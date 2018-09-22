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Чтиво выходного дня. Офицер-католик и апологет УНА-УНСО - "Чип и Дейл" майданного лжеправославия

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Как известно, для организации процедуры так называемого томоса (отделения) Украинской православной церкви Киевского патриархата от УПЦ Московского патриархата в Киев были направлены так называемые экзархи. Это представители церкви за рубежом. Особое внимание на себя обращают по-настоящему удивительные факты биографии тех, кого «Вселенский патриархат» направил в украинскую столицу для фактического наделения раскольнической церкви особыми правами.



Эти двое – архиепископ Памфилийский, епископ так называемо западной епархии УПЦ в Соединённых Штатах Америки Даниил (Владимир Олегович Зелинский) и епископ Эдмонтонский Иларион, он же Роман Николаевич Рудник (Канада). Люди, которые, как заявляют в Стамбуле и Вашингтоне, «должны объединить украинских православных верующих», обладают таким послужным списком, глядя на который не перестаёшь удивляться.


Так, Даниил (Зелинский), являясь уроженцем Ивано-Франковска, в 1993 году поступил в местную униатскую семинарию. Униатская церковь – это католическая церковь так называемого греческого обряда с фактически подчинением Ватикану. Дальше – больше. Зелинский через три года перебирается в США. По сообщению источников, случайностью переезд отнюдь не был. Владимира Зелинского взяли в оборот американские кураторы «независимой» Украины и фактически перевербовали (а в случае с теми, кто подвигает раскол на Украине, термин вполне подходящий) в католичество. Против католичества Владимир Олегович не был изначально, о чём свидетельствует его выбор места обучения ещё на Украине.

На территории США Зелинский прошёл курс обучения в учебном заведении, которое носит название Католический университет Америки, после чего со временем и стал экзархом УПЦ в США. Нарочно не придумаешь: католический священник, подчиняющийся Ватикану, на основании решения гражданина мусульманской Турции, становится православным экзархом, который должен помочь УПЦ КП с получением автономии. А Википедия не удивлена...

В одном из своих интервью американскому журналисту Зелинский в своё время заявил буквально следующее:
Я рассматриваю гомосексуализм как способ жизни, люди делают тот или иной выбор — жить этим способом жизни.


Другими словами, католик, назначенный украинским православным, ещё и оправдывает однополые связи.

В 2006 году, как следует из его биографических материалов в источниках упомянутой западной епархии УПЦ, он был назначен капелланом армии США с присвоением офицерского звания.

Соратник Даниила по расколу – Иларион (Рудник) имеет ещё более удивительный факт в биографии. Уроженец Львова, окончивший Киевскую духовную семинарию, оказался в Чикаго, где также был «оформлен должным образом». Открытые биографические материалы о Романе Руднике за период 1994-1996 годы отсутствуют. Официально – проходил обучение в университете в Салониках (Греция).

Зато в материалах есть сводка от турецких спецслужб, которыми он был задержан в 2005 году в Стамбуле. На тот момент епископа обвинили в использовании поддельных документов и связях с террористами в Чеченской Республике в 90-х. В дело вмешалось украинское консульство в Португалии (а на тот момент Иларион проживал именно в Португалии), объявив, что с документами у Илариона (Рудника) всё в порядке. Рудник был отпущен.

По некоторым данным, речь в данном случае может идти о контактах с украинскими боевиками УНА-УНСО (запрещена в РФ), которые в своё время принимали активное участие в конфликте на территории Чечни, воюя против российских федеральных сил. Ранее в Следственном комитете России было заявлено, что в боевых действиях на территории Чечни участвовал и Арсений Яценюк (кстати, прихожанин украинской греко-католической церкви, теперь проживающий в Северной Америке). По словам глава СК РФ Александра Бастрыкина, имеются данным о том, что Яценюк был награждён Дудаевым так называемым орденом «Честь нации».

В общем, западными спецслужбами разит за версту. Как выстраивается вся цепочка той подготовки к расколу, которая осуществлялась не один десяток лет - с мозговым центром в США. Проблема в том, что на всё это внимание обращается только сейчас, когда Украина стоит над пропастью ещё и религиозной усобицы. Снова своевременно не углядели?
Автор:
Володин Алексей
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Без США никак: Госдеп поддержит раскол украинской религиозной общественности
УПЦ КП использует правосеков для отбора храмов у украинской церкви Московского патриархата
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36 комментариев
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  1. Purim Онлайн
    Purim Сегодня, 09:52
    0
    Попы -бандеровцы вступили в бой ..Ну ну господа, Россию вам не развалить и уж в Вере это точно ! Православие нас с Украиной объединяет, зря Вальцман стараешься .. negative
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 09:56
      +4
      Цитата: Purim
      ! Православие нас с Украиной объединяет, зря Вальцман стараешься ..

      Замутят униатство, причём с отходом от христианских постулатов, это вопрос времени.
      1. Purim Онлайн
        Purim Сегодня, 11:27
        0
        Цитата: Серый брат
        Цитата: Purim
        ! Православие нас с Украиной объединяет, зря Вальцман стараешься ..

        Замутят униатство, причём с отходом от христианских постулатов, это вопрос времени.

        Ну у западненцев ,это уже давно..Когда Окраина оставалась без защиты ,там бесы западные шабаши устраивали кровавые . Будем опять освобождать,как уже не раз за нашу историю..

        Это уже классика мужики..
    2. фигвам Онлайн
      фигвам Сегодня, 10:01
      +1
      Вместо православия фша, своей ложью, создадут из окраины одну большую секту.
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 10:06
        +1
        Цитата: фигвам
        0
        Вместо православия фша, своей ложью, создадут из окраины одну большую секту.

        До инквизиции осталось недолго, благословения на убийства они уже выдают.
    3. Комментарий был удален.
    4. Воваd Онлайн
      Воваd Сегодня, 11:17
      0
      Цитата: Purim
      По словам глава СК РФ Александра Бастрыкина, имеются данным о том, что Яценюк был награждён Дудаевым так называемым орденом «Честь нации».

      1. zapfen Онлайн
        zapfen Сегодня, 11:28
        0
        К чему этот коллаж?
  2. Тралл Онлайн
    Тралл Сегодня, 09:53
    0
    С томосом и безвизом, но без мозгов и газа
    1. Ром Офлайн
      Ром Сегодня, 10:23
      +4
      что-что, а Газ был,есть и будет...Бизнес панимаш belay
      1. Тралл Онлайн
        Тралл Сегодня, 10:29
        +3
        Как и уголёк, антрацит его мать smile
        1. Ром Офлайн
          Ром Сегодня, 11:03
          0
          Это точно....А как денюжки ,миллионы гривен, перевозят Камазом на Украину...уууууу.... это любо смотреть lol
  3. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 09:53
    +3
    Снова своевременно не углядели?

    Так это ж другое государство, можно глядеть на него сколько угодно. Украинские руководители, преследуя личную выгоду, целенаправленно вели свою страну туда, где она сейчас находится.
    1. Тралл Онлайн
      Тралл Сегодня, 09:58
      +2
      Украина должна переболеть свидомизмом, чтобы получить к нему иммунитет, как в свое время Германия.
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 09:59
        +4
        Цитата: Тралл
        Украина должна переболеть свидомизмом,

        Это не болезнь, а направленная мутация.
      2. Серж Горелый Офлайн
        Серж Горелый Сегодня, 10:05
        +3
        Цитата: Тралл
        Украина должна переболеть свидомизмом, чтобы получить к нему иммунитет, как в свое время Германия.

        А Польша уже переболела?
        1. Серый брат Онлайн
          Серый брат Сегодня, 10:11
          +2
          Цитата: Серж Горелый
          А Польша уже переболела?

          Эти изначально такими и были,"от можа и до можа". Пытались их переделать разве только в рамках Варшавского договора, но процесс закончился вместе с СССР.
          Поэтому меня лично не удивляет когда они памятники советским воинам сносят, это они просто возвращаются к своему естественному состоянию.
          1. Тралл Онлайн
            Тралл Сегодня, 10:25
            +2
            Именно так. Выражение "польские шляхтичи" наполняется смыслом и отражает их внутреннее содержание, если изменить третью букву второго слова. smile
        2. Тралл Онлайн
          Тралл Сегодня, 10:20
          +2
          Западноевропейские антибиотики в виде многомиллиардных вливаний в польскую экономику загнали польский свидомизм во вполне приличные внешне рамки. С Украиной так не получится. Только изолятор с карантином на границе и никакой помощи со стороны России и Беларуси.
        3. НИКНН Онлайн
          НИКНН Сегодня, 11:14
          0
          Мутации необратимы! Только карантин и прекращение размножения данной ветви....
  4. Zebus Офлайн
    Zebus Сегодня, 10:03
    -1
    Это всё ля-ля-ля!
    Как противостоять этому, вот в чем вопрос и кто это делать будет?
    Достала эта говорильня! no
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 10:05
      +1
      Ваши предложения - ?
      1. друг зверей Офлайн
        друг зверей Сегодня, 10:29
        0
        Предлагаю злобно скрежетать зубами.
        1. Антарес Онлайн
          Антарес Сегодня, 11:17
          0
          Цитата: друг зверей
          Предлагаю злобно скрежетать зубами.

          есть еще ХПП и все само рассосется...
          Но запуск процесса предлагает именно сам процесс и результат.
          Такие статьи только приведут в восторг "ту сторону"
    2. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 10:27
      +1
      Цитата: Zebus
      Это всё ля-ля-ля!
      Как противостоять этому, вот в чем вопрос и кто это делать будет?
      Достала эта говорильня! no

      Абсолютно правы. Делать надо... Давно было! Когда Константинополь переводил эстонские православные приходы под себя, наши попы молчали. Когда алкаш- боря решил на иконы поместить бездарь и сатаниста Николая 2, церковь сказала "есть". Когда Сталин решил сделать грузинскую православную церковь автокефальной, попы тоже молчали в тряпочку. После этого каких действий вы ждали от Киева? Слабых - бьют.
    3. KOCMOC Онлайн
      KOCMOC Сегодня, 10:53
      0
      Цитата: Zebus
      Как противостоять этому, вот в чем вопрос и кто это делать будет?

      Нечего уже не надо делать, главное не мешать, они итак сами делают все что нужно. Химера которую они создают, самостоятельно нежизнеспособна. Бороться надо не со следствием, не тратить силы на второстепенное, а с причиной всего этого. Исчезнет источник заразы, дурман и пелена сами пройдут. Происходящее есть ничто иное как последствие ошибок прошлого, развал российской империи и советского союза, тупость людей как результат революции...Россия еще слишком большая и разделить её наипервейшая из задач запада, так что думайте.
  5. solzh Офлайн
    solzh Сегодня, 10:08
    +3
    Проигрываем мы эту новую холодную войну Западу. Сперва нас с Украиной разъдинили, потом украинцев заставили поверить в плохую Россию, устроили войну и столкнули два братских народа на Донбассе. Отдаляют украинцев от нас культурой, её подменой. Теперь украинцев пытаются духовно отдалить от русских... И у запада это получится. Получится потому, что Россия не борется и даже не пытается помочь выбраться из "помойной ямы" своим братьям...
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 10:21
      +2
      Цитата: solzh
      Сперва нас с Украиной разъдинили

      Они сами свалили от нас мрия о том что Украина превратится во "вторую Францию", а когда не превратилась начали врагов искать сначала внутри страны - вспомните сколько "майданов" там было, а после и во вне её.
      Соответственно нашлись те, кто этот процесс направил в выгодное для себя русло, это всё следствие жадности и тупости, причём как украинских властей так и отдельных слоёв населения.
      1. solzh Офлайн
        solzh Сегодня, 10:34
        0
        От нас они не сваливали, просто вспомните как разваливался союз. Все майданы на Украине устраивались западом.
        1. Серый брат Онлайн
          Серый брат Сегодня, 10:49
          0
          Цитата: solzh
          От нас они не сваливали, просто вспомните как разваливался союз.

          Я в курсе как разваливался Союз - не одно лишь только руководство УССР желало получить больше материальных благ и власти, они-то как раз и попали сразу во "вторую Францию", поделив между собой государственную собственность. А населению достаточно просто пообещать, чтобы способствовало процессу - они до сих пор ведутся на такое, жизненный опыт никого ничему не учит.
          Сейчас и в других странах СНГ такие же процессы идут(и в Белоруссии в том числе), причём с закономерным уклоном в национализм и русофобию, потому что те, кто сейчас живёт на оторванных кусках советского наследия боятся всё "непосильно нажитое" потерять и своими руками подводят свои страны к украинскому сценарию.
          Украина подошла к краю просто раньше других.
          1. Антарес Онлайн
            Антарес Сегодня, 11:20
            0
            Цитата: Серый брат
            только руководство УССР желало получить больше материальных благ и власти, они-то как раз и попали сразу во "вторую Францию", поделив между собой государственную собственность

            УССР развалил СССР...о как.. то что РФ первой сделала..
            Впрочем да--лейтмотив--украинцы везде виноваты..И СССР развалили тоже мы laughing
            Референдум за сохранение СССР в Украине был за СССР.
    2. Ром Офлайн
      Ром Сегодня, 10:32
      0
      Кто вам сказал что *Новую холодную войну* обьявили и мы её проигрываем?
      Если народ не хочет *разъединятся и верить в плохую Россию*-никто не заставит...Но тут другое-МЕНТАЛИТЕТ-Моя хата с краю...И не надо все списывать на евреев и запад..В зеркало по чаще смотреть надо,детей правильно воспитывать,не проходить когда не русские бьют русского и т.д и т.п
      .*Помойная яма*- это плод фантазии журналистов,либералов и остальной....
      А помните писали про гражданскую войну- брат на брат,сын на отца? Кто виноват?
      У запада УЖЕ получилось *духовно отделить* от русских....И моё мнение-необратимо это всё...
      1. solzh Офлайн
        solzh Сегодня, 10:41
        +1
        Цитата: Ром
        Кто вам сказал что *Новую холодную войну* обьявили и мы её проигрываем?

        Её, холодную войну, надо объявлять? Она продолжается уже не одну сотню лет. Разве не так?
        Цитата: Ром
        Если народ не хочет *разъединятся и верить в плохую Россию*-никто не заставит

        1991 год. Референдум о сохранении соза. За высказалось большинство. Потом был беловежский сговор. У народа кто-то спросил?
        Цитата: Ром
        .И не надо все списывать на евреев и запад

        На евреев все сваливают сторонники мирового заговора, я к таким не отношусь. А вот запад, тот всегда готов был и осуществлял поход на восток. Или этого не было?
      2. Антарес Онлайн
        Антарес Сегодня, 11:25
        0
        Цитата: Ром
        Если народ не хочет *разъединятся и верить в плохую Россию*-никто не заставит...Но тут другое-МЕНТАЛИТЕТ-Моя хата с краю.

        Менталитет это такое...нельзя им объяснять ничего. Из русского, сменив климат можно сделать совсем другого русского(даже американцы иди европейца)
        Вопрос поставлен так--есть ли у РФ собственный конкурентный проект который интересует соседей?
        Последний был ТС--без Украины он не представляет ценности....
        "Русский мир" не предлагать.
        Экономический, конкурентный, взаимовыгодный.
    3. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 10:51
      +1
      Может хватит этих мантр про братьев?! Мы разные государства уже приличное количество времени. Огромная страна а думать о них должны мы? Опять? Это их развели,это они верят во всю эту дичь,это тамвсе это происходит. Наступает в любой семье момент,когда надоедает подчищать и решать чужие проблеммы,когда своих куча. И тут два варианта. Или сами все поймут или шли бы они лесом. Кто то из нас считает себя перед Украиной виноватым?! Я лично нет.
  6. мыслитель Офлайн
    мыслитель Сегодня, 10:32
    +1
    Цитата: Серый брат
    Это не болезнь, а направленная мутация.

    По научному - селекция, создание и размножение породы хомо русофобикус.
  7. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 11:11
    0
    Арсений Яценюк (кстати, прихожанин украинской греко-католической церкви, теперь проживающий в Северной Америке).
    Всё таки интересно, сколько он "забора" увёз в штаты?