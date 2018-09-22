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Разведка США: Нам нечего противопоставить ракетному вооружению "Бореев" ВМФ РФ

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Американский телеканал CNBC вышел с репортажем о том, что американская разведка узнала о планах России по развитию подводного флота. Со ссылкой на неназванный источник, который, как заявлено, знаком с отчётом разведки США, Россия сделала ставку именно на подводный флот, сократив расходы на модернизацию надводной составляющей ВМФ РФ.

Разведка США: Нам нечего противопоставить ракетному вооружению "Бореев" ВМФ РФ


В материале заявлено, что ставка делается на субмарины, которые Россия может оснастить и гиперзвуковым оружием. Из материала:
Российские подлодки проекта «Борей» могут запустить множество ракет различного класса. И эта угроза, которую Соединённые Штаты на данный момент не смогли бы предотвратить.



Телеканал напоминает, что «Бореи» несут на борту ядерное оружие – 20 ракет «Булава» (версия телеканала) с разделяющейся головной частью. Среди блоков, как утверждается, могут быть и гиперзвуковые.

В частности, речь идёт о гиперзвуковых сегментах массой более тонны. Это маневрирующие блоки индивидуального наведения, которые в первую очередь и беспокоят американских «партнёров».

На наращивание потенциала именно в этой сфере делается упор российского командования, как утверждает человек, назвавший себя знакомым с отчётом разведки США.

На данный момент в составе Военно-морского флота России три подводных ракетных крейсера стратегического назначения проекта «Борей». Это «Юрий Долгорукий» (СФ), «Александр Невский» и «Владимир Мономах (ТОФ). В ближайшее время появится четвёртый «Борей» - «Князь Владимир». Его команда уже сформирована.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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9 комментариев
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  1. Purim Онлайн
    Purim Сегодня, 06:30
    0
    Все верно сша чуют...Наши подлодки ,это последний аргумент в любом конфликте и последний для всего мира.Не злите русских господа!
    1. игорка357 Офлайн
      игорка357 Сегодня, 06:44
      0
      Даже все ядерное оружие на планете,не сможет уничтожить жизнь на земле!Не надо сказок про ядерную зиму и гибель человечества, просто вернемся в прошлый век..но человек такая зараза, что мы очень быстро загадим и заселим планету снова!
  2. Ростовчанин Онлайн
    Ростовчанин Сегодня, 06:31
    +1
    После слов "несут 20 ракет Булава" читать теряет смысл...
  3. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:38
    0
    американская разведка узнала о планах России по развитию подводного флота.

    ... из ютуба, походу... laughing
  4. Vadim851 Онлайн
    Vadim851 Сегодня, 06:41
    +2
    Да ладно? Выпрашивание денег из бюджета. Их Трайдент вполне нормально справляется со своей функцией, БЧ не маневрирующие но забрасываемый вес то какой. Булава думаю слишком легка, чтобы несколько гиперзвуковых маневрирующих нести, для этого есть МБР шахтного базирования тяжелого класса.
    1. rotmistr60 Онлайн
      rotmistr60 Сегодня, 06:50
      0
      Выпрашивание денег из бюджета
      Да куда уже больше - 700 с лишним млрд только Сша, а еще какой-никакой но потенциал других стран НАТО. Просто угроза должна существовать для американцев всегда, даже виртуально и конечно постоянно озвучиваться. Иначе чем оправдывать существование НАТО?
      1. Vadim851 Онлайн
        Vadim851 Сегодня, 07:08
        0
        Аппетит приходит во время еды, ведь чем больше денег тем больше еще хочется, нужно же осваивать.
  5. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 06:45
    0
    Разведка США: Нам нечего противопоставить ракетному вооружению "Бореев" ВМФ РФ
    А Капитан Америка???!!!! belay laughing wassat
    Телеканал напоминает, что «Бореи» несут на борту ядерное оружие – 20 ракет «Булава» (версия телеканала) с разделяющейся головной частью. Среди блоков, как утверждается, могут быть и гиперзвуковые.
    Увольте своего экперДа.И взорвите тот подземный переход где тот эксперД свою бумажку купил. laughing
  6. Сергей Гончаров Офлайн
    Сергей Гончаров Сегодня, 06:59
    0
    Есть такие фишки, как "коэффициент оперативного напряжения РПКСН" и "оперативная устойчивость группировки РПКСН". По ним "в месте интересном, нескучном, ароматном" laughing был даже ВМФ СССР. А уж ВМФ Российской Федерации сейчас... request negative