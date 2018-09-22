Рогозин: Россия не пойдет на условия США при строительстве околунной станции
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая перед молодыми специалистами космической отрасли, заявил, что Россию не устраивают условия, предложенные американской стороной в проекте окололунной станции, передает РИА Новости.
Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в проекте окололунной станции на второстепенных ролях. Американцы предложили российским специалистам разработать и построить для станции шлюзовой отсек, но по американским техническим стандартам и под американский скафандр. Поэтому Россия будет предлагать свой проект окололунной станции, сообщил он. При этом пока не ясно, будет ли она только российской или будет строиться как международная. Возможно, что строительством займутся страны БРИКС. Не исключается и участие США, но уже на российских условиях, добавил Рогозин.
Рогозин анонсировал переговоры с администратором НАСА Джимом Брайденстайном, в результате которых Россия донесет до США свое видение сотрудничества на окололунной орбите.
В сентябре прошлого года "Роскосмос" и НАСА подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной окололунной станции Deep Space Gateway, впоследствии получившей название Gateway — Lunar Orbital Platform, а после совещания в сентябре 2018 года просто The Gateway.
Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в проекте окололунной станции на второстепенных ролях. Американцы предложили российским специалистам разработать и построить для станции шлюзовой отсек, но по американским техническим стандартам и под американский скафандр. Поэтому Россия будет предлагать свой проект окололунной станции, сообщил он. При этом пока не ясно, будет ли она только российской или будет строиться как международная. Возможно, что строительством займутся страны БРИКС. Не исключается и участие США, но уже на российских условиях, добавил Рогозин.
Рогозин анонсировал переговоры с администратором НАСА Джимом Брайденстайном, в результате которых Россия донесет до США свое видение сотрудничества на окололунной орбите.
В сентябре прошлого года "Роскосмос" и НАСА подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной окололунной станции Deep Space Gateway, впоследствии получившей название Gateway — Lunar Orbital Platform, а после совещания в сентябре 2018 года просто The Gateway.
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