Позывной "Филарет". Насильственный перевод прихожан в Киевский патриархат

В Киеве уже подсчитывают возможную прибыль от получения от так называемого Вселенского патриарха автокефалии УПЦ Киевского патриархата. Кроме того, обозначается ещё одна цель, которая преследуется западными спецслужбами в деле получения УПЦ КП самостоятельной патриархии. Эту цель фактически выдал Филарет (Денисенко). Примечательно, что свои рассуждения Филарет представил после поездки в США радиостанции «Голос Америки».По его словам, после получения автокефалии Украинской православной церковью Киевского патриархата Московский патриархат «уменьшится вдвое» и «перестанет претендовать на первое место среди православных церквей».Филарет, который ещё несколько месяцев назад писал в Москву «покаянное» письмо, после встреч с представителями американских политических кругов и спецслужб теперь объявил о том, что Путин использует УПЦ Московского патриархата как «средство давления на Украину».Все эти заявления Филарета (Денисенко) говорят о том, что принимается чисто политическое решение. Ни религии, ни тем более веры тут нет ни капли. Ведь, по новой украинской традиции, никто в Киеве (и уж тем более в Вашингтоне) не собирается интересоваться мнением непосредственно украинского народа по поводу того, в какую церковь тому ходить. А после заявлений президента Порошенко о том, что «Украина теперь будет молиться своим богам», становится окончательно понятно, что вся эта деятельность даже к самому православию не имеет никакого отношения.Филарет (Денисенко), которого консультируют американские лоббисты идей разрыва всех связей с Россией, говоря о сокращении Московского патриархата вдвое, почему-то уверен в том, что все прихожане УПЦ МП вдруг переметнуться на его сторону. Или и здесь всё будет насаждаться кровью, как это в последнее время принято на Украине?Для справки: Филарету (Михаилу Денисенко) 89 лет. Он уроженец Донбасса.