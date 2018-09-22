Приватизируйте все! МВФ призвал Киев передать гособъекты в частные руки
Международный валютный фонд призвал Украину пересмотреть список объектов, подлежащих приватизации и значительно расширить его. На проходящем в Одессе "Украинском финансовом форуме-2018" выступил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, который перечислил объекты, запрет на приватизацию которых Украине стоит отменить, пишет издание "Украина.ру".
По мнению Рашкована, Украина должна следовать мировой практике и открыть доступ к приватизации абсолютно всех объектов, переводя их в частную собственность. Он перечислил объекты, которые Киеву необходимо приватизировать, среди них: железная дорога, больницы, детские сады, школы и университеты. Также Рашкован посоветовал передать в частные руки таможню, как это сделали некоторые страны на западе. По окончании своей речи он заявил, что Украина не должна оставить даже "маленького списка" неприватизированных предприятий, иначе "он может вырасти".
В настоящее время на Украине осталось около 3,5 тыс. государственных предприятий. Украинское правительство планирует передать в этом году в частные руки более 20 государственных компаний, выручив за это более 840 млн. долларов.
Ранее МВФ заставил украинские власти поднять тарифы на газ для населения, приравняв их к среднеевропейским.
По мнению Рашкована, Украина должна следовать мировой практике и открыть доступ к приватизации абсолютно всех объектов, переводя их в частную собственность. Он перечислил объекты, которые Киеву необходимо приватизировать, среди них: железная дорога, больницы, детские сады, школы и университеты. Также Рашкован посоветовал передать в частные руки таможню, как это сделали некоторые страны на западе. По окончании своей речи он заявил, что Украина не должна оставить даже "маленького списка" неприватизированных предприятий, иначе "он может вырасти".
В настоящее время на Украине осталось около 3,5 тыс. государственных предприятий. Украинское правительство планирует передать в этом году в частные руки более 20 государственных компаний, выручив за это более 840 млн. долларов.
Ранее МВФ заставил украинские власти поднять тарифы на газ для населения, приравняв их к среднеевропейским.
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