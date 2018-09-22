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Рогозин: Россия не пойдет на условия США при строительстве околунной станции

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая перед молодыми специалистами космической отрасли, заявил, что Россию не устраивают условия, предложенные американской стороной в проекте окололунной станции, передает РИА Новости.

Рогозин: Россия не пойдет на условия США при строительстве околунной станции


Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в проекте окололунной станции на второстепенных ролях. Американцы предложили российским специалистам разработать и построить для станции шлюзовой отсек, но по американским техническим стандартам и под американский скафандр. Поэтому Россия будет предлагать свой проект окололунной станции, сообщил он. При этом пока не ясно, будет ли она только российской или будет строиться как международная. Возможно, что строительством займутся страны БРИКС. Не исключается и участие США, но уже на российских условиях, добавил Рогозин.


Рогозин анонсировал переговоры с администратором НАСА Джимом Брайденстайном, в результате которых Россия донесет до США свое видение сотрудничества на окололунной орбите.

В сентябре прошлого года "Роскосмос" и НАСА подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной окололунной станции Deep Space Gateway, впоследствии получившей название Gateway — Lunar Orbital Platform, а после совещания в сентябре 2018 года просто The Gateway.


Использованы фотографии:
Роскосмос
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92 комментария
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  1. Silvestr Онлайн
    Silvestr Сегодня, 13:08
    +3
    главенствующее место в любом проекте предполагает и львиную долю расходов. А Луна нам сейчас по карману?
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 13:13
      0
      Легко... Уронят рубль до сто пясят за доллар и построят...
      1. Тралл Офлайн
        Тралл Сегодня, 13:23
        -3
        Зачем эта Луна сдалась? Там же все американцами истоптано. Или не истоптано?
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 13:26
          +11
          Цитата: Тралл
          Зачем эта Луна сдалась? Там же все американцами истоптано. Или не истоптано?

          Такие проекты дают точёк для развития во многих сферах.
          1. sabakina Онлайн
            sabakina Сегодня, 15:04
            +1
            Цитата: Svarog
            Такие проекты дают точёк для развития во многих сферах.
            Например? Лунный грунт? Что он дал землянам? Тем более, что его американцы успешно потеряли! laughing Как и оригинальные кадры высадки "лунного десанта"!
        2. Kuroneko Онлайн
          Kuroneko Сегодня, 13:53
          +1
          Цитата: Тралл
          Там же все американцами истоптано. Или не истоптано?

          Вот я (и уверен, не я один) и жду с нетерпением заявленную Роскосмосом экспедицию к Луне в начале 20-х. Она как раз и должна дать ответ - был ли Лунный заговор или нет.
          1. Сергей Гончаров Онлайн
            Сергей Гончаров Сегодня, 14:08
            +2
            Российская экспедиция с высадкой на Луну в начале 2020-х - невозможна даже чисто теоретически. В первой половине 2030-х - может быть, что и да.
            1. Kuroneko Онлайн
              Kuroneko Сегодня, 14:14
              +2
              Кто сказал, что обязательно будет высадка людей? Я про "Луну-25".
              https://ria.ru/science/20180125/1513288175.html
              Просто я привычно сдвигаю сроки вправо. Так-то аж на следующий год полёт вроде как запланирован.
              1. Сергей Гончаров Онлайн
                Сергей Гончаров Сегодня, 15:02
                +1
                И как посадочный зонд для исследовательского бурения на лунном южном полюсе сможет подтвердить или опровергнуть факт "лунного заговора"?? request request
                P.S. 28 июня 2018 г. "Роскосмос" официально перенес запуск КА "Луна-25" на 2021 г. (вероятно - в период с июня по октябрь).
                1. Kuroneko Онлайн
                  Kuroneko Сегодня, 15:16
                  0
                  Поэтому-то я сразу и говорил про начало 20-х.
                  А аппарат, я повторяю (по крайней мере, по предварительному плану), должен пролететь и над местом высадки Аполлонов, всё задокументировав (зонд он высадит позже). Надеюсь, вы не будете оспаривать качество и разрешение современных камер? На Луне дождей и ветра нет. Если следы Нилов Армстронгов (и прилунения модулей) есть - то они пребудут в полной сохранности ещё не одно тысячелетие. А уж воткнутый в селенит американский флаг так вообще вряд ли можно будет с орбиты не заметить.
            2. Setrac Онлайн
              Setrac Сегодня, 14:22
              +2
              Цитата: Сергей Гончаров
              Российская экспедиция с высадкой на Луну в начале 2020-х - невозможна даже чисто теоретически. В первой половине 2030-х - может быть, что и да.

              Ничья пилотируемая экспедиция на Луну к 2020-му году невозможна, ни теоретически, ни практически.
          2. Цой Офлайн
            Цой Сегодня, 14:24
            0
            Вот я (и уверен, не я один) и жду с нетерпением заявленную Роскосмосом экспедицию к Луне в начале 20-х. Она как раз и должна дать ответ - был ли Лунный заговор или нет.


            На чем лететь собрались? Федерация на 2025 перенесена, ракета к 30 году. Лунный Союз так и остался только на бумаге. Чем результаты съемок LRO не устраивают?
            1. Kuroneko Онлайн
              Kuroneko Сегодня, 14:32
              0
              Читайте мой коммент чуть выше.
              Я имел в виду "Луну-25". Среди всех чисто научных целей проект предусматривает и проверку/фотографирование зоны прилунения Аполлонов.
              1. Сергей Гончаров Онлайн
                Сергей Гончаров Сегодня, 15:03
                0
                Программа экспедиции "Луны-25" этого не предполагает.
                1. Kuroneko Онлайн
                  Kuroneko Сегодня, 15:23
                  0
                  Официально - да. Неофициально - ещё как предполагает. После почти полвека застоя с лунными отечественными программами, да и не взглянуть попутно на "маленький шаг для человека, но огромный шаг для Человечества"? Обязательно посмотрим. Точку в этой истории надо наконец-то поставить. Жирную. Чтобы больше никаких домыслов. А тут такой шанс.
          3. sabakina Онлайн
            sabakina Сегодня, 15:06
            0
            Kuroneko, во первых, янки там не было. Во вторых, нас туда ни кто не пустит. Я имею не земное правительство. wink
        3. sabakina Онлайн
          sabakina Сегодня, 15:01
          +2
          Цитата: Тралл
          Зачем эта Луна сдалась? Там же все американцами истоптано. Или не истоптано?

          Тралл, смотри не смотри РЕН ТВ! laughing Слушай. за шо тебе минусов накопытили? ты вроде ни за ни против лунной экспедиции янки?
          1. Silvestr Онлайн
            Silvestr Сегодня, 15:04
            0
            Цитата: sabakina
            за шо тебе минусов накопытили?

            кто-то решил убрать неугодных методом минусования хором. Борются за единообразие и понимание
    2. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 13:13
      +1
      Нет. не по карману , но зато какой проект, вкусный. это не за мусорку в прямом эфире разбираться.
    3. slipped Онлайн
      slipped Сегодня, 13:14
      0
      Цитата: Silvestr
      главенствующее место в любом проекте предполагает и львиную долю расходов. А Луна нам сейчас по карману?


      На космическую деятельность, на следующие три года, выделяется по около 200 млрд рублей каждый год. Но конечно, на сегодняшний день работы по ЛОС не учитываются. Пока идут только изоляционные эксперименты в ИМБП, ну и разрабатывается ПТК НП. Лавка интенсивно занята Экзомарсом, Лунная программа у них начнется с 2021-го.
      1. Дырокол Офлайн
        Дырокол Сегодня, 13:56
        -6
        Цитата: slipped
        Но конечно, на сегодняшний день работы по ЛОС не учитываются.

        Вы не понимаете, она будет строиться на средства налогоплательщиков США, просто Рогозина не устраивает сумма которая достанется РФ за эти работы. Он хочет больше, аппетит у него большой
        1. slipped Онлайн
          slipped Сегодня, 15:05
          0
          Работы по ЛОС не учитываются из-за секвестра бюджета ОРКК в 2016-м году, когда из проекта текущей федеральной космической программы до 2025-го года была исключены работы по пилотируемой лунной программе в этом периоде. Даже на отечественный логистический модуль для Gateway, который предлагается Роскосмосом, не запланированы финансовые средства. Скорее всего пришлось бы брать деньги на него у других проектов или оплачивать отдельной строкой бюджета по решению правительства.
    4. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 13:14
      +10
      Цитата: Silvestr
      главенствующее место в любом проекте предполагает и львиную долю расходов. А Луна нам сейчас по карману?

      Очень верно замечено? Вообще странно обсуждать с врагом совместные проекты, еще и на второстепенных ролях.. в условиях, когда ежедневно нам все новые санкции подкидывают.. Проще с китайцами это замутить, на равных условиях . При этом основные расходы должны нести наши китайские товарищи, а с нас интеллект и вдохновение..
      1. Сергей Гончаров Онлайн
        Сергей Гончаров Сегодня, 14:14
        +3
        (Вкрадчиво) А Вы уверены, что "китайским товарищам" это нужно?? feel
    5. aristok Офлайн
      aristok Сегодня, 13:15
      +3
      Цитата: Silvestr
      А Луна нам сейчас по карману?

      Лучше уж Луна чем мундиали.
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 13:41
        +1
        Мундиаль то вам чем помешал?
    6. Зяблицев Онлайн
      Зяблицев Сегодня, 13:19
      +1
      Лететь самостоятельно к Луне смысла нет вообще никакого, ни экономического, ни научного, ни политического, МКС в околоземном пространстве уже скоро будет нафиг никому не нужно, а вот создать станцию в около Луны следующий шаг в развитии человечества, поэтому совместный проект Роскососа, NASA и Европейского союза - не смотря на серьезные разногласия между нами - очень важный для всего человечества и наших отраслей в частности! Нужно садиться и договариваться, а не выяснять кто на стенку выше писает!
      1. poquello Онлайн
        poquello Сегодня, 13:23
        +9
        Цитата: Зяблицев
        Лететь самостоятельно к Луне смысла нет вообще никакого, ни экономического, ни научного, ни политического, МКС в околоземном пространстве уже скоро будет нафиг никому не нужно, а вот создать станцию в около Луны следующий шаг в развитии человечества, поэтому совместный проект Роскососа, NASA и Европейского союза - не смотря на серьезные разногласия между нами - очень важный для всего человечества и наших отраслей в частности! Нужно садиться и договариваться, а не выяснять кто на стенку выше писает!

        в таком варианте зато какими важными будем, етить люк по американским стандартам сделаем. Правильно всё Рогозин сказал.
        1. Сергей39 Офлайн
          Сергей39 Сегодня, 13:46
          +3
          Правильно все Рогозин сказал.
          Мы ведущая космическая держава или рядом стояли?
      2. Теренин Офлайн
        Теренин Сегодня, 13:32
        +1
        ...нужно садиться и договариваться...
        Полагаю, что к этому всё идёт. Политика и умение торговаться, мать её... Каждая сторона с запасом поднимает переговорную планку, чтобы потом иметь преимущества... Пример, "наш" Доня Трамп.
      3. Zubr Онлайн
        Zubr Сегодня, 13:45
        +3
        hi
        Позвольте с вами не согласится. У нас уже есть печальный опыт с нашими заклятыми друзьями. Никогда, мы с ними не сумеем договориться. Они всегда использовали Советский и Российский потенциал, лишь только в своих шкурных целях. А строить с ними такие совместные проекты, особенно с NASA, а тем более в условиях санкций, это однозначно давать им ещё один рычаг давления на Россию. Идут они лесом, мелкими шагами.
      4. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 14:02
        +5
        Цитата: Зяблицев
        Нужно садиться и договариваться

        Если с тобой конкретно договариваться не собираются, а просто хотят с тебя что-то получить, то в таком договоре нет никакой выгоды. Оставят потом на обочине и всё.
      5. Цой Офлайн
        Цой Сегодня, 14:35
        0
        Лететь самостоятельно к Луне смысла нет вообще никакого, ни экономического, ни научного, ни политического, МКС в околоземном пространстве уже скоро будет нафиг никому не нужно, а вот создать станцию в около Луны следующий шаг в развитии человечества, поэтому совместный проект Роскососа, NASA и Европейского союза - не смотря на серьезные разногласия между нами - очень важный для всего человечества и наших отраслей в частности! Нужно садиться и договариваться, а не выяснять кто на стенку выше писает!



        А давайте. Только никто кроме США не захочет вкладывать деньги. У НАСА бюджет больше чем у Роскосмоса и ЕКА. У последнего "всего" 5 млрд евро. У амеров почти 20 млрд. Да это общая сумма всех программ и в том числе перспективных и разрабатываемых, но несложно подсчитать у кого большая финансовая свобода. Получается как с МКС. Львиную долю всех затрат несут одни, но станция общая.
    7. Zubr Онлайн
      Zubr Сегодня, 13:26
      +1
      hi
      Будет трудно, никто не говорил, что будет легко. А перспективные проекты нам нужны. А учитывая перспективу добычи Гелия-3, эта станция окупится довольно быстро. Так, что вложения в этот проект довольно перспективны. Не придём мы туда, придут Американцы, Китайцы. А ведь Иосиф Виссарионович поднимал вопрос о разделе луны, ещё на ялтинской конференции. Дальновидный был.
      1. Сергей Гончаров Онлайн
        Сергей Гончаров Сегодня, 14:06
        0
        Ну - положим "раздел Луны в Ялте" - это ровно из той же серии, что и "перспективы добычи на Луне гелия-3". wassat wassat
        1. Zubr Онлайн
          Zubr Сегодня, 14:45
          0
          smile Неужели ? Вспомните писателей фантастов. И вам бы лучше заняться самообразованием и почитать научные статьи. То, что раньше было фантастикой уже реальность. И это за последние 100 лет. А в учебниках физики школьных до великой отечественной войны, так и писали: "Атом не делимая частица".
          1. Сергей Гончаров Онлайн
            Сергей Гончаров Сегодня, 15:11
            0
            В том то и дело, что я эти самые научные статьи читал. wink bully И примерно представляю - раньше каких сроков энергетические термоядерные реакторы промышленного образа (для которых только и интересен гелий-3) появиться в принципе не могут. hi
            P.S. А то, что атом делим - было известно всему миру уже в 1932-м. hi
      2. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 14:19
        +1
        Zubr Сегодня, 13:26
        Не придём мы туда, придут Американцы, Китайцы.

        ... таки да эта публика шустрая, не терпит пустоты в природе - заполняет мгновенно... на плечи друг друга станут, но залезут на Луну... а там считай копец Луне прийдёт- вынесут стаканАми ВСЁ, ещё и с соседних планет прихватят...
        1. Zubr Онлайн
          Zubr Сегодня, 14:48
          0
          hi
          А потом поди докажи, свои притязания на лунные территории. А в Америке уже есть собственники лунных участков. И это тоже уже реальность.
          1. Сергей Гончаров Онлайн
            Сергей Гончаров Сегодня, 15:17
            0
            И не только в Америке. Практически по всему миру. Включая и страны бывш. СССР. Вот только - их "права собственности" не признаны нигде и никем. Формально - все компании, торгующие "наделами на Луне", планетах, звездами и пр. - владеют лишь "авторскими правами на "виртуальные сувениры". wassat wassat
      3. ver_ Онлайн
        ver_ Сегодня, 14:27
        0
        ...не надо в детство впадать.. Для добычи гелия 3 надо строить базу -шахту на Луне... , а не ....вошку на орбите луны...
    8. Irokez Офлайн
      Irokez Сегодня, 13:40
      0
      Деньги - это вторично.Тут вопрос кто первый и кто с нами тот и соберёт в будущем сливки от проекта.
      Но тут надо по другому немного вопрос ставить о том, что станцию уже на самой Луне надо ставить и осваивать поверхность и это более правильно чем на орбите летать. Доставка оборудования на поверхность с меньшей силой притяжения чем на Земле более предпочтительна чем на орбите летать ибо поверхность она и есть твёрдая поверхность со своими плюсами при передвижении и строительстве постоянного дома, а на орбите считаю это полумера или полуосвоение Луны.
      Автоматический корабль может прилуняться и специальные роботы доставлять к самой станции неподалёку прилунившиеся модули и кстати сами модули надо так проектировать, чтоб потом когда они груз на Луну доставят, то они сами могли бы быть как объекты строительства или элементами будущей станции.
      Станция на орбите Луны - это лишняя трата времени и средств. Куда лучше и полезней станция на самой Луне.
      1. Громобой Офлайн
        Громобой Сегодня, 14:06
        0
        Цитата: Silvestr
        главенствующее место в любом проекте предполагает и львиную долю расходов. А Луна нам сейчас по карману?
        Спокойнее относитесь к такм заявам,тем более от знатного журналиста Рогозина.Живу ,можно сказать,в космической столице Руси,куча друзей на Прогрессе--- времена там особые.На заводе Кузнецова зато дела идут в полном порядке,конечно,по выстройке процесса ребята трудятся,но заказ у них ВО,на пару пятилеток.
      2. Сергей Гончаров Онлайн
        Сергей Гончаров Сегодня, 14:18
        0
        На самом деле - если речь идет о долгосрочной стратегии "обеспечения нарастающего присутствия Человека на Луне" - нужны и лунная орбитальная станция и лунная база. Это было ясно еще в 1960-е и в США и в СССР. hi
    9. Spartanez300 Офлайн
      Spartanez300 Сегодня, 14:13
      0
      Хотелось бы верить что у России есть свои условия .
      1. Zubr Онлайн
        Zubr Сегодня, 14:50
        0
        hi Пока мы сохраняем спартанское спокойствие. На данный момент, это лучший выход из сложившейся ситуации. А дальше, с таким же спокойствием делаем своё дело, аккуратно и методично.
    10. Иезекиль 25-17 Офлайн
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:54
      0
      По карману или нет , но делать надо сейчас: Мы Империя.
    11. Комментарий был удален.
      1. dsk Онлайн
        dsk Сегодня, 15:20
        0
        Цитата: 178
        при упадке одного направления , получаешь доход от благополучных других
        Вложимся в луну, застроим Новую Москву и переселятся последние "сибиряки", китайцы и японцы будут в восторге от этого...
  2. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 13:14
    +3
    только такой богатой стране как россия по карману такой дорогой проект как рогозин laughing
    1. poquello Онлайн
      poquello Сегодня, 13:25
      +1
      Цитата: _Kotegpushisteg_
      только такой богатой стране как россия по карману такой дорогой проект как рогозин laughing

      какой-такой "богатой"? по ресурсам мы побогаче всех будем
      1. Дырокол Офлайн
        Дырокол Сегодня, 13:50
        +2
        Цитата: poquello
        по ресурсам мы побогаче всех будем

        Если вы пишите от лица кооператива "Озеро", то вы правы.
        1. poquello Онлайн
          poquello Сегодня, 14:05
          -3
          Цитата: Дырокол
          Цитата: poquello
          по ресурсам мы побогаче всех будем

          Если вы пишите от лица кооператива "Озеро", то вы правы.

          иди уже, хохол, иди учи уроки
      2. Сергей Гончаров Онлайн
        Сергей Гончаров Сегодня, 14:21
        0
        Главным "природным ресурсом" не позднее конца XXI века станет высокообразованное население. Так что тут континентальный Китай - вне конкуренции (ну разве что такая конкуренция возможна со стороны Индии). hi
        1. poquello Онлайн
          poquello Сегодня, 15:03
          0
          Цитата: Сергей Гончаров
          Главным "природным ресурсом" не позднее конца XXI века станет высокообразованное население.

          как пафосно, а аргументы то есть для этого общефраза?
      3. Setrac Онлайн
        Setrac Сегодня, 14:28
        +1
        Цитата: poquello
        какой-такой "богатой"? по ресурсам мы побогаче всех будем

        Богатства развитого государства в людях, а не в "ресурсах", а у нас женщины рожать не желают.
        1. poquello Онлайн
          poquello Сегодня, 15:07
          0
          Цитата: Setrac
          Богатства развитого государства в людях,

          о, ещё один, перефразирую одну старую китайскую мудрость - у человека есть голова, туловище и конечности, всё это нужно для гармоничного его существования, так и население страны не может быть одной большой головой
        2. Сергей Гончаров Онлайн
          Сергей Гончаров Сегодня, 15:19
          0
          Ну - на самом деле - демографический кризис общая проблема как раз развитых государств. hi
  3. Сергей Гончаров Онлайн
    Сергей Гончаров Сегодня, 13:18
    +5
    Ну - лично я бы был совсем не против, если бы Россия была реально готова создавать свою окололунную станцию и реализовывать прочие аспекты лунной программы (лунная база и пр.). В конце-концов - если бы СССР выиграл в свое время "лунную гонку" (а объективная возможность для этого была) - янки не успокоились бы, пока не высадились бы на Марсе. Соответственно - граница возможностей Человечества в Космосе была бы значительно более "продвинута во Вселенную", чем сейчас. Битва амбиций в сфере научно-технических достижений - Человечеству только на пользу. ИМХО. hi Но если Дмитрий Олегович опять "солирует "понторезом" - это печально... recourse
    1. Uncle Lee Онлайн
      Uncle Lee Сегодня, 13:21
      -1
      Россия не будет участвовать в проекте
      А то янки дырок в модуле насверлят ! stop
    2. Setrac Онлайн
      Setrac Сегодня, 14:30
      -1
      Цитата: Сергей Гончаров
      если бы СССР выиграл в свое время "лунную гонку"

      Если бы полет человека на Луну был физически возможен - СССР бы его осуществил и выиграл бы лунную гонку, полет человека на Луну невозможен сейчас и уж тем более не был возможен тогда.
      1. Сергей Гончаров Онлайн
        Сергей Гончаров Сегодня, 15:22
        0
        СССР проиграл "лунную гонку" благодаря совершенно конкретным ошибкам совершенно конкретных товарищей - начиная от (как ни грустно это признавать) Королева и кончая Хрущевым. Ничего невозможного в такой экспедиции не было.
    3. ver_ Онлайн
      ver_ Сегодня, 14:31
      0
      ....на Луне никто ещё не был.. Смотрите Козерог -1 , где американцы Землю спасают..
      1. poquello Онлайн
        poquello Сегодня, 15:13
        0
        Цитата: ver_
        ....на Луне никто ещё не был.. Смотрите Козерог -1 , где американцы Землю спасают..

        фильм зачётный, хотя я как-то не устаканился ещё с мнением, после второго летали, а после третьего не летали,
        ВОПРОС для секты свидетелей американской высадки на луну - а чего американцы столько раз летали, а флажок поставили всего один?
      2. Сергей Гончаров Онлайн
        Сергей Гончаров Сегодня, 15:23
        0
        Да уж - "аргумент" - "железобетон"!! lol lol
  4. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:22
    0
    Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в проекте окололунной станции на второстепенных ролях.


    Так шевелись, Рогозин, чтобы выйти в лидеры! Матрацы уже на пятки наступают полным ходом и глупо это отрицать.
    1. Nychego Офлайн
      Nychego Сегодня, 13:53
      +2
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Матрацы уже на пятки наступают полным ходом

      Наступают?
      России в космосе сейчас хиндусы и европеи на пятки наступают, а матрасы и чайнецы давным-давно впереди.
      Недалёк тот день, когда при деятельном участии г-на Рогозина мы будем соревноваться за пятое место в космической гонке с ЮАР и Индонезией (не шутка - какие уж тут шутки...)
      1. Сергей Гончаров Онлайн
        Сергей Гончаров Сегодня, 14:11
        +1
        Если докатитесь до "соревнования" с ЮАР или Индонезией - то это будет уже не за 5-е место. А где-то во втором десятке...
        1. Setrac Онлайн
          Setrac Сегодня, 14:32
          +2
          Цитата: Сергей Гончаров
          Если докатитесь до "соревнования" с ЮАР или Индонезией - то это будет уже не за 5-е место. А где-то во втором десятке...

          Вот когда американцы будут летать на МКС на индонезийских ракетах - тогда об этом и будем переживать.
          1. Сергей Гончаров Онлайн
            Сергей Гончаров Сегодня, 15:25
            0
            Тогда - уже поздно будет. sad
    2. ver_ Онлайн
      ver_ Сегодня, 14:35
      0
      ...пингвины на свои яйца наступают... - пожелаем им удачи ...
  5. kunstkammer Онлайн
    kunstkammer Сегодня, 13:29
    +2
    Цитата: Svarog
    основные расходы должны нести наши китайские товарищи, а с нас интеллект и вдохновение..

    С "вдохновением" по распилу китайских денежек у нас всё путём! Уже сейчас ручки потные потираем! Но согласятся ли на это кутайские товарисчи? Говорят, дотошные они... да и Басманного суда у них нет.
    1. Nychego Офлайн
      Nychego Сегодня, 13:58
      0
      Цитата: kunstkammer
      Но согласятся ли на это кутайские товарисчи? Говорят, дотошные они... да и Басманного суда у них нет.

      Эх, ввести бы в рамках подобного проекта передачу российских обвиняемых во взятках и растратах на проекте под юрисдикцию Китая, а затем смотреть, как "эффективные космоменеджеры" с визгом разбегаются от угрозы участия в таком эксперименте.
    2. ver_ Онлайн
      ver_ Сегодня, 14:40
      0
      ...ота же блин клинтон - помешались некоторые на китайцах - этот гамбит нам хрен то проскочит-горбом зацепится..
  6. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:29
    -2
    Цитата: Зяблицев
    Лететь самостоятельно к Луне смысла нет вообще никакого, ни экономического, ни научного, ни политического

    ---------------------
    Автомат послать не судьба? Как в СССР...
  7. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:30
    0
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Так шевелись, Рогозин, чтобы выйти в лидеры!

    ------------------------------
    Ну вот еще. Он откровенный фашист.
  8. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:31
    -1
    Цитата: Сергей Гончаров
    В конце-концов - если бы СССР выиграл в свое время "лунную гонку" (а объективная возможность для этого была)

    --------------------
    СССР её и выиграл, он реально послал автоматические станции и привез настоящие образцы грунта.
    1. Сергей Гончаров Онлайн
      Сергей Гончаров Сегодня, 14:04
      -4
      Да-да, я в курсе, что 57% совершеннолетних граждан Российской Федерации считают, что американские астронавты не были на Луне fool fool и только 24% - "милостиво соглашаются", что таки были. Доставляюще. fellow fellow
      1. Setrac Онлайн
        Setrac Сегодня, 14:33
        -1
        Цитата: Сергей Гончаров
        Да-да, я в курсе, что 57% совершеннолетних граждан Российской Федерации считают, что американские астронавты не были на Луне

        И они правы.
        Цитата: Сергей Гончаров
        и только 24% - "милостиво соглашаются", что таки были. Доставляюще.

        А вы не правы, этим 24%-там просто пофигу.
  9. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 13:39
    +2
    Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в проекте окололунной станции на второстепенных ролях.

    А Рогозин хотел быть полноправным партнером, построить половину и профинансировать аналогично? Не имея на то ни средств, ни возможностей?
  10. Nychego Офлайн
    Nychego Сегодня, 13:47
    -1
    Нельзя в последний момент заскакивать на подножку трамвая с тремя копейками в кармане и начинать орать "Водила, дай порулить!".
  11. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 14:01
    +4
    Если вытянуть главное! Россия не будет учавствовать вообще. Учитывая дырки в спускаемом отсеке союза то дальше проэктирования шлюзовой камеры российских инжинеров не пустят. За десять лет уронить уровень космонавтики ниже плинтуса это нужно было еще постараться. Но у великих кормчих получилось
    1. Setrac Онлайн
      Setrac Сегодня, 14:48
      0
      Цитата: dgonni
      Учитывая дырки в спускаемом отсеке союза

      Уже доказано что дырки просверлил из вредности украинец.
  12. Dashout Офлайн
    Dashout Сегодня, 14:18
    +2
    Цитата: Зяблицев
    совместный проект Роскососа, NASA и Европейского союза - не смотря на серьезные разногласия между нами - очень важный для всего человечества и наших отраслей в частности! Нужно садиться и договариваться, а не выяснять кто на стенку выше писает!

    Как вы можете договариваться если вам заранее показывают место младшего партнера?
    Надо делать самим! И делать так, чтобы одновременно на Земле (в России) задействовать новые полученные технологии. Что я имею в виду: отработку технологии и изготовления гаммы модулей для полного (не глубокого, а полного) использования вещества! Из необработанного вещества - в конструкционные материалы, узлы, конструкции и далее... Под веществом я подразумеваю лунный грунт. Развитие и отработка этого технологического комплекса сразу даст рывок в отечественном материаловедении, металловедении, робототехнике, технологии использования редких и редкоземельных металлов, а также и в теории развития технологии, как науки.
    Отработку модульной технологии полного использования вещества можно и нужно проводить на существующих у нас отвалах пром.предприятий. Тех промышленных отвалах, которые окружают подковой моногорода. Это даст и работу людям, и достаток, и толчок развитию отечественной технологии!
    Только самим - и не слушать либеральную "общественность" которая говорит: "Не надо изобретать велосипед! Давайте пристроимся к американцам. Все уже выдумано до нас..."
    1. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 14:24
      +2
      Цитата: Dashout
      Надо делать самим!

      Ну вы батенька и фантазер.
  13. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 14:22
    0
    Цитата: Сергей Гончаров
    Да-да, я в курсе, что 57% совершеннолетних граждан Российской Федерации считают, что американские астронавты не были на Луне

    --------------------------
    Вы сами-то совершеннолетний? Судя по стебу мозгами еще в 4-летнем возрасте.
  14. Дачник452 Офлайн
    Дачник452 Сегодня, 14:46
    0
    Луна-наш!
    Точка.
  15. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 14:56
    +1
    При этом пока не ясно, будет ли она только российской или будет строиться как международная.

    Да не будет никакой окололунной станции! Ни российской. ни американской, ни международной. лунатики этого не допустят. Вспомните старт и последующий взрыв ракеты Маска, которая должна была лететь в лунном направлении!
    1. spektr9 Офлайн
      spektr9 Сегодня, 15:06
      0
      лунатики этого не допустят
      Таки мой друг лунатик, говорит что к ракете макса непричастен )
  16. spektr9 Офлайн
    spektr9 Сегодня, 15:04
    0
    А что сразу ясно не было ?))
  17. Piramidon Онлайн
    Piramidon Сегодня, 15:08
    +1
    Нужно вначале на Земле порядок навести, а потом о "лунах" и "марсах" думать. Кто мне может объяснить, на кой хрен мне, простому российскому пенсионеру упала "лунная база"?
  18. ROSS 42 Онлайн
    ROSS 42 Сегодня, 15:14
    0
    Что касается проекта окололунной станции, который можно выполнить в составе БРИКС...можно даже в составе РИКС...Отличная альтернатива. (Вот ещё бы привлечь к этому КНДР. fellow В целях фактора раздражения и в качестве примера энтузиазма) Последовательное освоение космоса - лучший способ траты денег, нежели строительство дамб-мостов на Сахалин или проведение мундиаля. Лучше не самого чемпионата, а того способа проведения, который выбрала Россия для самой себя.
    Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая перед молодыми специалистами космической отрасли, заявил, что Россию не устраивают условия, предложенные американской стороной в проекте окололунной станции

    Россию вообще не должно устраивать сотрудничество со страной, которая постоянно выторговывает для себя льготные условия и тарифы, снабжая остальных санкциями и запретами. Но, если США обходятся без батутов, а вместо титана применяют олово, то Рогозину следует в своих выступлениях перед молодыми специалистами рассказать, как он сам достиг таких вершин и нарисовать кривую взлёта карьеры собственного сына. Возможно, что только так молодые специалисты поймут всю правду его слов... request
  19. Грац Онлайн
    Грац Сегодня, 15:15
    0
    Россия не должна больше участвовать в совместных проектах с США , передавать им свои технологии в том или ином виде