  3. SETTGF Офлайн
    SETTGF Сегодня, 05:36
    +2
    Кто в это верит?! Только отмороженные! Или те - у кого нет "дивана" под боком...
  4. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 05:51
    +3
    ..закрыли на неделю... а дальше что?... как летали шестигранники так и будут, учить их надо совсем по другому..
    1. Наган Офлайн
      Наган Сегодня, 06:41
      -2
      Цитата: a.s.zzz888
      ..закрыли на неделю... а дальше что?... как летали шестигранники так и будут, учить их надо совсем по другому..
      Вот Вы и съездите поучите их как считаете нужным, а мы посмотрим как у Вас получится.
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 06:53
      0
      Это тонкие игры. Израиль нужен для того что бы Иран не переходил дозволенное в Сирии. Их кто то сдерживать должен же. Там игра на кошачьих лапах идет. Израиль вон заигрался,как результат трагедия. А так они баланс по Ирану создавали. Там столько разных сил, что в плане юрисдикции полный кошмар.
  5. тлауикол Офлайн
    тлауикол Сегодня, 06:03
    -1
    что за шляпа ? fool
    мдя, модераторы ВО решили изгнать "шибко умных" евреев, но превратили сайт в желтую газету
    кто пропустил этот материал ? Ну сами же себя дураками выставляете
  6. Rusland Онлайн
    Rusland Сегодня, 06:05
    +1
    "Однако данное решение носит пока временный характер (всего на неделю), после чего предполагается, что Израиль якобы вновь получит свободу действий в сирийском небе."

    И этим всё сказано. Летай Израиль, бомби Сирию дальше.
  7. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:08
    +2
    (всего на неделю), после чего предполагается, что Израиль якобы вновь получит свободу действий в сирийском небе.
    Позиция нашего руководства конечно выглядит очень странно. Не знаю чем руководствуются, но американцы после удара израильтян и французов сделали вывод, что Россия на их (американцев) возможный удар очевидно отвечать не будет.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 06:54
      -1
      Такой вывод только полный даун в их МО может сделать. Есть же огромная разница бить по нам и бить по Сирии. Она нам даже не союзник юридически
  8. Непостижимый Офлайн
    Непостижимый Сегодня, 06:28
    +2
    Цитата: rotmistr60
    Не знаю чем руководствуются,

    Головой, а вы (форумчане) - эмоциями.
    1. Stas157 Онлайн
      Stas157 Сегодня, 06:42
      0
      Цитата: Непостижимый
      Цитата: rotmistr60
      Не знаю чем руководствуются,

      Головой, а вы (форумчане) - эмоциями.

      Ну, вы то несомненно думаете головой! Может снизойдете, и объясните, нам эмоциональным, какой смысл закрывать на короткое время?
    2. rotmistr60 Онлайн
      rotmistr60 Сегодня, 06:56
      +1
      Непостижимый
      Головой, а вы (форумчане) - эмоциями.
      Конечно, очень "коварный" и дающий России какие-то "преимущества" план - закрыть на недельку, а потом опять дать зеленый свет. Поясните в чем главенство "головы" над "эмоциями в данном случае?
  9. Purim Онлайн
    Purim Сегодня, 06:32
    0
    Израиль ехидно посмеялся в лодошку....Эх Россия "Нас уже по лицу бьют в наглую ,а мы все утираемся ,авось пронесет .."
    1. Наган Офлайн
      Наган Сегодня, 06:45
      0
      Цитата: Purim
      Израиль ехидно посмеялся в лодошку....Эх Россия "Нас уже по лицу бьют в наглую ,а мы все утираемся ,авось пронесет .."

      Бьют, заметьте, арабы, которых вы вроде как за союзников держите. Хотя какие они союзники? Так, используют вас, а когда встанет вопрос выбирать между интересами России и Ирана, за кого Асад притопит? Потому что вы - неверные, а аятоллы - единоверцы.
      1. Purim Онлайн
        Purim Сегодня, 06:54
        0
        Цитата: Наган
        Бьют, заметьте, арабы, которых вы вроде как за союзников держите.

        Блестящая подстава..
        Цитата: Наган
        Так, используют вас

        Да лучше с арабами чем с США и Израилем..("дружили" помнится в 90-х,чуть кровью не захлебнулись )
      2. Сергей Гончаров Онлайн
        Сергей Гончаров Сегодня, 07:10
        0
        Асад-младший будет "топить" за того, кто будет лучше гарантировать интересы его режима и клана. Ничего конфессионального - голая прагматика. Я уж не говорю о том, что Асад - алавит. Т.е. - вообще мусульманин ли он? - с точки зрения исламских богословов - под большим-пребольшим вопросом. hi
  10. игорка357 Офлайн
    игорка357 Сегодня, 06:34
    0
    Все верно..пробный шар, посмотрят как отреагируют вражины, и от этого будут отталкиватся!Теперь ход за Евреями..если в течении недели сунутся,надо обязательно опускать!А если не сунутся..значит у нас появился еще один рычажек воздействия,далее можно закрывать на столько на сколько нам нужно!Так что нечего тут ныть..аналитеги!
  11. vladcub Онлайн
    vladcub Сегодня, 06:43
    -1
    Цитата: Rusland
    "Однако данное решение носит пока временный характер (всего на неделю), после чего предполагается, что Израиль якобы вновь получит свободу действий в сирийском небе."

    И этим всё сказано. Летай Израиль, бомби Сирию дальше.

    Думаю они по остерегаться особенно бомбить Сирию. Евреи народ умный и должны понимать,:"что лзя, а что нельзя"( Чехов" Злоумышленник")
    1. Наган Офлайн
      Наган Сегодня, 06:56
      +2
      Цитата: vladcub
      Думаю они по остерегаться особенно бомбить Сирию.

      А это зависит от ценности цели. Если очень потребуется, они и выше 900м полетят. А насчет того что сирийцы на этой высоте смогут их и старыми С-200 перехватывать, так на то и F-35 есть, его и С-300 не враз заметит, а уж ГСН С-200 куда там. Так что если Иран оборзеет в эту неделю и повезет контрабанду тоннами, то им все равно прилетит.
  12. тлауикол Офлайн
    тлауикол Сегодня, 06:50
    0
    Офигеть! столько комментариев - люди сидят и с умным видом обсуждают информационный вброс good
    1. Purim Онлайн
      Purim Сегодня, 06:55
      +1
      Цитата: тлауикол
      Офигеть! столько комментариев - люди сидят и с умным видом обсуждают информационный вброс good

      Ну давайте вы тему нам подбросьте ,если такой умник.. hi
      1. тлауикол Офлайн
        тлауикол Сегодня, 06:58
        0
        Цитата: Purim
        Цитата: тлауикол
        Офигеть! столько комментариев - люди сидят и с умным видом обсуждают информационный вброс good

        Ну давайте вы тему нам подбросьте ,если такой умник.. hi

        а вам поможет ?
        по сабжу: статья мусор ! Модераторы занимаются "охотой на ведьм". Вы обсуждаете фейк.
        ВКС и ВМС РФ закрыли квадрат в море, в районе катастрофы, будут искать обломки
        1. Purim Онлайн
          Purim Сегодня, 07:12
          0
          Цитата: тлауикол
          ВКС и ВМС РФ закрыли квадрат в море, в районе катастрофы, будут искать обломки

          А мужики то и не знали... laughing
  13. Роман777 Онлайн
    Роман777 Сегодня, 06:54
    0
    Израиль предоставил доказательства.
    Бомбы которымы отбомбились F16 выпускают с высоты 10000, ну минимум 8000 м. и бомбы выпустили с ростояния 100 км.Ил был на высоте 5000м. О какой подстпве вы говорите ? Заявления Шойгу это повторение слов генералов которые себя отмазывают. Тупые рукожопые сирийцы с такими же инструкторами убили 15 человек.
    Если Израиль получит сегодня инфу что Иран прислал оружие для хизбалы, он сегодня разбомбит всю поставку. Без разницы закрыто небо или нет
    1. тлауикол Офлайн
      тлауикол Сегодня, 07:02
      +1
      Справедливости ради : GBU можно и ниже сбросить, с меньшего расстояния hi
      Но для этого МО РФ нужно принять и изучить ваши доказательства, а не вставать в позу и назначать виновных ДО расследования ( как англичане в Солсбери или голланцы с Боингом )
    2. Сергей Гончаров Онлайн
      Сергей Гончаров Сегодня, 07:14
      0
      Ну - положим, если группировка Войск ПВО и ПРО ВКС в САР получит приказ применить в подобном случае ЗРС С-400 - "разбомбление поставки" может оказаться под некоторым вопросом... tongue hi
  14. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 06:58
    0
    На земле возможно идёт доработка ПВО и для этого нужно исключить при развёртывании беспокоящие полёты.
  15. vladcub Онлайн
    vladcub Сегодня, 07:08
    0
    Запрет полетов на неделю выглядит как-то не очень солидно, но в данный момент, когда Россию обложили санкциями, как медведя в берлоге,уже кое что.
    Вы внимательно читали:"Из сообщений ИЗРАИЛЬСКИХ новостных порталов"1)-сообщение СМИ Израиля, а они могут фантазировать сколько угодно: Свобода Слова.2) как сказано в сообщении:"Израиль вновь получит свободу действий в сирийском небе"они как бы подчеркивают:" мы избранное и можем творить,что хотим, а другим фигу". Опять таки это предположение репортеров, а им соврать, что сами знаете.