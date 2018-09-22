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Главный союзник США в зоне Персидского залива закупит С-400 ?

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Как передает RT, в Москву в пятницу прибыла делегация представителей Саудовской Аравии для проведения переговоров о возможности закупки одного из лучших российских комплексов ПВО С-400 «Триумф». Пока об итогах переговоров информации нет. Данные о прибытии саудовской делегации озвучены послом этого государства в России, неожиданного заявившего при этом, что США не будут вводить санкции в отношении Эр-Рияда за покупку российских систем.

Если переговоры пройдут удачно, то Саудовская Аравия будет третьей страной в мире, которая приобретёт российские комплексы С-400 (в настоящее время, кроме нашей страны, такими системами обладают только Китай и Турция). Однако то, что визит саудовской делегации приведёт к заключению контракта и тем более к поставке по нему, это далеко не факт. В частности, Индия ещё в июле 2018 года одобрила приобретения С-400, но пока по ряду причин так и не является счастливым обладателем этих комплексов.




Вообще, при поставках С-400, руководству предприятий, ответственных за этот экспорт, необходимо думать не только о возможной прибыли, но и о том, кому стоит продавать это, по сути, стратегическое оружие.

О том, что пока это происходит, свидетельствует, в частности, неудачная попытка закупки данных систем ПВО новой армией постсаддамовского Ирака, армией, созданной усилиями США и находящейся под их контролем. Официально иракская делегация, пытавшаяся закупить С-400 в начале этого года, заявила о необходимости защиты исламских святынь от атак с воздуха со стороны террористов, а также о желании создать полноценную систему ПВО для защиты своего воздушного пространства.



Однако до сих пор ни о каких поставках одних из лучших в мире комплексов ПВО в страну, фактически подконтрольную США, пока речи не идёт. Возможно, американцы (для которых доскональное знание технической начинки С-400 является, весьма вероятно, стратегическим фактором их геополитики), не имея возможности получить эти комплексы из Китая и Турции, решили просто подослать «саудовских купцов вместо иракских» ?
Автор:
Михаил Сириец
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27 комментариев
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  1. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 17:22
    -2
    Сянкции на них тоже налОжут ?
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 17:24
      -3
      Цитата: ФЕОДОР
      Сянкции на них тоже налОжут ?

      Зачем, они наших летчиков сбивать будут.. ну или сирийских..
      1. Vladimir 5 Онлайн
        Vladimir 5 Сегодня, 18:04
        0
        Продажа новейшего оружия потенциальному противнику является государственным преступленнием. Вывод: Если эти нормы не действуют, значит управление государством в руках противника...
        Теперь представьте, возможна ли покупка РФ , КНР или даже Беларуси у США новейшего вооружения, НЕВОЗМОЖНА!... Часто воспринимается действия правительства РФ в корне антироссийскими поступками, почему?
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 18:12
          -1
          Цитата: Vladimir 5
          Продажа новейшего оружия потенциальному противнику является государственным преступленнием. Вывод: Если эти нормы не действуют, значит управление государством в руках противника...
          Теперь представьте, возможна ли покупка РФ , КНР или даже Беларуси у США новейшего вооружения, НЕВОЗМОЖНА!... Часто воспринимается действия правительства РФ в корне антироссийскими поступками, почему?

          Да просто все.. Зарабатывание денег - это приоритет для нынешнего правительства, это суть ультра либералов, которые сейчас у власти. Ничего святого для них нет, хоть с чертом торговать будут,только бы денег заработать.
    2. kjhg Онлайн
      kjhg Сегодня, 17:46
      0
      Цитата: ФЕОДОР
      Сянкции на них тоже налОжут ?

      Обязательно. Вообще, это может быть даже выгодно США. Во первых, обеспечит саудовским союзникам надежное прикрытие от всевозможных ракет, чего не может Пэтриот. Во вторых, американцы, евреи и другие союзники по НАТО смогут детально ознакомиться с С-400, пускай и в экспортном варианте. Это, скажем, очень поможет им при столкновении с данной системой в Китае и других странах, планирующих закупку.
      1. Сармат Саныч Офлайн
        Сармат Саныч Сегодня, 18:10
        -1
        Ничем омэриканцам это особо не поможет, а вот 6,5 миллиардов $ нашему ВПК помогут однозначно. А саудов понять можно - безопасность дороже денег. Следовательно и Катар с ОАЭ подтянутся, т.е.С-400 становится не просто ПВО/ПРО, а системой глобального геополитического влияния России. Тем более с учетом покупки Индией и Ираком.
  2. NordUral Офлайн
    NordUral Сегодня, 17:23
    +4
    Давайте уж прямо в Штаты повезем, в подарок. Чего время тянуть, пусть изучают.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:29
      +2
      с учетом того ,что саудиты и так лежат под сшой,продажа им с400 это и есть передача комплекса для изучения сше.
      1. Законопослушный Гражданин Офлайн
        Законопослушный Гражданин Сегодня, 17:31
        -2
        Они и так уже всё что надо,знают.
      2. MoJloT Офлайн
        MoJloT Сегодня, 17:46
        0
        Это как изучать устройство рояля, слушая как его бросаю с лестницы.
        1. Законопослушный Гражданин Офлайн
          Законопослушный Гражданин Сегодня, 17:55
          -2
          Опытный человек при падении рояля услышит,что ему надо.
          1. MoJloT Офлайн
            MoJloT Сегодня, 18:04
            0
            Состав лака например или процент меди в струне, температуру обработки дерева...) Кстати добро пожаловать!
  3. Prjanik Офлайн
    Prjanik Сегодня, 17:29
    0
    Ну если только потролить и внести разлад в стан исключительных smile Реально конечно же саудитам их "крыша" С-400 брать не разрешит.
  4. merkavaa Офлайн
    merkavaa Сегодня, 17:29
    -1
    Думаю не надо продавать.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:36
      0
      вы свое мнение сше выскажите.чтобы они саудитам поводок укоротили,а то нефтешейхи наивно думают что они все могут сами...
    2. Законопослушный Гражданин Офлайн
      Законопослушный Гражданин Сегодня, 17:38
      -1
      Что и для кого отказ от продажи изменит?Все останутся при своих,что называется.
    3. mirag2 Офлайн
      mirag2 Сегодня, 18:09
      0
      Нет,надо.Уже следующие на подходе.
  5. Rostislav Офлайн
    Rostislav Сегодня, 17:34
    +2
    Что, Турция уже получила С-400?!
    После таких "статей" все тот же риторический вопрос, - когда же редакция ВО начнет более тщательно подходить к отбору публикуемых материалов?
    1. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 18:05
      0
      Турция уже год назад перечислила живыми деньгами аванс в 2 млрд $, так что да - они уже купили С-400.
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 18:14
        0
        Цитата: Сармат Саныч
        Турция уже год назад перечислила живыми деньгами аванс в 2 млрд $, так что да - они уже купили С-400.

        Турции мы в кредит продаем.. если что..
    2. Ююка Офлайн
      Ююка Сегодня, 18:10
      -1
      Цитата: Rostislav
      Что, Турция уже получила С-400?!
      После таких "статей" все тот же риторический вопрос, - когда же редакция ВО начнет более тщательно подходить к отбору публикуемых материалов?


      вот лучше бы эту новость озвучили (причем время 16.02) -
      МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минобороны опубликует 23 сентября детальную информацию о всех обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 у побережья Сирии.



      РИА Новости https://ria.ru/syria/20180922/1529136868.html
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:39
    0
    хорошо саудитов потроллили,назвали их союзником wassat и тем более еще и главным,а значит ещё более любимой женой ,чем израиль и турция,вместе взятые wassat
  7. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 17:47
    0
    Саудитов припекло... Хусиды похоже со своими ракетами им очень сильно досаждают, а петриоты мажут безбожно... Вот и решили наши ракеты прикупить...
    1. HAM Онлайн
      HAM Сегодня, 18:09
      0
      Бесполезно,сауды имеют самую дорогую и не самую плохую технику,а как пользоваться ею купить не получится...гареммыки только на парадах эффектны..
  8. Ольхон Онлайн
    Ольхон Сегодня, 18:10
    0
    От Йеменских ракет Пэтриоты не спасают? ))) Это было очевидно...
    Но продавать саудитам оружие не стоит - сразу же будет передано ам...
  9. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 18:14
    0
    Всё больше стран не хотят оказаться в положении : Югославии,Афганистана, Ирака, Ливии, КНДР, Сирии . А для нас - только плюсы.
    - авторитет нашего оружия , страны,
    - прибыль,
    - рабочие места.
    - подготовка иностранных кадров для их обслуживания занимает более пол-года, не бесплатно, и эти кадры выйдут из под нашего крыла.
    С 400 - не оружие нападения, это оружие защиты - то есть, нашей безопасности не угрожает.
    ( мы не собираемся нападать на Турцию, Индию, Китай, СА,)
    Все "секреты", на экспортных вариантах обесценены . С-300 мы давно продали Греции (страна НАТО), Ирану.
    - У нас С-500 уже на "выхлопе".
    Так что, всё нормально. Торговать оружием сдерживания - вполне гуманно. yes
  10. Vadim851 Онлайн
    Vadim851 Сегодня, 18:18
    +1
    Продажа С-400 саудитам может сделать антирекламу этой системе, что крайне важно в наше время и повлияет на контракты в дальнейшем. Они 100% накосячат с новейшим оружием. Патриот у израильтян работает куда лучше чем у них например. У саудитов F-15 последней модификации и при этом их теряют, при том что ПВО хуситов естественно на грани фантастики.
    Да, саудиты заплатят много и сразу, но чтобы не потерять на этом больше.