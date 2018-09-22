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Утечка воды в реакторном отсеке. Субмарина USS "Pittsburgh" вернулась на базу

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Американская атомная подводная лодка USS "Pittsburgh" (SSN-720) класса Los Angeles (Лос-Анджелес) была вынуждена вернуться в порт приписки на военно-морскую базу Гротон (штат Коннектикут) из-за обнаруженной утечки воды в реакторном отсеке, сообщает агентство Navy Times со ссылкой на представителя Атлантического флота США.

Утечка воды в реакторном отсеке. Субмарина USS "Pittsburgh" вернулась на базу


Как сообщила пресс-секретарь Атлантического флота США коммандер Сара Селф-Кайлер, утечка находилась рядом с клапаном ядерной энергетической установки и была обнаружена во время обычной проверки. Утечка не повлияла на работу корабельных систем и не представляет опасности для экипажа субмарины, добавила Селф-Кайлер. В настоящее время подлодка "Питсбург" находится на военно-морской базе "Гротон", где специалисты базы совместно с экипажем субмарины "работают над проблемой".


Необходимо отметить, что в Гротоне находится верфь Electric Boat Corporation, на которой произведено около половины американских подлодок.

Многоцелевая атомная подводная лодка USS "Pittsburgh" (SSN-720) является 33-й в серии из 62 подводных лодок класса Los Angeles, построенных для ВМС США. Введена в состав ВМС США 23 ноября 1985 года. Порт приписки военно-морская база Гротон.

Водоизмещение надводное 5895 тонн, подводное 6292 тонны. Длина 110,3 метра, ширина 10 метров, осадка 9,4 метра. Скорость надводная 20 узлов, подводная официальная более 20 узлов. Рабочая глубина погружения от 250 до 280 метров. Предельная глубина погружения 450 метров. Экипаж 12 офицеров, 98 матросов.

Силовая установка: S6G ядерный реактор. Вооружение: 4 × 21 в (533 мм) торпедных аппарата; 12 ракет Томагавк в шахтах вертикального пуска.
Использованы фотографии:
http://www.korabli.eu/
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27 комментариев
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  1. poquello Онлайн
    poquello Сегодня, 13:48
    +1
    космонавты просверлили
    1. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 14:52
      0
      Походу спишут, а то не ровен час могилой для моряков станет. Минус один у матрасников - и это неплохо.
  2. новичок Онлайн
    новичок Сегодня, 13:49
    +1
    подлодке 33 года. смешанная у меня реакция на эту новость: с одной стороны враги и чёрт с ними, с другой если чего, то ядрёный реактор не шутка.
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 13:55
      0
      Ваше беспокойство оправдано... Усталость металла коварная штука... А если учесть что у них проблемы со сваркой... То вообще...
      1. новичок Онлайн
        новичок Сегодня, 14:08
        0
        да уж, янки этими “швами“ нагадили и собратам саксам.
      2. san4es Офлайн
        san4es Сегодня, 14:13
        +1
        Цитата: Vard
        ... Усталость металла коварная штука... А если учесть что у них проблемы со сваркой... То вообще...

        hi - Слегка не в тему, подвернулся покалеченный "дедушка лодки"...и тоже Pittsburgh.
        USS Pittsburgh (CA-72) входит в гавань после повреждения тайфуном в Китайском море.
        1. новичок Онлайн
          новичок Сегодня, 14:25
          0
          видать не хило его болтануло. Саня, здрав будь!
        2. НИКНН Онлайн
          НИКНН Сегодня, 14:40
          0
          Цитата: san4es
          USS Pittsburgh (CA-72) входит в гавань после повреждения тайфуном в Китайском море.

          У тайфуна заряд килограммам 500 в тротиле был , не меньше... what
          1. san4es Офлайн
            san4es Сегодня, 14:45
            -1
            hi Garik... hi Николай... А дело было так: recourse
            Тяжелый крейсер "Питтсбург" (CA-72, тип "Балтимор"), 1945 год.
            4 июня, после участия в битве за Окинаву, крейсер попал в сильный шторм, высота волн достигала 30 метров, скорость ветра - 130 километров в час. В результате 7-часового сражения со стихией была потеряна носовая часть, однако корабль не потерял ход и к 10 июня при скорости движения 6 узлов смог добраться до базы ВМФ на Гуаме.
            24 июня крейсер с заглушкой на месте носа взял курс на на крупнейшую тихоокеанскую базу технического обслуживания Puget Sound Naval Shipyard (Бремертон, штат Вашингтон), где был произведен ремонт.
            30-метровая носовая часть впоследствии была взята на буксир и также доставлена на Гуам. Ей дали кличку "Мак-Киспорт" (пригород Питтсбурга), а самому крейсеру - "Длиннейший корабль в мире", так как между носом и кормой были многие тысячи километров.
            Причиной инцидента стали некачественные сварные швы при постройке корабля.
    2. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 14:05
      -1
      Цитата: новичок
      то ядрёный реактор не шутка.

      Океан большой - Фукусима до сих пор гадит в него и ничего.
      1. новичок Онлайн
        новичок Сегодня, 14:12
        0
        я понимаю, что океан большой, но не настолько как хотелось бы. до сих пор наши так и не поняли, чем травили норвержцы океан, получалось в наших влдах рыба больная, в их нет. а тут пара тройка таких Анджелсов, да ещё у наших вод, будет несладко.
        1. Серый брат Офлайн
          Серый брат Сегодня, 14:18
          -1
          Цитата: новичок
          чем травили норвержцы океан, получалось в наших влдах рыба больная,

          А у прибалтов не больная? Там иприт топили в количестве. Со скепсисом отношусь к вашему комментарию.
          1. новичок Онлайн
            новичок Сегодня, 14:27
            -1
            ваше право. но почему то наша рыба “заболела“ именно в момент наращивания нашего экспорта.
      2. Piramidon Онлайн
        Piramidon Сегодня, 14:40
        +1
        Цитата: Серый брат
        Фукусима до сих пор гадит в него и ничего.

        Как сказать. Вы когда рыбу в магазине покупаете, дозиметром пользуетесь? Вот и я не пользуюсь, а там может быть всякая хрень из таблицы Менделеева и выше. request hi
        1. Серый брат Офлайн
          Серый брат Сегодня, 14:44
          +2
          Цитата: Piramidon
          а там может быть всякая хрень из таблицы Менделеева и выше.

          Не особо страшно, вы же ведь одну и ту же всё время не едите. А на счёт таблицы - лучше состав продукта на колбасе прочитайте. laughing
          1. Piramidon Онлайн
            Piramidon Сегодня, 14:52
            +1
            Цитата: Серый брат
            А на счёт таблицы - лучше состав продукта на колбасе прочитайте.

            Я понимаю, что это - юмор. Ну да, хотелось бы на колбасе читать весь список элементов и изотопов, входящих в её состав. Листа три А-4 займет. Из "Магнита" через сутки выберетесь. good laughing hi
            1. Серый брат Офлайн
              Серый брат Сегодня, 15:14
              0
              Цитата: Piramidon
              и изотопов,

              С изотопами есть такая тема что они в организме накапливаются, но чтобы критических показателей добиться нужно постоянно жрать что-то такое где они содержаться - к примеру сомиков ловить в пруду-охладителе возле Чернобыльской АЭС.
    3. Kuroneko Онлайн
      Kuroneko Сегодня, 14:27
      -1
      Цитата: новичок
      смешанная у меня реакция на эту новость: с одной стороны враги и чёрт с ними, с другой если чего, то ядрёный реактор не шутка.

      Радуйтесь, что по крайней мере на ней наркоманы не служат, как давеча вот в Британии обнаружилось. Это было бы куда опаснее и действительно - не до шуток.
      https://warfiles.ru/166713-oblava-na-narkomanov-v-vms-britanii.html
  3. Silvestr Офлайн
    Silvestr Сегодня, 13:51
    +4
    бывает. у меня одноклассник, инженер-судоремонтник,работал на заводе в Мурманской области и умер от лучевой болезни.50 ему было
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 14:05
      -1
      Цитата: Silvestr
      умер от лучевой болезни

      Нарушение ТБ.
      1. Silvestr Офлайн
        Silvestr Сегодня, 14:10
        +1
        Цитата: Серый брат
        Нарушение ТБ.

        кто это знает? Кто это скажет7 А хорошего парня нет. Учился в школе хорошо, институт в Николаеве окончил и нету его.
        1. Серый брат Офлайн
          Серый брат Сегодня, 14:29
          -1
          Цитата: Silvestr
          кто это знает? Кто это скажет

          Там нет места героизму, там есть только инструкции и регламенты. Можно их соблюдать или нарушать.
      2. Piramidon Онлайн
        Piramidon Сегодня, 14:43
        +1
        Цитата: Серый брат
        Цитата: Silvestr
        умер от лучевой болезни

        Нарушение ТБ.

        Вполне возможно, что "работодатели" тупо загнали в активную зону, зная и не предупреждая. С них станется.
  4. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 14:01
    -1
    Утечка не повлияла на работу корабельных систем и не представляет опасности для экипажа субмарины, добавила Селф-Кайлер

    ... это для успокоения общественности...
  5. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 14:18
    0
    доколе этим ядерным гуаном будем загаживать планету?всем адекватным жителям земли давно понятно что ядерная энергия в биосфере это абсолютное зло несмотря на песни про безопасность и надежность
    1. федоров Онлайн
      федоров Сегодня, 14:29
      -1
      Это не зло, а безответственность и бесконтрольность. Я в Чернобыле был уже не раз и как-то даже не чихаю. hi Хотя "корочка" пострадавшего живущего в "зоне" ( а их 4-ре ) есть.
  6. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 14:22
    -1
    бедные рапаны