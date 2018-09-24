Нацисты у Манхэттена. Операция «Удар в литавры»

«Мы вышли из Лорьяна 23 декабря. Я торопился выйти в море до рождества, потому что мне не нужны были пьяные матросы на борту. В ночь перед рождеством мы погрузились на глубину и стали праздновать. У нас была наряженная ёлочка и подарки для каждого члена экипажа, праздничный стол, и война казалась такой далёкой. Это было самое запоминающиеся рождество в моей жизни».

По материалам:

https://warspot.ru/1869-kitoboi-protiv-stalnoy-akuly

https://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=277

Январь 1942 года. Один из солнечных штатов на восточном побережье Америки. Здесь, на юге, жизнь спокойная. Для отдыхающих война в Европе, в которую США вступили три недели назад, казалась чем-то далёким. По ночам весь берег сиял неоновыми вывесками — от Нью-Йорка до Флориды и Мексиканского залива. Жизнь здесь была легкой и беззаботной, кровавая война в Европе — всего лишь газетные заголовки…Американцы даже не подозревали, что всего в нескольких морских милях от побережья находятся элитные подразделения, готовые нанести удар по их стране. Гитлеровские подводные лодки прибыли к берегам Америки.Адмирал Карл Дёниц, командующий германским подводным флотом, разработал план атаки на судоходные трассы вдоль американского побережья. Он должен был начаться через 10 дней после объявления Германией войны США. Было подготовлено пять лодок, их командиры получили секретные приказы.Рейнхард Хардеген, немецкий офицер-подводник, капитан 3-го ранга (1 марта 1944 года), командир U-123:Хардеген направлялся к берегам Америки на своей лодке тип IX-B, за ним следовали ещё четыре лодки. Ему приказано было не начинать атаку до прихода остальных. Подводные лодки должны были начать боевые действия одновременно, в один и тот же день, выбирая цели самостоятельно. Они не были объединены в «волчью стаю», а должны были действовать поодиночке. Найти цели, затаиться, а затем, 13 января, одновременно нанести удары.В январе 1942 г. у берегов Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, британский нефтяной танкер держал курс к пункту сбора Атлантического конвоя, направлявшегося в Англию. Экипаж не ожидал нападения у американских берегов. Командир немецкой субмарины капитан-лейтенант Рейнхард Хардеген не мог поверить такой удаче. Танкер чуть не врезался в подводную лодку, скрывавшуюся в темных водах. Хардеген не собирался упускать выпавший шанс. В 03 часа 41 минуту он выпустил торпеду. Менее чем через минуту ночь озарилась яркой вспышкой, языки пламени поднимались к небесам. Субмарина U-123 взорвала 65000 баррелей нефти всего в 135 км от огней Манхэттена.Этот залп положил начало операции «Паукеншлаг». Америке нанесли удар у самых границ. Всего месяц назад японцы застали американцев в врасплох в Перл-Харборе; в Германии командующий подводным флотом Карл Дёниц попросил фюрера сделать то же самое. Адмирал намеревался шокировать США серией нападений у берегов Америки. Его целью были торговые корабли, перевозившие грузы вдоль восточного побережья. Дёниц лично выбирал командиров для подводных лодок. В группу опытных командиров лодок, участвовавших в операции «Удар в литавры», входили: фрегаттен-капитан Рихард Запп на лодке U-66; капитан-лейтенант Генрих Бляйхродт — на U-109; капитан-лейтенант Рейнгард Хардеген — на U-123;капитан-лейтенант Ульрих Фёлькер — на U-125; фрегаттен-капитан Эрнст Кальс — на U-130.27 декабря, через четыре дня после начала похода, подлодка пересекла 20-й меридиан западной долготы. U-123 заступила на боевое дежурство, и Хардеген мог открыть сверхсекретные боевые приказы. Подводники знали, что им предстояло отправиться к восточному побережью Северной Америки, но даже командиру не сказали, куда именно. Хардеген узнал подробности боевой задачи, он должен уничтожать торговые корабли в водах у берегов Нью-Йорка. Четыре других подлодки получили схожие задачи на других отрезках Атлантического побережья.Зимняя буря сбила подлодку U-123 с курса, она добралась до побережья раньше срока. Капитан-лейтенант Рейнхард Хардеген и его экипаж вели круглосуточное наблюдение. Они выследили вражеский корабль в 180 км от берега. Хардеген начал манёвр на сближение и увидел британский пароход, около 10000 т. За два дня до операции Хардеген не хотел выдавать свою позицию, однако не устоял. Решив открыть огонь, Хардеген выпустил первую торпеду. Ночное небо озарилось огненной вспышкой. Радисты на борту U-123 перехватили срочное сообщение с парохода, SOS SSS код значил, что судно атаковала субмарина. Чтобы оставить операцию в тайне, Хардеген должен был заставить врага замолчать. Он повернул подлодку, собираясь выпустить вторую торпеду. Секунды спустя небо озарил второй взрыв. Пассажиры и экипаж корабля «Циклоп» дрейфовали 20 часов. Только два человека погибли во время нападения, еще 86 умрёт от переохлаждения в ледяных водах северной Атлантики.U-123 совершила первую неофициальную атаку в ходе операции «Удар в литавры».Хардеген ждал беды. После его атаки американцы наверняка узнают, что у их берегов находятся немецкие подлодки. Он рассчитывал, что его уже ждут вражеские суда, но, как оказалось, немецкая операция не была неожиданностью.Американский контр-адмирал Адольфус Эндрюс командовал обороной восточных берегов США. Потопление корабля «Циклоп» подтвердило опасения Эндрюса, а также информацию союзных шифровальщиков. Как только германские субмарины покинули порт, британская разведка нашла слабое место в плане адмирала Дёница. Подводные лодки постоянно поддерживают связь со штабом в Европе. Их радиопослания перехватывались союзными силами.Адольфус Эндрюс запросил поддержку для обороны восточного побережья, но у его старшего офицера адмирала Эрнеста Кинга была проблема ещё серьёзнее. Кинг уже сражался с подлодками вместе с британцами, для этого были задействованы крупные силы США. Кинг не мог просто забыть о Тихом океане. На операции в Тихом океане уходило много средств, и ему предстояло сделать сложный выбор. Адмиралу не хватало ресурсов для обороны побережья от приближающихся подлодок.13 января U-130 совершила первое официальное нападение в ходе операции «Удар в литавры», потопив два мелких грузовых судна у берегов Ньюфаундленда.Подводные лодки первой волны операции у восточных берегов США и в Северной Атлантике за январь 1942 года отправили на дно 58 американских, английских и нейтральных судов общим тоннажем 307 059 тонн, из которых 132 348 тонн приходилось на танкеры.К июлю 1942 г. было затоплено или повреждено около 700 кораблей в Атлантическом океане и Мексиканском заливе. В результате атак подводных лодок погибло более 5000 моряков и пассажиров, что более чем в два раза превышает число людей, погибших в Перл-Харборе.В ходе операции «Удар в литавры» немецкие подводники топили союзные корабли, не встречая сопротивления. Операция стала чем-то вроде «второй золотой эпохи» для немецких подлодок.«Удар в литавры» — это победа подлодок, которую можно было предотвратить. Американцы до сих пор не признают исторического наследия катастрофы, случившейся у их берегов в 1942 г. Флот избегает этой истории как чумы, хочет поскорее о ней забыть. Никто не хочет вспоминать те дни, когда немецкие подводные лодки развязали войну у американских берегов.