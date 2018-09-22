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МО Аргентины: Получен важный сигнал при поиске пропавшей ДЭПЛ "Сан-Хуан"

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Министр обороны Аргентины Оскар Агуад сообщил средствам массовой информации о получении «важного сигнала» из района, в котором пропала подводная лодка ВМС страны. Сигнал якобы зафиксирован американскими специалистами из Ocean Infinity, которые в течение месяца проводят исследования в южной части Атлантики.

МО Аргентины: Получен важный сигнал при поиске пропавшей ДЭПЛ "Сан-Хуан"


Это далеко не первый «важный сигнал» в районе пропажи аргентинской подводной лодки. В конце прошлого года российские специалисты с помощью глубоководного аппарата исследовали объект, который был принят за фрагмент субмарины «Сан-Хуан». Однако объект, как выяснилось, никакого отношение к подлодке ВМС Аргентины не имел.


Новый «важный сигнал» зафиксирован на глубине 280 м. О чём конкретно идёт речь, на данную минуту не сообщается.

Напомним, что аргентинская подводная лодка перестала выходить на связь с базой ВМС страны 15 ноября прошлого года. На тот момент она осуществляла переход с базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту ДЭПЛ «Сан-Хуан» находились 44 человека.

В декабре 2017 Минобороны Аргентины официально объявило о гибели членов команды субмарины. При этом ни одна из поисковых миссий (включая миссии США, Аргентины, России, Британии, Бразилии и др.) так и не смогла обнаружить подводную лодку при всей технической оснащённости.
Использованы фотографии:
www.globallookpress.com
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7 комментариев
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  1. Грац Офлайн
    Грац Сегодня, 06:05
    -1
    столько времени прошло какой там нафиг сигнал все аккумуляторы 1000 раз уже успели сесть
    1. rotmistr60 Онлайн
      rotmistr60 Сегодня, 06:12
      +2
      о получении «важного сигнала»
      Речь идет не о сигнале с подводной лодки, а, как понимаю, о найденном каком-то объекте (фрагменте) на дне. Озабоченность аргентинцев можно понять. Неизвестность всегда держит в напряжении.
    2. игорка357 Офлайн
      игорка357 Сегодня, 06:25
      +2
      В эхолокации вы спец..это сразу видно..
  2. Purim Онлайн
    Purim Сегодня, 06:26
    -3
    Сказали бы просто "Она утонула.." И вопрос закрыт был бы.
  3. nPuBaTuP Офлайн
    nPuBaTuP Сегодня, 06:30
    -3
    Всплывет где нить у колумбийских наркокартелей...
  4. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:36
    0
    ... очередная интрига для публики.. а для родственников погибших?
  5. тлауикол Офлайн
    тлауикол Сегодня, 06:55
    0
    аргентинским газетам нужно же что то писать