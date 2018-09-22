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Лукашенко: Прошедшие переговоры с Путиным были очень тяжелыми

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. По итогам встречи белорусский лидер заявил, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным были очень тяжелыми, сообщает агенство БЕЛТА.

Лукашенко: Прошедшие переговоры с Путиным были очень тяжелыми


Согласно заявлению Лукашенко, основная часть переговоров прошла один на один с Владимиром Путиным. Переговоры были "даже несложные, а тяжелые" и продлились более 6 часов. Белорусский президент считает их "результативными". Обсуждались политические вопросы, взаимоотношения России и Белоруссии в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государства. Также стороны обсудили ситуацию на Украине. Сразу же после этого прошла встреча глав правительств России и Белоруссии — Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.


Стороны обсудили выделение Белоруссии кредита в 1 млрд. долларов для рефинансирования части выплат по белорусскому внешнему госдолгу. Как заявил белорусский лидер, этот вопрос решился положительно. Кроме этого, Москва и Минск проработали два варианта решения вопросов с "перетаможкой" нефти и поставкой темных нефтепродуктов из РФ.

Самым главным вопросом встречи стороны посчитали вопрос развития сельского хозяйства и взаимных претензий по поставкам белорусской сельскохозяйственной продукции в Россию. Главы правительств договорились проработать данный вопрос в течении следующей недели.

Ранее Владимир Путин заявил, что России и Белоруссии необходимо "доурегулировать некоторые вопросы", такие как разногласия в области сельского хозяйства и в энергетике. "Надо расставить все точки над "i", добавил российский лидер.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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36 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. предки с Дона Онлайн
      предки с Дона Сегодня, 14:38
      0
      Лукашенко был бы достойным Президентом объединенного союзного государства, да хитер, да трудный характер но ведь у него нет углеводородов и атомной дубинки.
      1. Тралл Офлайн
        Тралл Сегодня, 14:47
        +5
        Тут должно было быть сообщение "Не ворует и другим не даёт" smile
        1. предки с Дона Онлайн
          предки с Дона Сегодня, 14:49
          0
          Привет, бывал в Белоруссии еще во времена Машерова, самые лучшие воспоминания, о Лукашенко тоже немного знаю что отличает его в лучшую сторону от ВВП.
        2. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 14:52
          +1
          Цитата: Тралл
          Тут должно было быть сообщение "Не ворует и другим не даёт" smile

          Вот за это я его уважаю, но когда с западом заигрывать начинает, уважение к ниму пропадать начинает и еще, поговаривают, националистов в Белоруссии стало много, если так, то тоже не хорошая тенденция. Но если с Путиным сравнивать, то Батька в моих глазах лучше.
        3. Subergeil Офлайн
          Subergeil Сегодня, 14:56
          +6
          Лукашенко: Прошедшие переговоры с Путиным были очень тяжелыми

          Очередной кредит уже не так легко вытягивается? laughing
          Конечно, тяжело отвыкнуть от потока "легких денег".Ну и потока дешевой нефти, разумеется, на которой и строилась беларуская "незалежнасць" и "стабильнасць" smile
          Интересно, через сколько десятилетий хотя бы за АЭС расплатитесь?На 90% кредитную - не много ни мало 11 млрд $?
          Тралл
          "Не ворует и другим не даёт"

          Це перемога?
        4. Зяблицев Онлайн
          Зяблицев Сегодня, 15:15
          0
          Лукашенко, при всех его недостатков все таки надо отдать должное! Особенно на фоне абсолютно шлю...,проститутических повадок всех руководителей Украины!И некоторых наших...
      2. Константин Шевченко Онлайн
        Константин Шевченко Сегодня, 14:48
        +3
        Этот у которого предки с запорожья, кроме "дай" мог бы поддерживать Россию в сложных ситуациях, но нет тут он западник. Белоруссии не нужен президент. И смысл разделения по советски?
        1. предки с Дона Онлайн
          предки с Дона Сегодня, 14:52
          -1
          Просто я живу своим умом, и почему я должен поддерживать всякую зажравшуюся прослойку, только потому, что она из России ?
          1. Zubr Онлайн
            Zubr Сегодня, 15:04
            0
            hi
            Привет землякам донцам.. smile
            Вот и Я тоже наблюдал за Лукашенко внимательно. Уважаю его очень, за то, что шапки не перед кем не ломает. Был эти летом в Белоруссии, не лучшие времена они сейчас переживают в финансовом положении.
            А то, что хитёр и практичен, так это нормально. Для государства старается, и министров имеет в хвост и в гриву. Минск сейчас красавец. Да и не только Минск. Сельскохозяйственный сектор, очень сильная сторона.
            И тоже в условиях санкций живут. А то, что договорились с ВВП, это уже радует.
            1. предки с Дона Онлайн
              предки с Дона Сегодня, 15:06
              +1
              Привет, плюсую!
              1. Zubr Онлайн
                Zubr Сегодня, 15:16
                0
                Привет, плюсую!


                Так чего против правды переть, себе фаберже придавливать. Абы только в контрах сидеть ? Это у нас каждый балбес может.
          2. Константин Шевченко Онлайн
            Константин Шевченко Сегодня, 15:21
            0
            Прослойка если и зажравщая, то обеспечивает финансированием все институты, а также поддерживает бесплатное образование, медицину и самолёт заправит и т.д.. Не нравится валите за ходором, он такой же борзый.
      3. Piramidon Онлайн
        Piramidon Сегодня, 15:26
        0
        Цитата: предки с Дона
        Лукашенко был бы достойным Президентом объединенного союзного государства, да хитер, да трудный характер но ведь у него нет углеводородов и атомной дубинки.

        Просто пытается на трех стульях усидеть - ЕС, Россия, Украина. Хитрозадость никогда ни к чему хорошему не приводила. ИМХО
  2. новичок Онлайн
    новичок Сегодня, 14:34
    +3
    вообще то, есть мнение некоторых экспертов, что будущая база яенки в Польше выбила все козыри Лукашенко перед РФ. теперь ему придётся менее “зажигательно“ вести себя с ВВП. я пожалуй согласен с этим мнением. теперь всё меньше поводов для надежд на дружбу с западом, сплочённее будет Союз.
    1. Uncle Lee Онлайн
      Uncle Lee Сегодня, 14:57
      +2
      "Мария Захарова призвала россиян называть белорусов братьями". Об этом сообщает Рамблер.
      1. новичок Онлайн
        новичок Сегодня, 15:12
        +1
        дожились! уже нужны призывы?
      2. Zubr Онлайн
        Zubr Сегодня, 15:20
        +1
        Дык нам и украинцы братья. Я больше чем уверен, большинство и в Украине так считают. Да вот только те кто так считают, прессуют там сильно, поэтому и помалкивают. Можно понять, семьи, дети.
        1. новичок Онлайн
          новичок Сегодня, 15:25
          0
          так и есть. агрессивное меньшиство с запада с упоением прессуют адекватную часть Украины.
      3. Piramidon Онлайн
        Piramidon Сегодня, 15:29
        0
        Цитата: Uncle Lee
        "Мария Захарова призвала россиян называть белорусов братьями". Об этом сообщает Рамблер.

        У меня в Белоруссии не просто какие то абстрактные "братья", но и кровные родственники,как и в/на Украине, кстати.
  3. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 14:34
    +2
    Никто ничего не знает, но все пишут. Единственное что понятно,так это то что батька вымутил кредит, какой ценой - неизвестно.
    1. kepmor Онлайн
      kepmor Сегодня, 15:26
      0
      всё тяжелее и тяжелее даётся роспись в платёжной ведомости кремля...
  4. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 14:35
    -2
    Стороны обсудили выделение Белоруссии кредита в 1 млрд. долларов для рефинансирования части выплат по белорусскому внешнему госдолгу.

    ... не такие уж и большие деньги по большому счёту, выручать надо....
    1. DEZINTO Онлайн
      DEZINTO Сегодня, 14:42
      +4
      Что - то мы абзавыручались уже....России кто - нибудь когда - нибудь помогал? фигас два! Зато Россия вечно со всеми нянчится.
      1. Комментарий был удален.
        1. Nikolaevich I Онлайн
          Nikolaevich I Сегодня, 15:11
          +1
          Цитата: Svarog
          Вынуждена нянчиться.. а то пойдут на запад..

          Ё-моё ! Может хватит размахивать этим пыльным "пугалом":"пойдут на запад" ? Нужны они Западу,как собаке пятая нога ! Если и нужны,то на время...пока будет,что выгребать с Белоруссии ! Если белорусам хоца пробарахолить свою промышленность,то "плиз"! Что,примера нет перед глазами: Украина,Прибалтика....?
      2. krops777 Офлайн
        krops777 Сегодня, 15:23
        +3
        Мне вот интересно а российский народ кто нибудь когда нибудь спросил можно ли дать взаймы другим странам в долг при чем на 90% это не возвратные долги, а что нам деньги стало быть не нужны, мы даем в долг и при этом сами занимаем, у нас первая экономика в мире чтоб разбрасываться деньгами, а стесняюсь спросить а братские народы нам чем помогли, долг СССР разделили, в ООН свой голос в защиту подняли, где помощь братья?
  5. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 14:39
    +1
    да олехсандр хрихорьевич у вовы денежек на всех союзничков уже не хватает!даже если пенсионеров ободрать soldier сирия знаете ли дорогое удовольствие
    1. предки с Дона Онлайн
      предки с Дона Сегодня, 14:46
      -1
      Цитата: _Kotegpushisteg_
      да олехсандр хрихорьевич у вовы денежек на всех союзничков уже не хватает!даже если пенсионеров ободрать soldier сирия знаете ли дорогое удовольствие

      коллега, здесь собираются юные патриоты, которым все равно кого охаивать, они верят только слову киселева и соловьева и бросаются с гневными минусами на вольнодумцев )))) глупцы, они "маршалы" и "генералы" диванных войск не способны скнокать что-то самостоятельно, а вам +100500!
      1. федоров Онлайн
        федоров Сегодня, 14:56
        +1
        Вы тут как-то не обобщайте ! гневными выражениями. Тут есть ОЧЕНЬ серьезные люди в погонах , которые и Крым и Рим прошли.
        1. предки с Дона Онлайн
          предки с Дона Сегодня, 15:01
          0
          Цитата: федоров
          Вы тут как-то не обобщайте ! гневными выражениями. Тут есть ОЧЕНЬ серьезные люди в погонах , которые и Крым и Рим прошли.

          моё "обобщение" относится только к "генералам" которые формулируют свои посты односложно, без логики и имеют по нескольку ников (((( несложно отследить таких "чеховых" с офигительными плюсиками, одно только глупо, этот сайт для любого мнения и если есть что сказать то можно и обсудить.
    2. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 14:51
      +2
      Цитата: _Kotegpushisteg_
      да олехсандр хрихорьевич у вовы денежек на всех союзничков уже не хватает!

      Путин слил Белоруссию! laughing
  6. НашеДелоПравое Офлайн
    НашеДелоПравое Сегодня, 14:47
    0
    Чем сходнее интересы - тем легче переговоры.
  7. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 14:51
    +1
    Пойду сейчас в маркет , куплю кальмаров "Made in Belarus". Даже в Украине есть. wink Таможня дает добро ?
  8. Громобой Офлайн
    Громобой Сегодня, 14:54
    0
    Конечно тяжёлуе,зато по исходу вылитит как огурчик,и проспряжёт в очередной раз мысль,что братский народ у белорусов Один......Политика она такая....отражение экономики,А с экономикой у нас всё сладко,в братском государстве тоже.
  9. ultra Онлайн
    ultra Сегодня, 14:58
    +5
    Пусть признает Крым Российским и Южную Осетию с Абхазией,а потом можно говорить.
    1. Динич Онлайн
      Динич Сегодня, 15:16
      +1
      Не признает. У него седалище треснет под раздвигающимися стульями и запад санкциями обложит.
  10. Громобой Офлайн
    Громобой Сегодня, 15:25
    0
    Цитата: предки с Дона
    Лукашенко был бы достойным Президентом объединенного союзного государства, да хитер, да трудный характер но ведь у него нет углеводородов и атомной дубинки.

    Если он тогда Крым признает,то я ЗА,а пока ни рыб-мяс....юлит нашим и вашим.Выглядит недостойно!Раз ты Брат,то возвысь свой голос в ООН,встань во весь рост и проголоси дружбу и понимание.Где ЭЭЭЭЭЭТО?