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"Белые сказки". YouTube удалил ролик с разоблачением фейка о химатаке в Сирии

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В сервисе видеопубликаций YouTube появилась та самая запись с инсценировкой кадров якобы спасения жертв химической атаки в Сирии «Белыми касками». О возможной готовящейся провокации ранее неоднократно заявляли представители российского координационного центра по примирению враждующих сторон. На кадрах представлено «несколько спасений», которые фактически являются дублями при съёмках этой постановки.

"Белые сказки". YouTube удалил ролик с разоблачением фейка о химатаке в Сирии


Спустя непродолжительное время бдительные модераторы YouTube удалили ролик с постановкой «Белых касок» без объяснения причин. Ролик, в частности, был опубликован на канале сирийского информационного агентства SANA и на нескольких правозащитных каналах.


Пятиминутное видео содержит несколько отличающихся друг от друга сцен. При этом на видео меняется расстановка одних и тех же действующих лиц, которые ранее так же появлялись в «спасательных роликах» организации «Белые каски». Эту организацию в нашей стране уже нарекли «Белыми сказками» из-за их откровенных постановок, не имеющих ничего общего с реальностью.

В одной из сцен «отравленного солдатами Асада» мужчину несут на носилках и поливают водой ребёнка в машине. А в другой сцене «отравленный» уже чудесным образом исцелился (неужели британские чудо-медики добрались до Сирии прямо из Солсбери?..) и сам помогает поливать ребёнка водой. При этом, если соединить все эти кадры, то на ребёнка в итоге вылили несколько ведер воды – в общем, чудом «спасли».
Обращает на себя внимание то, что в условиях тотальной нехватки пресной воды в Сирии у «Белых касок» с водой никаких проблем нет.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/pg/Syria-Civil-Defence-Idlib-The-WhiteHelmets
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46 комментариев
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  1. Фил77 Офлайн
    Фил77 Сегодня, 07:38
    +9
    Кто финансирует эту контору,тот и пишет им сценарий действий.Иногда сценарист бывает немного под *дурью*,или невнимателен.
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 07:40
      +7
      Цитата: Фил77
      Иногда сценарист бывает немного под *дурью*,или невнимателен.

      Да нет , просто из всех дублей надо выбрать наиболее эффектный , чтобы Иванку до слёз довести .
      1. Фил77 Офлайн
        Фил77 Сегодня, 07:50
        +3
        Павел,утро доброе!У них похоже в последнее время косяки участились,видно сценарист оч.много курит забористое что-то.
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 07:54
          +7
          Взаимно , Сергей ! hi
          Цитата: Фил77
          сценарист оч.много курит забористое что-то

          В Голливуде это норма , даже в обычных фильмах у них косяков (как в прямом , так и в переносном смыслах) хватает .
          1. Злой543 Онлайн
            Злой543 Сегодня, 08:11
            +11
            Просто выложили до срока официальной премьеры, пиратская копия laughing так сказать
            1. Тибидох Офлайн
              Тибидох Сегодня, 08:16
              +1
              Цитата: Злой543
              пиратская копия

              Неа, режиссерская версия. yes
      2. ul_vitalii Офлайн
        ul_vitalii Сегодня, 07:54
        +3
        Паша, здравствуй! hi Иванка и так от трампушки вся в слезах. Без слез, уже наших, на неё и не взглянешь. smile
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 07:59
          +8
          Виталий hi
          Цитата: ul_vitalii
          Иванка и так от трампушки вся в слезах.

          Это её личные проблемы . Так нет же : прибежит вся в соплях к папуле и попросит бахнуть по Сирии топорами в защиту детишек ...
          Цитата: ul_vitalii
          Без слез, уже наших, на неё и не взглянешь.

          Красивая внешняя оболочка скрывает гнилое нутро , ИМХО .
      3. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 08:14
        +6
        Доброе утро,Паш.."Спасатели"чуть не утопили ребенка..Удоды..
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 08:15
          +3
          Дима , привет ! hi
          Цитата: 210окв
          Удоды..

          Это даже не обсуждается . В погоне за максимальной реалистичностью постановки плюют на всё . sad
          1. sabakina Онлайн
            sabakina Сегодня, 10:43
            +1
            Паша, здарова! Зато напился на несколько дней вперёд! Вода то, пишут питьевая...
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 11:00
              0
              Привет , Слава ! hi
              Цитата: sabakina
              Вода то, пишут питьевая..

              Чем на всякие постановки питьевую воду переводить - лучше бы мирным жителям отдали , борцуны чёртовы .
      4. Зяблицев Офлайн
        Зяблицев Сегодня, 09:21
        +3
        Рад приветствовать, Паш hi Постановочные провокации всегда лежали в основе англосакской политики...Впрочем чувствуются в Иванке славянские корни - пусть и постановочные кадры, но она милосердно сострадает людям, а вот англо-еврейская злобная старушка Клинтон веселиться и хохочет, радуясь человеческой смерти! Глубинное различие между славянской духовностью и англосакской жестокой ментальностью!
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 11:02
          0
          Категорически приветствую , Женя ! hi
          Цитата: Зяблицев
          Глубинное различие между славянской духовностью и англосакской жестокой ментальностью!

          good Вот оно-то и бесит наглосаксов . Разный подход к жизни и разный взгляд на одни и те же вещи .
    2. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 08:54
      +5
      Видео к новости
      1. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 09:03
        +1
        На форумах пишут, что это не "новая постановка, а "рабочие кадры" не вошедшие в прежние постановки.
        1. sabakina Онлайн
          sabakina Сегодня, 10:46
          +1
          Какая разница, новое или старое? Главное, что это спектакль. Причём на уровне нашего школьного драмкружка.
  2. фигвам Онлайн
    фигвам Сегодня, 07:42
    +2
    "Белые сказки". YouTube удалил ролик с разоблачением фейка о химатаке в Сирии

    Разоблачение будет мешать западным СМИ показывать новый фейк об хим. атаке в Идлибе.
    1. ul_vitalii Офлайн
      ul_vitalii Сегодня, 08:00
      +3
      В некотором роде да и то, где просочится в интернет, но в посещаемых и навязанных для общественности СМИ этого не будет, всё куплено и давно оплачено, то есть создан общественный информационный вакуум.
  3. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 07:55
    +4
    Надо срочно кого-то расстрелять в Конгрессе матрасников , можно иначе ( ледоруб вышлю, мексиканцев хватает ) . Достали уже... am Да и Британия там что-то вякает..
  4. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 08:04
    +1
    всё что попало в интернет там и останется. надо было им обратится к другим студиям чтобы распространили ролики
  5. Boris55 Офлайн
    Boris55 Сегодня, 08:05
    +9
    Вопрос к администрации сайта.
    Не пора ли нам своим видео хостингом пользоваться? Я имею в виду возможность вставки видео на сайт не только с их ютуба, но и с нашего скажем маила. Глядишь и остальной народ расейский нашему примеру последует и на фиг тогда нам этот ютуб нужен будет.
    1. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 08:31
      0
      А в чем проблема ? копируешь и вставляешь. Не испытывал проблем. С чего Вам видео вставить ?, запросто.
      1. Boris55 Офлайн
        Boris55 Сегодня, 08:45
        +1
        Цитата: федоров
        Не испытывал проблем.

        Именно с маила? Пробую:

        [media=https://my.mail.ru/mail/bit-04/video/_myvideo/81.html]

        И ни чего не получается sad
      2. Лелёк Онлайн
        Лелёк Сегодня, 11:07
        +1
        Цитата: федоров
        С чего Вам видео вставить ?, запросто.

        hi , Валерий.
        Намедни прошла инфа о 22 тоннах золота и $2 млрд, захваченных нашими в Идлибе.

        Сведения не проверенные и не подтверждённые. Может быть есть ролик на эту тему, Спасибо. request yes
  6. Piramidon Офлайн
    Piramidon Сегодня, 08:10
    +4
    Спустя непродолжительное время бдительные модераторы YouTube удалили ролик с постановкой «Белых касок» без объяснения причин.

    YouTube подчиняется тем же хозяевам, что и "белые каски". А ведь кто то верит в непогрешимость и непредвзятость этого видеохостинга и отсылает туда своих оппонентов в спорах. Типа - "да ведь это на YouTube размещено, а значит 100% правда"
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 08:15
      +6
      Что за слово такое фейк... Беспардонно вранье более точное определение....
      1. Лелёк Онлайн
        Лелёк Сегодня, 11:19
        0
        Цитата: Vard
        Что за слово такое фейк... Беспардонно вранье более точное определение....

        hi
        Тут важно другое - кто творит эти фейки, на основании которых принимаются судьбоносные решения. Например - фейкотворец Макларен, с подачи которого были поломаны судьбы сотен российских, и не только, спортсменов. Сейчас этот скунс роняет слюни и сопли, ничуть не покаявшись перед оклеветанными им людьми. Бить по фейку надо, но более - бить по фейкотворцам.
    2. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 08:30
      +3
      Тут смешнее другое. Весь прошлый год наблюдал там рекламу электронной площадки с даркнета на которой можно купить любой наркотик. Гидра которая. Неделями шли. При чем писали жалобы тысячи людей. Ноль эмоций. Перерыв неделя и пошло по новой. А тут такая скорость блокировки...
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:13
    +2
    неужели нельзя этих скатов выловить и спрятать тюрьму,или депортировать без права появления в сирии навсегда,а саму организацию офицеально признать в сирии экстремисткой со всеми вытикающими последствиями am
  8. Azim77 Онлайн
    Azim77 Сегодня, 08:17
    0
    При спасательных операциях, свою помощь предлагают разные страны. Так как вопрос "спасения населения" превращается в вопрос ответных мер, угроз и бомбардировок, то предложить участие в операциях по якобы спасению жертв свою помощь и отказ приравнять к лжи и обману. Ведь монопольное право на спасение "белым сказкам" никто не давал, почему это не может происходить при международном участии? С участием всех сторон, в том числе и из Сирии.
    Хотя и так ясно, что патроны "белых сказок" будут максимально сопротивляться этому и придумывать отмазки. Но сам факт отказа можно будет внести в копилку против лжи и обмана.
  9. Purim Онлайн
    Purim Сегодня, 08:18
    +6
    Все мы ждали провокации "белых касок " ,но увы Ассада подставили еще круче и циничней ...Не ожидал ,если честно такой циничной подставы! Ну евреи ,ну "затейники" все просчитали.. request
    Теперь ход за нами..
  10. НашеДелоПравое Офлайн
    НашеДелоПравое Сегодня, 08:29
    0
    Когда уже наши киностудии научатся делать подобные пропагандистские фильмы ?
    1. Николай Фёдоров Офлайн
      Николай Фёдоров Сегодня, 10:47
      0
      Цитата: НашеДелоПравое
      Когда уже наши киностудии научатся делать подобные пропагандистские фильмы ?

      Есть у нас умельцы и давно уже делают прекрасные вещи. Но проблема в том, что это ещё надо донести до зрителей. А у Запада тут первенство неоспоримое.
  11. мыслитель Офлайн
    мыслитель Сегодня, 08:31
    0
    бдительные модераторы YouTube удалили ролик
    это понятно, а на сайте агентства SANA кто удалил? Или я что-то не понимаю.https://www.sana.sy/ru/?cat=12129
  12. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:34
    +3
    (неужели британские чудо-медики добрались до Сирии прямо из Солсбери?..)
    Отлично подкололи с учетом того, что МИ-6 играет не последнюю роль в поддержке этой организации и разработки планов ее действий. По поводу удаленного ролика - поздновато хватились когда сотни посмотрели, а кто-то и скопировал. Но даже такие ролики к сожалению не окажут должного воздействия на поведение некоторых стран в СБ ООН.
  13. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 08:36
    +2
    Пятиминутное видео содержит несколько отличающихся друг от друга сцен. При этом на видео меняется расстановка одних и тех же действующих лиц, которые ранее так же появлялись в «спасательных роликах» организации «Белые каски».
    ..."Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное - этот самый... реализм! ... "
  14. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:53
    +2
    ... каски ждут два красных свистка от мерикатосов, когда трамп созреет на ракетный удар, тогда и выставят в эфир...
  15. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 09:03
    +1
    Цитата: Фил77
    Кто финансирует эту контору,тот и пишет им сценарий действий.Иногда сценарист бывает немного под *дурью*,или невнимателен.

    Да все эти Пэйсбуки,Свиttеры ТыТрубы и прочая шелупонь - это рупор сионистов. С 2014 г ( Одесса ) свободный интернет закончился.
    Но для большаей части людей - всё божья роса - они в лесу и деревьев не увидят.
  16. Владыка-Вселенский Офлайн
    Владыка-Вселенский Сегодня, 09:10
    -2
    Все урапатриоты типа Никонова или Железняка из Госдумы,в один голос пищат мол Россия борится там только с терроризмом,мы не пришли в Сирию чтобы столкнуться лбами с США и НАТО.Такие же урапатриоты из секты единой России тут на сайте ооочень не довольны когда некоторые пользователи катят бочку на верхушку,применяя такие грязные приёмы ввиде фраз" Это контрпродуктивно","Россия соблюдает международное право","Наша база не задета", Главное наших людей не троньте, остальное всё можете бомбить"," случай с евреями это вам не как с турками".Обзывают их троллями и т.д.
    Именуйте и меня троллем тогда ,но я соглашусь со всеми троллями, когда те обвиняют власть беззубой,трусливой,недальновидной.Меня умиляет тот факт что трусость они представляют как стратегию.
    А если запад уничтожит всех сирийцев,мы также будем заявлять что Россия в Сирии толье для уничтожения ИГИЛа ?.А если Асада прихлопнут...а если одна опозиция там останется,что тогда мы будем заявлять...
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 09:23
      0
      Цитата: Владыка-Вселенский
      А если


      Волков бояться - в лес не ходить.
    2. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 09:25
      +1
      Цитата: Владыка-Вселенский
      .Меня умиляет тот факт что трусость они представляют как стратегию.

      Хотите с США повоевать? А бункер у вас есть подходящий, в котором вы сможете комфортно обрастать бородой?
  17. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 09:22
    +2
    Пора бы уже на ВО запилить поддержку альтернативных видеохостингов.
  18. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 09:54
    0
    Отлично наши "спецы" сработали! Пять баллов. Я как то писал, что для дезавуирования этого "фейка" надо достать несмонтированные записи. Сразу со съемочной площадки. Видимо, наши "спецы" читают ВО! wassat laughing
  19. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 10:15
    +2
    Пойдя в военном училище курс подготовки по "химии", набегавшись в ОЗК, натерев морду лица противогазом, намучавшись с взятием проб с грунта и приняв участие в "спасении однокурсников" под присмотром полевой медицины, я только сейчас понял что всё это было фигнёй. Ведро на все случаи жизни - и тебе полегчает. Спасибо, пастухи баранов в строительных касках!
  20. Mariner Офлайн
    Mariner Сегодня, 10:15
    0
    Ну Ютуб давно известен своей демократичностью wink