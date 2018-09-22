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Позывной "Филарет". Насильственный перевод прихожан в Киевский патриархат

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В Киеве уже подсчитывают возможную прибыль от получения от так называемого Вселенского патриарха автокефалии УПЦ Киевского патриархата. Кроме того, обозначается ещё одна цель, которая преследуется западными спецслужбами в деле получения УПЦ КП самостоятельной патриархии. Эту цель фактически выдал Филарет (Денисенко). Примечательно, что свои рассуждения Филарет представил после поездки в США радиостанции «Голос Америки».

Позывной "Филарет". Насильственный перевод прихожан в Киевский патриархат


По его словам, после получения автокефалии Украинской православной церковью Киевского патриархата Московский патриархат «уменьшится вдвое» и «перестанет претендовать на первое место среди православных церквей».


Филарет, который ещё несколько месяцев назад писал в Москву «покаянное» письмо, после встреч с представителями американских политических кругов и спецслужб теперь объявил о том, что Путин использует УПЦ Московского патриархата как «средство давления на Украину».

Все эти заявления Филарета (Денисенко) говорят о том, что принимается чисто политическое решение. Ни религии, ни тем более веры тут нет ни капли. Ведь, по новой украинской традиции, никто в Киеве (и уж тем более в Вашингтоне) не собирается интересоваться мнением непосредственно украинского народа по поводу того, в какую церковь тому ходить. А после заявлений президента Порошенко о том, что «Украина теперь будет молиться своим богам», становится окончательно понятно, что вся эта деятельность даже к самому православию не имеет никакого отношения.

Филарет (Денисенко), которого консультируют американские лоббисты идей разрыва всех связей с Россией, говоря о сокращении Московского патриархата вдвое, почему-то уверен в том, что все прихожане УПЦ МП вдруг переметнуться на его сторону. Или и здесь всё будет насаждаться кровью, как это в последнее время принято на Украине?

Для справки: Филарету (Михаилу Денисенко) 89 лет. Он уроженец Донбасса.
Использованы фотографии:
Википедия
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3 комментария
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  1. Purim Онлайн
    Purim Сегодня, 07:07
    +1
    Россию политически и экономически раздавить неудалось ..Теперь взялись за нашу православную веру "разделяй и влавствуй..!"..
    А это очень серьезно Православная вера , это тот стержень на котором Россия стояла стоит и будет стоять ! Храни Бог Россию! Прорвемся и в этой войне ..
  2. Strashila Онлайн
    Strashila Сегодня, 07:12
    0
    Маразм и алчность... алчность и маразм, пора о душе думать... а он о теплом местечке в преисподней.
  3. Shiva83483 Онлайн
    Shiva83483 Сегодня, 07:12
    0
    Этого раскольника, черти в аду заждались-котел персональный драить устали, сковородку начищать....зажился упырь на этом свете, зажился...