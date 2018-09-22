Приватизируйте все! МВФ призвал Киев передать гособъекты в частные руки

Международный валютный фонд призвал Украину пересмотреть список объектов, подлежащих приватизации и значительно расширить его. На проходящем в Одессе "Украинском финансовом форуме-2018" выступил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, который перечислил объекты, запрет на приватизацию которых Украине стоит отменить, пишет издание "Украина.ру".По мнению Рашкована, Украина должна следовать мировой практике и открыть доступ к приватизации абсолютно всех объектов, переводя их в частную собственность. Он перечислил объекты, которые Киеву необходимо приватизировать, среди них: железная дорога, больницы, детские сады, школы и университеты. Также Рашкован посоветовал передать в частные руки таможню, как это сделали некоторые страны на западе. По окончании своей речи он заявил, что Украина не должна оставить даже "маленького списка" неприватизированных предприятий, иначе "он может вырасти".В настоящее время на Украине осталось около 3,5 тыс. государственных предприятий. Украинское правительство планирует передать в этом году в частные руки более 20 государственных компаний, выручив за это более 840 млн. долларов.Ранее МВФ заставил украинские власти поднять тарифы на газ для населения, приравняв их к среднеевропейским.