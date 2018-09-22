94-летний экс-надзиратель немецкого концлагеря сядет на скамью подсудимых
В Германии 6 ноября начнётся судебный процесс в отношении 94-летнего бывшего надзирателя нацистского концентрационного лагеря «Штутгоф», который находился во время Второй мировой войны недалеко от польского Гданьска. Об этом сообщает немецкая радиокомпания DW, ссылаясь на информационное агентство DPA.
Прокуратура предъявила 94-летнему мужчине обвинения в том, что он был причастен к убийству сотен заключённых концлагеря в период с 1942 по 1945 годы.
Интересен тот факт, что дело экс-надзирателя будет находиться на рассмотрении судебной палаты по делам несовершеннолетних, так как бывшему эсэсовцу на момент совершения преступлений, в которых он обвиняется, не было 21 года.
По мнению следствия, 94-летний мужчина знал о том, что сотни людей подвергались мучительным пыткам в газовых камерах, многие заключённые были расстреляны или умерли по причине подорванного в концлагере здоровья. Сам экс-надзиратель отрицает все обвинения в свой адрес.
Кроме того, как сообщают в суде, ещё один житель Германии, 93-летний мужчина, может в скором времени предстать перед судом по тем же самым обвинениям. Скорее всего, судебный процесс по его делу будет проходить отдельно, так как решается вопрос о его способности принимать участие в заседаниях.
Эти факты говорят о последовательности Германии в деле наказания нацистских преступников.
Прокуратура предъявила 94-летнему мужчине обвинения в том, что он был причастен к убийству сотен заключённых концлагеря в период с 1942 по 1945 годы.
Интересен тот факт, что дело экс-надзирателя будет находиться на рассмотрении судебной палаты по делам несовершеннолетних, так как бывшему эсэсовцу на момент совершения преступлений, в которых он обвиняется, не было 21 года.
По мнению следствия, 94-летний мужчина знал о том, что сотни людей подвергались мучительным пыткам в газовых камерах, многие заключённые были расстреляны или умерли по причине подорванного в концлагере здоровья. Сам экс-надзиратель отрицает все обвинения в свой адрес.
Кроме того, как сообщают в суде, ещё один житель Германии, 93-летний мужчина, может в скором времени предстать перед судом по тем же самым обвинениям. Скорее всего, судебный процесс по его делу будет проходить отдельно, так как решается вопрос о его способности принимать участие в заседаниях.
Эти факты говорят о последовательности Германии в деле наказания нацистских преступников.
- Использованы фотографии:
- Википедия
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