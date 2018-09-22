Теракт на военном параде в Иране
Не менее 20 человек получили ранения различной тяжести в Иране. Иранский телеканал Press TV сообщает о том, что люди стали жертвами террористического акта в города Ахваз в одной из западных провинций Ирана.
По последним данным, террористический акт был осуществлён во время проведения военного парада. Причём, внимание на себя обращает тот факт, что огонь из автоматического оружия был открыт по жителям города и военнослужащим неизвестными, которые в момент парада могли находиться позади главной трибуны. По неподтверждённой информации, один из террористов мог находиться непосредственно за трибуной.
После начала стрельбы участники военного парада упали на землю - некоторые с огнестрельными ранениями. Местные жители говорят о том, что вёлся прицельный огонь в первую очередь по иранским военнослужащим.
На данную минуту сообщается о том, что несколько раненых скончались в больнице. Отмечено, что среди пострадавших есть женщины, дети и высокопоставленные военные. Судя по всему, именно против высокопоставленных военнослужащих теракт и был направлен.
Ахваз - крупный иранский промышленный центр с населением более 1 млн человек. В городе расположены предприятия иранской металлургии.
Напомним, что накануне в западных СМИ было объявлено, что Иран с 2009 года якобы контактирует с террористической группировкой "Аль-Каида" (*запрещена в РФ). Эта информация якобы была получена от американских разведывательных структур.
По последним данным, террористический акт был осуществлён во время проведения военного парада. Причём, внимание на себя обращает тот факт, что огонь из автоматического оружия был открыт по жителям города и военнослужащим неизвестными, которые в момент парада могли находиться позади главной трибуны. По неподтверждённой информации, один из террористов мог находиться непосредственно за трибуной.
После начала стрельбы участники военного парада упали на землю - некоторые с огнестрельными ранениями. Местные жители говорят о том, что вёлся прицельный огонь в первую очередь по иранским военнослужащим.
На данную минуту сообщается о том, что несколько раненых скончались в больнице. Отмечено, что среди пострадавших есть женщины, дети и высокопоставленные военные. Судя по всему, именно против высокопоставленных военнослужащих теракт и был направлен.
Ахваз - крупный иранский промышленный центр с населением более 1 млн человек. В городе расположены предприятия иранской металлургии.
Напомним, что накануне в западных СМИ было объявлено, что Иран с 2009 года якобы контактирует с террористической группировкой "Аль-Каида" (*запрещена в РФ). Эта информация якобы была получена от американских разведывательных структур.
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