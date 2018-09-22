Утечка воды в реакторном отсеке. Субмарина USS "Pittsburgh" вернулась на базу

Американская атомная подводная лодка USS "Pittsburgh" (SSN-720) класса Los Angeles (Лос-Анджелес) была вынуждена вернуться в порт приписки на военно-морскую базу Гротон (штат Коннектикут) из-за обнаруженной утечки воды в реакторном отсеке, сообщает агентство Navy Times со ссылкой на представителя Атлантического флота США.Как сообщила пресс-секретарь Атлантического флота США коммандер Сара Селф-Кайлер, утечка находилась рядом с клапаном ядерной энергетической установки и была обнаружена во время обычной проверки. Утечка не повлияла на работу корабельных систем и не представляет опасности для экипажа субмарины, добавила Селф-Кайлер. В настоящее время подлодка "Питсбург" находится на военно-морской базе "Гротон", где специалисты базы совместно с экипажем субмарины "работают над проблемой".Необходимо отметить, что в Гротоне находится верфь Electric Boat Corporation, на которой произведено около половины американских подлодок.Многоцелевая атомная подводная лодка USS "Pittsburgh" (SSN-720) является 33-й в серии из 62 подводных лодок класса Los Angeles, построенных для ВМС США. Введена в состав ВМС США 23 ноября 1985 года. Порт приписки военно-морская база Гротон.Водоизмещение надводное 5895 тонн, подводное 6292 тонны. Длина 110,3 метра, ширина 10 метров, осадка 9,4 метра. Скорость надводная 20 узлов, подводная официальная более 20 узлов. Рабочая глубина погружения от 250 до 280 метров. Предельная глубина погружения 450 метров. Экипаж 12 офицеров, 98 матросов.Силовая установка: S6G ядерный реактор. Вооружение: 4 × 21 в (533 мм) торпедных аппарата; 12 ракет Томагавк в шахтах вертикального пуска.