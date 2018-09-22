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В ВСУ тестируют новые бронежилеты с улучшенной системой теплообмена

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На Украине в тестовом режиме осуществляется эксплуатация бронежилетов от компании Rarog (Харьковский завод средств индивидуальной защиты). Партия бронежилетов передана в десантную бригаду ВСУ. Сообщается о том, что эксплуатация бронежилетов осуществляется военнослужащими 95-й дшб ВСУ в условиях, «максимально приближённым к боевым».

В ВСУ тестируют новые бронежилеты с улучшенной системой теплообмена


В последнее время именно 95-й десантно-штурмовая бригада вооружённых сил Украины стала своеобразной «площадкой» для тестирования экипировки. Так, на днях сообщалось о завершении тестирования так называемым треккинговых ботинок, которые военнослужащие ВСУ будут использовать в качестве летней обуви после закупки крупной её партии министерством обороны.


По заявлению главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, на данный момент идёт сравнение степени защиты бронежилета от пуль и осколков с другими версиями бронежилетов. Сообщается, что в тестируемых «брониках» общая площадь защиты увеличена за счёт наличия боковых панелей. Речь идёт о дополнительной баллистической защите боковых проекций. Сообщается о возможности дооснащения бронежилетов дополнительными керамическими плитами ICW.

При этом, как заявлено, масса бронежилета снижена в сравнении с имеющимися аналогами.



Из сообщения производителя:
Демферно-климатическая система Wind из 6-мм усиленной сетки с антибактериальным покрытием обеспечивает эффективную защиту от кинетической энергии пули и дополнительно улучшает систему теплообмена.


Есть вариант бронежилета с дополнительными фастами в местах соединения лямок - для возможности надеть его без снятия защитного шлема.

Между тем, украинские интернет-магазины уже давно предлагают бронежилеты от Rarog. Так, бронежилет Plastoon-3 с бронеплитами различного класса защиты можно приобрести по цене от 4,4 тыс. гривен. Это около 10 тысяч рублей.
Использованы фотографии:
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63 комментария
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  1. mig29mks Офлайн
    mig29mks Сегодня, 08:48
    +2
    Жарко стало?
    1. Purim Онлайн
      Purim Сегодня, 09:05
      0
      Цитата: mig29mks
      Жарко стало?

      Аха потеют сильно на границе с Донбассом.. laughing Памперсы тоже в комплекте надеюсь ?
    2. Зяблицев Офлайн
      Зяблицев Сегодня, 09:27
      +3
      В каждом украинце вижу бандеровца! Тут на медни по Питеру один клоун с желто-блакидной майке с надписью РУХ и езе какой то блевотиной шел, но вел с собой маленькую девочку за руку...Естественно его никто не трогал, но желание провести хук с правой родилось мгновенно!
      Что же касается бронежилетов - то любая продукция ВПК Украины направленно не на повышение боеготовности или, как здесь, защиты военнослужащего, а на увеличение счетов всем известной группе лиц в оффшорах!
      1. Антарес Онлайн
        Антарес Сегодня, 09:50
        0
        Цитата: Зяблицев
        В каждом украинце вижу бандеровца!

        наши националисты(радикальные) очень хотели такого же эффекта, но у них не получилось. lol
  2. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 08:48
    +1
    Хватит уже над украинскими солдатами проводить эксперименты, как то даже жалко их становится laughing На первом фото боец исхудавший, под весом броника на таких тонких ножках..
    1. Purim Онлайн
      Purim Сегодня, 09:14
      +1
      Цитата: Svarog
      Хватит уже над украинскими солдатами проводить эксперименты, как то даже жалко их становится

      История повторяется ..)))

      Нас не победить никому в этом мире , мы слишком многое пережили за свою историю..
      Вот такие дела православные .
  3. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:49
    +4
    Есть вариант бронежилета с дополнительными фастами в местах соединения лямок - для возможности надеть его без снятия защитного шлема.

    ... и четырмя клямками, чтобы хоронить было удобно... bully
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 08:54
      +4
      Сергей , привет ! hi Вот интересно : этот броник очередная поделка кружка "Очумелые ручки" или реальное индивидуальное средство защиты ? what
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 09:02
        -12
        Так проверь,аника-воин.Интересно ему.
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 09:05
          +6
          Не хами , морячок .
          1. Jolly oldster sailor Онлайн
            Jolly oldster sailor Сегодня, 09:15
            -7
            А то что?Ещё больше минусиков подкинешь с друганами? laughing laughing laughing
            1. Svarog Онлайн
              Svarog Сегодня, 09:44
              +3
              Цитата: Jolly oldster sailor
              А то что?Ещё больше минусиков подкинешь с друганами? laughing laughing laughing

              Да народец тут такой..собрались шоблой друг друга в званиях подняли и гасят тех, кто иное мнение на происходящее имеет.. из под тишка так.. В общем вояки те еще....
              1. Jolly oldster sailor Онлайн
                Jolly oldster sailor Сегодня, 09:58
                -3
                Да в курсе-мать писала. hi
              2. vovanpain Онлайн
                vovanpain Сегодня, 10:35
                +4
                Цитата: Svarog
                В общем вояки те еще

                Слышишь Вова замполит,ты то кроме как языком чесать подходил хоть близко к автомату?
                Цитата: Jolly oldster sailor
                Ты на тему войны на Донбассе не пиши лучше-удавлю,братишка малоросский.

                Леха,а вот за это по роже бьют и больно причем
                Цитата: Jolly oldster sailor
                Не был сам,не был никто из семьи твоей-сиди под веником молча,брат лихой

                Это же в полной мере и к тебе относится,так что помолчи очем с других слов знаешь. wink
                Цитата: Svarog
                Вот читаю ваши комментарии.. слов нет.. Какая сила мысли, каков потенциал.. Вроде взрослый человек.. в общем вы самый любопытный хенерал.. которых я тут встречал.

                Вова дык аналогично wassat (Видишь,я даже смайлики,так же как ты ставлю)Вот читаю твои комментарии одни лозунги,да одна политика и усе,Вроде тоже взрослый человек,а связать двух слов не о политике не можешь....в общем вы тоже очень любопытный хенерал..которых я тут встречал wassat
                Короче не хамите оппонентам братцы,не обхамимы будете.
                1. Svarog Онлайн
                  Svarog Сегодня, 10:44
                  -1
                  Володя, laughing -сам laughing Ну насмешили.. Спасибо. Лозунги не запрещены правилами сайта- это раз. Политика - да- тут 50% статей так или иначе связано с политикой и что? Вы предъявите тогда администрации эти претензии. Оппонентам не хамил, но оппоненты повели себя, как шакалы, которые проигнорировав все правила сайта минусовали задним числом и за два дня из хенерала без погон остался.. Надеюсь вы не из таких Владимир? laughing
                  1. vovanpain Онлайн
                    vovanpain Сегодня, 11:04
                    +2
                    Цитата: Svarog
                    Ну насмешили.. Спасибо

                    Да только на здоровье yes
                    Цитата: Svarog
                    Лозунги не запрещены правилами сайта- это раз.

                    Да орите,жалко что ли,вон с Миханом на пару good Он шашкой машет и шапками закидывает на правом фланге,вы с лозунгами на левом -хорошая пара получается. feel
                    Цитата: Svarog
                    Политика - да- тут 50% статей так или иначе связано с политикой и что?

                    Вот к сожалению вы правы,тут не 50%,тут 90% уже одна голимая политика,а от Военного Обозрения только заголовок остался. request
                    Цитата: Svarog
                    Вы предъявите тогда администрации эти претензии.

                    Думаете не предъявляли?Не раз и не только я,но на то и хозяева сайта,что бы свои правила устанавливать.
                    Цитата: Svarog
                    Оппонентам не хамил, но оппоненты повели себя, как шакалы, которые проигнорировав все правила сайта минусовали задним числом и за два дня из хенерала без погон остался.. Надеюсь вы не из таких Владимир?

                    С утра вы были генерал майором вроде belay Я такой какой есть.Не левый ни правый, hi
                2. Комментарий был удален.
                3. Тралл Онлайн
                  Тралл Сегодня, 10:46
                  +1
                  Цитата: vovanpain
                  Короче не хамите оппонентам братцы,не обхамимы будете.

                  Почему-то считается, что делать добрые дела просто и умение не требуется. А творить зло вообще проще пареной репы. Но как тогда троллить, хамить, подставлять, предавать и т.п., не получая при этом в саму репу? А это искусство, господа smile
                  Так что, если человек туп, глуп или попросту неумен, ему рациональнее творить добро...
                  1. Svarog Онлайн
                    Svarog Сегодня, 11:16
                    0
                    Цитата: Тралл
                    Так что, если человек туп, глуп или попросту неумен, ему рациональнее творить добро...

                    Творить добро нужно стремиться всем, вне зависимости от интеллектуальных возможностей. Другой вопрос, что каждый добро по своему видит.. И это уже зависит от эмоционального интеллекта индивида.. У каждого свой путь развития, каждый прожив большую часть жизни несет с собой бесценный багаж знаний, но распоряжаются этими знаниями все по разному..
                4. Jolly oldster sailor Онлайн
                  Jolly oldster sailor Сегодня, 10:49
                  -4
                  Цитата: vovanpain
                  был никто из семьи твоей

                  Вот отсюда и эмоции,ты же знаешь...Были.Это у твоих друганов-не были.
                  1. vovanpain Онлайн
                    vovanpain Сегодня, 11:17
                    0
                    Цитата: Jolly oldster sailor
                    Вот отсюда и эмоции,ты же знаешь...Были.

                    И у меня были и что.Эмоции завяжи в узел и убери на дальнюю полку,иначе твои эмоцииТЕБЯ же и погубят. yes
          2. An60 Офлайн
            An60 Сегодня, 10:17
            +7
            Не обращай внимания , это морячок мультяшный .
          3. a.s.zzz888 Офлайн
            a.s.zzz888 Сегодня, 10:49
            +2
            bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:05
            Да какой это морячок,Паша! ... трольчатина под тухлым соусом...
        2. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 09:11
          -7
          Что замолчал,не отвечаешь?Друзей зовёшь,чтоб побольше минусиков наставили оппоненту?Знаешь...Ты на тему войны на Донбассе не пиши лучше-удавлю,братишка малоросский...Не был сам,не был никто из семьи твоей-сиди под веником молча,брат лихой.
          1. Бультерьер Онлайн
            Бультерьер Сегодня, 09:16
            +6
            Экий вы бравый воин то... Решили разрешать или нет кому то о чем то писать?! Не много на себя берете,не?!
            1. Комментарий был удален.
              1. Бультерьер Онлайн
                Бультерьер Сегодня, 09:23
                +4
                Да в личке тогда общайтесь,а не тут свои страшилки пишите,если не хотите, что бы кто то реагировал на хамство к другим людям. И тыкать своим друзьям будете.
              2. Svarog Онлайн
                Svarog Сегодня, 09:46
                +1
                Цитата: Jolly oldster sailor
                Этот опус мне предназначен?Мы сами в силах поговорить с ним,посторонних не просили помочь.Перевожу на русский-ты-то куда,болезный?

                Это адепт их.. маршалы тут себе набирают адептов, "а мы пойдем на север", потом до хенералов возводят, вот человек и пыжиться.. "звезды зарабатывает" Потому как умом своим, не в силах laughing Зайдите ради любопытства к Dashout (Евгений Савельевич) и почитайте коментарии wassat они все из трех слов состоят, на более нет у человека фантазии, но погоны нужны laughing Так сказать комплекс бойца, который до хенерала не дорос..так тут отрываются
                1. Jolly oldster sailor Онлайн
                  Jolly oldster sailor Сегодня, 10:07
                  -5
                  Да знаю-все их комментарии,это..максимум..Мерикатосы . Ухи у них полосатые,воевать не умеют,да мы их.да вот они . А вот мы-у нас столько шапок с позапрошлого сезона нераспроданых осталось,а чё бы ими и закидали супостатов на-раз. laughing laughing laughingНичего умного ,короче.
              3. БorisovичЪ Офлайн
                БorisovичЪ Сегодня, 09:48
                +5
                Цитата: Jolly oldster sailor
                Перевожу на русский-ты-то куда,болезный?
                Ответить

                Отвечаю болезным на русском. А что низя????? Уж не Вы ли запретите, болезный? Вы тут САМЫЙ ГЛАВНЫЙ? Корону снимите...., жмет поди.
                1. Jolly oldster sailor Онлайн
                  Jolly oldster sailor Сегодня, 09:52
                  -5
                  Диалог,это разговор двух.ДВУХ.А не общение одного и стайки . wink
                  1. БorisovичЪ Офлайн
                    БorisovичЪ Сегодня, 09:56
                    +5
                    В личку тогда .В личку.......Там и курлыкайте вдвоем или стайкой. А здесь сайт открытый и каждый волен высказать свое мнение о посте форумчанина.И не в Вашей воле кому то это запретить.
                  2. AUL Офлайн
                    AUL Сегодня, 10:24
                    +5
                    Цитата: Jolly oldster sailor
                    Диалог,это разговор двух.ДВУХ.А не общение одного и стайки . wink

                    Вас жестко минусят не за смысл комментария, а за хамство, проявленное в ваших текстах. И правильно делают! Свое мнение надо излагать в рамках приличия, а не а ля гопник!
                    1. Svarog Онлайн
                      Svarog Сегодня, 10:31
                      +1
                      Цитата: AUL
                      Цитата: Jolly oldster sailor
                      Диалог,это разговор двух.ДВУХ.А не общение одного и стайки . wink

                      Вас жестко минусят не за смысл комментария, а за хамство, проявленное в ваших текстах. И правильно делают! Свое мнение надо излагать в рамках приличия, а не а ля гопник!

                      Александр, а вы то же состоите в местной опг laughing ? Если нет, то для вас поясню, вот я из генерала за два дня остался без погон.. Ни кому не хамил, но мнение мое, часто отличается от мнения некоторых маршалов.. И они игнорируя все правила сайта, задним числом, со всей своей шакальей свитой, проминусили.. не за мнение, а просто из мести.. Что остается делать? Администрации написал, реакции пока нет.. Так что как то так.. Ну ничего.. у меня много сюрпризов для этих не далеких товарсчей..
                      1. AUL Офлайн
                        AUL Сегодня, 10:39
                        +4
                        Цитата: Svarog
                        Александр, а вы то же состоите в местно опг ?

                        Владимир, к местным клакерам отношения не имею. И, высказываясь в ответ этому товарищу, подчеркнул, что не касаюсь сути его высказываний. А вот его голимое хамство вызвало неприязнь, о чем я и написал. Высказывая свое мнение, нельзя оскорблять других. А за такое оголтелое хамство минусуют, и правильно делают!
                        вот я из генерала за два дня остался без погон.. Ни кому не хамил, но мнение мое, часто отличается от мнения некоторых маршалов.. И они игнорируя все правила сайта, задним числом, со всей своей шакальей свитой, проминусили.. не за мнение, а просто из мести.. Что остается делать? Администрации написал, реакции пока нет.
                        Вот поэтому у меня создается впечатление, что на сайт поднажали сверху. Буду рад, если ошибаюсь!
                    2. Svarog Онлайн
                      Svarog Сегодня, 10:47
                      +2
                      Цитата: AUL
                      0
                      Цитата: Svarog
                      Александр, а вы то же состоите в местно опг ?

                      Владимир, к местным клакерам отношения не имею. И, высказываясь в ответ этому товарищу, подчеркнул, что не касаюсь сути его высказываний. А вот его голимое хамство вызвало неприязнь, о чем я и написал. Высказывая свое мнение, нельзя оскорблять других. А за такое оголтелое хамство минусуют, и правильно делают!

                      С Вами согласен. Что за хамство нужно минусовать, но что делать с опг, которая игнорирует правила сайта и как с ними бороться? Есть мнение?
                      1. AUL Офлайн
                        AUL Сегодня, 11:15
                        0
                        Цитата: Svarog
                        С Вами согласен. Что за хамство нужно минусовать, но что делать с опг, которая игнорирует правила сайта и как с ними бороться? Есть мнение?

                        Как по мне - так их стОит просто игнорировать, просто не замечать этих троллей на зарплате и не отвечать им. А за хамство - минусовать!
                      2. Андрей К Онлайн
                        Андрей К Сегодня, 11:26
                        0
                        Цитата: Svarog
                        ...С Вами согласен. Что за хамство нужно минусовать, но что делать с опг, которая игнорирует правила сайта и как с ними бороться? Есть мнение?...

                        А что делать когда пользователь, в данном случае Вы, злоупотребляет правилами сайта и откровенно завалил ветку обсуждения своим плачем?
                        Вы занимаетесь откровенным флудом?
                        Тема статьи: "В ВСУ тестируют новые бронежилеты с улучшенной системой теплообмена" - а не Ваши переживания по поводу рейтинга.
                        Есть вопросы по рейтингу - пишите в администрацию сайта.
                        Вы же целую теорию заговора здесь развели вокруг себя любимого.
                        Минус от меня.
          2. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 09:17
            +6
            Не тебе мне указывать что делать . А угрозы свои оставь для таких же как ты . yes
            1. Jolly oldster sailor Онлайн
              Jolly oldster sailor Сегодня, 09:43
              -4
              Это каких же?
          3. Dashout Онлайн
            Dashout Сегодня, 09:31
            +7
            Цитата: Jolly oldster sailor
            Ты на тему войны на Донбассе не пиши лучше-удавлю,

            Уважаемый, вы на Донбассе воевали? С какой стороны?
            1. Jolly oldster sailor Онлайн
              Jolly oldster sailor Сегодня, 09:38
              -7
              Лично-нет.
              1. Тралл Онлайн
                Тралл Сегодня, 09:43
                +7
                Цитата: Jolly oldster sailor
                Лично-нет.

                Тут воюете?
                1. Комментарий был удален.
              2. Dashout Онлайн
                Dashout Сегодня, 09:50
                +3
                Вы на чьей стороне? Для улучшения восприятия: Бандера - ГАД? Крым - это Россия?
                ну где ответ.. быстрее.. а то мне Windows переустанавливать надо...
                короче понятно: Пал Андреевич - вы шпион? Видите ли Юра...
                1. Svarog Онлайн
                  Svarog Сегодня, 09:57
                  0
                  Цитата: Dashout
                  Вы на чьей стороне? Для улучшения восприятия: Бандера - ГАД? Крым - это Россия?
                  ну где ответ.. быстрее.. а то мне Windows переустанавливать надо...
                  короче понятно: Пал Андреевич - вы шпион? Видите ли Юра...

                  laughing Вот читаю ваши комментарии.. слов нет.. laughing Какая сила мысли, каков потенциал.. wassat Вроде взрослый человек.. в общем вы самый любопытный хенерал.. которых я тут встречал..
                  1. Тралл Онлайн
                    Тралл Сегодня, 10:07
                    +5
                    Цитата: Svarog
                    Вот читаю

                    Почитайте лучше интересные книги или фильм хороший посмотрите. А ещё лучше, дачу или природу с шашлычком посетите, скоро погода ухудшится, последние теплые денёчки дарит нам Природа.
                    Хотя, разводить срач в комментах - тоже вполне достойный выбор свободного человека, и нужно уважать осознанный выбор.
                    1. Svarog Онлайн
                      Svarog Сегодня, 10:16
                      +1
                      Цитата: Тралл
                      Цитата: Svarog
                      Вот читаю

                      Почитайте лучше интересные книги или фильм хороший посмотрите. А ещё лучше, дачу или природу с шашлычком посетите, скоро погода ухудшится, последние теплые денёчки дарит нам Природа.
                      Хотя, разводить срач в комментах - тоже вполне достойный выбор свободного человека, и нужно уважать осознанный выбор.

                      Тралл, срач разводят тут некоторые маршалы, которые игнорирую все правила сайта, ставят минус задним числом не по тому, нравится или нет мнение, а по прицепу шакалов, покусать, в звании опустить, оппонента.. Да вы и сами знаете, как это работает.. По этой причине нужно бороться с этим всеми доступными способами, ибо эти товарище похуже троллей будут и положительной репутации сайту не принесут, хотя сайт классный..
                    2. Svarog Онлайн
                      Svarog Сегодня, 10:23
                      -1
                      Цитата: Тралл
                      Почитайте лучше интересные книги

                      Что же до книг, то уверен, не меньше вашего их прочитал.. И ваш совет очень пригодится оруженосцу Сварога (тезки моего) laughing Евгением зовут laughing
                      1. Тралл Онлайн
                        Тралл Сегодня, 10:37
                        +3
                        А что до шашлыка? smile
                        Я вот только что сходил к миске с замаринованной свиной шеей проверить процесс. Заодно обнаружил, что в морозилке взорвалась забытая вчера маленькая алюминиевая баночка Боржоми. Да да, в Беларуси ее продают на всех углах.
                        ...короче, отвлекся от выставления минусов, ну ничего, счас засучу рукава и вперед творить справедливость и сеять добро без разбору и меры smile
                  2. Dashout Онлайн
                    Dashout Сегодня, 11:26
                    0
                    Цитата: Svarog
                    Цитата: Dashout
                    Вы на чьей стороне? Для улучшения восприятия: Бандера - ГАД? Крым - это Россия?
                    ну где ответ.. быстрее.. а то мне Windows переустанавливать надо...
                    короче понятно: Пал Андреевич - вы шпион? Видите ли Юра...

                    laughing Вот читаю ваши комментарии.. слов нет.. laughing Какая сила мысли, каков потенциал.. wassat Вроде взрослый человек.. в общем вы самый любопытный хенерал.. которых я тут встречал..

                    это попытка троллинга? А правилами это не запрещено? или вы еще раз выпячиваете свой зад под минус? Мой совет: вырастите в себе другие привычки! В России, в отличии от вашей страны к людям с низкой социальной ответственностью прохладное отношение...
              3. БorisovичЪ Офлайн
                БorisovичЪ Сегодня, 09:52
                +5
                Цитата: Jolly oldster sailor
                Лично-нет.

                Тогда отвечу Вашими же словами -
                сиди под веником молча,брат лихой.
          4. An60 Офлайн
            An60 Сегодня, 10:19
            +3
            Jolly настоящий патриот, американский.
          5. Андрей К Онлайн
            Андрей К Сегодня, 11:17
            +1
            Цитата: Jolly oldster sailor
            ...Что замолчал,не отвечаешь?Друзей зовёшь,чтоб побольше минусиков наставили оппоненту?Знаешь...Ты на тему войны на Донбассе не пиши лучше-удавлю,братишка малоросский...Не был сам,не был никто из семьи твоей-сиди под веником молча,брат лихой...

            Так Вы на сайте находитесь чтоб подискутировать, чего-то нового узнать или за минусы поплакать? lol
            По поводу удавить кого-то, тем более "братишку": так только иудушки поступают - как же Вы братишку-то давить собрались? negative
            Что касаемо семьи Вашего оппонента: грязный финт с Вашей стороны - не достойный ни офицера ни мужчины negative
      2. pvv113 Офлайн
        pvv113 Сегодня, 09:31
        +5
        Паша, в академии нам рассказывали о композитном материале, в основе которого лежит мономолекулярная углеродная нить. Материал прочный, жаростойкий, теплоизолирующий и легкий. Все хорошо, но цена углеродной нити бешеная
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 09:36
          +4
          Володя , привет ! hi
          Цитата: pvv113
          Все хорошо, но цена углеродной нити бешеная

          Знаю об этом , потому и интересуюсь реальностью этого броника , ввиду постоянных воплей из Киева "дайте денег !!!" .
          1. pvv113 Офлайн
            pvv113 Сегодня, 09:44
            +2
            Это я про что говорю, цена броника, соответствующего прочностным, эргономичным и весовым критериям одновременно, должна быть доступной не каждому. А, тем более, в 404-й с бюджетом непорядок, даже МВФ это отметил
      3. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:47
        0
        Привет, Паша! hi ... из старого ведра состругали броник, главное реклама, и втюрить за бабки... а то что пуля из Марголина прошьёт такое рукоделие, их не особо волнует ... "Кому вИйна, кому ненька рИдна!"
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 10:58
          +1
          Вот потому и есть у меня сомнения в функциональности этого броника . За прошедшие годы сколько мы уже видели бравых рапортов из Украины об очередной вундервафле ? wink
      4. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 11:28
        0
        Цитата: bouncyhunter
        или реальное индивидуальное средство защиты ?

        Написано же, что керам. пластины опционально, за отдельную плату, а стальные уже они давно (еще в 2014) сами отстреливали (видео даже было) толстая книжка лучше держит....
  4. kebeskin Офлайн
    kebeskin Сегодня, 08:51
    0
    система Wind из 6-мм усиленной сетки с антибактериальным покрытием обеспечивает эффективную защиту от кинетической энергии пули и дополнительно улучшает систему теплообмена. - идеально для труханов, чтобы если обос... от страха то ту и антибактериальное покрытие и теплообмен.
  5. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 09:13
    -1
    И новейшее оружие всем выдадут.
  6. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 09:39
    +2
    на персонажа из финальной фантазии смахивает.



  7. Антарес Онлайн
    Антарес Сегодня, 10:01
    0
    вроде Военное обозрение, а комментарии давно не те. Одно зубоскальство и ура шапочничество..изредка мелькнет что то знакомое из прошлого..
    Сам производитель изделия
    Харьковский завод средств индивидуальной защиты (бренды Rarog, Predator, Plastoon, Helga) ― один из крупнейших производителей средств индивидуальной защиты (бронежилетов) для армейских, полицейских и гражданских потребностей.
    Под собственным брендом "Rarog", завод производит серию тактического снаряжение включая подсумки для бронежилетов и ременно-плечевые системы.
    ХЗСИЗ является эксклюзивным производителем пехотного тактического комплекса "Хищник" для пулемета ПК/ПКМ.
    Взято с официально сайта компании.
    Броники у них до 20 тыс грн. Тут еще с дополнительными пластинами.
    Конкуренция поставщиков серьезная.
  8. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 10:51
    0
    Тралл,
    Да тут все семейство заболело у меня, планировали в баньку, но не получается.. А добро творить - это дело хорошее и всегда найдет уважение среди людей добрых и отзывчивых laughing good
  9. Roman Roman Онлайн
    Roman Roman Сегодня, 11:17
    0
    Броник ни о чём.