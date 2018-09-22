МО Аргентины: Получен важный сигнал при поиске пропавшей ДЭПЛ "Сан-Хуан"

Министр обороны Аргентины Оскар Агуад сообщил средствам массовой информации о получении «важного сигнала» из района, в котором пропала подводная лодка ВМС страны. Сигнал якобы зафиксирован американскими специалистами из Ocean Infinity, которые в течение месяца проводят исследования в южной части Атлантики.Это далеко не первый «важный сигнал» в районе пропажи аргентинской подводной лодки. В конце прошлого года российские специалисты с помощью глубоководного аппарата исследовали объект, который был принят за фрагмент субмарины «Сан-Хуан». Однако объект, как выяснилось, никакого отношение к подлодке ВМС Аргентины не имел.Новый «важный сигнал» зафиксирован на глубине 280 м. О чём конкретно идёт речь, на данную минуту не сообщается.Напомним, что аргентинская подводная лодка перестала выходить на связь с базой ВМС страны 15 ноября прошлого года. На тот момент она осуществляла переход с базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту ДЭПЛ «Сан-Хуан» находились 44 человека.В декабре 2017 Минобороны Аргентины официально объявило о гибели членов команды субмарины. При этом ни одна из поисковых миссий (включая миссии США, Аргентины, России, Британии, Бразилии и др.) так и не смогла обнаружить подводную лодку при всей технической оснащённости.