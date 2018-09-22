Разведка США: Нам нечего противопоставить ракетному вооружению "Бореев" ВМФ РФ

Российские подлодки проекта «Борей» могут запустить множество ракет различного класса. И эта угроза, которую Соединённые Штаты на данный момент не смогли бы предотвратить.

Американский телеканал CNBC вышел с репортажем о том, что американская разведка узнала о планах России по развитию подводного флота. Со ссылкой на неназванный источник, который, как заявлено, знаком с отчётом разведки США, Россия сделала ставку именно на подводный флот, сократив расходы на модернизацию надводной составляющей ВМФ РФ.В материале заявлено, что ставка делается на субмарины, которые Россия может оснастить и гиперзвуковым оружием . Из материала:Телеканал напоминает, что «Бореи» несут на борту ядерное оружие – 20 ракет «Булава» (версия телеканала) с разделяющейся головной частью. Среди блоков, как утверждается, могут быть и гиперзвуковые.В частности, речь идёт о гиперзвуковых сегментах массой более тонны. Это маневрирующие блоки индивидуального наведения, которые в первую очередь и беспокоят американских «партнёров».На наращивание потенциала именно в этой сфере делается упор российского командования, как утверждает человек, назвавший себя знакомым с отчётом разведки США.На данный момент в составе Военно-морского флота России три подводных ракетных крейсера стратегического назначения проекта «Борей». Это «Юрий Долгорукий» (СФ), «Александр Невский» и «Владимир Мономах (ТОФ). В ближайшее время появится четвёртый «Борей» - «Князь Владимир». Его команда уже сформирована.