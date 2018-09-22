Новости

Спецназ ВС РФ эвакуирует погибшего товарища в Сирии. Есть вопросы по ролику

3
В Сети появился видеоролик, пояснение к которому говорит о том, что на кадрах – действия российских Сил специальных операций на территории Сирийской Арабской Республики. Автор публикации утверждает, что на кадрах показано то, как российские военнослужащие прибывают на одну из сирийско-российских позиций в САР для эвакуации погибшего товарища. Отмечено, что речь идёт о боестолкновении, которое произошло в 2015 году с боевиками так называемого «Исламского государства» (*запрещено в Российской Федерации).

На самих кадрах установлена дата – 3 ноября 2015 года. Если верить этой пометке, то речь идёт об боестолкновении, которое произошло спустя месяц с небольшим после того, как власти России официально объявили о начале операции ВКС РФ против террористических группировок, действующих на сирийской территории. Но первыми официально признанными потерями из состава военнослужащих ВС РФ в Сирии являются лётчик сбитого турками Су-24М Олег Пешков и морпех Александр Позынич (24 ноября 2015 года). Исходя из этого, можно сделать вывод, что либо речь идёт об эвакуации раненого военнослужащего, либо он вообще никакого отношения не имеет к ВС РФ.

Видеоролик, который снят камерой, установленной на шлеме, демонстрирует, как военнослужащие подъезжают к позиции на бронеавтомобиле. Под организованным огневым прикрытием подходят к позиции, на которой находится лежащий человек. Спустя некоторое время его переносят в машину и уезжают. На финальных кадрах ролика появляется титр «Русские своих не бросают».


Использованы фотографии:
@Ghostinthereal
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

3 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Комментарий был удален.
    1. К-612-О Онлайн
      К-612-О Сегодня, 11:21
      +1
      Датировку переписать, как 2 пальца об асфальт-раз, по видео не понятно, что это: учения, 200-ый, 300-ый-два. Мне сказывается очередной вброс.
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 11:30
        0
        Цитата: К-612-О
        Датировку переписать, как 2 пальца об асфальт-раз, по видео не понятно, что это: учения, 200-ый, 300-ый-два.

        Весомые аргументы , присоединяюсь к Вашему мнению .
  2. А. Привалов Онлайн
    А. Привалов Сегодня, 11:27
    0
    Однозначно, своих бросать нельзя.
    Однако, кадры мне видятся какими-то опереточными. Эдакая самодеятельная постановочка. К слову, что это за насадка на стволе?