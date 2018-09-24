Аналитика

Осторожно, в России проводится израильская спецоперация!

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В российских СМИ началась специальная операция израильских спецслужб, направленная на смягчение последствий потери российскими ВКС в Сирии самолета Ил-20. При этом, кажется, никого не убивают, но при определенном раскладе жертвы среди российских военных все-таки будут.



Вчера в одной из соцсетей я наткнулся на некую «аналитику», посвященную как раз сбитому российскому самолету и роли в этом событии сирийской армии. Начиналась «аналитика» довольно красноречиво: «Сам я в этом вопросе не специалист, поэтому попросил высказаться своего друга, отставного пилота ВВС из Ростова». В общем, все строго в духе «крымчанки, дочери офицера», только со ссылкой на авторитетное мнение, которому в российском обществе принято доверять (а офицеров у нас уважают и доверием они в массе своей пользуются).


Этот самый «отставной пилот из Ростова» проявил неожиданно глубокие знания внутриполитической ситуации в Сирии и заявил, что никакая это не ошибка, а намеренная провокация какой-то части сирийской элиты, которая устала от Асада, а кроме того, ведет между собой бесконечную и непримиримую грызню. Вот, дескать, и подставили Асада под гнев русских, в надежде то ли его сместить, то ли просто ему напакостить.

В то же время в официальных и полуофициальных СМИ постоянно идут вбросы, направленные лично против сирийского президента.

— А вы слыхали, Асад Путину даже соболезнования не направил?!

— Нет, соболезнования-то он направил, но Путин слышать его не хочет и даже телефонную трубку не берет!

С опровержением подобных вбросов уже вынужден был выступить и Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Но, как говорится, осадочек остается, а капля камень точит…

Не выдерживает критики и распространяемая в сети фальшивка. Тут и невероятная осведомленность «офицера» о внутриполитической ситуации в Сирии, и довольно странное убеждение, что какая-то «фракция» заговорщиков может контролировать целый расчет зенитно-ракетного дивизиона, и продуманность такой провокации, когда вербовка этого расчета случайным образом совпадает с акцией израильской авиации и пролетом российского военного борта.

И тем не менее, подобные вбросы находят все больше и больше читателей и распространителей. Масса репостов, масса гневных комментариев в духе «Будь прокляты этот Асад и эта война!» И нехитрый вроде план, а работает. А ведь я далеко не все подобные набросы видел, и сколько ещё их, неопознанных, бродит сейчас по российскому интернету?

Наверное, на первый взгляд это может показаться не таким уж важным: ну, подумаешь, хитрые израильтяне решили гарантированно оправдаться. Но нет, на самом деле это очень и очень опасный способ уйти от российского гнева, и вот почему.

Дело в том, что ситуацию в России мониторят не только российские и израильские спецслужбы. Американские и британские, например, тоже не дремлют. И вот представьте, они видят «картину маслом» — оказывается, можно подставить российский самолет под огонь сирийских ПВО, да ещё и вызвать в России всплеск ненависти к Сирии и не меньший всплеск пацифистских настроений. Что в таком случае сделают спецслужбы наших потенциальных противников? Правильно – они начнут готовить следующую провокацию!

То есть чем активнее мы глотаем ту нехитрую наживку, которую нам сейчас подсовывает «Моссад», тем выше вероятность, что скоро уже американцы с союзниками устроят какой-нибудь налет под прикрытием идущего на посадку или на взлет российского самолета. И, кстати, совсем не обязательно, что на нём будут находиться только военные.

И новые жертвы уже будут в том числе и на нашей совести, если мы так легковерны, если мы так рады обманываться.

Оставив в стороне технические аспекты трагедии (об этом не высказался только ленивый), давайте сойдемся на том, что такие трагические ситуации на войне, к сожалению, возможны. Нам же следует помнить главное: Израиль является единственным виновником данной трагедии!

Гибель российских офицеров стала прямым следствием той необъявленной агрессии, которую Тель-Авив ведет против измученного гражданской войной сирийского государства. Не случись очередного вероломного удара израильских ВВС, наши военные остались бы живы. Это – простая констатация факта, и против этого нет вменяемых аргументов.

На всякий случай напомним сомневающимся, что израильская авиация никак не беспокоила подразделения ИГИЛ (запрещено в России), когда они стояли и в прямой видимости границ Израиля, возле Голанских высот. А вот удары по вооруженным силам Сирии практиковались и год назад, и два. Поэтому мы можем смело говорить, что позиция Израиля, мягко говоря, предельно лицемерна, а его действия напрямую граничат с тем, что можно характеризовать как военное преступление.

Я не призываю к какому-то военному ответу на провокацию, которая привела к гибели российского военного самолета. Но рискну утверждать, что не в интересах Израиля повторять подобные мерзости – у России есть достаточно способов насолить Тель-Авиву, и ему следует об этом помнить. Тут и возможное сближение с Палестинской автономией, и поставки более современных вооружений в Сирию, и, главное и самое болезненное, выход из всех соглашений, ограничивающих поставки оружия Тегерану. Думаю, у нашего доброго друга Биньямина Нетаньяху изрядно пригорит, если ему хотя бы намекнуть, что следующий удар израильской авиации по Сирии может привести к форсированным поставкам в Иран истребителей Су-35С и ударных самолетов Су-34.

Но самое главное: нам ни в коем случае не стоит поддаваться на провокации и прямую ложь, которую нам пытаются скормить израильские спецслужбы через свою агентуру в СМИ. Потому что это действительно может открыть ящик Пандоры, о глубине которого мы можем только догадываться.
Автор:
Виктор Кузовков
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91 комментарий
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  1. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 11:06
    +17
    Да уж,в потоках.. в потугах.. всех и вся ... истинна все равно на поверхности.. Израиль при любых раскладах виноват.. Тут вопрос стоит, а что мы делать будем?
    1. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 11:16
      +2
      Виктор Кузовков, а чего Вы удивляетесь?

      Этот самый «отставной пилот из Ростова» проявил неожиданно глубокие знания внутриполитической ситуации в Сирии и заявил, что никакая это не ошибка, а намеренная провокация какой-то части сирийской элиты, которая устала от Асада, а кроме того, ведет между собой бесконечную и непримиримую грызню. Вот, дескать, и подставили Асада под гнев русских, в надежде то ли его сместить, то ли просто ему напакостить.

      А что нам говорили по сбитому Су 24? Это, мол подстава Эрдогана, во всём виноват премьер Ахмет Давутоглу .
      1. Сыщик Онлайн
        Сыщик Сегодня, 12:00
        +7
        По моему мнению это хуцпа в крайней форме характеризующаяся крайней же глупостью! Да - именно оборзели! Вся эта истерика от "мы не комментируем до звонка Нетаньяху и прилетевшего (как будет очень быстро прилетевшего слова не подберу?) в Москву улаживать ситуацию командующего ВВС Израиля из серии - мы ооочень сильные, но очень легкие! Короче довыеживались и сами испугались! Что все это несет самому Израилю?! Скажу вам сейчас абсолютную правду - НИЧЕГО ХОРОШЕГО!!! Кто все это сделал? На это Яков Кедми тоже дал очень точный ответ - неумные люди! Что должны понять мы? Ну это тоже очень просто, что говоря по русски недоумков в Израиле много! Их хватает в армии Израиля! Исходя из того, что армия этого государства структура не автономная мы должны понимать, что недоумки в Израиле представлены вероятно широко и во властных структурах! И как всегда исконно русский вопрос - что делать? Все тоже просто - относиться соответственно! Это очень широкое понятие. Начиная от договороспособности подобных государств, заканчивая тем, что агрессивные недоумки просто опасны для нормального общества! Разве я не прав? Разве умные и вообще думающие люди будут создавать сознательно такую ситуацию в которой гибнут российские военнослужащие?! Военнослужащие страны от которой во многом зависит безопасность самого Израиля?!?! Да недоумки это очень мягко сказано простите.
        Только, что выступил Шойгу - С 300 через две недели будет в Сирии! В прилегающих к Сирии районах будет действовать системы РЭБ. Реагировать будем в связи со складывающейся обстановкой!
        Все это называется - доигрались! А точнее - отлетались!
      2. Константин Шевченко Офлайн
        Константин Шевченко Сегодня, 12:20
        0
        Как оказалась, сбитый СУ-24 операция НАТО.
    2. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 11:37
      +10
      Цитата: Svarog
      Да уж,в потоках.. в потугах.. всех и вся ... истинна все равно на поверхности.. Израиль при любых раскладах виноват.. Тут вопрос стоит, а что мы делать будем?

      виноваты все стороны,Израиль конечно в "подставе", Юса-в подстрекательстве,мы- в разгильдяйстве, сирийцы в не обученности ( отсутствие нашего контроля-тоже в наш огород). выводы делать нужно,(на войне, как на войне) а не юдофобствовать. (это к Коношенкову , и уж конечно к Шойгу.
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 11:46
        +7
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: Svarog
        Да уж,в потоках.. в потугах.. всех и вся ... истинна все равно на поверхности.. Израиль при любых раскладах виноват.. Тут вопрос стоит, а что мы делать будем?

        виноваты все стороны,Израиль конечно в "подставе", Юса-в подстрекательстве,мы- в разгильдяйстве, сирийцы в не обученности ( отсутствие нашего контроля-тоже в наш огород). выводы делать нужно,(на войне, как на войне) а не юдофобствовать. (это к Коношенкову , и уж конечно к Шойгу.

        Я того же мнения.. Но Израиль виноват уже потому, что бомбит территорию чужого государства, нарушая все международные нормы..
      2. Сфуреи Офлайн
        Сфуреи Сегодня, 11:51
        +13
        При таком раскладе, как Вы описываете, виноваты даже инструкторы школы ВВС, которые не обучили пилотов уворачиваться от ракет? Или матери, которые их отдали в эту школу?
        Есть факты: суверенное государство Сирия - они обстреливают Израиль? Бомбят их города? НЕТ!!! И есть борзые ребята из Израиля, - которые что хотят то и творят, обстреливая/бомбя Сирию. Если сможете оспорить данные факты - можно далее что-то обсуждать. А так нечего играть на популизм...
        1. андрей юрьевич Офлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 12:28
          +1
          Цитата: Сфуреи
          При таком раскладе, как Вы описываете, виноваты даже инструкторы школы ВВС, которые не обучили пилотов уворачиваться от ракет? Или матери, которые их отдали в эту школу?

          хорошо,давайте так: инструкторы всё делали правильно,спецы были классные,но,есть слово : приказ. сказали-полетели,это не оговаривается.даже если пилоты,чуяли что не надо туда лететь...приказ не обсуждается (служили в армии ? )
          Цитата: Сфуреи
          Есть факты: суверенное государство Сирия - они обстреливают Израиль? Бомбят их города? НЕТ!!! И есть борзые ребята из Израиля, - которые что хотят то и творят, обстреливая/бомбя Сирию. Если сможете оспорить данные факты - можно далее что-то обсуждать.

          давайте,охотно,пока время терпит(на работу во 2ю скоро) будь вы на месте Израиля,что бы вы делали ? Хезболла их враг,Иран их враг,- все на территории Сирии,провокации идут,что делать стали бы ВЫ ? озабоченности высказывать ? понимаю,это в духе нашего руководства...зашли далеко с "озабоченностями" уже...никто ни во что не ставит наши "озабоченности"... а маленькая страна Израиль,заставляет с собой считаться. как Вам это ?
          1. литий17 Офлайн
            литий17 Сегодня, 13:19
            +2
            а маленькая страна Израиль,заставляет с собой считаться. как Вам это ? ну да, а мы должны уважать при этом ее подленькую подставу? Вот и будем в дальнейшем знать, что считаться смысла с Израилем нет! Надо давно уже работать с ними адекватно, чтоб знали что они маленькая держава, в ней тоже есть "неумные люди" (Я. Кедми) которые хотят сделать по "умному" - за счет нас! Поэтому пора бы нашим уже использовать опыт турецко+израильский, т.е. аналогично за минуту (чтоб не успели смыться) предупреждать и сшибать. А потом показать кучу бумаг и выражать сочувствие и непричастность!
        2. faiver Онлайн
          faiver Сегодня, 12:29
          +2
          виноваты даже инструкторы школы ВВС, которые не обучили пилотов уворачиваться от ракет?
          - на Ил-20 уворачиваться от ракет? это вы как себе представляете?
        3. Ванёк Офлайн
          Ванёк Сегодня, 12:30
          +1
          Цитата: Сфуреи
          факты: суверенное государство Сирия - они обстреливают Израиль? Бомбят их города? НЕТ!!! И есть борзые ребята из Израиля, - которые что хотят то и творят, обстреливая/бомбя Сирию


          Цитата: Сфуреи
          сможете оспорить данные факты


          А смысл? Я имею ввиду спорить.

          hi
      3. грохот Офлайн
        грохот Сегодня, 13:12
        0
        Вы, Андрей Юрьевич, живое подтверждение того, о чём пишет автор.
        Вот начало статьи
        ...В российских СМИ началась специальная операция израильских спецслужб, направленная на смягчение последствий потери российскими ВКС в Сирии самолета Ил-20...

        А вот начало вашего комментария
        ...виноваты все стороны...

        А вот продолжение
        ...а не юдофобствовать. (это к Коношенкову , и уж конечно к Шойгу...

        Может вам на спине надпись поменять? Может там другое слово более уместно?
  2. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 11:09
    +8
    это не только еврейские спекулянты.Это обычный троллинг.Этим занимаются и оппозиционные силы и обычные обиженные властью и просто тролли.Зимнюю вишню вспомните.
    1. 210окв Онлайн
      210окв Сегодня, 11:36
      +6
      Кстати,это действует.Многое мои знакомые по работе негативно стали относится к операции в Сирии.
  3. Леклерк Офлайн
    Леклерк Сегодня, 11:15
    -16
    Умные люди давно уже поняли что за убийство пилотов должны отвечать те кто сбил самолет, с попустительства тех кто его на задание отправил. Сказки про то что предупредили за минуту и у ИЛ не было времени уйти в безопасный район, полностью опровергнуты самим же МО России и студией мультипликаторов. Оказалось что ИЛ сам и летел еще целых 23 минуты, в самое что ни на есть пекло. Конашенков на брифинге, на этот вопрос предпочел не отвечать а забил эфир общими фразами и лозунгами, демагогией про неблагодарность и событиями начиная с царя Гороха. Дымовая завеса отвлекающая от сути, но "пипл хавает", сработало.

    МО России продолжает гнуть свою линию, чтоб не прослыть теми кому нельзя доверять.Израильтяне в спор вступать не хотят, не смотря на то что имеют серьезные аргументы, по сути факты. ВВП обижать своих генералов не хочет, хоть и виноваты,поэтому руководство страны и молчит если заметите, тем временем за кулисами летят звезды с погонов. Полемика еще какое то время продолжится, будут звучат угрозы поставок и прочего, дабы затих народный гнев, поднятый необдуманными заявлениями министра обороны Шойгу и ко.
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 11:36
      +10
      Цитата: Леклерк
      -8
      Умные люди давно уже поняли что за убийство пилотов должны отвечать те кто сбил самолет,

      Коли вы считаете себя умным, задайте себе вопрос.. а с какого .. Израиль бомбит территорию чужого государства? Это уже преступление.. По этой причине - они уже виновны..
      1. Комментарий был удален.
      2. Леклерк Офлайн
        Леклерк Сегодня, 11:59
        -5
        Коли вы считаете себя умным, задайте себе вопрос.. а с какого .. Израиль бомбит территорию чужого государства? Это уже преступление.. По этой причине - они уже виновны


        На этот вопрос здесь уже раз этак триллион отвечали, но отвечу.

        Между Израилем и Сирией как бы война. Но дело далеко не в официальном статусе отношений между странами, дело в том что за этим стоит. Совсем недавно, в 2006 году, Хезбола напичканая оружием решилась на военную авантюру. Оружие в основном российское, переданное Сирией и Ираном. Оружие которое рушило израильские города, жгло технику и людей. Асад с товарищами из Ирана, а также многие в том числе российские политические и военные деятели, сидели довольно ухмылялись и рассуждали о силе русского оружия. Когда израильтяне передали российским военным ящики отобранные у хезбалят, на которых было написано "от таких то с любовью МО Сирии/Ирана ", там лишь неловко улыбались и обещали разобраться, не разобрались.

        С тех пор израильтяне решили что сделают все чтоб не доверять жизни своих граждан на милость кому то, будь то например Россия. Так что нет, не преступление, не виновны.

        Далее можно долго разглагольствовать и махать кулаками, а можно успокоиться и задать себе вопрос - Правилен ли выбор друзей и врагов, мудры ли решения, пойдут ли они на пользу народу?
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 12:09
          +5
          Цитата: Леклерк
          Между Израилем и Сирией как бы война.

          Вот именно как бы.. Израиль воюет с Сирией а Сирия с Израилем не воюет.
        2. Юра Онлайн
          Юра Сегодня, 14:39
          0
          Цитата: Леклерк
          Совсем недавно, в 2006 году, Хезбола напичканая оружием решилась на военную авантюру. Оружие в основном

          В это же время Израиль поставлял оружие и обучал Грузинских военных (2008 год) и Саакашвили решился на военную авантюру. Оружие и Израильское и Американское, а так же стран членов НАТО. Правилен ли вывод о том, что Израиль скорее враг России чем друг. Израиль мог бы вообще остаться в стороне от Сирийских событий, зная, что Россия там ведет миротворческую миссию это если по большому счёту. Израиль выступает скорее врагом России, помогая террористам всех мастей убивая тех кто с ними борется. Правилен ли вывод о том, что Израиль скорее враг России, чем друг. Мы не выбирали Израиль во враги, но если они сами решили ими быть, значит они враги и есть. Вы что решили оправдывать провокации, убийства Израиля тем, что нам не нужны друзья подлость которых из мифологии стала реальностью? О народе нашем не беспокойтесь, мы сами разберёмся, что к чему. То, что Израиль не имеет права называться даже "партнёром", он доказывает откровенно, вероломно и нагло, а это наказуемо.
      3. профессор Офлайн
        профессор Сегодня, 12:11
        -6
        Цитата: Svarog
        Коли вы считаете себя умным, задайте себе вопрос.. а с какого .. Израиль бомбит территорию чужого государства? Это уже преступление.. По этой причине - они уже виновны..

        Сирия напала на Израиль. Мы в состоянии войны с Сирией, Кэп. Усвойте же это наконец.
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 12:27
          +2
          Цитата: профессор
          Цитата: Svarog
          Коли вы считаете себя умным, задайте себе вопрос.. а с какого .. Израиль бомбит территорию чужого государства? Это уже преступление.. По этой причине - они уже виновны..

          Сирия напала на Израиль. Мы в состоянии войны с Сирией, Кэп. Усвойте же это наконец.

          Когда это случилось? Когда Сирия на вас напала.. По моему, Сирии вообще сейчас не до вас.. Ее сейчас бомбят все кому не лень.. и вы в первых рядах.. На каком основании вы бомбите Сирию? Почему Иран не бомбите?
          1. профессор Офлайн
            профессор Сегодня, 12:40
            -1
            Цитата: Svarog
            Когда это случилось? Когда Сирия на вас напала..

            Постоянно начиная с 1948-го года, Кэп.

            Цитата: Svarog
            По моему, Сирии вообще сейчас не до вас..

            По вашему? Мы бомбим Сирию только в ответ на обстрел нашей территории. также мы бомбим склады террористов на территории Сирии. Не склады асада.

            Цитата: Svarog
            На каком основании вы бомбите Сирию? Почему Иран не бомбите?

            Потому как мы с Сирией в состоянии войны, а не с Ираном, капитан очевидность. fellow
            1. Svarog Онлайн
              Svarog Сегодня, 13:09
              +1
              Цитата: профессор
              не с Ираном, капитан очевидность.

              Но Иран воюет, фактически, с вами на территории Сирии
              Цитата: профессор
              Мы бомбим Сирию только в ответ на обстрел нашей территории. также мы бомбим склады террористов на территории Сирии. Не склады асада.

              Но обстреливает же не Асад вашу территорию.. В общем сложно там конечно все у вас.. такое сплетение разных интересов.. А у вас есть собственное виденье, как остановить бесконечную войну на БВ?
        2. Ванёк Офлайн
          Ванёк Сегодня, 12:35
          +6
          Цитата: профессор
          Сирия напала на Израиль


          То, что у вас там конфликт вялотекущий все как-бы в курсе.

          Только все ещё в курсе, что Сирию бомбите вы!, а не Сирия вас.

          Я неодного самолета Сирийского ни над тель-а-вивом, ни над илатом, ни еще где-нибудь не видел,
    2. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 11:49
      +8
      Цитата: Леклерк
      -8
      Умные люди давно уже поняли...

      Умные люди понимают что если по вашей вине на дороге произошла авария в которой ещё и люди погибли, то виноват в этом тот кто спровоцировал эту аварию, в данном случае это Израиль.
    3. Cop Офлайн
      Cop Сегодня, 11:49
      +10
      Цитата: Леклерк
      Умные люди давно уже поняли что за убийство пилотов должны отвечать те кто сбил самоле
      Ну разумеется. Министр обороны, командующий ВВС и 4-ре пилота. Они ведь сбили....
      Цитата: Леклерк
      Оказалось что ИЛ сам и летел еще целых 23 минуты, в самое что ни на есть пекло..
      Конечно в пекло..., евреи же сказали "да нормально там ребята, мы по северу бьём". А наши и поверили.....
      Цитата: Леклерк
      Конашенков на брифинге, на этот вопрос предпочел не отвечать а забил эфир общими фразами и лозунгами, демагогией про неблагодарность и событиями начиная с царя Гороха. Дымовая завеса отвлекающая от сути, но "пипл хавает", сработало.
      А что он должен сказать? Что дежурный ПВО ВВБ "Хмеймин" ошибся, направив Ил на посадку, а не дав ему команду уходить в сторону Турции? Так это не ошибка, а следствие израильского вранья.
      Цитата: Леклерк
      МО России продолжает гнуть свою линию, чтоб не прослыть теми кому нельзя доверять.Израильтяне в спор вступать не хотят, не смотря на то что имеют серьезные аргументы, по сути факты.
      МО РФ право. А вот евреи в спор вступать и не хотят, потому что сказать им нечего и сидят как мыши под веником.
      Цитата: Леклерк
      ВВП обижать своих генералов не хочет, хоть и виноваты,поэтому руководство страны и молчит если заметите, тем временем за кулисами летят звезды с погонов. Полемика еще какое то время продолжится, будут звучат угрозы поставок и прочего, дабы затих народный гнев, поднятый необдуманными заявлениями министра обороны Шойгу и ко.
      Российские генералы ни в чём не виноваты, поэтому Путин ничего им и не говорит. А народный гнев направлен ... на еврейское вероломство. А вы перечитайте методичку, прежде чем озвучивать еврейские бредни......
      1. Леклерк Офлайн
        Леклерк Сегодня, 12:30
        -2
        Конечно в пекло..., евреи же сказали "да нормально там ребята, мы по северу бьём". А наши и поверили


        ИЛ летел 23 минуты после! того как удар был сделан, четверка Ф-16 была отчетливо видна на российских экранах, разговоры про север и сказали-поверили были уже не актуальны. До вас никак не дойдет этот момент? Вам так сильно ненавистна логика и приятна демагогия с плюсиками?
    4. Викторио Офлайн
      Викторио Сегодня, 12:45
      0
      Цитата: Леклерк
      Израильтяне в спор вступать не хотят, не смотря на то что имеют серьезные аргументы, по сути факты.

      ====
      факты против фактов, дело за расследованием. но вам-то и так все ясно.
  4. gsev Офлайн
    gsev Сегодня, 11:15
    +15
    Вообще арабы на бытовом уровне вводили эффективные санкции против Израиля. Почему бы целенаправлено не попортить конкуренцией жизнь поставщикам израильской продукции в Россию. Если израиль убивает союзников России в Сирии, значит он наш лютый враг. Необходимо помочь шиитам организовать эффективную ПВО и авиацию. Израиль за поддержку исламских экстремистов должен нести непомерные траты. Да и надо перестать покупать издания, пропагандирующие действия Израиля. Пусть он сам оплачивает труд своих иностранных агентов.
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 11:38
      +4
      Там этой продукции на копейки ... на другие интересы всё завязано, сие есть полное гадство от наших толстопузов и их ставленников!
  5. Д.Дэн Офлайн
    Д.Дэн Сегодня, 11:17
    +12
    Приветствую, уважаемые! Израиль виноват однозначно, да и оборзели они до предела, а мы с вами вот тем и можем повлиять, что каждый эту статью перепостит и друзьям покажем!!! Я выкладываю прямо сейчас!
  6. MoJloT Офлайн
    MoJloT Сегодня, 11:19
    +11
    Тут на ВО их в таком количестве набежало, за все время столько не было. И все они типо соболезнуют и переживают... Еврейские трюки! Кровь за кровь...
    1. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 11:37
      +8
      Цитата: MoJloT
      Тут на ВО их в таком количестве набежало, за все время столько не было. И все они типо соболезнуют и переживают... Еврейские трюки! Кровь за кровь...

      Так тут много кого набежало. Бандеровцы научились юзать VPN, и под своим даунским прапором не заходят, а дальше начинают накидывать на вентилятор в стиле дочи крымского офицера.
  7. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 11:20
    -3
    А почему никто не кричит, что сша виновата? Если взглянуть в истоки этих военных действий, то виноваты сша, бриты и французы.
    1. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 11:25
      0
      Если еще глубже то во всем Ева виновата.
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 11:27
        -2
        Ну ее и "наказывают" частенько
        1. MoJloT Офлайн
          MoJloT Сегодня, 11:36
          +4
          Отвечать сыну пришлось, если я ничего не путаю. Слабо разбираюсь в религиях. Церковь — это род государства, притом — самый лживый. Не надо прятать больше головы в песок небесных вещей, а гордо держать её, земную голову, которая создаёт смысл земли!
          1. igorbrsv Офлайн
            igorbrsv Сегодня, 11:57
            -1
            Не будь сша, никто бы особо не дергался ни на ближнем востоке, ни из-за лужи. Было бы немного тише. Но "наказать" предлагают все чаще Израиль. Не подумайте что я защищаю кого-то.
  8. рюрикович Офлайн
    рюрикович Сегодня, 11:29
    +8
    Вот с прикрытием Израилем боевиков ИГИЛ соглашусь. Израиль уж как-то выборочно относится к классификации тех или иных сил. Весь "просвещенный" западный мир "борется с ИГИЛ, а Израиль бомбит тех, кто борется с ними, а не самих террористов. Террористы у них постоянно какие-то не такие....То израильское и американское медицинское оборудование находят на отбитых у игиловцев пунктах...То Израиль помогает игиловских главарей вывести из под удара...Как то интересно Израиль свои интересы блюдит. wassat request
    1. Николай Петров Онлайн
      Николай Петров Сегодня, 11:41
      +8
      Андрей, так это что-ли новое, что кошерные лечат бармалев у себя? А оружия кошерного сколько САА выковыряла из блохастых схронов! Вся беда БВ в этом мелком, но шибко шумном территориальном образовании. P.S. Читайте пока не удалили. На ВО мощный еврейский контроль. Не дай Бог, чего плохого про кошерных скажешь. Пусть банит, плевать.
      1. ver_ Онлайн
        ver_ Сегодня, 12:25
        +3
        ...а вы хотите Чи шоб эта кумпания уся вернулась в наши пенаты? У нас второй Израиль и все при должностях от и до... и число - легион..
        1. Николай Петров Онлайн
          Николай Петров Сегодня, 12:28
          +2
          Вера, я о том же. Тут с Вами не поспоришь.
  9. Holsten Офлайн
    Holsten Сегодня, 11:29
    +3
    Поэтому мы можем смело говорить, что позиция Израиля, мягко говоря, предельно лицемерна, а его действия напрямую граничат с тем, что можно характеризовать как военное преступление.[quote][/quote]
    Разве разумно обвинять скорпиона за то что ужалил ? Главное не забывать , что это его природа .
  10. Shahno Онлайн
    Shahno Сегодня, 11:34
    -17
    Крамольная мысль, а может это не Моссад? А часть граждан имеет отличное от вашего мнения.
    1. Василенко Владимир Офлайн
      Василенко Владимир Сегодня, 11:41
      +4
      почитал сми и комментарии израиля "рука потянулась к пистолету"
    2. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 11:44
      +5
      Не крамольная, а кашерная.
    3. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 11:47
      +3
      Это не исключено? Вчера такую мысль даже в новостях "прокатывали", что это может быть подстава Нетаньяху со стороны военных. Может и быть, но факт подставы очевиден! А кто больше виноват, а кто меньше-пусть комиссии разбираются. Кстати подставили не только
      Нетаньяху, но и ВВП с МО!
      1. Shahno Онлайн
        Shahno Сегодня, 12:00
        -3
        Подстава очевидная. Глупо наверное предполагать, что наши то сами себя подставили намеренно(оттуда и заявление о трагической цепи случайностей). Скорее налицо пофигизм в серъезном вопросе.
        П. С Что блин за полковник такую чушь нес про "север"...
        1. faiver Онлайн
          faiver Сегодня, 12:37
          +1
          Я допускаю что сие произошло не намеренно, но руководство вашей страны ведет себя не правильно
      2. ver_ Онлайн
        ver_ Сегодня, 12:33
        +1
        ...в любом минусе есть плюс - клювом впустую щёлкать не будут... Чем опасен волк ? ..Он не приручается - вид создаёт.... , выжидает момент и кидается на *хозяина* -старые охотники это знают...
    4. stalkerwalker Офлайн
      stalkerwalker Сегодня, 11:47
      +5
      Цитата: Shahno
      Крамольная мысль, а может это не Моссад? А часть граждан имеет отличное от вашего мнения.

      У нас таких "граждан" как грязи на наших ТВ каналах.


      1. Николай Петров Онлайн
        Николай Петров Сегодня, 12:10
        +2
        Ну насчёт Славы Лысого (Ковтуна) Вы зря. Без него даже скучно на передачах. А так, в неровен час его бандерьё и в зрадныки (предатели) запишет. Ну а что? Покривлялся на "агрессорском" ТВ, получил гроши, купил квартиру в Москве и живёт припеваючи в столице агрессора. Вы можете себе представить Илью Эренбурга в Берлине (хотя до этого еврея Славе и после пива не дописать) на радио 3-го Рейха?
      2. faiver Онлайн
        faiver Сегодня, 12:38
        +1
        У нас таких "граждан" как грязи на наших ТВ каналах.
        - сказал бы я как они называются, так ведь забанят....
    5. Николай Петров Онлайн
      Николай Петров Сегодня, 11:47
      +4
      Павел, от вас вся беда на планете. Может вам всем кагалом на Марс укатить, и на Земле чище станет, но марсиане вам рады не будут. Вы и там паразитировать начнёте.
      1. профессор Офлайн
        профессор Сегодня, 12:15
        -4
        Цитата: Николай Петров
        Павел, от вас вся беда на планете. Может вам всем кагалом на Марс укатить, и на Земле чище станет, но марсиане вам рады не будут. Вы и там паразитировать начнёте.

        На Марс дорого. Газовые печи дешевле.
        1. Николай Петров Онлайн
          Николай Петров Сегодня, 12:18
          +7
          Профессор, про газовые печи вопрос неуместен. Вы ошиблись адресом, это Вам в Европу. Там вам устроят и печи и газовые, дело времени. Потому как надоели вы всем хуже горькой редьки.
          1. профессор Офлайн
            профессор Сегодня, 12:26
            -3
            Цитата: Николай Петров
            Профессор, про газовые печи вопрос неуместен. Вы ошиблись адресом, это Вам в Европу. Там вам устроят и печи и газовые, дело времени. Потому как надоели вы всем хуже горькой редьки.

            Ну да. Восточнее это расстрелы и погромы. Спасибо что поправили. Главное ведь по вашему окончательно решить еврейский вопрос. Да? Хоть на Марс евреев главное чтобы их на Земле больше не было. Браво.
            1. Николай Петров Онлайн
              Николай Петров Сегодня, 12:35
              -1
              И будет тишь и благодать. Без обид. А может бесноватый в отношении вашего племени и прав был?
        2. faiver Онлайн
          faiver Сегодня, 12:41
          +1
          Видим - защита у вас отработана, только в тех печах не только сынов израилевых жгли...
        3. sib.ataman Офлайн
          sib.ataman Сегодня, 12:45
          +1
          Причём здесь печи!? Если шарахнет ядерный гриб-печь будет всем! А если все займутся такими подставами, то и до гриба недалеко!
  11. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 11:35
    +4
    Цитата: Леклерк
    Умные люди давно уже поняли что за убийство пилотов должны отвечать те кто сбил

    Ну да, ну да, а шибко вумные понимают что виноват тот, кто ракету изобрёл\сделал и т.д.
    При всем моём ровном отношении к избранным, они переходят из категории НЕ ДРУГ в категорию ПРОВОКАТОР и ВОРОГ!
    Нет тут иного толкования их бандитской деятельности!
    А тролики и всякие разные дочери\невесты да хоть с Ростова Папы, эт просто сопутствующий шум ... от этого ничего не зависит, всё решают шкурные интересы на верху и рядом с ним.
    Будем посмотреть.
  12. Николай Петров Онлайн
    Николай Петров Сегодня, 11:36
    +2
    Ну и "новость"! Она с 1985 года проводится, причём успешно для кошерных. Тошнит от этого.
    1. ver_ Онлайн
      ver_ Сегодня, 12:36
      +1
      ...не с 1985, а с 1917.. и даже намного ранее...
      1. Николай Петров Онлайн
        Николай Петров Сегодня, 12:49
        +2
        С 1917 согласен, но Сталин придушил эту нечисть.
        1. ver_ Онлайн
          ver_ Сегодня, 14:16
          0
          ...нет, когда Сталин хотел депортировать всех евреев из Москвы в Биробиджан, Берия и Кагановичи его отравили..- не знали?..
          1. Николай Петров Онлайн
            Николай Петров Сегодня, 14:31
            0
            Вера, не новость это.
  13. Комментарий был удален.
  14. 1536 Офлайн
    1536 Сегодня, 11:46
    +4
    Я верю нашим военным, которые однозначно высказались, кто виноват в гибели 15 российских офицеров на борту самолета Ил-20. И что здесь еще обсуждать? Будем ждать решений, "которые будут видны всем". Безобразия в небе Сирии необходимо прекратить, и наша армия может это сделать, невзирая на "обиды" так называемых "военных" отдельных стран. Была бы политическая воля.
  15. болот Офлайн
    болот Сегодня, 11:55
    +6
    Выражаю свое соболезнование.
    Отец мой в свою бытность 1974-87 летал на ИЛ-20,борттехником-инжинером.Две командировки в Афганистан и крупномасштабные венные учения на Балтике,вблизи берегов Швеции в начале 80х.Тяжело принял,потерю экипажа и борта.Ведь за всю историю таких тяжких авиороисшествий с Ил-20 не случалось.
    Начал интересоваться заводским номером,ведь в 1984 году он на знамя труда получал крайний.
    По событиям,здесь мы ,с отцом,верим предоставленной 3 Д анимации от МО РФ.Наше мнение Любопытство израильтянина сгубило экипаж,то есть подставив под удар Сирийских ПВО.
    1. Николай Петров Онлайн
      Николай Петров Сегодня, 12:31
      +3
      Болот, любопытсво еврея? Ну Вы и наивный. Есть старая добрая песня как Сара Абрама на войну провожала. Поинтересуйтесь. Прятаться за спины Ивана у них в крови.
      Но фашистская пуля настигла Абрама, когда Иван споткнулся.
      1. болот Офлайн
        болот Сегодня, 12:49
        0
        Цитата: Николай Петров
        Болот, любопытсво еврея?

        Ведь один самолет оторовался от звена уходящего в сторону ,что там Крит?Короче на запад.Явно по большому кругу старались уйти к себе.Зная что сирийцы проснутся.А что за борт посмотреть желание было большое,походу приказ возможно пришел с земли или с французкого корыта.Полет был явно разведовательным,шел же без ведомого, а может и на удачу вдруг это борт сирийский ,правительственный.Ведь на верника они знали все расписание пролетов гражданских бортов и выбирали "окно" а тут "не известный" борт.
  16. Птолемей Лаг Офлайн
    Птолемей Лаг Сегодня, 11:56
    +3
    Отвечать нужно. "Пропустишь одно нападение, вдохновишь этим многих " Сунь Цзы
  17. brigadir Онлайн
    brigadir Сегодня, 12:00
    -4
    Какой нынче год? 1982 судя по всему. Главред Правды образца 1982 года просто нервно курит в сторонке.
    Господин, пардон, товарищ (как однако опошлили хорошее слово) Кузовков очень мощно клеймит. Удачи в грядущих баталиях.
    Цинично? Да. Но такова селяви.
    1. Комментарий был удален.
    2. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 12:07
      +2
      Цитата: brigadir
      Какой нынче год? 1982 судя по всему. Главред Правды образца 1982 года просто нервно курит в сторонке.
      Господин, пардон, товарищ (как однако опошлили хорошее слово) Кузовков очень мощно клеймит. Удачи в грядущих баталиях.
      Цинично? Да. Но такова селяви.

      Какие товарищи?
    3. Николай Петров Онлайн
      Николай Петров Сегодня, 12:41
      +1
      На календарь посмотрите. Там всё арабскими (ой как вам это больно про арабские) цифрами написано какой год. Ерунду не спрашивайте.
  18. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 12:03
    -4
    Нам же следует помнить главное: Израиль является единственным виновником данной трагедии!

    Да, единственным. Одни послали свой незащищенный самолет на линию огня, другие его сбили, а ЕДИНСТВЕННЫЙ виноватый это Израиль. Помните об этом. good

    Гибель российских офицеров стала прямым следствием той необъявленной агрессии, которую Тель-Авив ведет против измученного гражданской войной сирийского государства.

    Тель-Авив бухает и развлекается, вот Иерусалим ведет войну c напавшей на нас Сирией, капитан очевидность.

    На всякий случай напомним сомневающимся, что израильская авиация никак не беспокоила подразделения ИГИЛ (запрещено в России), когда они стояли и в прямой видимости границ Израиля, возле Голанских высот.

    А вот здесь автор просто врет. Когда ИГИЛ обстрелял нашу территорию то сразу же отгреб по полной. После это у него на долго пропало желание нас обстреливать.

    А вот удары по вооруженным силам Сирии практиковались и год назад, и два.

    Кто территорию контролировал тот и отгребал. Будут еще обстрелы нашей территории, получит асад еще.

    России есть достаточно способов насолить Тель-Авиву,

    Тель-Авиву от ваших угроз не холодно ни жарко. СССР уже солил Израилю десятки лет. Результат известен всем.

    Тут и возможное сближение с Палестинской автономией

    На здоровье. Денег у вас хватит с ней "сблизиться". Там расценки в сотни миллионов долларов. США, Катар и ЕС подняли планку. Может вы будете в международных организациях голосовать против нас? Так Вы и так ВСЕГДА это делаете.

    и поставки более современных вооружений в Сирию

    Корнеты и Яхонты вы и так поставляете. Неужели Тополя им подарите? wassat Единственная загвоздка это платежеспособность Тегерана. А он как известно банкрот. Так что пожалуйста, дарите им и истребители Су-35С и ударные самолеты Су-34 если санкций не боитесь и денег не жалко.

    главное и самое болезненное, выход из всех соглашений, ограничивающих поставки оружия Тегерану.

    Кишка тонка однако пойти против санкций ООН. Все, что разрешено ООН вы и так исламистам поставляете начиная от авиации заканчивая АЭС.

    PS
    Мы очень дружелюбно относимся к России. Мы не участвуем в санкциях против вас. Мы не голосуем в международных организациях против вас. Мы даже аннексию Крыма не осудили. Биби был чуть ли не единственным кто к вам на парад приехал. Мы не поставляем оружие вашим врагам и неприятелям. Мы не препятствуем вашим действиям в Сирии. Мы не сбиваем ваши самолеты залетевшие на нашу территорию. Мы принимаем ваших туристов не требуя виз. И так далее. Хотите все это изменить? Вперед. Нам не страшно. hi
    1. идунавы Офлайн
      идунавы Сегодня, 12:30
      +5
      Цитата: профессор
      Мы не голосуем в международных организациях против вас. Мы даже аннексию Крыма не осудили.

      А потом передумали. Израиль проголосовал за резолюцию ООН по Крыму, в которой признается Российская оккупация полуострова.
    2. Николай Петров Онлайн
      Николай Петров Сегодня, 12:44
      +1
      проХвессор, повторяться не буду, но если бы ваши абрамы и мойши не лезли на север Сирии (а что там они забыли?), так-то Сирия с вами граничит на южных рубежах, не было бы и сбитого ИЛ-20 и теперь уже сирийских С-300. Что, довыёживались?
    3. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 12:52
      +2
      Вас послушать, так Израиль перл! А все вокруг дерьмо! И что после этого говорить про юдофобию?
    4. Викторио Офлайн
      Викторио Сегодня, 12:53
      +2
      Цитата: профессор
      Мы очень дружелюбно относимся к России. Мы не участвуем в санкциях против вас. Мы не голосуем в международных организациях против вас. Мы даже аннексию Крыма не осудили. Биби был чуть ли не единственным кто к вам на парад приехал. Мы не поставляем оружие вашим врагам и неприятелям. Мы не препятствуем вашим действиям в Сирии. Мы не сбиваем ваши самолеты залетевшие на нашу территорию. Мы принимаем ваших туристов не требуя виз. И так далее. Хотите все это изменить? Вперед. Нам не страшно.

      ===
      три раза только соврал, неплохо
    5. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 14:15
      0
      Цитата: профессор
      Нам же следует помнить главное: Израиль является единственным виновником данной трагедии!

      Да, единственным. Одни послали свой незащищенный самолет на линию огня, другие его сбили, а ЕДИНСТВЕННЫЙ виноватый это Израиль. Помните об этом. good

      Гибель российских офицеров стала прямым следствием той необъявленной агрессии, которую Тель-Авив ведет против измученного гражданской войной сирийского государства.

      Тель-Авив бухает и развлекается, вот Иерусалим ведет войну c напавшей на нас Сирией, капитан очевидность.

      На всякий случай напомним сомневающимся, что израильская авиация никак не беспокоила подразделения ИГИЛ (запрещено в России), когда они стояли и в прямой видимости границ Израиля, возле Голанских высот.

      А вот здесь автор просто врет. Когда ИГИЛ обстрелял нашу территорию то сразу же отгреб по полной. После это у него на долго пропало желание нас обстреливать.

      А вот удары по вооруженным силам Сирии практиковались и год назад, и два.

      Кто территорию контролировал тот и отгребал. Будут еще обстрелы нашей территории, получит асад еще.

      России есть достаточно способов насолить Тель-Авиву,

      Тель-Авиву от ваших угроз не холодно ни жарко. СССР уже солил Израилю десятки лет. Результат известен всем.

      Тут и возможное сближение с Палестинской автономией

      На здоровье. Денег у вас хватит с ней "сблизиться". Там расценки в сотни миллионов долларов. США, Катар и ЕС подняли планку. Может вы будете в международных организациях голосовать против нас? Так Вы и так ВСЕГДА это делаете.

      и поставки более современных вооружений в Сирию

      Корнеты и Яхонты вы и так поставляете. Неужели Тополя им подарите? wassat Единственная загвоздка это платежеспособность Тегерана. А он как известно банкрот. Так что пожалуйста, дарите им и истребители Су-35С и ударные самолеты Су-34 если санкций не боитесь и денег не жалко.

      главное и самое болезненное, выход из всех соглашений, ограничивающих поставки оружия Тегерану.

      Кишка тонка однако пойти против санкций ООН. Все, что разрешено ООН вы и так исламистам поставляете начиная от авиации заканчивая АЭС.

      PS
      Мы очень дружелюбно относимся к России. Мы не участвуем в санкциях против вас. Мы не голосуем в международных организациях против вас. Мы даже аннексию Крыма не осудили. Биби был чуть ли не единственным кто к вам на парад приехал. Мы не поставляем оружие вашим врагам и неприятелям. Мы не препятствуем вашим действиям в Сирии. Мы не сбиваем ваши самолеты залетевшие на нашу территорию. Мы принимаем ваших туристов не требуя виз. И так далее. Хотите все это изменить? Вперед. Нам не страшно. hi

      Человек высказывает своем мнение при этом не хамит, аргументированно.. За что минусы то лепите? Или хотите только себя слышать?
    6. Николай Петров Онлайн
      Николай Петров Сегодня, 14:38
      0
      ПроХвессор, Вы? В санкциях?! Против России?! Туристы наши у вас, писец просто. Да на кой вы нам упали? Сколько там туристов к вам съездило? Ну и самомнение у Вас о себе! Хотя чему удивляться. Рейх по сравнению с вами нервно курит в сторонке. А про санкции и визы, а ничего если из России попрут ваше племя? Небо над Россией только чище станет. Мы ничего не потеряем. А вот вы наверное опять взвоете про антисемитизм и завопите, до самого Плутона слышно будет про холокост.
  19. shura7782 Офлайн
    shura7782 Сегодня, 12:06
    +1
    В этом меня больше интересует - "Каковы будут последствия для Израиля." и "Будут ли?". Очень хочется ошибиться, но по старой еврейской традиции, они выкрутятся.
  20. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 12:08
    0
    Но самое главное: нам ни в коем случае не стоит поддаваться на провокации и прямую ложь, которую нам пытаются скормить израильские спецслужбы через свою агентуру в СМИ.

    Необходимо консолидироваться.
    Т.е давать отпор пропаганде и лжи Запада самим , не надеясь на власть. Тут только нужно чётко понимать - что это палка о двух концах , и эту силу можно повернуть внутрь - против власти.
    Но тем не менее призываю наиболее ответственных людей
    , для противодействия вражеской
    пропаганде ,не ограничиваться одним сайтом, а давать отпор на больших площадках. Т.е вести активней свою гражданскую позицию.При грамотном подходе ,от всех провокаций можно отбиваться на раз.
    Нас больше ( чем пропогандистов ) и мы сможем дать им отпор.
  21. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 12:15
    +1
    Просто интересно, это избранным не страшно или наши верхние не за наши интересы думают .... до арабских, мне как то до фени, не люблю их окончательно и навсегда, но к израильским верхним стоит относится уже не как в просто не другу .... будем посмотреть.
  22. kunstkammer Офлайн
    kunstkammer Сегодня, 12:38
    0
    позиция Израиля, мягко говоря, предельно лицемерна

    Как интересно... и кто бы мог об этом подумать?!!
    Я Вам сообщу по секрету, что такая же позиция и у Турции и у Ирана и у США с их бесконечными союзниками. Все лицемерят.
    Одни мы такие... как бы мягко говоря.. ну пушисто-душистенькие и учитываем интересы всех своих и не своих партнёров.
    Подмахиваем, говоря военным языком, и тем и этим. Слюни умиления текут реками!
    А то, что постоянно в результате приходится "глубоко сожалеть" о гибели наших ребят... так война же?
    Главное то, в чём?
    В том что Нитанияху прилетит к ВВП в гости..
    затем Эрдоган..
    А за ними раки
    На хромой собаке.
    Волки на кобыле.
    Львы в автомобиле.
    Зайчики в трамвайчике.
    Жаба на метле...
    Едут и смеются,
    Пряники жуют.

    А у нас только плач раздаётся в семьях убитых воинов...
  23. Булат Офлайн
    Булат Сегодня, 12:42
    +3
    С евреями дружба в жизни всегда закачнивалась неожиданной развязкой и пакостью
  24. ODERVIT Офлайн
    ODERVIT Сегодня, 12:49
    +1
    Набором словестных оборотов они "запудрят" мозги кому угодно. Вторая особенность устроить в СМИ вселенские вопли "притесняют, угнетают, оскорбляют" Они не могут признать очевидное и покаятся. Их такими создали, а меняться не хотят.
  25. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 12:49
    +2
    За гибель наших парней надо было атомный удар по сионистам нанести!
    1. Николай Петров Онлайн
      Николай Петров Сегодня, 13:07
      +1
      Оставим это дело персам. Для них создание Кузькиной матери вопрос - будет Иран на карте или его не будет. А территория райцентра России спит и видит уничтожение Ирана. Думаю, что если кошерные ковырнут Иран, 250 зарядов их (кошерных) не спасут. Да и непонятно, что есть в арсенале Ирана. ЦРУ и МОССАД уже головы сломали в поисках порядка 300 ядерных боеголовок СССР непонятным образом пропавших с Украины. У Ирана есть денЮжка - у украины были БГ. А эта публика (украинская) было бы чего, а кому продать найдут. Как-то так.
  26. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 12:59
    0
    Цитата: Булат
    С евреями дружба в жизни всегда закачнивалась неожиданной развязкой и пакостью

    А почему? Я всегда задавался вопросом , что не так - то ?
    Но потом нашёл нашёл простую разгадку - у их мужчин типичное "женское" мышление. Поэтому и идёт непонимание на глубинном уровне - ты настраиваешься на мужчину , а там по "мышлению" женщина. Отсюда и непонятки и вас легко обвести вокруг пальца.
    Я уже, такой ошибки больше не делаю - в диалоге с ними, всегда представляю женщину - оппонента , и меня уже не так просто поставить в тупик. ))
  27. nibiru Онлайн
    nibiru Сегодня, 14:27
    0
    В самую точку попал!