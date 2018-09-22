Главный союзник США в зоне Персидского залива закупит С-400 ?
Как передает RT, в Москву в пятницу прибыла делегация представителей Саудовской Аравии для проведения переговоров о возможности закупки одного из лучших российских комплексов ПВО С-400 «Триумф». Пока об итогах переговоров информации нет. Данные о прибытии саудовской делегации озвучены послом этого государства в России, неожиданного заявившего при этом, что США не будут вводить санкции в отношении Эр-Рияда за покупку российских систем.
Если переговоры пройдут удачно, то Саудовская Аравия будет третьей страной в мире, которая приобретёт российские комплексы С-400 (в настоящее время, кроме нашей страны, такими системами обладают только Китай и Турция). Однако то, что визит саудовской делегации приведёт к заключению контракта и тем более к поставке по нему, это далеко не факт. В частности, Индия ещё в июле 2018 года одобрила приобретения С-400, но пока по ряду причин так и не является счастливым обладателем этих комплексов.
Вообще, при поставках С-400, руководству предприятий, ответственных за этот экспорт, необходимо думать не только о возможной прибыли, но и о том, кому стоит продавать это, по сути, стратегическое оружие.
О том, что пока это происходит, свидетельствует, в частности, неудачная попытка закупки данных систем ПВО новой армией постсаддамовского Ирака, армией, созданной усилиями США и находящейся под их контролем. Официально иракская делегация, пытавшаяся закупить С-400 в начале этого года, заявила о необходимости защиты исламских святынь от атак с воздуха со стороны террористов, а также о желании создать полноценную систему ПВО для защиты своего воздушного пространства.
Однако до сих пор ни о каких поставках одних из лучших в мире комплексов ПВО в страну, фактически подконтрольную США, пока речи не идёт. Возможно, американцы (для которых доскональное знание технической начинки С-400 является, весьма вероятно, стратегическим фактором их геополитики), не имея возможности получить эти комплексы из Китая и Турции, решили просто подослать «саудовских купцов вместо иракских» ?
Если переговоры пройдут удачно, то Саудовская Аравия будет третьей страной в мире, которая приобретёт российские комплексы С-400 (в настоящее время, кроме нашей страны, такими системами обладают только Китай и Турция). Однако то, что визит саудовской делегации приведёт к заключению контракта и тем более к поставке по нему, это далеко не факт. В частности, Индия ещё в июле 2018 года одобрила приобретения С-400, но пока по ряду причин так и не является счастливым обладателем этих комплексов.
Вообще, при поставках С-400, руководству предприятий, ответственных за этот экспорт, необходимо думать не только о возможной прибыли, но и о том, кому стоит продавать это, по сути, стратегическое оружие.
О том, что пока это происходит, свидетельствует, в частности, неудачная попытка закупки данных систем ПВО новой армией постсаддамовского Ирака, армией, созданной усилиями США и находящейся под их контролем. Официально иракская делегация, пытавшаяся закупить С-400 в начале этого года, заявила о необходимости защиты исламских святынь от атак с воздуха со стороны террористов, а также о желании создать полноценную систему ПВО для защиты своего воздушного пространства.
Однако до сих пор ни о каких поставках одних из лучших в мире комплексов ПВО в страну, фактически подконтрольную США, пока речи не идёт. Возможно, американцы (для которых доскональное знание технической начинки С-400 является, весьма вероятно, стратегическим фактором их геополитики), не имея возможности получить эти комплексы из Китая и Турции, решили просто подослать «саудовских купцов вместо иракских» ?
- Автор:
- Михаил Сириец
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