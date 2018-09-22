. Россия закрыла небо Сирии. На неделю

Из сообщений израильских новостных порталов стало известно, что Россия на этой неделе всё же действительно закрыла воздушное пространство Сирии от израильской авиации, уведомив об этом как Израиль, так и силы НАТО в регионе. Однако данное решение носит пока временный характер (всего на неделю), после чего предполагается, что Израиль якобы вновь получит свободу действий в сирийском небе.Официально заявлено, что зона, запретная к полётам, введена на время проведения неких учений группировки российских войск в Сирии и якобы связана исключительно с ними, однако реальная связь этой меры с гибелью российского самолёта несомненна.Действительно, несмотря на достаточно резкие заявления по данному инциденту МО РФ, президенту России своей взвешенной позицией удалось остудить «горячие головы» и не допустить прямой конфронтации нашей страны и Израиля. Однако, несмотря на визит в Москву командующего израильских ВВС, расследование гибели российской машины пока далеко от завершения, и на выяснение всех обстоятельств произошедшего может уйти очень много времени.Отметим, что факты, свидетельствующие о том, что израильские самолёты часто наносили свои удары по территории Сирии, вообще не заходя в её воздушное пространство, и о том, что между Сирией и Израилем уже несколько десятилетий идёт перманентная война, вряд ли окажут серьёзное влияние на инициированный Россией процесс.Больше того, если наша страна надолго закроет сирийское небо для израильской авиации, то главным бенефициаром такого решения будет не Россия и даже не Сирия, а Иран. Ведь тем самым будет реализована давняя мечта Ирана о сухопутном «коридоре безопасности» от его границ через Северное Междуречье и территорию Сирии до контролируемых из Тегерана анклавов движения «Хезболла» в Южном Ливане.Также отметим, что, кроме зоны непосредственно территории Сирийской Арабской Республики, Россия закрыла для полётов (как минимум до середины следующей недели) значительную зону в восточной части Средиземного моря между о. Кипр, Сирией и Ливаном.