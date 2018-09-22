"Белые сказки". YouTube удалил ролик с разоблачением фейка о химатаке в Сирии

В сервисе видеопубликаций YouTube появилась та самая запись с инсценировкой кадров якобы спасения жертв химической атаки в Сирии «Белыми касками». О возможной готовящейся провокации ранее неоднократно заявляли представители российского координационного центра по примирению враждующих сторон. На кадрах представлено «несколько спасений», которые фактически являются дублями при съёмках этой постановки.Спустя непродолжительное время бдительные модераторы YouTube удалили ролик с постановкой «Белых касок» без объяснения причин. Ролик, в частности, был опубликован на канале сирийского информационного агентства SANA и на нескольких правозащитных каналах.Пятиминутное видео содержит несколько отличающихся друг от друга сцен. При этом на видео меняется расстановка одних и тех же действующих лиц, которые ранее так же появлялись в «спасательных роликах» организации «Белые каски». Эту организацию в нашей стране уже нарекли «Белыми сказками» из-за их откровенных постановок, не имеющих ничего общего с реальностью.В одной из сцен «отравленного солдатами Асада» мужчину несут на носилках и поливают водой ребёнка в машине. А в другой сцене «отравленный» уже чудесным образом исцелился (неужели британские чудо-медики добрались до Сирии прямо из Солсбери?..) и сам помогает поливать ребёнка водой. При этом, если соединить все эти кадры, то на ребёнка в итоге вылили несколько ведер воды – в общем, чудом «спасли».Обращает на себя внимание то, что в условиях тотальной нехватки пресной воды в Сирии у «Белых касок» с водой никаких проблем нет.