Спецназ ВС РФ эвакуирует погибшего товарища в Сирии. Есть вопросы по ролику

В Сети появился видеоролик, пояснение к которому говорит о том, что на кадрах – действия российских Сил специальных операций на территории Сирийской Арабской Республики. Автор публикации утверждает, что на кадрах показано то, как российские военнослужащие прибывают на одну из сирийско-российских позиций в САР для эвакуации погибшего товарища. Отмечено, что речь идёт о боестолкновении, которое произошло в 2015 году с боевиками так называемого «Исламского государства» (*запрещено в Российской Федерации).На самих кадрах установлена дата – 3 ноября 2015 года. Если верить этой пометке, то речь идёт об боестолкновении, которое произошло спустя месяц с небольшим после того, как власти России официально объявили о начале операции ВКС РФ против террористических группировок, действующих на сирийской территории. Но первыми официально признанными потерями из состава военнослужащих ВС РФ в Сирии являются лётчик сбитого турками Су-24М Олег Пешков и морпех Александр Позынич (24 ноября 2015 года). Исходя из этого, можно сделать вывод, что либо речь идёт об эвакуации раненого военнослужащего, либо он вообще никакого отношения не имеет к ВС РФ.Видеоролик, который снят камерой, установленной на шлеме, демонстрирует, как военнослужащие подъезжают к позиции на бронеавтомобиле. Под организованным огневым прикрытием подходят к позиции, на которой находится лежащий человек. Спустя некоторое время его переносят в машину и уезжают. На финальных кадрах ролика появляется титр «Русские своих не бросают».