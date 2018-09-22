В ВСУ тестируют новые бронежилеты с улучшенной системой теплообмена

Демферно-климатическая система Wind из 6-мм усиленной сетки с антибактериальным покрытием обеспечивает эффективную защиту от кинетической энергии пули и дополнительно улучшает систему теплообмена.

На Украине в тестовом режиме осуществляется эксплуатация бронежилетов от компании Rarog (Харьковский завод средств индивидуальной защиты). Партия бронежилетов передана в десантную бригаду ВСУ. Сообщается о том, что эксплуатация бронежилетов осуществляется военнослужащими 95-й дшб ВСУ в условиях, «максимально приближённым к боевым».В последнее время именно 95-й десантно-штурмовая бригада вооружённых сил Украины стала своеобразной «площадкой» для тестирования экипировки. Так, на днях сообщалось о завершении тестирования так называемым треккинговых ботинок, которые военнослужащие ВСУ будут использовать в качестве летней обуви после закупки крупной её партии министерством обороны.По заявлению главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, на данный момент идёт сравнение степени защиты бронежилета от пуль и осколков с другими версиями бронежилетов. Сообщается, что в тестируемых «брониках» общая площадь защиты увеличена за счёт наличия боковых панелей. Речь идёт о дополнительной баллистической защите боковых проекций. Сообщается о возможности дооснащения бронежилетов дополнительными керамическими плитами ICW.При этом, как заявлено, масса бронежилета снижена в сравнении с имеющимися аналогами.Из сообщения производителя:Есть вариант бронежилета с дополнительными фастами в местах соединения лямок - для возможности надеть его без снятия защитного шлема.Между тем, украинские интернет-магазины уже давно предлагают бронежилеты от Rarog. Так, бронежилет Plastoon-3 с бронеплитами различного класса защиты можно приобрести по цене от 4,4 тыс. гривен. Это около 10 тысяч рублей.