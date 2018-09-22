Лукашенко: Прошедшие переговоры с Путиным были очень тяжелыми

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. По итогам встречи белорусский лидер заявил, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным были очень тяжелыми, сообщает агенство БЕЛТА.Согласно заявлению Лукашенко, основная часть переговоров прошла один на один с Владимиром Путиным. Переговоры были "даже несложные, а тяжелые" и продлились более 6 часов. Белорусский президент считает их "результативными". Обсуждались политические вопросы, взаимоотношения России и Белоруссии в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государства. Также стороны обсудили ситуацию на Украине. Сразу же после этого прошла встреча глав правительств России и Белоруссии — Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.Стороны обсудили выделение Белоруссии кредита в 1 млрд. долларов для рефинансирования части выплат по белорусскому внешнему госдолгу. Как заявил белорусский лидер, этот вопрос решился положительно. Кроме этого, Москва и Минск проработали два варианта решения вопросов с "перетаможкой" нефти и поставкой темных нефтепродуктов из РФ.Самым главным вопросом встречи стороны посчитали вопрос развития сельского хозяйства и взаимных претензий по поставкам белорусской сельскохозяйственной продукции в Россию. Главы правительств договорились проработать данный вопрос в течении следующей недели.Ранее Владимир Путин заявил, что России и Белоруссии необходимо "доурегулировать некоторые вопросы", такие как разногласия в области сельского хозяйства и в энергетике. "Надо расставить все точки над "i", добавил российский лидер.