Осторожно, в России проводится израильская спецоперация!
В российских СМИ началась специальная операция израильских спецслужб, направленная на смягчение последствий потери российскими ВКС в Сирии самолета Ил-20. При этом, кажется, никого не убивают, но при определенном раскладе жертвы среди российских военных все-таки будут.
Вчера в одной из соцсетей я наткнулся на некую «аналитику», посвященную как раз сбитому российскому самолету и роли в этом событии сирийской армии. Начиналась «аналитика» довольно красноречиво: «Сам я в этом вопросе не специалист, поэтому попросил высказаться своего друга, отставного пилота ВВС из Ростова». В общем, все строго в духе «крымчанки, дочери офицера», только со ссылкой на авторитетное мнение, которому в российском обществе принято доверять (а офицеров у нас уважают и доверием они в массе своей пользуются).
Этот самый «отставной пилот из Ростова» проявил неожиданно глубокие знания внутриполитической ситуации в Сирии и заявил, что никакая это не ошибка, а намеренная провокация какой-то части сирийской элиты, которая устала от Асада, а кроме того, ведет между собой бесконечную и непримиримую грызню. Вот, дескать, и подставили Асада под гнев русских, в надежде то ли его сместить, то ли просто ему напакостить.
В то же время в официальных и полуофициальных СМИ постоянно идут вбросы, направленные лично против сирийского президента.
— А вы слыхали, Асад Путину даже соболезнования не направил?!
— Нет, соболезнования-то он направил, но Путин слышать его не хочет и даже телефонную трубку не берет!
С опровержением подобных вбросов уже вынужден был выступить и Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Но, как говорится, осадочек остается, а капля камень точит…
Не выдерживает критики и распространяемая в сети фальшивка. Тут и невероятная осведомленность «офицера» о внутриполитической ситуации в Сирии, и довольно странное убеждение, что какая-то «фракция» заговорщиков может контролировать целый расчет зенитно-ракетного дивизиона, и продуманность такой провокации, когда вербовка этого расчета случайным образом совпадает с акцией израильской авиации и пролетом российского военного борта.
И тем не менее, подобные вбросы находят все больше и больше читателей и распространителей. Масса репостов, масса гневных комментариев в духе «Будь прокляты этот Асад и эта война!» И нехитрый вроде план, а работает. А ведь я далеко не все подобные набросы видел, и сколько ещё их, неопознанных, бродит сейчас по российскому интернету?
Наверное, на первый взгляд это может показаться не таким уж важным: ну, подумаешь, хитрые израильтяне решили гарантированно оправдаться. Но нет, на самом деле это очень и очень опасный способ уйти от российского гнева, и вот почему.
Дело в том, что ситуацию в России мониторят не только российские и израильские спецслужбы. Американские и британские, например, тоже не дремлют. И вот представьте, они видят «картину маслом» — оказывается, можно подставить российский самолет под огонь сирийских ПВО, да ещё и вызвать в России всплеск ненависти к Сирии и не меньший всплеск пацифистских настроений. Что в таком случае сделают спецслужбы наших потенциальных противников? Правильно – они начнут готовить следующую провокацию!
То есть чем активнее мы глотаем ту нехитрую наживку, которую нам сейчас подсовывает «Моссад», тем выше вероятность, что скоро уже американцы с союзниками устроят какой-нибудь налет под прикрытием идущего на посадку или на взлет российского самолета. И, кстати, совсем не обязательно, что на нём будут находиться только военные.
И новые жертвы уже будут в том числе и на нашей совести, если мы так легковерны, если мы так рады обманываться.
Оставив в стороне технические аспекты трагедии (об этом не высказался только ленивый), давайте сойдемся на том, что такие трагические ситуации на войне, к сожалению, возможны. Нам же следует помнить главное: Израиль является единственным виновником данной трагедии!
Гибель российских офицеров стала прямым следствием той необъявленной агрессии, которую Тель-Авив ведет против измученного гражданской войной сирийского государства. Не случись очередного вероломного удара израильских ВВС, наши военные остались бы живы. Это – простая констатация факта, и против этого нет вменяемых аргументов.
На всякий случай напомним сомневающимся, что израильская авиация никак не беспокоила подразделения ИГИЛ (запрещено в России), когда они стояли и в прямой видимости границ Израиля, возле Голанских высот. А вот удары по вооруженным силам Сирии практиковались и год назад, и два. Поэтому мы можем смело говорить, что позиция Израиля, мягко говоря, предельно лицемерна, а его действия напрямую граничат с тем, что можно характеризовать как военное преступление.
Я не призываю к какому-то военному ответу на провокацию, которая привела к гибели российского военного самолета. Но рискну утверждать, что не в интересах Израиля повторять подобные мерзости – у России есть достаточно способов насолить Тель-Авиву, и ему следует об этом помнить. Тут и возможное сближение с Палестинской автономией, и поставки более современных вооружений в Сирию, и, главное и самое болезненное, выход из всех соглашений, ограничивающих поставки оружия Тегерану. Думаю, у нашего доброго друга Биньямина Нетаньяху изрядно пригорит, если ему хотя бы намекнуть, что следующий удар израильской авиации по Сирии может привести к форсированным поставкам в Иран истребителей Су-35С и ударных самолетов Су-34.
Но самое главное: нам ни в коем случае не стоит поддаваться на провокации и прямую ложь, которую нам пытаются скормить израильские спецслужбы через свою агентуру в СМИ. Потому что это действительно может открыть ящик Пандоры, о глубине которого мы можем только догадываться.
Вчера в одной из соцсетей я наткнулся на некую «аналитику», посвященную как раз сбитому российскому самолету и роли в этом событии сирийской армии. Начиналась «аналитика» довольно красноречиво: «Сам я в этом вопросе не специалист, поэтому попросил высказаться своего друга, отставного пилота ВВС из Ростова». В общем, все строго в духе «крымчанки, дочери офицера», только со ссылкой на авторитетное мнение, которому в российском обществе принято доверять (а офицеров у нас уважают и доверием они в массе своей пользуются).
Этот самый «отставной пилот из Ростова» проявил неожиданно глубокие знания внутриполитической ситуации в Сирии и заявил, что никакая это не ошибка, а намеренная провокация какой-то части сирийской элиты, которая устала от Асада, а кроме того, ведет между собой бесконечную и непримиримую грызню. Вот, дескать, и подставили Асада под гнев русских, в надежде то ли его сместить, то ли просто ему напакостить.
В то же время в официальных и полуофициальных СМИ постоянно идут вбросы, направленные лично против сирийского президента.
— А вы слыхали, Асад Путину даже соболезнования не направил?!
— Нет, соболезнования-то он направил, но Путин слышать его не хочет и даже телефонную трубку не берет!
С опровержением подобных вбросов уже вынужден был выступить и Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Но, как говорится, осадочек остается, а капля камень точит…
Не выдерживает критики и распространяемая в сети фальшивка. Тут и невероятная осведомленность «офицера» о внутриполитической ситуации в Сирии, и довольно странное убеждение, что какая-то «фракция» заговорщиков может контролировать целый расчет зенитно-ракетного дивизиона, и продуманность такой провокации, когда вербовка этого расчета случайным образом совпадает с акцией израильской авиации и пролетом российского военного борта.
И тем не менее, подобные вбросы находят все больше и больше читателей и распространителей. Масса репостов, масса гневных комментариев в духе «Будь прокляты этот Асад и эта война!» И нехитрый вроде план, а работает. А ведь я далеко не все подобные набросы видел, и сколько ещё их, неопознанных, бродит сейчас по российскому интернету?
Наверное, на первый взгляд это может показаться не таким уж важным: ну, подумаешь, хитрые израильтяне решили гарантированно оправдаться. Но нет, на самом деле это очень и очень опасный способ уйти от российского гнева, и вот почему.
Дело в том, что ситуацию в России мониторят не только российские и израильские спецслужбы. Американские и британские, например, тоже не дремлют. И вот представьте, они видят «картину маслом» — оказывается, можно подставить российский самолет под огонь сирийских ПВО, да ещё и вызвать в России всплеск ненависти к Сирии и не меньший всплеск пацифистских настроений. Что в таком случае сделают спецслужбы наших потенциальных противников? Правильно – они начнут готовить следующую провокацию!
То есть чем активнее мы глотаем ту нехитрую наживку, которую нам сейчас подсовывает «Моссад», тем выше вероятность, что скоро уже американцы с союзниками устроят какой-нибудь налет под прикрытием идущего на посадку или на взлет российского самолета. И, кстати, совсем не обязательно, что на нём будут находиться только военные.
И новые жертвы уже будут в том числе и на нашей совести, если мы так легковерны, если мы так рады обманываться.
Оставив в стороне технические аспекты трагедии (об этом не высказался только ленивый), давайте сойдемся на том, что такие трагические ситуации на войне, к сожалению, возможны. Нам же следует помнить главное: Израиль является единственным виновником данной трагедии!
Гибель российских офицеров стала прямым следствием той необъявленной агрессии, которую Тель-Авив ведет против измученного гражданской войной сирийского государства. Не случись очередного вероломного удара израильских ВВС, наши военные остались бы живы. Это – простая констатация факта, и против этого нет вменяемых аргументов.
На всякий случай напомним сомневающимся, что израильская авиация никак не беспокоила подразделения ИГИЛ (запрещено в России), когда они стояли и в прямой видимости границ Израиля, возле Голанских высот. А вот удары по вооруженным силам Сирии практиковались и год назад, и два. Поэтому мы можем смело говорить, что позиция Израиля, мягко говоря, предельно лицемерна, а его действия напрямую граничат с тем, что можно характеризовать как военное преступление.
Я не призываю к какому-то военному ответу на провокацию, которая привела к гибели российского военного самолета. Но рискну утверждать, что не в интересах Израиля повторять подобные мерзости – у России есть достаточно способов насолить Тель-Авиву, и ему следует об этом помнить. Тут и возможное сближение с Палестинской автономией, и поставки более современных вооружений в Сирию, и, главное и самое болезненное, выход из всех соглашений, ограничивающих поставки оружия Тегерану. Думаю, у нашего доброго друга Биньямина Нетаньяху изрядно пригорит, если ему хотя бы намекнуть, что следующий удар израильской авиации по Сирии может привести к форсированным поставкам в Иран истребителей Су-35С и ударных самолетов Су-34.
Но самое главное: нам ни в коем случае не стоит поддаваться на провокации и прямую ложь, которую нам пытаются скормить израильские спецслужбы через свою агентуру в СМИ. Потому что это действительно может открыть ящик Пандоры, о глубине которого мы можем только догадываться.
- Автор:
- Виктор Кузовков
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