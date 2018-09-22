Новости

94-летний экс-надзиратель немецкого концлагеря сядет на скамью подсудимых

10
В Германии 6 ноября начнётся судебный процесс в отношении 94-летнего бывшего надзирателя нацистского концентрационного лагеря «Штутгоф», который находился во время Второй мировой войны недалеко от польского Гданьска. Об этом сообщает немецкая радиокомпания DW, ссылаясь на информационное агентство DPA.

94-летний экс-надзиратель немецкого концлагеря сядет на скамью подсудимых


Прокуратура предъявила 94-летнему мужчине обвинения в том, что он был причастен к убийству сотен заключённых концлагеря в период с 1942 по 1945 годы.


Интересен тот факт, что дело экс-надзирателя будет находиться на рассмотрении судебной палаты по делам несовершеннолетних, так как бывшему эсэсовцу на момент совершения преступлений, в которых он обвиняется, не было 21 года.

По мнению следствия, 94-летний мужчина знал о том, что сотни людей подвергались мучительным пыткам в газовых камерах, многие заключённые были расстреляны или умерли по причине подорванного в концлагере здоровья. Сам экс-надзиратель отрицает все обвинения в свой адрес.

Кроме того, как сообщают в суде, ещё один житель Германии, 93-летний мужчина, может в скором времени предстать перед судом по тем же самым обвинениям. Скорее всего, судебный процесс по его делу будет проходить отдельно, так как решается вопрос о его способности принимать участие в заседаниях.

Эти факты говорят о последовательности Германии в деле наказания нацистских преступников.
Использованы фотографии:
Википедия
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

10 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. nPuBaTuP Офлайн
    nPuBaTuP Сегодня, 06:48
    -1
    Я понимаю что нацизм и фашизм это плохо....но стариков может не стоит за это мучить?...тем более это надзиратели....они ведь не растреливали и не душили газом....
    1. игорка357 Офлайн
      игорка357 Сегодня, 06:51
      +1
      Ага..только издевались и глумились, расстреливать не имели полномочий..но думаю делали бы это с удовольствием,как и большинство фашистов!Нет уж уважаемый,хоть и перед сметртью,пусть знают..расплата наша их!
      1. Stas157 Онлайн
        Stas157 Сегодня, 07:03
        -2
        . Эти факты говорят о последовательности Германии в деле наказания нацистских преступников.

        Хороша последовательность, подождать когда фашистских недобитков останутся единицы, а тем кто остался стукнул уже десятый десяток, и за минуту до смерти, посадить, этих уже слабо соображаюших стариков.
    2. Examenatornick Офлайн
      Examenatornick Сегодня, 06:55
      +1
      Они преступники.Преступник должен понести наказание.
    3. Rusland Онлайн
      Rusland Сегодня, 06:56
      +3
      hi Ну почему же, надзиратели являлись нижним звеном в деле уничтожения узников концлагерей, так сказать были в постоянном личном контакте с ними, с вытекающими от сюда последствиями.
  2. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 06:51
    0
    Последовательность?А до этого он прекрасно себе жил..Последовательно было если бы их после войны закрыли..
  3. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 06:53
    +2
    что толку, на украине пол страны последышей выросло.
  4. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 06:59
    +1
    А шпроты еще не подали протест? Как-никак их "хероя" судят!
  5. Purim Онлайн
    Purim Сегодня, 07:03
    0
    У них под носом в Киеве фашиствующие бандеровцы шабаш устроили ..А они старикана по судам таскают (прибили бы просто и все..) negative soldier
  6. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 07:03
    0
    Ерунда какая - это же просто работник санатория.