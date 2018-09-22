Чтиво выходного дня. Офицер-католик и апологет УНА-УНСО - "Чип и Дейл" майданного лжеправославия

Я рассматриваю гомосексуализм как способ жизни, люди делают тот или иной выбор — жить этим способом жизни.

Как известно, для организации процедуры так называемого томоса (отделения) Украинской православной церкви Киевского патриархата от УПЦ Московского патриархата в Киев были направлены так называемые экзархи. Это представители церкви за рубежом. Особое внимание на себя обращают по-настоящему удивительные факты биографии тех, кого «Вселенский патриархат» направил в украинскую столицу для фактического наделения раскольнической церкви особыми правами.Эти двое – архиепископ Памфилийский, епископ так называемо западной епархии УПЦ в Соединённых Штатах Америки Даниил (Владимир Олегович Зелинский) и епископ Эдмонтонский Иларион, он же Роман Николаевич Рудник (Канада). Люди, которые, как заявляют в Стамбуле и Вашингтоне, «должны объединить украинских православных верующих», обладают таким послужным списком, глядя на который не перестаёшь удивляться.Так, Даниил (Зелинский), являясь уроженцем Ивано-Франковска, в 1993 году поступил в местную униатскую семинарию. Униатская церковь – это католическая церковь так называемого греческого обряда с фактически подчинением Ватикану. Дальше – больше. Зелинский через три года перебирается в США. По сообщению источников, случайностью переезд отнюдь не был. Владимира Зелинского взяли в оборот американские кураторы «независимой» Украины и фактически перевербовали (а в случае с теми, кто подвигает раскол на Украине, термин вполне подходящий) в католичество. Против католичества Владимир Олегович не был изначально, о чём свидетельствует его выбор места обучения ещё на Украине.На территории США Зелинский прошёл курс обучения в учебном заведении, которое носит названиеуниверситет Америки, после чего со временем и стал экзархом УПЦ в США. Нарочно не придумаешь: католический священник, подчиняющийся Ватикану, на основании решения гражданина мусульманской Турции, становится православным экзархом, который должен помочь УПЦ КП с получением автономии. А Википедия не удивлена...В одном из своих интервью американскому журналисту Зелинский в своё время заявил буквально следующее:Другими словами, католик, назначенный украинским православным, ещё и оправдывает однополые связи.В 2006 году, как следует из его биографических материалов в источниках упомянутой западной епархии УПЦ, он был назначен капелланом армии США с присвоением офицерского звания.Соратник Даниила по расколу – Иларион (Рудник) имеет ещё более удивительный факт в биографии. Уроженец Львова, окончивший Киевскую духовную семинарию, оказался в Чикаго, где также был «оформлен должным образом». Открытые биографические материалы о Романе Руднике за период 1994-1996 годы отсутствуют. Официально – проходил обучение в университете в Салониках (Греция).Зато в материалах есть сводка от турецких спецслужб, которыми он был задержан в 2005 году в Стамбуле. На тот момент епископа обвинили в использовании поддельных документов и связях с террористами в Чеченской Республике в 90-х. В дело вмешалось украинское консульство в Португалии (а на тот момент Иларион проживал именно в Португалии), объявив, что с документами у Илариона (Рудника) всё в порядке. Рудник был отпущен.По некоторым данным, речь в данном случае может идти о контактах с украинскими боевиками УНА-УНСО (запрещена в РФ), которые в своё время принимали активное участие в конфликте на территории Чечни, воюя против российских федеральных сил. Ранее в Следственном комитете России было заявлено, что в боевых действиях на территории Чечни участвовал и Арсений Яценюк (кстати, прихожанин украинской греко-католической церкви, теперь проживающий в Северной Америке). По словам глава СК РФ Александра Бастрыкина, имеются данным о том, что Яценюк был награждён Дудаевым так называемым орденом «Честь нации».В общем, западными спецслужбами разит за версту. Как выстраивается вся цепочка той подготовки к расколу, которая осуществлялась не один десяток лет - с мозговым центром в США. Проблема в том, что на всё это внимание обращается только сейчас, когда Украина стоит над пропастью ещё и религиозной усобицы. Снова своевременно не углядели?