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Приватизируйте все! МВФ призвал Киев передать гособъекты в частные руки

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Международный валютный фонд призвал Украину пересмотреть список объектов, подлежащих приватизации и значительно расширить его. На проходящем в Одессе "Украинском финансовом форуме-2018" выступил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, который перечислил объекты, запрет на приватизацию которых Украине стоит отменить, пишет издание "Украина.ру".

Приватизируйте все! МВФ призвал Киев передать гособъекты в частные руки


По мнению Рашкована, Украина должна следовать мировой практике и открыть доступ к приватизации абсолютно всех объектов, переводя их в частную собственность. Он перечислил объекты, которые Киеву необходимо приватизировать, среди них: железная дорога, больницы, детские сады, школы и университеты. Также Рашкован посоветовал передать в частные руки таможню, как это сделали некоторые страны на западе. По окончании своей речи он заявил, что Украина не должна оставить даже "маленького списка" неприватизированных предприятий, иначе "он может вырасти".


В настоящее время на Украине осталось около 3,5 тыс. государственных предприятий. Украинское правительство планирует передать в этом году в частные руки более 20 государственных компаний, выручив за это более 840 млн. долларов.

Ранее МВФ заставил украинские власти поднять тарифы на газ для населения, приравняв их к среднеевропейским.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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50 комментариев
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  1. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 12:39
    +13
    Какие знакомые предложения))) России такие же делали в 1990-х. Да и сейчас еще, к сожалению, не расстреляны сторонники глобальной "прихватизации". А пора уже.
    1. Purim Офлайн
      Purim Сегодня, 12:48
      +1
      В настоящее время на Украине осталось около 3,5 тыс. государственных предприятий. Украинское правительство планирует передать в этом году в частные руки более 20 государственных компаний, выручив за это более 840 млн. долларов.

      Можно перечислить пожалуйста эти предприятия..?
      Металолом будут сдавать явно оставшийся..
      1. Николай С. Офлайн
        Николай С. Сегодня, 12:52
        +4
        Нормальный ход. Приватизируй таможню. И через год не будет ни леса, ни чернозёма, а как положено в Шумерии: Учкудук - три колодца, Защити, защити нас от солнца, Ты в пустыне - спасательный круг, Учкудук.
        1. Татьяна Онлайн
          Татьяна Сегодня, 14:17
          0
          Статью можно даже не цитировать. Она полностью является иллюстрацией того манипулятивно идеологического блефа американского экономиста Милтона Фридмана о существовании в мире якобы абсолютно "чистого" и "свободного" рынка капиталов, товаров и рабочей силы с его монетаризмом (погоней за финансовой прибылью всех и каждого).
          Эта научно несостоятельная "рыночная" идеология американского экономиста М.Фридмана, манипулятивно написанная им с целью защиты финансистов-капиталистов, растиражирована во всём мире и работает в глобальном плане исключительно только на США и их транснациональные компании по принципу финансовой ПИРАМИДЫ. Вашингтон с её помощью идеологически развел и грабит "туземцев" в их национальных государствах как полезных для США "идиотов". И бюрократический аппарат для этого у Вашингтона тоже имеется - он упомянут в статье - это проамериканская колониально компрадорская "туземная" администрация в стране- жертве их потребительского разграбления и установления везде в во всём мире своего Мирового господства и "порядка".
          Добавлю ещё, что в бюрократическую колониальную систему США входят МВФ, ВТО и пр. проамериканские структуры.
        2. Лара Крофт Онлайн
          Лара Крофт Сегодня, 15:29
          0
          Цитата: Николай С.
          Нормальный ход. Приватизируй таможню. И через год не будет ни леса, ни чернозёма, а как положено в Шумерии: Учкудук - три колодца, Защити, защити нас от солнца, Ты в пустыне - спасательный круг, Учкудук.

          Три колодца, надо писать (географическое название города) с большой буквы, как и Учкудук....
    2. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 12:53
      +2
      Я уже думал, что на Украине все прихватизировали.. уверен, что так оно и есть, а то что не прихватили, оно просто не надо ни кому..Придет время, уверен и всех прихватизаторов еще судить будут... У нас главный то Чубайс.. и пока его вообще ничего не берет...
      1. Uncle Lee Онлайн
        Uncle Lee Сегодня, 12:58
        +3
        Цитата: Svarog
        что на Украине все прихватизировали
        Еще осталось ВСУ ! Интересно чьих они будут ?
        1. Серый брат Офлайн
          Серый брат Сегодня, 13:04
          +3
          Цитата: Uncle Lee
          Интересно чьих они будут ?

          Кто предложит "тысячу гривен в день", тому и продадутся.
        2. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 13:05
          +4
          Цитата: Uncle Lee
          Цитата: Svarog
          что на Украине все прихватизировали
          Еще осталось ВСУ ! Интересно чьих они будут ?

          Их тоже уже приватизировали, это собственность евроатлантического союза..правда Трампов кормить их уже не хочет, а старушке деваться не куда.. но и она уже спит и видит, куда бы их с баланса скинуть..
        3. 30 вис Офлайн
          30 вис Сегодня, 13:15
          +2
          Так , чьи ! Ясно чьи .США платят содержат армию свидо укровскую ! Каждый квартал по пол миллиарда доллоров на содержание перечисляют . Вы ж читали наверное в СМИ ,сенат СШа утвердил помощь в 250 ( 260 ) тысяч долларов помощи украине ... периодичность известна . Дежка идёт на оплату всу и нац. батам ... Без этих деньжат давно разбежалиь бы воины света ...
    3. Зяблицев Онлайн
      Зяблицев Сегодня, 13:09
      +3
      Плевать на Украину! Как пишут добрые самаритяне - Не останавливаться!Смазать кастрюли!Продолжать скакать!! laughing
    4. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 13:25
      +6
      Занимаясь "агентами Кремля", укрохунта забыла о других, например агентах Будапешта, а ещё агенты Варшавы и Бухареста бдят. Из-за паспортного скандала после обнародования видео раздачи паспортов в Берегове, Венгрия пригрозила ещё больше замедлить интеграцию Окраины в ЕС. Ждём раздачи польских во Львове, румынских в Черновцах, болгарских в Буковине - вот таким макаром частями и войдут в Европуlaughing.
      Свидомые должны ещё лет 10 помариноватся с "братской помощью" Запада: с "безвозмездными траншами на развитие", с "приоритетным безпошлинным доступом на рынки ЕС", с "дотациями из Европы" - чтобы поняли, что они лишь расходный материал. Это пока не конец, распродажа оставшегося за бесценок, подготовка к уходу приграничных регионов и повышение цен на газ в 9 раз - промежуточная остановка. Надо понимать, что все миллиарды, вложенные в Окраину Америкой и Европой, обязательно должны быть возвращены с %, и никаких вариантов или реструктуризаций. Будет тотальная стрижка баранов, позволивших сделать с собой это. Причем неоднократная стрижка, по мере обрастания шерсти, никакие боевые, майданные, идеологические заслуги во внимание приниматься не будут. Поверив в "заботу" Запада, незалежная пришла к логическому концу... Интерес Запада был ГАСТРОНОМИЧЕСКИМ.
      1. dsk Онлайн
        dsk Сегодня, 14:39
        0
        Цитата: Сармат Саныч
        Надо понимать, что все миллиарды, вложенные в Окраину Америкой и Европой, обязательно должны быть возвращены с %, и никаких вариантов или реструктуризаций.

        "реструктуризация" обязательно будет - увеличение %% и сроков, потому что
        передать в этом году в частные руки более 20 государственных компаний, выручив за это более 840 млн. долларов.
        которых не хватит даже на выплату ежегодных %%. Поэтому их увеличат, чтобы "долговая петля" стала прочнее и у должника остался один выход - банкротство.
  2. Димка75 Офлайн
    Димка75 Сегодня, 12:44
    -5
    Из 8 последних статей - ЧЕТЫРЕ про хохлов. Кушать не могу без шумеров. А новостей на сегодня больше нет.
    1. Комментарий был удален.
      1. Димка75 Офлайн
        Димка75 Сегодня, 13:01
        -2
        Я и говорю, мало 4 из 8. Надо больше. Правда Мнения и Аналитика тоже не отстают. Пойду там погружусь в ауру каклопочитания вернее почитывания -)
        1. Purim Офлайн
          Purim Сегодня, 13:10
          -2
          Цитата: Димка75
          Я и говорю, мало 4 из 8. Надо больше. Правда Мнения и Аналитика тоже не отстают. Пойду там погружусь в ауру каклопочитания вернее почитывания -)

          Ладно молодец , ответ принят..! hi Согласен ..Пойду тоже почитаю воплей и т.д.
    2. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 12:55
      +1
      Цитата: Димка75
      ЧЕТЫРЕ про хохлов

      Так они постоянно годный контент поставляют. Передовики.
      1. Purim Офлайн
        Purim Сегодня, 13:19
        -4
        Цитата: Серый брат
        Цитата: Димка75
        ЧЕТЫРЕ про хохлов

        Так они постоянно годный контент поставляют. Передовики.

        Есть чем Россию отвлечь от внутренних проблем ..
        Похороны наших 15 погибших парней , будут производить скрытно ..ВСЕ СМИ вдруг резко заткнулись (даже 40 страниц евреев отмазок не обубликуют ! angry Все случайность ,как Путин услышал от Нетаньяхи и прочих своих друзей..
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 13:34
          +4
          Кто вам это сказал? Похороны проходят на родине павших. Кто их скрывает? Их встречают из Сирии всегда а потом из Москвы по домам...
          1. vovanpain Офлайн
            vovanpain Сегодня, 13:58
            +2
            Цитата: Бультерьер
            Кто вам это сказал?

            Внутренние голоса товарищу Михану говорят. laughing
            Цитата: Purim
            Похороны наших 15 погибших парней , будут производить скрытно

            fool fool Где родственники пожелают,там и будет погребение.
            P.S.Вечер пятницы плавно перетек в субботу.
            Purim

            Ты Виталик как не рядись,за километр Михана видать.
        2. Серый брат Офлайн
          Серый брат Сегодня, 13:46
          +1
          Цитата: Purim
          Есть чем Россию отвлечь от внутренних проблем ..

          Ой-вэй, событие, любое, это всегда событие и я не вижу причин не освещать его.
          Хочу вас спросить, а почему вы на проблемах желаете сконцентрироваться? На территории Российской Федерации ведь и хорошие вещи происходят, проблемы возникают и решаются, это процесс циклический.
          Можно и о хорошем написать.
          Цитата: Purim
          , будут производить скрытно

          Как родственники пожелают, так и будут проводить.

          P.S.
          Производят навоз и продукцию.
  3. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 12:45
    +5
    Привет 90) все как по учебнику)
  4. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 13:00
    +2
    Бультерьер.....Привет 90) все как по учебнику)


    И учителя те же. yes
  5. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:06
    -3
    России предлагают тоже самое и делают с нами тоже самое, что и с Украиной. Нам надо объединиться с украинскими братьями и выдернуть эту заразу западного буржуазного доминирования над нами. Мы один народ!
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 13:10
      0
      Цитата: Altona
      России предлагают тоже самое и делают с нами тоже самое, что и с Украиной. Нам надо объединиться с украинскими братьями и выдернуть эту заразу западного буржуазного доминирования над нами. Мы один народ!

      Поддерживаю, как бы еще это украинцам в голову вложить, а то за время правления либералов, они уверовали, что они к англосаксам ближе.. Серьезнейшая не доработка людей, которые отвечали за внешнюю политику в России. Из братского народа сделали врага.. с молчаливого согласия России.
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 14:12
        +1
        Когда же дойдет то до людей?.,, нельзя кого то заставить любить или уважать. Нельзя заставить считать братом или врагом. Вся наша жизнь состоит из выборов различных. Каждый наш поступок это наше решение. И все, что происходит с нами это не происки третьих лиц а наш выбор. Мы один народ? И в чем это выражается,скажите на милость? По каким признакам вы это определяете? Вот мы тут спорим,ругаемся иногда. Нравится разное,хотим разного верим в различных людей. Разных взглядов,религий,национальностей. Но у кого то из вас есть желание прямо сейчас пойти и поорать хохлов на ножи?
    2. Tank Hard Офлайн
      Tank Hard Сегодня, 14:13
      0
      Цитата: Altona
      Нам надо объединиться с украинскими братьями и выдернуть эту заразу западного буржуазного доминирования над нами.

      Интересно как, будьте так добры, распишите ваш план подробнее? yes
  6. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:07
    -2
    Цитата: Purim
    Вот так и живем в танковых войсках ..

    -------------------------
    Самый мощный танк-это воля народа.
  7. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 13:11
    +3
    Суд, полицию ,СБУ чего не приватизировать то? Золотое же дно!
  8. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:22
    -2
    Цитата: Svarog
    Поддерживаю, как бы еще это украинцам в голову вложить, а то за время правления либералов, они уверовали, что они к англосаксам ближе.

    -------------------------
    На личностном и бытовом уровне надо объединяться, не надо разрывать наши родственные связи.
  9. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 13:24
    +2
    катись в пропасть, страна предавшая память своих предков и свои корни.
    1. Purim Офлайн
      Purim Сегодня, 13:29
      -1
      Цитата: Examenatornick
      катись в пропасть, страна предавшая память своих предков и свои корни.

      Я согласен полностью ! Ждемс , а потом разбор полетов на хуторах .(Киев зачистим..!)
  10. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:30
    +4
    Всё скупят. Теперь будет не страна, а огромная латифундия с крепостными. "Украинцы" забудьте про слово "нэзалэжнисть", вы её спустили в унитаз за печеньки.
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 14:38
      0
      Жора, они не украинцы, они окраинцы. Окраина она всегда такая....Вообщем, окраина она и есть окраина.
  11. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:33
    -1
    Цитата: Purim
    Я согласен полностью ! Ждемс , а потом разбор полетов на хуторах .(Киев зачистим..!)

    -------------------
    Вы всю Украину записали в предатели?
    1. Андрей К Онлайн
      Андрей К Сегодня, 14:47
      0
      Цитата: Altona
      ...Вы всю Украину записали в предатели?...

      Лично я не записывал.
      Как можно записать в предатели того, кто сам назвался не братом?
      Не брат, значит не брат - прохожий на Мыколу похожий.
      Мне совершенно по боку лепрозорий, который они у себя развели.
      Нечего эту заразу в наш дом тащить.
  12. Zubr Онлайн
    Zubr Сегодня, 13:34
    +1
    20 гос. предприятий за 840 мил. бакинских ?!....очуметь. Они совсем из ума выжили. Пускай вспомнят наш опыт приватизации и чем всё это закончилось. А потом когда начали вертать в зад предприятия, собственников по всему миру разыскивали.
  13. Rusj Офлайн
    Rusj Сегодня, 13:37
    +2
    В Москве все чаще раздаются призывы завершать украинский вопрос и завершать радикально. Учитывая при этом недоработки прошлого.

    Российскую сдержанность на Украине оценивают не иначе как слабость и разрешение наглеть и дальше.

    Российский политолог и журналист Михаил Леонтьев считает, что настал момент, когда Российской Федерации необходимо кончать с украинской государственностью.

    Об этом он заявил в эфире радио "Вести".

    Возможное обретение украинскими раскольниками автокефалии чревато тем, что вновь прольётся кровь, как в 2014 году, предупредил он.

    «Русская православная церковь – единственный оставшийся общерусский институт. Тысячу лет мы его сохраняли! Мы что, возьмем и сольем, что ли?! В этом есть какая-то даже сакральная сущность. Я знаю, как Украинская православная церковь Московского патриархата совсем недавно защищала свои святыни, несколько лет назад. Потому что отнять пытались все время. Там была абсолютно (абсолютно!) самоорганизация, не связанная ни с чьей поддержкой, поперек всего! Там кровь прольется. И чего мы будем делать?», – заявил Леонтьев.

    По его мнению, Россия должна пресечь неизбежные захваты со стороны украинских националистов православных храмов и не допустить повторения 2014 года, когда в Донбассе началась гражданская война.
    «Я имею в виду 2014 год. У меня ощущение, что мы сделали глупость. Что в 2014 году надо было решать этот вопрос, когда у Украины не было армии вообще никакой. Ее просто не было! Был какой-то непонятный сброд, воровавший со складов. Причем половина из этой армии не чувствовала себя украинской армией, и за малую денежку все были бы фактически готовы встать на нашу сторону. А мы взяли и ничего не сделали. Теперь это будет тяжелее, потому что у них есть армия. Быть может не самая лучшая в мире, но она есть. Это русская армия, это русские люди. Русские люди из окопов не бегут», – сказал журналист.

    «Кончать надо эту Украину. Это скотство вонючее. Это нацистская реанимация на русской земле», – подытожил Леонтьев.
  14. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:49
    -1
    Цитата: Rusj
    «Кончать надо эту Украину. Это скотство вонючее. Это нацистская реанимация на русской земле», – подытожил Леонтьев.

    -------------------------
    Ну как кончать? Денацифировать и снова присоединять. Иначе то как? Мы один народ. Это ещев 2014 году было ясно, но тогда путинисты пели, что "бюджет не выдержит". Сегодня бюджет не выдерживает и самих россиян, судя по пенсионной реформе. Поэтому надо вспомнить, что мы один советский народ и сбрасывать эту антинародную украинскую и российскую власть. которая смотрит в рот МВФ и Всемирного банка.
    1. vovanpain Офлайн
      vovanpain Сегодня, 14:10
      +2
      Цитата: Altona
      Ну как кончать? Денацифировать и снова присоединять

      Евгений hi у Иосифа Виссарионовича не получилось,может вы секрет сей знаете,поделитесь пожалуйста! hi
    2. Rusj Офлайн
      Rusj Сегодня, 14:17
      0
      А в итоге так и будет . Только придёт эта Украина полностью разграбленная с разрушенной напроч экономикой огромным госдолгом озлобленным нищетой и войной народом да ещё и расколотыми по религиозным канонам .
      А бюджет всё выдерживает насчет этой пенсионной реформы в России это просто популисты от партий демократов либералов и КПРФ наводят смуту. А пенсионная реформа нужна и чем быстрей тем лучше. Россия единственная развитая страна в мире осталась с этой устаревшей пенсионной политикой . Вы меня хоть заминусуйте но это так есть. Что все рожают по двое или трое детей ? Кто будет лет через 10-15 обрабатывать пенсионеров . Во всём мире уже с 65 лет причём давно а кое где уже и 70 .
  15. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 14:14
    0
    ...всё как при махно - хватай, тащи сколько сможешь ( если есть бабки конечно)... wassat
  16. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 14:17
    +1
    Цитата: vovanpain
    у Иосифа Виссарионовича не получилось,может вы секрет сей знаете,поделитесь пожалуйста!

    ------------------------
    Почему не получилось? Всё получилось. Просто Хрущев стал делать поблажки бандеровцам. Судя по минусам я понял, что вы всю Украину уже записали в предатели.Считаете. что там нет наших коллег. которые под страхом расправы пытаются говорить правду. не хотят мириться с режимом Порошенко. Это печально, что мы ищем точки размежевания вместо точек соприкосновения.
    1. vovanpain Офлайн
      vovanpain Сегодня, 14:51
      0
      Цитата: Altona
      Судя по минусам я понял, что вы всю Украину уже записали в предатели

      Минус не мой и его я нивелировал.Евгений,перед тем как отвечать,просто нажмите кнопочку ответить и ваш коммент будет после того кому вы собираетесь отвечать,просто удобней ведь так,чем шерстить кучу других комментов.А насчет предателей request Вы ведь не запишите свою мать в предатели?И я не запишу и ее родную сестру и двух братьев которые родились на Украине(Мама моя родилась после Победы уже в Рыбинске,куда семья деда эвакуировалась после начала войны)
      Цитата: Altona
      Считаете. что там нет наших коллег. которые под страхом расправы пытаются говорить правду. не хотят мириться с режимом Порошенко

      Есть и довольно много,но ненавидя Порошенко,очень многие винят в своих бедах Россию и нас.Это из личного опыта Евгений,много родни на Украине и я для них уже не родственник.И это
      Цитата: Altona
      Это печально, что мы ищем точки размежевания вместо точек соприкосновения.

      hi
  17. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 14:20
    -1
    Цитата: Tank Hard
    Интересно как, будьте так добры, распишите ваш план подробнее?

    ----------------------------
    У меня нет планов, потому что мы сами сейчас в таком же положении. Когда мы перейдем в другое состояние, тогда и планы будут откристаллизованы. Над нами сейчас такие же угрозы как и над Украиной. Окончательная деиндустриализация, диктат олигархии и монополий и прочие прелести.
  18. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 14:37
    0
    Цитата: Бультерьер
    Мы один народ? И в чем это выражается,скажите на милость?

    -----------------------
    А запорожцев, которые выстояли под натиском бандеровцев вы таковыми не считаете? А харьковчан? Или вы кушаете только официальную пропаганду? Есть на Украине наши люди и очень много. Короткая у вас память и слишком быстрые рефлексы.
  19. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 14:47
    +1
    Цитата: Бультерьер
    Когда же дойдет то до людей?.,, нельзя кого то заставить любить или уважать. Нельзя заставить считать братом или врагом.

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    Когда же до вас дойдет, что сломать народ можно, разделив его на хохлов и москалей, казаков, поморов и сибиряков, холопов и господ. Я же не призываю кого-то любить или ненавидеть, как вам толкует буржуазная пропаганда. Но у нас с украинцами гораздо больше общего чем чуждого. У нас примерно одинаковые вкусы и обычаи. Никто не призывает кого-то порабощать или ставить в зависимость. Просто Украина сейчас встраивается на всех парах в чуждую им общность, которая не будет считаться с ней, да и уже не считается. И такими мелкими укусами, можно всех нас уничтожить, бархатным образом.
  20. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 14:50
    0
    Цитата: Rusj
    А пенсионная реформа нужна и чем быстрей тем лучше.

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    Мдаа...Когда нет возможностей даже самому скопить без опасений, что деньги девальвируют, товарищ топит за пенсионную реформу.
  21. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 15:21
    0
    Смешно читать.В Европе очень большие куски (например железных дорог) находятся во владении именно государства.Просто частному инвестору такие громадные вложения в безопасность инфраструктуры не потянуть и не объяснить такие вложения инвестору
  22. Лара Крофт Онлайн
    Лара Крофт Сегодня, 15:25
    0
    Киеву необходимо приватизировать, среди них: железная дорога, больницы, детские сады, школы и университеты

    До этого даже наши в 90-х не додумались бы...