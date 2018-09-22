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Теракт на военном параде в Иране

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Не менее 20 человек получили ранения различной тяжести в Иране. Иранский телеканал Press TV сообщает о том, что люди стали жертвами террористического акта в города Ахваз в одной из западных провинций Ирана.

Теракт на военном параде в Иране


По последним данным, террористический акт был осуществлён во время проведения военного парада. Причём, внимание на себя обращает тот факт, что огонь из автоматического оружия был открыт по жителям города и военнослужащим неизвестными, которые в момент парада могли находиться позади главной трибуны. По неподтверждённой информации, один из террористов мог находиться непосредственно за трибуной.


После начала стрельбы участники военного парада упали на землю - некоторые с огнестрельными ранениями. Местные жители говорят о том, что вёлся прицельный огонь в первую очередь по иранским военнослужащим.



На данную минуту сообщается о том, что несколько раненых скончались в больнице. Отмечено, что среди пострадавших есть женщины, дети и высокопоставленные военные. Судя по всему, именно против высокопоставленных военнослужащих теракт и был направлен.

Ахваз - крупный иранский промышленный центр с населением более 1 млн человек. В городе расположены предприятия иранской металлургии.

Напомним, что накануне в западных СМИ было объявлено, что Иран с 2009 года якобы контактирует с террористической группировкой "Аль-Каида" (*запрещена в РФ). Эта информация якобы была получена от американских разведывательных структур.
Использованы фотографии:
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36 комментариев
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  1. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 10:26
    +7
    ЦРУ переходит в наступление? Устали ждать, когда подействуют санкции? Народ поднять не удалось, решили оружием?
    1. Константин Шевченко Офлайн
      Константин Шевченко Сегодня, 10:28
      +3
      Почему ЦРУ, чем Моссад плох? Небо закрыли перешли на теракты.
    2. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 10:33
      -1
      Цитата: Горный стрелок
      Народ поднять не удалось, решили оружием?

      Терроризм никогда не преследует прямые цели, все теракты производятся с расчётом на некое последующее противодействие. Это может быть "закручивание гаек" внутри страны с целью повышения градуса недовольства среди населения и, попутно, через это, облегчения набора новых юнитов или, например, может быть попыткой подтолкнуть правительство к неким необдуманным действиям во вне её.
    3. Purim Онлайн
      Purim Сегодня, 10:57
      +3
      Цитата: Горный стрелок
      ЦРУ переходит в наступление? Устали ждать, когда подействуют санкции? Народ поднять не удалось, решили оружием?

      Израиль скорее всего..Они ведь своей целью поставили уничтожить Иран как государство (последнее осталось на БВ)
      Россию приструнили ( 15 погибших спецов..и это только начало)..
      Думаю скоро начнут бомбить Иран, Сша уже свою авианесущую морскую группировку подогнала ..
      Интересно ,как Путин будет успогаивать народ в России за предательство ..? Может нам Израиль , окраину разрешит бомбить чуть чуть ..))) Скорее всего курс доллара опустят и похвалят Россию в чем нибудь.. negative
      1. Shahno Офлайн
        Shahno Сегодня, 11:00
        -2
        Это не наш метод.
        1. Серый брат Онлайн
          Серый брат Сегодня, 11:02
          +2
          Цитата: Shahno
          Это не наш метод.

          Использовать тех, кто такими методами пользуется, вы вполне способны.
          1. Jolly oldster sailor Онлайн
            Jolly oldster sailor Сегодня, 11:05
            0
            Не болтай ерундой-подобными методами все способны действовать в угоду своим интересам.Смешит уже,а не злит,когда во-всех смертных грехах Израиль здесь принято сразу обвинять.
            1. Серый брат Онлайн
              Серый брат Сегодня, 11:24
              0
              Цитата: Jolly oldster sailor
              во-всех смертных грехах Израиль здесь принято сразу обвинять.

              Я их конкретно в этом преступлении не обвинил, но и святыми их объявлять не намерен. А к Израилю здесь относятся так, как он этого заслуживает.
        2. Purim Онлайн
          Purim Сегодня, 11:08
          +1
          Цитата: Shahno
          Это не наш метод.

          Ваш метод нам известен..Пытаемся противостоять ,как можем. soldier
      2. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 11:04
        +2
        Цитата: Purim
        Россию приструнили

        И в чём это отразилось? Ну, кроме повышения у населения градуса ненависти к Израилю.
        1. Комментарий был удален.
        2. Серый брат Онлайн
          Серый брат Сегодня, 11:13
          0
          Цитата: Серый брат
          И в чём это отразилось?

          Минус это тоже неплохой ответ на вопрос. Сказать значит нечего.
          1. Jolly oldster sailor Онлайн
            Jolly oldster sailor Сегодня, 11:17
            0
            Цитата: Серый брат
            Цитата: Серый брат
            И в чём это отразилось?

            Минус это тоже неплохой ответ на вопрос. Сказать значит нечего.

            Я это уже давно понял... smile
  2. Петр Царь Офлайн
    Петр Царь Сегодня, 10:27
    +3
    Подло. Сначала Венесуэла, сейчас Иран а где потом? Кажись вышла методичка, с пунктом "атака на парадах". Противникам Америки стоит сильно напрячься.
  3. bouncyhunter Онлайн
    bouncyhunter Сегодня, 10:28
    +1
    Нифига себе ! Почему-то не сомневаюсь кого Иран обвинит , если не прямо , то косвенно .
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 10:54
      +1
      Цитата: bouncyhunter
      Нифига себе ! Почему-то не сомневаюсь кого Иран обвинит , если не прямо , то косвенно .

      Привет, Паша hi . Ближний Восток, сейчас, как младшая группа в детском садике, все бегают друг на друга жаловаться воспитателю. Поругают одного, тут же обидится другой. Тут, терпение нужно.
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 11:07
        0
        Цитата: Теренин
        Тут, терпение нужно.

        Согласен , вот его кое-кому и не хватает . Гена , привет ! hi
    2. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 10:57
      +1
      Пашаhi Тут особо задумываться то и не надо.
      ПС: На видео звуки не калаша по моему....
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 11:11
        -1
        Привет , Коля . hi
        Цитата: НИКНН
        На видео звуки не калаша по моему...

        Больше похоже на НАТОвский 7,62Х51 .
  4. кот бегемот Офлайн
    кот бегемот Сегодня, 10:28
    +1
    Службы безопасности явно "прошляпили" подготовку мероприятия.
  5. Олег Жепалов Офлайн
    Олег Жепалов Сегодня, 10:38
    +4
    Эх, а ведь наш вождь на параде ко дню "независимости" так удобно стоял...
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 10:49
      +2
      Цитата: Олег Жепалов
      Эх, а ведь наш вождь на параде ко дню "независимости" так удобно стоял...

      Пусть, Порох, ещё поскачет, пока скакалку не отобрали...
      1. Олег Жепалов Офлайн
        Олег Жепалов Сегодня, 10:50
        +1
        а если и в 2019 не отберут?
        1. Теренин Офлайн
          Теренин Сегодня, 10:57
          +2
          Цитата: Олег Жепалов
          а если и в 2019 не отберут?

          Значит, будете жить ещё лучше... request
    2. kjhg Офлайн
      kjhg Сегодня, 10:50
      +2
      Цитата: Олег Жепалов
      Эх, а ведь наш вождь на параде ко дню "независимости" так удобно стоял...

      Что, проскакивала такая мысль? Только у вас от президента мало что зависит, как и в России. Во главе наших стран стоит правящий класс или клан. В нашем случае, как и в вашем, это олигархи. Именно они, опосредованно, назначают министров, губернаторов, депутатов и т.д.
      1. Константин Шевченко Офлайн
        Константин Шевченко Сегодня, 11:01
        -1
        Судьба порося зависит от США, он сам олигарх. Если от олигархов есть толк, то пусть правят.
      2. К-612-О Онлайн
        К-612-О Сегодня, 11:24
        0
        Кто из олигархов у нас влияет на власть? По вашей схеме ни Грузии, ни Крыма, ни Сирии, не тем более 2-ой Чечни не должно было быть.
      3. dvina71 Онлайн
        dvina71 Сегодня, 11:26
        0
        Цитата: kjhg
        олько у вас от президента мало что зависит, как и в России. Во главе наших стран стоит правящий класс или клан. В нашем случае, как и в вашем, это олигархи.

        НУ..да.. наши олигархи вступились за Абхазию и Осетию,вывезли Януковича,поддержали референдум в Крыму и профинансировали базу в Сирии..и все ради американских санкций..
        Если уж кто и стоит за нашим президентом,то это силовики..,а "олигархам" еще в начале 2000х дали понять где их место на примере Юкоса и Минатепа.
    3. Ююка Офлайн
      Ююка Сегодня, 11:07
      0
      Цитата: Олег Жепалов
      Эх, а ведь наш вождь на параде ко дню "независимости" так удобно стоял...


      да он вообще как у "Пикника" - "кукла с человеческим лицом"


      Чтобы было сладко,
      Чтобы было больно,
      Чтобы каяться потом.
      Вот и плачет манекен бесполый,
      Кукла с человеческим лицом.

      Станет он Перекати-поле,
      Станет ждать, чтоб жар надежды стих.
      Чтоб одну стеклянную неволю
      Разменять на тысячу других.

      А пока он тишиною скован
      За витрины голубым стеклом,
      Тихо плачет манекен бесполый,
      Кукла с человеческим лицом.

      Читать на сайте: https://www.gl5.ru/piknik-kukla-s-chelovecveskim-licom.html
    4. Варага Онлайн
      Варага Сегодня, 11:26
      0
      Даже если бы вообще без охраны был ваш "поросенок", то никому он не нужен. Потому, что не он управляет страной и ситуацией в ней. Поэтому, ему боятся нечего. Пока его сами "хозяева" не решат убрать...)
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 10:47
    +4
    иранцы воюют в сирии против террористов,вот кто то и направил террористов в иран,и вооружил,и помог с оружием беспрепятственно к трибуне подойти recourse навивает на нехорошие мывли belay а погибшим искренние соболезнования,раненым скорейшего выздоровления,террористам,пособникам и спонсорам страшной и мучительной смерти
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 11:02
      0
      На Киев намёк в 2014?Не думаю,что там подобное пройдёт.
    2. Варага Онлайн
      Варага Сегодня, 11:23
      0
      И этот "кто-то" всем известен. Не ошибешься...
  7. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 11:11
    +1
    накануне в западных СМИ было объявлено, что Иран с 2009 года якобы контактирует с террористической группировкой "Аль-Каида" (*запрещена в РФ). Эта информация якобы была получена от американских разведывательных структур.
    [b][/b]...Так, как США с союзниками, рвут заднее место за бармалеев в Сирии,разумеется Иран с ними контактирует..., правда в несколько ином ключе, "мочит" по мере возможности..У Хусейна, тож оружие запрещенное искали, а потом, извиняйте, ошибочка вышла...Каддафи в Ливии, примерно, тем же у себя занимался, но в итоге бармалеи для Запада, оказались роднее...
  8. К-612-О Онлайн
    К-612-О Сегодня, 11:15
    0
    Тут 2 варианта или арабы, или Израиль, тем более, что стреляли специально по КСИР. Шатать ситуацию можно разными способами. Такие то чем плохи? Можно поднять волну, что КСИР ни о чём и безопасность обеспечить не может и далее, далее... режим нежизнеспособен.
  9. AwaZ Онлайн
    AwaZ Сегодня, 11:19
    0
    Только еврейские спецслужбы не гнушаются , при выполнении своих задач, уничтожать мирное население . ПОэтому , либо это они , либо просто безбашенные фанатики или ... ХОтя и англичане и американцы тоже бывает не бояться потерь среди гражданских из нецивилизованных стран , но они в меньшей степени , в отличии от израильских спецслужб, которым пофиг не всех.. Они в Палестине , уничтожая " террористов" бывало просто тупо уничтожали целый жилой многоквартирный дом. Так же при поиске мюнхенских террористов , погибло несколько мирных граждан , в основном в Европе
  10. Варага Онлайн
    Варага Сегодня, 11:22
    0
    Безусловно, что это дело рук наших заклятых "друзей". Не напрямую, конечно. Всем давно известно, что эти "товарищи" любят чужими руками жар загребать. И лезут пин-досы в Иран по большей части не потому, что Иран уж очень грозная сила для них. А по той же причине, по которой они залезли в Ирак, Ливию, Сирию и т.д.
    То есть, нефть. А без нее они боятся остаться. И пока есть пин-досы и страны-"нефтеносители", пин-досы будут лезть в эти страны. Даже под угрозой уничтожения. Ибо их код - код самоуничтожения и всего в мире. А это уже попахивает фашизмом. Да что там попахивает?! Смердит.